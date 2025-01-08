CV là gì? Tuyệt kỹ viết CV ấn tượng nhà tuyển dụng không thể từ chối

Trước khi tìm hiểu cẩm nang cho một CV chuyên nghiệp, “xịn sò”, bạn cũng nên biết rõ CV là gì. CV -Curriculum Vitae- dịch ra nghĩa là sơ yếu lý lịch. CV tóm lược các thông tin liên quan đến trình độ, kinh nghiệm, năng lực của ứng viên. Qua những gì được nêu trong CV, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí đang cần.

Tìm hiểu CV là gì là cơ sở quan trọng để xây dựng một CV đúng chuẩn, chuyên nghiệp

2. Tại sao cần chuẩn bị CV xin việc?

Bên cạnh CV là gì, vấn đề tại sao cần chuẩn bị CV khi xin việc cũng là thắc mắc của nhiều người. CV đưa ra những thông tin tổng quan nhất về ứng viên, là cách hiệu quả hỗ trợ nhà tuyển dụng cân nhắc và chọn lọc ra ứng viên có tố chất và năng lực phù hợp nhất với vị trí công việc. Vì vậy, một CV chỉn chu, chuyên nghiệp sẽ để lại ấn tượng tốt, khiến bạn có lợi thế cạnh tranh giữa vô vàn ứng viên khác.

3. Thông tin cần có trong CV là gì?

Để ghi điểm với nhà tuyển dụng, bạn hãy đảm bảo CV của mình có đủ những thông tin cần thiết. Trước khi bắt tay vào thực hiện, bạn nên xác định nội dung cơ bản trong một tờ CV là gì như:

Thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, phương thức liên lạc.

Kỹ năng, trình độ học vấn.

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Mục tiêu nghề nghiệp trong từng thời điểm.

Các loại chứng chỉ hay giải thưởng (nếu có).

Bạn nên xác định rõ thông tin cơ bản trong CV là gì để đảm bảo có đầy đủ nội dung cần thiết

4. Viết CV như thế nào để thu hút nhà tuyển dụng?

Bên cạnh CV là gì, cách viết CV để lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng cũng là vấn đề vô cùng quan trọng trước khi bạn apply vào một công ty. Bạn có thể tham khảo một số các trình bày như sau:

4.1. Tiêu đề CV như thế nào là phù hợp?

Tiêu đề CV là ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho nhà tuyển dụng, quyết định việc có đủ thu hút họ đọc tiếp những nội dung bên dưới hay không. Do đó, bạn nên đặt một tiêu đề ngắn gọn, độc đáo, tránh lan man, dài dòng và hãy để những thông tin “đắt” nhất ở đây.

4.2. Trình bày thông tin cá nhân như nào?

Thông tin cá nhân trong CV cần phải bao gồm đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh của bạn, các phương thức liên lạc như số điện thoại, địa chỉ, gmail. Những mục này cần chính xác tuyệt đối. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng địa chỉ email nghiêm túc, dùng thường xuyên để nhà tuyển dụng dễ liên lạc khi ứng viên đạt yêu cầu.

Bạn cần đảm bảo thông tin cá nhân chính xác tuyệt đối

4.3. Cách nêu trình độ học vấn

Bên cạnh tóm tắt quá trình học tập của bản thân, bạn cũng nên đưa thêm những dự án từng tham gia, những giải thưởng, thành tích đã đạt được để tạo thêm ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bạn cần ưu tiên những thành tích có liên quan tới vị trí mà bạn ứng tuyển.

4.4. Mục tiêu nghề nghiệp nên viết như nào?

Mục tiêu nghề nghiệp là cách để bạn chia sẻ định hướng của bản thân trong quá trình gắn bó với công ty. Những ứng viên với kế hoạch cụ thể, mục tiêu phát triển sự nghiệp rõ ràng sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn.

