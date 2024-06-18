1. Tầm quan trọng của CV khi đi xin việc Thể dục - Thể thao

Cũng giống như các ngành nghề khác, CV Thể dục - Thể thao đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình tìm việc làm. Ấn tượng đầu tiên để nhà tuyển dụng nhận diện mỗi ứng viên chính là CV, đây là một bản giới thiệu thông tin cơ bản nhất của mỗi người. Sở hữu một CV chuyên nghiệp nghĩa là bạn đã có cơ hội tiếp thị bản thân đến nhà tuyển dụng, đây giống như một bài quảng cáo cho chính mình.

CV Thể dục - Thể thao chuyên nghiệp giúp thể hiện sự nghiêm túc và đam mê của bạn với nghề. Nó cũng giúp bạn thống kê được những điểm mạnh, những mốc sự kiện của bản thân trong con đường sự nghiệp. Từ đó sẽ góp phần giúp bạn tự tin hơn khi phỏng vấn trực tiếp.

Mục tiêu của chính một CV là:

Tạo ấn tượng, thu hút nhà tuyển dụng: CV xin việc cần hướng đến sự tích cực và nổi bật giữa các ứng viên, từ đó vượt qua được vòng đầu tiên để đi đến bước phỏng vấn trực tiếp.

CV xin việc cần hướng đến sự tích cực và nổi bật giữa các ứng viên, từ đó vượt qua được vòng đầu tiên để đi đến bước phỏng vấn trực tiếp. CV cần nêu được khả năng và kinh nghiệm làm việc: Dù là ngành Thể dục - Thể thao hay bất cứ ngành nào khác thì bản CV cũng cần phản ánh được kỹ năng làm việc, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực. Điều này sẽ giúp bạn chứng minh được việc bạn phù hợp với vị trí đang ứng tuyển.

Một CV chuyên nghiệp, rõ ràng, đẹp mắt chính là bước đầu tiên giúp tạo điều kiện cho cơ hội được mời phỏng vấn.

Ngành Thể dục - Thể thao cũng cần có CV chuyên nghiệp như các ngành khác

2. Hướng dẫn cách viết CV Thể dục - Thể thao chuẩn, chuyên nghiệp

CV Thể dục - Thể thao cần phải làm nổi bật được những ưu điểm của bản thân sao cho phù hợp với vị trí ứng tuyển nhưng không quá phô trương.

2.1. Phần thông tin cá nhân

Phần này là phần buộc phải có trong CV dù là ngành nghề nào. Thông tin giới thiệu bản thân cần điền đầy đủ và chính xác các nội dung như sau:

Họ và tên: Ghi đầy đủ chính xác thông tin.

Ghi đầy đủ chính xác thông tin. Ngày, tháng, năm sinh: Điền đúng ngày, tháng, năm sinh trong CCCD.

Điền đúng ngày, tháng, năm sinh trong CCCD. Nơi ở: Ghi chi tiết đến thành phố.

Ghi chi tiết đến thành phố. Số điện thoại: Điền chính xác số điện thoại bạn đang dùng.

Điền chính xác số điện thoại bạn đang dùng. Email: Điền email đang sử dụng để liên hệ khi cần, nên chọn email được đặt tên nghiêm túc.

Phần này cần chú ý điền số điện thoại liên lạc và email mà bạn đang sử dụng để nhà tuyển dụng liên hệ. Một số doanh nghiệp sẽ gọi báo lịch phỏng vấn nhưng cũng có nơi gửi thư mời qua email. Ngoài ra đây cũng là thông tin để nhà tuyển dụng báo kết quả phỏng vấn cho bạn.

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp và mong muốn

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV Thể dục - Thể thao cần nêu lên được mong muốn của bản thân khi được làm việc ở vị trí ứng tuyển. Bạn có thể tham khảo trước một số gợi ý sau đây để hoàn thành bảng CV:

Bạn mong muốn trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng làm việc, mong muốn được gắn bó lâu dài với công việc.

Bạn muốn có cơ hội học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn về lĩnh vực Thể dục - Thể thao.

