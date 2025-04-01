Culture Fair: Britannia Voyage: Khám phá văn hóa Anh quốc ngay giữa lòng Hà Nội

Culture Fair: Britannia Voyage: Khám phá văn hóa Anh quốc ngay giữa lòng Hà Nội
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 01/04/2025
Triển lãm văn hóa Cultural Fair: Britannia Voyage tại Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra vào ngày 04/04/2025, mang đến không gian đậm chất Anh quốc với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực.
Nội dung chính

Vào ngày 04/04/2025, trong khuôn khổ Tuần lễ Sinh viên 5 Tốt năm 2024-2025: Tri thức dẫn lối, đại diện cho Cụm học thuật - Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, câu lạc bộ sinh viên Toàn cầu - NEU Global Student tổ chức triển lãm văn hóa Cultural Fair: Britannia Voyage hứa hẹn mang đến một không gian đậm chất Anh quốc, giúp sinh viên tại thủ đô Hà Nội có cơ hội khám phá, trải nghiệm và hòa mình vào nét đẹp văn hóa xứ sở sương mù.

Triển lãm giao lưu văn hóa Culture Fair: Britannia Voyage là chương trình thể hiện sứ mệnh của CLB Sinh viên Toàn cầu - NEU Global Student về việc thúc đẩy môi trường hợp tác quốc tế trong sinh viên
Trong thời đại toàn cầu hóa đang bùng nổ, việc tiếp cận và giao thoa với những nền văn hóa đa dạng trên thế giới đã trở thành một xu hướng tất yếu. Giao thoa văn hóa giống như một bản hòa tấu tuyệt vời - nơi mỗi nền văn hóa là một nốt nhạc, cùng nhau tạo nên một giai điệu rực rỡ của nhân loại. Tuy nhiên, làm thế nào để sinh viên có thể mở rộng tầm nhìn và khám phá những nền văn hóa mới mẻ ấy khi cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh việc học tập, đi lại ở những không gian quen thuộc trong thành phố họ đang sinh sống?

Hiểu được nỗi niềm đó, ngày hội văn hoá Anh quốc được tổ chức để giải quyết vấn đề này. Lấy cảm hứng từ đồng xu vàng khắc họa nữ thần Britannia - biểu tượng bất diệt của nước Anh, Culture Fair 2025: Britannia Voyage như một hành trình ra khơi, mang theo khát vọng khám phá, chinh phục và vươn mình ra thế giới. Trên chuyến hải trình ấy, bạn sẽ được đưa đến năm vùng đất mang năm nét đẹp riêng biệt của xứ sở sương mù, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị, chưa từng có. Britannia Voyage là một sân chơi - nơi mà bạn hóa thân vào một phần của nền văn hóa Anh quốc, trải nghiệm thực những phong tục truyền thống và học hỏi những kiến thức bổ ích.

Cultural Fair: Britannia Voyage hy vọng sẽ là một hành trình đáng nhớ, mới mẻ, trở thành nơi để tiếp xúc, kết nối và tôn vinh nền văn hóa đa sắc màu của Vương quốc Anh - vùng đất của những tòa lâu đài cổ kính, những câu chuyện huyền thoại và nền văn hóa đã làm say đắm biết bao thế hệ. Đồng thời chương trình cũng sẽ trở thành cầu nối để các bạn sinh viên có thể khai phá những khía cạnh tiềm ẩn của bản thân, cũng như hoàn thiện tiêu chí hội nhập tốt của phong trào Sinh viên 5 Tốt.

Tuần lễ Sinh viên 5 Tốt năm học 2024-2025: Tri thức dẫn lối
Tuần lễ Sinh viên 5 Tốt năm học 2024-2025: Tri thức dẫn lối

Hãy cùng bước lên con tàu Britannia và sẵn sàng cho hành trình khám phá văn hóa Anh Quốc! Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc này vào 13h30 ngày 04/04/2025, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Một chuyến du hành đầy cảm hứng đang chờ đón bạn! Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Câu lạc bộ Sinh viên Toàn cầu - NEU Global Student, ban tổ chức chính của chương trình