Qua tìm hiểu về CV là gì, có thể thấy, những bản sơ yếu lý lịch nêu rõ ràng mục tiêu của bản thân, không viết chung chung hay sao chép từ người khác sẽ được đánh giá rất cao. Bạn cũng có thể chia thành mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hay các mốc thời gian cụ thể để nhà tuyển dụng dễ dàng nắm bắt.

4.5. Làm sao để viết kỹ năng thu hút nhà tuyển dụng?

Kỹ năng là hạng mục quan trọng, thường được nhà tuyển dụng chú trọng xem xét để đánh giá trình độ ứng viên liệu có đáp ứng được nhu cầu công việc hay không. Bạn nên chuẩn bị phần này một cách chỉn chu, tốt hơn hết là có sự xác nhận của những người có học vị cao hơn hay cấp trên. Thông tin của người tham chiếu cũng nên chính xác để đảm bảo sự uy tín.

Bạn nên có sự xác nhận của người tham chiếu để CV trở nên uy tín

4.6. Kinh nghiệm làm việc nên viết như nào?

Kinh nghiệm làm việc trong CV là gì? Đây là những mô tả ngắn gọn, súc tích về thành tựu, kinh nghiệm tại vị trí tương đương mà bạn đã từng đảm nhận, đồng thời đưa ra số liệu cụ thể cũng như các minh chứng xác thực.

Đối với kinh nghiệm làm việc, bạn không cần liệt kê quá nhiều mà hãy chọn lọc những thông tin đắt giá cũng như phù hợp với vị trí mà bạn muốn apply.

4.7. Sở thích trong CV có quan trọng không?

Sở thích trong CV là một phần nên có để nhà tuyển dụng hiểu hơn về con người bạn cũng như xác định bạn có phù hợp hay không với văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây không phải một mục quá quan trọng so với kinh nghiệm hay kỹ năng, trình độ học vấn nên bạn hoàn toàn có thể tạm thời bỏ qua nếu chưa nắm chắc kỹ năng viết CV là gì.

4.8. Các loại chứng chỉ nào nên ghi vào CV?

Các loại chứng chỉ cần có trong CV là gì để mang lại ấn tượng tốt về bạn đối với các nhà tuyển dụng. Văn bằng, chứng chỉ đánh dấu cột mốc mà những kỹ năng và trình độ của bạn được xác nhận một cách chính thức, khiến bạn trở nên nổi bật giữa hàng loạt CV.

Các loại chứng chỉ mà bạn nên đưa vào để làm đẹp CV bao gồm:

Chứng chỉ Tiếng Anh như IELTS, TOEIC, VSTEP...

Chứng chỉ tin học văn phòng như IC3 hay MOS.

Chứng chỉ về các kỹ năng liên quan tới đặc thù của vị trí ứng tuyển.

IELTS là chứng chỉ tiếng Anh được đánh giá cao mà bạn nên bổ sung vào CV

4.9. Người tham chiếu công việc nên là ai?

Hiểu được CV là gì sẽ giúp bạn biết được vai trò của người tham chiếu trong sơ yếu lý lịch. Người tham chiếu là người xác nhận khả năng, trình độ của bạn cả trong công việc lẫn học vấn. Những người này có thể là một người bạn, thầy cô, một người sếp hay những người đồng nghiệp đã từng đồng hành cùng bạn.

5. Lưu ý quan trọng khi làm CV xin việc

Sau khi tìm hiểu CV là gì và cách viết CV đúng chuẩn, bạn nên lưu ý một số điều sau để khiến CV ấn tượng hơn:

5.1. Thiết kế CV như thế nào cho đẹp mắt, phù hợp với công việc?

Bên cạnh nội dung, hình thức CV cũng phần nào giúp nhà tuyển dụng đánh giá được con người ứng viên. Bạn nên thiết kế CV một cách chỉn chu, chuyên nghiệp, trình bày súc tích, gãy gọn và sắp xếp trình tự hợp lý để nhà tuyển dụng dễ theo dõi. Hãy đặc biệt tránh làm CV lòe loẹt, nhiều màu sắc hay thêm hình ảnh không phù hợp.

