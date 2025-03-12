Cuộc thi Pharmacy Creator 2025: Trải nghiệm thực tế về Xây dựng mô hình chuỗi nhà thuốc đầu tiên trên toàn miền Bắc

Giao diện của Pharmacy Creator 2025 cùng timeline chi tiết các vòng thi

Với sứ mệnh đem lại sân chơi bổ ích và cơ hội học hỏi cho sinh viên yêu thích lĩnh vực này, cuộc thi không chỉ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức nền tảng vững chắc mà còn mở ra góc nhìn sâu sắc, trực quan về ngành nghề mình đang theo đuổi thông qua nền móng đầu tiên là lên kế hoạch nhằm xây dựng cũng như vận hành chuỗi nhà thuốc thí điểm. Đặc biệt, các thí sinh sẽ có cơ hội được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp và chuyên sâu bởi các chuyên gia đầu ngành về kinh nghiệm thành lập và xây dựng chuỗi nhà thuốc. Tiếp nối sự thành công rực rỡ của mùa đầu tiên, Pharmacy Creator 2025 đã chính thức quay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới cùng nhiều thử thách cam go, bất ngờ đang chờ đợi các bạn thí sinh. Chắc chắn, trong hành trình tìm kiếm đội thi xứng đáng với ngôi vị Quán quân, khán giả cũng sẽ không ít lần phải trầm trồ trước những màn bứt phá ngoạn mục, đầy ấn tượng qua từng vòng thử thách.

F4 - Đội thi xuất sắc nhất giành được ngôi vị Quán quân Pharmacy Creator mùa 1 năm 2023

Pharmacy Creator là cuộc thi về trải nghiệm thực tế Xây dựng mô hình chuỗi nhà thuốc dành riêng cho các bạn sinh viên do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức. Cuộc thi đã diễn ra thành công với mùa đầu tiên vào năm 2023 và tiếp cận được tới nhiều bạn sinh viên có niềm đam mê trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh nhà thuốc.

Chặng đường chinh phục ngôi vị Quán quân chắc chắn cũng sẽ không hề dễ dàng đối với các thí sinh, vì vậy những buổi Workshop xuyên suốt chương trình chính là những cơ hội giúp các “chiến binh” nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng để vận dụng ngay trong phần thi của mình, đồng thời tự rút ra những kinh nghiệm quý báu trước khi bước vào những thử thách tiếp theo.

Những chia sẻ thú vị về các bước cần thiết để bắt đầu xây dựng một nhà thuốc của Dược sĩ Vũ Thị Ngọc Bích - Quản lý chuyên môn và vận hành nhiều chuỗi nhà thuốc lớn.

Các kiến thức thú vị cùng với sự chia sẻ đầy tâm huyết về Quy trình vận hành và chiến lược kinh doanh nhà thuốc của chị Trần Thị Phương Trang - Dược sĩ Đại học K61 Đại học Dược Hà Nội. Hội trường kín chỗ ngồi trong các buổi Workshop.

Cuộc thi được diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11/3/2025 tới ngày 27/4/2025 với 4 vòng thi: Vòng Đơn, Vòng Sơ khảo, Vòng Bán kết và Vòng Chung kết. Qua mỗi vòng thi, những cái tên xuất sắc nhất sẽ dần lộ diện, để cuối cùng tìm ra đội thi xứng đáng với ngôi vị Quán quân cùng rất nhiều những phần quà giá trị đến từ các Nhà Tài trợ. Hiện cuộc thi đang trong giai đoạn mở đơn và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo các bạn sinh viên, hứa hẹn tạo nên một mùa Pharmacy Creator 2025 thật bùng nổ, sôi động và không kém phần hấp dẫn. Job3s.ai rất vinh dự được bảo trợ truyền thông cho cuộc thi.