CV cho người có kinh nghiệm nên viết như thế nào?

1. Vì sao người đã có kinh nghiệm vẫn phải học cách viết CV?

Chúng ta mới chỉ nghe đến việc những người chưa có kinh nghiệm xin việc, người mới ra trường cần phải học cách viết CV xin việc nhưng ít để ý tới và thừa nhận rằng người đã có kinh nghiệm cũng phải viết CV. Trong khi đó, việc học hỏi là không giới hạn và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ cấp độ nào chúng ta vẫn chưa là hoàn hảo và vẫn cần phải học tập thật nhiều để tiến bộ hơn.

Với cách viết CV xin việc cũng vậy, ở mỗi mức độ, nhà tuyển dụng lại đòi hỏi ở chúng ta những yêu cầu riêng mà có lẽ với kỹ năng hiện tại, có thể bạn vẫn chưa thể đáp ứng được. Ngay cả khi đã đi xin việc ở nhiều nơi và viết rất nhiều bản CV trước đó thì đến thời điểm hiện tại, bạn vẫn cần phải học cách viết CV cho người có kinh nghiệm để vừa đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng lại vừa khiến bản thân mình trở nên chuyên nghiệp hơn.

2. Những lưu ý đặc biệt quan trọng trong bản CV của ứng viên đã có kinh nghiệm

2.1. Ý nghĩa của phần kinh nghiệm trong CV xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm

Việc chúng ta mô tả các yếu tố thuộc về kinh nghiệm việc làm mang theo những ý nghĩa vô cùng quan trọng để giúp bạn đến gần hơn với nhà tuyển dụng và cuối cùng là chinh phục được vị trí việc làm mà mình nhắm tới. Đối với một bản CV xin việc dành cho người có kinh nghiệm lại càng quan trọng để giúp ứng viên thể hiện được thế mạnh của mình, gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ.

Nhà tuyển dụng sẽ ấn tượng nhất với CV của bạn cũng ở chính phần kinh nghiệm việc làm cho nên nhiệm vụ của bạn đó chính là xây dựng được nội dung này ấn tượng nhất. Nhất là đối với những doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí đòi hỏi kinh nghiệm thì phần thể hiện tốt mục này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa bạn và nhà tuyển dụng và cũng là con đường nhanh nhất để bạn đứng vào vị trí đang ứng tuyển đấy nhé.

2.2. Lý do thuyết phục bạn cần phải mô tả kinh nghiệm làm việc chi tiết, nổi bật

Kinh nghiệm việc làm là hiện thân quan trọng cho thấy bạn đã được học tập những gì, thu thập những gì trong thời gian trước đó, có thể là kinh nghiệm tích lũy được từ công ty cũ, kinh nghiệm thực tập, kinh nghiệm đến từ việc nghiên cứu một lĩnh vực nào đó có liên quan tới vị trí ứng tuyển hiện tại.

Trước đây, nhà tuyển dụng đã lấy bằng cấp, trình độ làm thước đo tiêu chuẩn để quyết định việc lựa chọn ai đó vào làm việc. Nhưng thời nay, điều đó không phù hợp, các ông chủ cho rằng, kinh nghiệm đến từ thực tế mới thực sự giúp họ đánh giá hiệu quả người tìm việc có đáp ứng được yêu cầu mà họ mong muốn hay không. Do đó, kinh nghiệm cũng là yếu tố ưu tiên hơn trong tiêu chí tuyển dụng, nhất là những công ty có đề yêu cầu về kinh nghiệm trong nội dung tin tuyển dụng.

Với một ứng viên đã có bề dày kinh nghiệm thì đó sẽ là điểm cộng giúp bạn trở nên nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Vì rõ ràng, đó là bằng chứng cho thấy bạn hoàn toàn có thể đảm đương được công việc ngay mà không cần doanh nghiệp phải tốn thời gian đào tạo bạn, quan trọng hơn là những kinh nghiệm bạn có sẽ khiến bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, giúp ích được nhiều cho doanh nghiệp trên con đường phát triển. Chỉ vậy thôi, CV xin việc sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội việc làm một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Thêm vào đó, với những người đã có kinh nghiệm làm việc học hỏi từ công ty cũ, các nhà tuyển dụng cho rằng, đó có thể là một ý tưởng mới để áp dụng vào công ty của họ. Từ bạn, họ sẽ nhận thêm được những kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tiến bộ mà họ chưa nhìn ra.