Bạn có thể tham khảo các mẫu CV đẹp và ấn tượng

5.2. Chứng minh được kết quả công việc đã từng làm

Để khiến CV trở nên uy tín, bạn nên chứng minh kết quả của những thành tích mà bản thân đã nêu ra. Bạn có thể thêm trực tiếp hoặc đính kèm file tổng hợp các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận bản mềm hay có minh chứng xác thực từ người tham chiếu, dẫn chứng số liệu chi tiết nhất có thể.

5.3. Sử dụng định dạng và kích thước file phù hợp

Khi thiết kế CV, hãy nhớ đồng nhất toàn bộ font và size chữ, đồng thời lưu ý về độ dài CV. Sau khi hoàn thành, bạn nên xuất CV dưới dạng PDF để đảm bảo định dạng không bị lỗi. Sự đồng nhất trong định dạng văn bản cũng như kích thước file phù hợp sẽ giúp CV dễ nhìn, dễ đọc, không bị rối mắt, từ đó gây thiện cảm với nhà tuyển dụng.

Bạn nên xuất CV thành file PDF để tránh bị lỗi định dạng

5.4. Sử dụng ảnh như thế nào để rõ nét, lịch sự?

Đối với CV xin việc có đính kèm ảnh, bạn nên lựa chọn những hình ảnh sắc nét, trang phục lịch sự, chân thực và không chỉnh sửa quá nhiều. Bạn cũng không nên lựa chọn những hình ảnh với góc chụp nghiêng. Tốt hơn hết, bạn nên chọn ảnh chân dung với góc chính diện để thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp.

5.5. Sử dụng email cá nhân chuyên nghiệp

Một lưu ý đặc biệt quan trọng mà nhiều người hay bỏ qua chính là tên địa chỉ email cá nhân. Thay vì sử dụng email có sẵn, bạn nên tạo một email mới dành riêng cho công việc.

6. Lỗi sai cần tránh khi viết CV là gì?

Từ việc nắm rõ CV là gì cũng như những yếu tố cần có trong CV, bạn cũng biết những lỗi sai cần tránh để tạo nên một CV ứng tuyển chuyên nghiệp nhất.

6.1. Viết CV sai chính tả

Việc gửi một bản CV sai chính tả, ngữ pháp sẽ khiến bạn trở nên kém chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng, mặc cho kinh nghiệm và kỹ năng tốt ra sao. Đồng thời, bạn cũng có thể bị đánh giá là thiếu chỉn chu, cẩn thận. Vì thế, hãy luôn trau chuốt và kiểm tra thật kỹ càng CV trước khi gửi đi để tránh đánh mất cơ hội của mình.

6.2. Sử dụng quá nhiều loại font chữ

Bạn không nên sử dụng quá ba loại font chữ trên một bản CV. Hãy đảm bảo thống nhất một font chữ phù hợp, formal để thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như tránh khiến người đọc bị rối mắt.

Bạn nên sử dụng đồng nhất các font chữ để CV không bị rối mắt

6.3. Nội dung CV không có trọng tâm, lan man

Bạn nên tuyệt đối tránh cách viết CV dài dòng, lan man, thiếu trọng tâm và quá kể lể, liệt kê sáo rỗng. Hãy trình bày những thông tin cần thiết theo mục lục rõ ràng, viết ngắn gọn và chọn lọc những thông tin đắt giá nhất, đồng thời sử dụng bullet khi cần thiết để nội dung mạch lạc hơn.

6.4. Mục tiêu nghề nghiệp không rõ ràng

Mục tiêu nghề nghiệp không rõ ràng là điều tối kỵ khi viết CV. Nếu bị đánh giá là người không quyết đoán, thiếu mục tiêu, không có định hướng, bạn sẽ tự tước đi cơ hội của mình. Vì thế, hãy xác định mục tiêu rõ ràng và trình bày lộ trình phát triển bản thân theo từng mốc thời gian cụ thể.

