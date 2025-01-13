1. CV thiết kế - mỹ thuật là gì?

CV thiết kế - mỹ thuật nói riêng và CV xin việc nói chung là phần tài liệu không thể thiếu trong tất cả các bộ hồ sơ xin việc. Bản CV ấn tượng giúp ứng viên truyền tải rõ các thông tin cá nhân cũng như kinh nghiệm và mục tiêu trong công việc, cho phép nhà tuyển dụng đánh giá sơ bộ về người ứng tuyển.

Đối với ngành thiết kế - mỹ thuật, bản CV không chỉ cần có đủ nội dung cần thiết mà việc trình bày đẹp, khoa học, đặc biệt giúp tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, tăng điểm cộng cho ứng viên.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nền tảng công nghệ số cho phép con người sản xuất và sử dụng các công cụ làm việc khác nhau, trong đó có công cụ viết CV. Hiện nay, ứng viên có thể tìm kiếm và sử dụng nhiều công cụ tạo CV hoàn toàn miễn phí bằng hình thức online, quá trình tạo CV thiết kế - mỹ thuật trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

CV thiết kế - mỹ thuật là văn bản không thể thiếu trong bộ hồ sơ của ứng viên đi xin việc tại vị trí thiết kế - mỹ thuật

2. Công cụ tạo CV thiết kế - mỹ thuật online miễn phí trên job3s

Word, Excel,... là một số ứng dụng trên máy tính được người dùng dùng để viết CV thiết kế - mỹ thuật. Ưu điểm của những công cụ này là đã được cài sẵn trên máy, thân thuộc với người dùng. Tuy nhiên, việc chèn thêm hình ảnh, bày trí bố cục không gây ấn tượng, người dùng khó sáng tạo để có thể đưa ra bản CV mang cá tính riêng.

Job3s là website tuyển dụng hàng đầu hiện nay. Đây là trang web đầu tiên ứng dụng công nghệ AI nhằm đưa ra kết quả tìm kiếm việc làm nhanh chóng, chính xác nhất. Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ cũng bổ sung thêm tính tăng tạo CV online cho người dùng. Các mẫu CV thiết kế - mỹ thuật, CV thiết kế website, CV gia sư,… được đưa ra rất đa dạng, theo nhiều phong cách khác nhau.

Trang tuyển dụng job3s cho phép ứng viên tạo CV xin việc nhanh chóng, dễ dàng

2.1. Vì sao nên sử dụng công cụ tạo CV online trên job3s?

Job3s là một sản phẩm của Công ty Công Nghệ 3S Group, là nền tảng kết nối người tìm việc với nhà tuyển dụng, giúp ứng viên tìm việc nhanh chóng, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tìm được người lao động phù hợp.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, job3s liên tục đưa ra các tính năng mới, nâng cấp hệ thống làm việc. Mới đây, job3s bổ sung thêm công nghệ AI với 20 loại AI khác nhau. Với công nghệ này, kết quả tìm kiếm việc làm được trả về trong thời gian nhanh nhất (khoảng 3s) với độ chính xác cao nhất.

Tạo CV là một trong những tính năng nổi bật của job3s mà ứng viên có thể trải nghiệm. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của người có nhu cầu tạo CV thiết kế - mỹ thuật, ứng viên có mong muốn tạo CV thiết kế web, CV nhân viên bán hàng, CV kế toán,… đều có thể dễ dàng tạo ra sản phẩm ấn tượng, đầy đủ thông tin nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng.

Theo kết quả khảo sát từ người dùng, tính năng tạo CV thiết kế - mỹ thuật online trên job3s có những ưu điểm sau:

Mẫu CV đa dạng về phong cách, cách bố trí nội dung cũng như tính thẩm mỹ. Điều này đáp ứng tối đa yêu cầu của người có nhu cầu tạo CV thiết kế - mỹ thuật.

Công cụ làm việc thông minh, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra bản CV trong thời gian ngắn.

Công cụ tạo CV hoàn toàn miễn phí, người dùng có thể sử dụng trọn đời.