Như vậy, kinh nghiệm việc làm trong CV dành cho người đã có kinh nghiệm sẽ là yếu tố quan trọng hơn cả giúp cho người tìm việc có thể dễ dàng ứng tuyển thành công và có cơ hội được chọn vào các vị trí cao hơn. Đây chính là lý do để bạn cần phải nắm bắt cách viết CV cho người có kinh nghiệm, và có thể tham khảo những mẫu CV tiếng Việt dành cho người có kinh nghiệm. Hãy bắt đầu tìm kiếm điều đó trong bài viết này.

3. Những nguyên tắc quan trọng khi viết CV cho người có kinh nghiệm

Nếu đã có kinh nghiệm việc làm hơn hết là kinh nghiệm viết CV thì nhất định bạn phải khéo léo đưa tất cả những yếu tố có thể làm bản thân trở nên nổi bật, cũng là điều mà nhà tuyển dụng mong muốn tìm thấy ở một người đã “gạo cội”. cần phải làm những gì để tạo ra được điều đó? Một vài tips dưới đây sẽ là kim chỉ nam định hướng thêm cho bạn trong quá trình xây dựng CV xin việc xin vào những vị trí việc làm đòi hỏi kinh nghiệm.

3.1. CV xin việc hay cho người có kinh nghiệm với “lời ngỏ” khôn khéo

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự mở đầu, sự bắt đầu cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thu hút mọi mối quan tâm. Tương tự như vậy đối với hoàn cảnh bạn gửi CV ứng tuyển, hơn tất cả, nhà tuyển dụng mong muốn nhận được một điều gì đó thật sự hấp dẫn sau khi họ đã phải đọc rất nhiều CV, thậm chí đọc phải hàng loạt những bản CV đi theo một lối mòn cũ mèm. Cách giới thiệu bản thân trong CV mới mẻ của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng trở nên đặc biệt hơn. Vậy để tạo một mở đầu mới mẻ, những yếu tố nào cần phải lưu ý?

Trước khi có thể dẫn nhà tuyển dụng đọc đến phần kinh nghiệm - điểm nhấn của CV thì bạn đã phải biết cách tạo ra những dẫn dắt thú vị để họ dành thời gian đọc đến kinh nghiệm và đọc hết CV của bạn. Và như một quy luật bất thành văn, mở đầu CV luôn luôn là phần Thông tin ứng viên.

Dù không phải là phần mới và không có sức gây ấn tượng mạnh cho nhà tuyển dụng nhưng riêng nội dung này vẫn luôn được đòi hỏi phải đầy đủ và chuẩn mực. Có nghĩa là dù có nhiều kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm thì cuối cùng bạn vẫn phải show ra cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai bằng những yếu tố thông tin cơ bản nhất, bao gồm: Họ và tên đầy đủ, quê quán, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại, liên hệ.

Phần nội dung này khá ngắn gọn với vài ba dòng và tưởng như thô cứng nhưng lại là nơi để lưu giữ cơ hội được nhà tuyển dụng liên hệ lại khi có thông báo mời phỏng vấn. Hãy thật cẩn trọng khi đưa ra các thông tin liên hệ để tránh sai sót như số điện thoại sai, địa chỉ email sai để rồi khi bạn thực sự được mời phỏng vấn thì nhà tuyển dụng không thể liên hệ với bạn được.

3.2. Đảm bảo đúng nguyên tắc viết phần kinh nghiệm việc làm

Kinh nghiệm việc làm chính là phần để chúng ta tự hào có thể tạo ra điểm nhấn cho CV xin việc và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Vậy nên đối với những vị trí có đưa ra yêu cầu về kinh nghiệm cho ứng viên thì việc viết kinh nghiệm đảm bảo quy tắc tiêu chuẩn càng trở nên cần thiết.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ để nắm bắt cụ thể những nguyên tắc viết kinh nghiệm việc làm như thế nào cho đúng chuẩn nhé.

Thứ nhất, hãy trình bày kinh nghiệm việc làm một cách trung thực, nêu rõ ràng vị trí, vai trò bạn đã từng đảm nhiệm trong công việc trước. Qua đó nhà tuyển dụng sẽ đọc hiểu được bạn, nhận diện được những khả năng bạn có thể đáp ứng cho vị trí hiện tại như thế nào.

Ví dụ: trong CV tư vấn bạn có thể ghi thông tin mục kinh nghiệm làm việc như sau:

Công ty ABC

Nhân viên tư vấn

- Tìm kiếm data

- Telesale, CSKH

- Tư vấn khách hàng

Thứ hai, bạn hãy liệt kê kinh nghiệm đã có theo một cấu trúc nhất định, bắt đầu từ việc nêu tên của vị trí đã từng phụ trách, tiếp đến là tên công ty, địa điểm làm việc, sau cùng là thời gian bạn gắn bó với mỗi công việc đó. Một danh sách các kinh nghiệm việc làm nên được nêu theo trình tự thời gian từ công việc gần nhất đến xa hơn vì điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng nhìn thấy sự liên quan nhiều nhất giữa chuyên môn, các kỹ năng trong CV của bạn với vị trí mà họ đang cần tuyển.