6.5. Kinh nghiệm làm việc trình bày lộn xộn

Bạn cũng nên sắp xếp các nội dung trên CV một cách hợp lý, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc. Bạn có thể chia thành từng mốc thời gian, tóm tắt công việc, thành tích cùng dẫn chứng xác thực để nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi.

7. Hướng dẫn tạo CV online dễ dàng chỉ với 5 bước

Để chuẩn bị một CV đạt chuẩn, bạn có thể tham khảo cách tạo CV online chỉ với 5 bước vô cùng đơn giản như sau:

Bước 1: Lựa chọn định dạng CV phù hợp.

Bước 2: Bắt đầu xây dựng CV qua việc thêm thông tin liên hệ, mục tiêu và các phụ lục liên quan.

Bước 3: Trình bày kinh nghiệm và thành tích trong học tập và công việc theo trình tự thời gian.

Bước 4: Xem lại và điều chỉnh định dạng, font và cỡ chữ nếu cần thiết.

Bước 5: Xuất CV dưới dạng PDF và kiểm tra lại một lần nữa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số trang web tạo CV online phổ biến và dễ dàng để không mất quá nhiều thời gian thiết kế.

8. Các câu hỏi thường gặp khi làm CV xin việc

Dưới đây là một số giải đáp liên quan đến vấn đề CV là gì cũng như cách viết CV chuẩn chỉ, thu hút:

8.1. Làm sao để người mới có thể viết CV chuyên nghiệp?

Tìm hiểu CV là gì sẽ giúp những người mới bắt đầu viết CV có thể hình thành định hướng tốt hơn. Bạn có thể research và tham khảo hướng dẫn, cách viết CV chuẩn trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể học hỏi và tìm đến sự chỉ dẫn của những người đã có kinh nghiệm.

8.2. CV và Resume có khác những điểm gì khác nhau?

CV và Resume đều là hồ sơ đăng ký ứng tuyển của ứng viên, tuy nhiên chúng không phải là một và có những khác nhau cơ bản về nội dung và mục đích sử dụng.

Trong khi CV là bản tóm tắt chi tiết và toàn diện về trình độ học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm thì Resume chỉ tập trung vào kinh nghiệm làm việc của ứng viên. CV thường được sử dụng trong các ngành nghề với trình độ cao như giáo dục, y tế,... Resume được dùng nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý hay truyền thông.

CV và Resume được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau

8.3. Độ dài phù hợp của CV xin việc là bao nhiêu?

Độ dài phù hợp của CV xin việc là từ 1 - 2 trang. Bạn không nên viết CV quá dài dòng, thiếu trọng tâm, hãy chú ý chọn lọc những thông tin phù hợp và ấn tượng nhất.

8.4. Nên viết kinh nghiệm làm việc như thế nào để được đánh giá cao?

Để kinh nghiệm làm việc được đánh giá cao, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Trình bày những kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Không liệt kê những kinh nghiệm nhỏ hơn 6 tháng.

Đính kèm những con số cụ thể và minh chứng về kinh nghiệm của mình.

Có sự xác nhận của người tham chiếu nếu có thể.

8.5. CV online và CV bản cứng có gì khác nhau và nên sử dụng như thế nào?

CV online và CV bản cứng có chung mục đích và chỉ khác nhau về thời điểm sử dụng. CV online có thể được dùng để ứng tuyển trên các nền tảng số, bạn có thể chuẩn bị CV bản cứng khi đi phỏng vấn để nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi.

8.6. Có cần phải bổ sung video giới thiệu bản thân vào CV?

Câu trả lời là KHÔNG. Các thông tin cụ thể đã được liệt kê đầy đủ trong CV, video giới thiệu bản thân là điều không cần thiết bởi nó sẽ làm tốn thời gian của cả bạn và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, bạn có thể bổ sung video khi được yêu cầu.