Bạn mong muốn được có cơ hội phát triển, trở thành người quản lý giỏi ở vị trí cao hơn.

Bạn mong muốn có một môi trường làm việc công bằng, được đánh giá đúng năng lực.

Bạn muốn có thu nhập phù hợp, công việc ổn định.

CV Thể dục - Thể thao​ cần nêu được đầy đủ thông tin ứng viên

2.3. Học vấn của bản thân và kinh nghiệm làm việc

Ở phần học vấn và kinh nghiệm làm việc trong CV Thể dục - Thể thao, bạn cần ghi cụ thể những mốc thời gian, địa điểm học tập/làm việc. Trường hợp bạn chỉ mới vừa tốt nghiệp chưa đi làm ở bất kỳ đâu thì có thể ghi thời gian thực tập. Bạn hãy cố gắng ghi càng chi tiết về công việc càng tốt, sắp xếp thời gian theo thứ tự từ gần đây nhất.

Công việc liên quan đến ngành thể dục thể thao nên có những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm nhất định:

Kỹ năng cứng: Có khả năng sử dụng các dụng cụ thể thao, kiến thức chuyên môn về các bộ môn, phòng tránh rủi ro khi luyện tập, dinh dưỡng, quản lý thiết bị, sử dụng thành thạo máy tính, ngoại ngữ,...

Có khả năng sử dụng các dụng cụ thể thao, kiến thức chuyên môn về các bộ môn, phòng tránh rủi ro khi luyện tập, dinh dưỡng, quản lý thiết bị, sử dụng thành thạo máy tính, ngoại ngữ,... Kỹ năng mềm: Tư duy lắng nghe, phản biện, làm việc nhóm, xử lý vấn đề, thuyết phục, quản lý thời gian,...

2.4. Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

Đây cũng là phần cực kỳ quan trọng, tạo nên điểm ấn tượng của mỗi CV Thể dục - Thể thao. Phần này sẽ giúp bạn gây chú ý với nhà tuyển dụng, vì thế cần viết điểm mạnh, điểm yếu khoe một cách khéo léo, nghệ thuật.

Về điểm mạnh, bạn cần đưa ra những ưu điểm nổi bật của bản thân như khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình,... Bạn cũng phải đưa ra những điểm mạnh phù hợp với vị trí ứng tuyển, tránh viết quá dài dòng, lan man.

Khi nêu điểm yếu của bản thân bạn nên viết ngắn gọn, khéo léo, viết cho người đọc cảm thấy đó chưa hẳn là một điểm yếu. Ví dụ: Bản thân quá tham công tiếc việc, luôn cầu toàn, muốn hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất nên đôi khi gây khó khăn cho đồng đội.

Nêu điểm mạnh, điểm yếu thật khéo léo

2.5. Hoạt động ngoại khóa

Với mục này trong CV Thể dục - Thể thao, bạn cần nêu những hoạt động mà mình đã tham gia trước đây tại trường học hay đơn vị từng làm việc. Phần này sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn là người năng động hay trầm tính. Vì thế bạn nên nêu những hoạt động liên quan, tiêu biểu, phù hợp với công việc đang ứng tuyển.

3. Lưu ý khi viết CV Thể dục - Thể thao

Nắm được tất cả nội dung này, bạn sẽ viết được mẫu CV cơ bản nhất. Tuy nhiên để gây được ấn tượng, tạo thiện cảm cho nhà tuyển dụng thì còn phải lưu ý một số điểm sau:

Đầu tiên, khi viết CV Thể dục - Thể thao bạn cần đưa thông tin đầy đủ và đúng sự thật. Đừng vì quá mong muốn được nhận vào làm việc mà viết sai thông tin. Bạn cũng cần chọn những thông tin phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Lựa chọn mẫu CV phù hợp với vị trị mà bạn đang ứng tuyển: CV theo chức năng thì tập trung vào phần kỹ năng, CV theo thời gian thì tập trung vào kinh nghiệm làm việc, trình tự liệt kê thời gian. CV cho người chưa có kinh nghiệm sẽ phù hợp với những bạn vừa tốt nghiệp, bạn có thể nhấn mạnh vào kỹ năng của bản thân. Tóm lại, một CV đầy đủ sẽ gồm: kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm học tập, hoạt động ngoại khóa.