Tự động lưu trong tệp thông tin người dùng, nhà tuyển dụng có thể chủ động tìm kiếm (nếu ứng viên cho phép), ứng viên cũng có thể dễ dàng chia sẻ hoặc tải file CV tới nhà tuyển dụng trong quá trình nộp hồ sơ.

Job3s là nền tảng kết nối người tìm việc với nhà tuyển dụng

2.2. Hướng dẫn viết CV thiết kế - mỹ thuật trên job3s

Để tạo CV thiết kế - mỹ thuật trên job3s, ứng viên có thể tham khảo hướng dẫn cách viết CV dưới đây:

Tạo tài khoản trên job3s

Trước khi thực hiện tạo CV thiết kế - mỹ thuật trên job3s, người dùng cần tạo cho mình một tài khoản trên website.

Ở bước này, người có nhu cầu tạo CV thiết kế - mỹ thuật lựa chọn mục “Ứng viên”, khi đó, trang chủ job3s xuất hiện mục “Đăng ký tài khoản Ứng viên”, người dùng lần lượt điền các thông tin vào mô tương ứng, và ấn chọn “Đăng ký”

Thông tin ứng viên cần được điền đầy đủ để tạo tài khoản trên job3s

Sau bước này, hệ thống thông báo ứng viên tạo tài khoản thành công, màn hình mới xuất hiện, yêu cầu ứng viên đưa ra các thông tin mong muốn liên quan đến ngành nghề, địa điểm và kinh nghiệm làm việc cũng như gợi ý về việc tạo một bản CV ngay trên website.

Nếu ứng viên đã có CV, có thể chọn mục “Tải CV lên” và ấn “Bật tìm việc làm ngay”. Một điểm cộng của job3s đó chính là cho phép bạn lựa chọn “Không có nhu cầu” khi chỉ muốn tham khảo thị trường việc làm mà không tải CV lên hoặc tạo CV mới. Điều này cho thấy website job3s tôn trọng tối đa nhu cầu và mong muốn của người sử dụng.

Job3s đưa ra khảo sát về nhu cầu tìm việc cũng như tạo CV online cho người dùng sau khi đăng ký tài khoản

Cần lưu ý rằng, sau khi đăng ký tài khoản, job3s sẽ gửi email yêu cầu xác thực về tài khoản đăng ký. Ứng viên cần truy cập link gửi về trên mail để tiến hành xác thực. Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ tài khoản cũng như cập nhật liên tục các thông tin trong quá trình truy cập job3s.

Tiến hành tạo CV thiết kế - mỹ thuật trên job3s

Sau khi đã đăng ký tài khoản ứng viên thành công trên job3s, người dùng có thể tiến hành tạo CV thiết kế - mỹ thuật. Vui lòng chọn mục “Hồ sơ & CV”. Tại đây, thanh cuộn hiện ra cho phép người dùng lựa chọn loại hồ sơ muốn tạo. Nếu ở bước trên, ứng viên chọn “Tạo CV mới”, cửa sổ tạo CV nhanh chóng hiện ra.

Trải nghiệm công cụ tạo CV mới trên job3s, người dùng chỉ mất 10 phút để có được bản CV hoàn chỉnh

Ấn vào mục “Thử ngay”, màn hình máy tính hiển thị cửa sổ mới. Rất nhiều mẫu CV khác nhau được đưa ra. Người dùng có thể kéo thanh cuộn để lựa chọn mẫu CV phù hợp hoặc chọn vào các trường để lọc ra mẫu CV ứng ý nhất.

Nhiều mẫu CV khác nhau được đưa ra để ứng viên lựa chọn

Sau khi chọn được mẫu CV phù hợp, ứng viên vui lòng chọn mục “Dùng mẫu này” để bắt đầu tạo CV thiết kế - mỹ thuật. Cần lưu ý rằng, nếu tài khoản người dùng chưa được xác thực, việc tạo CV không thể thực hiện.