8.7. Có cần thiết viết sở thích cá nhân vào CV?

Không chỉ CV là gì, liệu sở thích cá nhân có nên được viết vào CV không cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Trên thực tế, sở thích cá nhân là phần không bắt buộc trong CV, bạn có thể lựa chọn dựa trên lưu ý về độ dài CV của mình. Tuy nhiên, bạn có thể đưa thêm sở thích để nhà tuyển dụng có thêm cơ sở đánh giá liệu bạn có phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp hay không.

8.8. Font chữ nào nên được sử dụng để làm CV xin việc?

Bạn nên sử dụng những fonts chữ rõ ràng, có tính chất formal như Times New Roman, Arial, Garamond,... Hãy tránh dùng những font có quá nhiều đường nét uốn lượn như Courier, Comic San,... nếu bạn không muốn bị đánh giá là thiếu nghiêm túc.

Bạn nên sử dụng các font chữ formal, dễ đọc trong CV

8.9. Mức lương mong muốn có nên viết trong CV không?

Bạn không nên đưa mức lương mong muốn vào CV xin việc, điều này sẽ khiến bạn không được đánh giá cao. CV là tài liệu cung cấp thông tin về khả năng của bạn, mức lương cụ thể sẽ được trao đổi qua buổi phỏng vấn.

8.10. CV dành cho người sáng tạo nội dung cần chú ý điều gì?

Đối với những ai hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, để tạo nên một bản CV xịn sò, chất lượng, việc tìm hiểu điều cần chú ý trong CV là gì rất cần thiết. Bạn có thể đính kèm thêm những sản phẩm mà bản thân đã từng thực hiện để thể hiện năng lực của bản thân.

8.11. Sử dụng màu sắc trong CV ảnh hưởng như nào đến nhà tuyển dụng?

Màu sắc CV cũng là căn cứ để nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên khi ứng tuyển. Một CV với quá nhiều màu sắc sặc sỡ sẽ bị đánh giá kém hơn so với những chiếc CV nhã nhặn, nhất quán và dễ nhìn. Màu sắc phổ biến nên dùng trong CV bao gồm: xanh dương, cam, nâu,...

8.12. Thiết kế CV theo phong cách Infographic có gây ấn tượng không?

So với CV truyền thống, Infographic sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ hơn bởi sự trực quan, sống động và tạo hiệu ứng thị giác hấp dẫn. CV theo phong cách này không những giảm bớt cảm giác nhàm chán mà còn giúp bạn thể hiện khả năng thiết kế cũng như trình bày được thông tin một cách dễ dàng.

Sử dụng Infographic sẽ giúp bạn gây ấn tượng mạnh mẽ

8.13. Những ngành nghề nào yêu cầu thiết kế CV riêng biệt?

CV là gì? Đây là bản tóm lược thông tin ứng tuyển của ứng viên nhằm thể hiện sự phù hợp đối với vị trí công việc. Do đó, tùy vào từng ngành nghề khác nhau, yêu cầu về CV cũng có những điểm khác biệt. Đặc biệt, đối với một số công việc đặc thù như thiết kế đồ hoạ, truyền thông, sự kiện, bạn có thể sẽ được yêu cầu thiết kế một CV riêng.

8.14. Việc ghi các hoạt động ngoại khóa vào CV có gia tăng ấn tượng?

Các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp ứng viên thể hiện sự nhiệt huyết, năng động, từ đó gây ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng. Nếu như bạn chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc thì những hoạt động ngoại khóa liên quan đến công việc ứng tuyển sẽ giúp bạn ghi điểm.

CV là gì? CV là sơ yếu lý lịch nêu lên những thông tin cần thiết về cá nhân, kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ của ứng viên khi ứng tuyển. Thông qua CV, nhà tuyển dụng có thể đánh giá và chọn lọc những người phù hợp với yêu cầu của từng vị trí. Để lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng, bạn nên chuẩn bị một CV đầy đủ, chỉn chu và chuyên nghiệp nhất.