Thứ ba, với một bản CV cho người có kinh nghiệm thì trọng tâm, điểm nhấn của CV chính là phần kinh nghiệm việc làm. Đồng nghĩa với việc ứng viên sẽ tập trung mô tả sâu hơn ở phần này để làm nổi bật toàn CV nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể thỏa sức trình bày dàn trải kinh nghiệm, đưa tất cả các kinh nghiệm dù không liên quan tới vị trí ứng tuyển vào trong CV.

Điều này sẽ mang đến cho CV xin việc của bạn những tác động không tốt, khiến bản CV trở nên thiếu trọng tâm, dài dòng, lan man và nhà tuyển dụng không nhìn thấy sự nổi bật của yếu tố quan trọng. Trình bày kinh nghiệm là cách chúng ta đang “khoe” ra những ưu điểm của mình nhưng điều nhà tuyển dụng quan tâm lại không phải là những ưu điểm thuộc về riêng bạn mà họ muốn thấy được những ưu điểm của bạn có thể tạo ra lợi ích cho họ hay không. Vì thế mà cần phải thực sự khéo léo trong vấn đề này, chỉ đưa thông tin mà nhà tuyển dụng cần thôi nhé.

Thứ tư, trong quá trình liệt kê kinh nghiệm thì ngoài đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, ứng viên đã giàu kinh nghiệm việc làm cũng như giàu kinh nghiệm viết CV ắt sẽ biết nên áp dụng mẹo để những kinh nghiệm được trình bày trong CV có sức hút mạnh nhất đối với nhà tuyển dụng. Đó chính là sử dụng từ khóa đích để chỉ đích xác kinh nghiệm đó là gì thay vì đưa vào một lối dẫn dắt lòng vòng, dài dòng.

Nguyên tắc thứ 5, hãy kèm theo những dẫn chứng cụ thể ngay sau mỗi kinh nghiệm đưa ra. Mặc dù đã được yêu cầu về việc nêu kinh nghiệm phải chuẩn xác, trung thực nhưng nếu chỉ nói suông thì không ai có thể chắc chắn điều bạn nói có đúng hay không. Vì thế đừng để tồn tại bất cứ sự ngờ vực nào trong suy nghĩ của nhà tuyển dụng sau khi đọc kinh nghiệm của bạn. Nếu chắc chắn điều bạn liệt kê chính xác là những kinh nghiệm bạn có thì còn ngại ngần gì mà không đưa ra bằng chứng cho mỗi điều đó.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm về CV xin việc nói rằng, cách đưa bằng chứng tốt nhất chứng minh kinh nghiệm việc làm của bạn đó chính là tận dụng những con số và affiliation bởi chúng luôn luôn thay bạn nói về điều bạn đã làm được. Con số là sự cụ thể hóa cho những thành tích bạn tạo ra được còn tìm hiểu affiliation trong CV là gì sẽ giúp bạn biết dùng đúng cách . Nếu như trong mô tả kinh nghiệm bạn chỉ viết “tạo ra doanh thu lớn cho doanh nghiệp” thì không ai có thể biết được đâu là giới hạn của cái lớn mà bạn nói, nó có thể là lớn đối với bạn nhưng lại chưa đạt yêu cầu với nhà tuyển dụng thì sao? Thay vì thế, hãy nói rõ ràng rằng “đã vượt chỉ tiêu doanh thu 5% tháng 6”, đây là cách bạn khẳng định chắc nịch điều bạn đã làm được và tạo ra niềm tin nơi nhà tuyển dụng rằng bạn không hề nói dối.

Khi bạn đảm bảo được những nguyên tắc trên đây, chắc chắn bạn đã đạt được những thành công nhất định cho tương lai của mình. Phía trước còn cả chặng đường dài để bạn phấn đấu thì với việc viết CV, chắc chắn không phải là điều khó khăn có thể đánh bại bạn được đúng không nào. Để đảm bảo có được những mẫu CV hoàn hảo và chuyên nghiệp, bạn có thể tạo CV online và sử dụng ngay những mẫu CV cho người có kinh nghiệm lại đáp ứng đúng chuyên ngành bạn quan tâm ứng tuyển trên timviec365.net để gia tăng cơ hội việc làm cho mình nhé.