Các thông tin cá nhân, thông tin về học vấn, trình độ, kinh nghiệm, chứng chỉ, kỹ năng cần được ứng viên điền đầy đủ trên CV

Ngoài 2 thông tin chính có sẵn trong tài khoản ứng viên gồm Họ tên và địa chỉ email, ứng viên cần nhập tất cả các thông tin khác trong mẫu CV đã lựa chọn. Job3s đưa ra các hướng dẫn viết chi tiết từng mục ở phía bên phải màn hình, người dùng có thể click chuột vào từng dòng để tham khảo cách tạo CV thiết kế - mỹ thuật. Bên cạnh đó, job3s cũng cho phép “Đổi mẫu CV”, “Đổi màu CV”, “Đổi ngôn ngữ CV”. Những công cụ này giúp ứng viên có thể sáng tạo, có được mẫu CV thiết kế - mỹ thuật phù hợp nhất với tính cách, sở thích của bản thân.

Sau khi điền toàn bộ thông tin vào các trường tương ứng, ứng viên có thể xem trước bản CV bằng cách chọn vào mục “Xem trước”. Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân, ứng viên có thể tạo bản sao, tải xuống hoặc lưu CV. Vui lòng chọn các ô tương ứng với từng mong muốn trên. Tại đây, việc tạo CV thiết kế - mỹ thuật hoàn tất, ứng viên dễ dàng sử dụng bản CV để nộp hồ sơ vào những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí thiết kế - mỹ thuật.

Tùy thuộc vào mong muốn cá nhân mà ứng viên có thể lựa chọn việc bật/ tắt chế độ cho phép nhà tuyển dụng xem hồ sơ/ tìm kiếm hồ sơ

Job3s cho phép ứng viên bật hoặc tắt trạng thái tìm việc làm, cho phép nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm bạn cũng như xem hồ sơ của bạn. Hãy tùy chỉnh các chế độ tương ứng với từng mục để quá trình tìm việc làm diễn ra thuận tiện nhất.

3. Những điều cần lưu ý khi tạo CV thiết kế - mỹ thuật trên job3s

Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, người dùng đã tạo ra cho mình một mẫu CV thiết kế - mỹ thuật ưng ý. Quá trình tạo CV trên job3s được tiến hành rất đơn giản, không yêu cầu kỹ năng, trình độ cao từ người dùng, do đó, ngay cả ứng viên lớn tuổi hay người không sử dụng máy tính thành thạo cũng có thể tạo CV dễ dàng.

Khi tạo CV thiết kế - mỹ thuật cũng như CV cho các ngành nghề khác trên job3s, ứng viên cần lưu ý một vài điều dưới đây:

Tùy thuộc vào ngành/vị trí ứng tuyển mà người dùng có thể chọn mẫu CV phù hợp. Mẫu CV đơn giản nên được ưu tiên lựa chọn. Điều này không chỉ giúp ứng viên tiết kiệm thời gian tạo CV mà quá trình nhà tuyển dụng đọc CV cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Nội dung ghi trong CV thiết kế - mỹ thuật cần đầy đủ nhưng súc tích, câu văn rõ ràng.

Tại mục địa chỉ, ứng viên có thể ghi địa chỉ chung, không yêu cầu ghi địa chỉ chi tiết.

Trước khi tiến hành tải CV bản PDF về thiết bị cá nhân, ứng viên nên lưu CV nhằm đảm bảo mẫu thiết kế luôn tồn tại trên hệ thống và có thể chỉnh sửa bất cứ khi nào. Việc xem trước bản CV cũng rất cần thiết, giúp ứng viên đánh giá lại độ phù hợp với vị trí ứng tuyển cũng như cấu trúc, nội dung đã ghi.

Việc cho phép nhà tuyển dụng xem hồ sơ cũng như CV cá nhân là điều không bắt buộc nhưng người dùng nên bật tính năng này. Khi nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và xem được hồ sơ của bạn, cơ hội tìm được công việc phù hợp sẽ tăng lên.

Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, người tìm việc không chỉ dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp với nhu cầu mà quá trình tạo CV cũng như nộp hồ sơ trở nên đơn giản hơn. Đối với CV thiết kế - mỹ thuật, để thể hiện một cách rõ nét nhất về trình độ cũng như năng lực của bản thân trong vị trí thiết kế - mỹ thuật, ứng viên cần chú trọng đến bố cục cũng như tính thẩm mỹ của bản CV.