Phần kinh nghiệm cần đi kèm với kỹ năng, đặc biệt không nên nói quá, tâng bốc bản thân, nói điều không căn cứ. Điều này sẽ khiến cho quá trình làm việc của bạn sau này trở nên khó khăn.

Chương trình học và hoạt động ngoại khóa cần rõ ràng, chính xác thời gian. Nếu bạn viết sai, công ty có thể kiểm tra và loại CV của bạn ngay từ đầu.

Khi viết CV cần biết nguyên tắc về nhân xưng, bạn không nên sử dụng từ tôi sẽ khó gây được thiện cảm với người đọc.

Cuối cùng, CV cần trình bày sạch đẹp, rõ ràng, đúng chính tả và không nên sử dụng quá nhiều font chữ, màu sắc gây rối mắt.

CV nên được thiết kế chuyên nghiệp, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu

4. Mách bạn cách tạo CV nhờ công cụ AI

Ở thời đại 4.0 như hiện nay, ngoài việc tự mình thiết kế một CV bạn còn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ. Sẽ rất dễ dàng để bạn tìm thấy các website tạo CV online trên google, khi chọn một công cụ bạn sẽ thấy vô số mẫu CV Thể dục - Thể thao. Từ đây bạn có thể lựa chọn mẫu phù hợp và bắt đầu cá nhân hóa thông tin.

Job3s là một trong những trang web giúp bạn làm được điều này. Ngoài CV Thể dục - Thể thao thì trên đây còn có hàng ngàn mẫu CV ngành nghề khác. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh thông tin theo ý muốn, lựa chọn mẫu CV hướng đến ngành nghề phù hợp.

Cách chỉnh sửa cũng vô cùng đơn giản:

Đầu tiên bạn hãy truy cập job3s.ai và đăng ký tài khoản.

Tiếp theo bạn hãy lựa chọn tính năng tạo CV trên website.

Trong kho CV có sẵn, bạn có thể lọc theo ngành nghề, phong cách, ngôn ngữ để từ đó chọn được mẫu CV yêu thích.

Kế tiếp, bạn hãy tiến hành chuẩn hóa thông tin cá nhân, tải ảnh cá nhân lên CV.

Bạn cũng có thể đổi màu sắc, kiểu chữ theo mong muốn.

Sau khi đã hoàn tất thì tiến hành tải CV về để sử dụng.

Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một bản CV đẹp mắt, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc tạo CV thì job3s.ai còn hỗ trợ tìm việc làm. Khi đăng tải CV lên trang này, rất nhiều nhà tuyển dụng sẽ liên hệ bạn nếu bạn phù hợp với vị trí mà họ cần.

5. Câu hỏi thường gặp của người xin việc ngành Thể dục - Thể thao

Mức thu nhập người trong ngành Thể dục - Thể thao hiện nay là bao nhiêu?

Hiện nay ở nước ta, một huấn luyện viên nếu thuê riêng thì mức lương có thể dao động trên 10 triệu đồng/tháng.

Làm việc trong ngành thể dục thể thao có cần biết nhiều ngôn ngữ?

Nếu mong muốn phát triển nghề nghiệp cao hơn thì việc sử dụng được nhiều ngôn ngữ sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc. Bạn có thể cần tham gia các buổi phỏng vấn nước ngoài, sang các nước khác công tác,... việc biết thêm ngoại ngữ (tiếng Anh) có vai trò khá quan trọng.

Điều tối kỵ nhất trong CV xin việc là gì?

CV tuyệt đối không được viết sai chính tả, đây là điều khiến bạn bị loại ngay lập tức.

Tóm lại, CV Thể dục - Thể thao cũng tương tự như các CV khác, đây là bản thông tin cá nhân quan trọng giúp nhà tuyển dụng hiểu tổng quan về ứng viên. Khi thiết kế CV cần chú ý thông tin chính xác, cấu trúc rõ ràng, bố cục dễ đọc, dễ hiểu. Đặc biệt, độ dài của một CV xin việc nên là một trang.