Mách bạn cách viết CV thương mại điện tử ấn tượng với nhà tuyển dụng
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/06/2024
CV thương mại điện tử là vũ khí của ứng viên khi tìm kiếm môi trường làm việc mới. Bản tài liệu thể hiện năng lực, trình độ, kinh nghiệm cũng như điểm khác biệt của bạn so với ứng viên khác. Tìm hiểu cách viết CV chuyên nghiệp, ấn tượng để ghi điểm cộng với nhà tuyển dụng ngay từ những phút đầu tiên.
1. Đánh giá tầm quan trọng của CV thương mại điện tử

Sự bùng nổ của internet đã làm thay đổi thói quen mua sắm từ hình thức truyền thống sang các sàn giao dịch trực tuyến. Từ đây mở ra kỷ nguyên mới, sự phát triển thần tốc của ngành thương mại điện tử. Số lượng người lao động làm việc trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng không chỉ vì nhu cầu thị trường mà còn vì mức lương hấp dẫn, cơ hội thăng tiến.

CV thương mại điện tử có vai trò quan trọng với mỗi ứng viên và nhà tuyển dụng. Tài liệu này tóm gọn năng lực làm việc của bạn thông qua kỹ năng, kiến thức, mục tiêu và thành tích đã đạt được.

Đối với nhà tuyển dụng, đánh giá CV giúp chọn ra đối tượng phù hợp với vị trí công ty đang cần. Ứng viên mới cần đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu công việc, giúp hoạt động kinh doanh đạt kế hoạch đã đề ra và công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Chính vì thế bạn cần chuẩn bị thật nhiều thời gian, công sức cho CV thương mại điện tử. Như vậy mới truyền tải đầy đủ nội dung quan trọng, làm nổi bật và gây ấn tượng với HR.

CV thương mại điện tử thể hiện sự phù hợp của ứng viên với vị trí

2. Hướng dẫn cách viết CV thương mại điện tử chuyên nghiệp

CV là chìa khóa mở ra cơ hội việc làm để bạn có cơ hội phỏng vấn và thể hiện bản thân. Một CV thương mại điện tử tốt cần đầy đủ thông tin, nổi bật giữa hàng trăm người lao động khác. Dưới đây là cách viết chuyên nghiệp mà bạn cần nắm được.

2.1. Thông tin cá nhân

Đây là mục cơ bản nhất và bạn cần cung cấp thông tin chính xác về bản thân: Họ tên, năm sinh, điện thoại, số điện thoại, email. Hãy kiểm tra kỹ càng thông tin liên hệ để quá trình phỏng vấn, nhận việc diễn ra suôn sẻ.

Để ghi điểm cộng hãy sử dụng email chuyên nghiệp thay vì sử dụng địa chỉ có phần hài hước ví dụ như [email protected]. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế sử dụng email của các tổ chức ví dụ như trường học bạn đang theo học.

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Bạn cần tóm gọn các ý chính với độ dài từ 3 - 5 dòng, cần thể hiện rõ ràng định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai ngắn (khoảng 1 năm) và dài (3 - 5 năm). Hãy thể hiện mục tiêu thông qua các con số cụ thể, không nói chung chung. Cần nêu bật bạn là người có định hướng rõ ràng, tinh thần cầu tiến, mong muốn đóng góp cho công ty.

Ví dụ: Tôi mong muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong năm đầu tiên, tôi cố gắng trau dồi bản thân, hoàn thiện nhiệm vụ, đạt KPI và trở thành nhân viên xuất sắc trong năm đầu tiên. Mục tiêu lên chức trưởng nhóm quản lý 5 - 7 người trong thời gian 3 năm, thúc đẩy doanh số và thương hiệu công ty.

Mục tiêu nghề nghiệp tóm gọn 3 - 5 dòng thể hiện định hướng của ứng viên

2.3. Trình độ học vấn

Khi viết CV thương mại điện tử, bạn đừng bỏ qua phần học vấn vì đây là một điểm mạnh giúp bạn nổi bật hơn giữa hàng trăm hồ sơ khác. Ngoài việc ghi tên trường đại học, xếp loại bằng bạn hãy liệt kê tất cả chứng chỉ có liên quan đến thương mại điện tử, bằng khen từ đơn vị công tác trước đó. Ví dụ:

  • Cử nhân kinh tế quốc tế trường Đại học Kinh tế quốc dân, bằng giỏi (2017 - 2021).

  • Chứng chỉ thương mại điện tử tại học viện ABC (2023).

2.4. Kinh nghiệm làm việc

Có thể nói đây là mục quan trọng nhất trong CV thương mại điện tử và luôn được nhà tuyển dụng dành nhiều thời gian để xem xét. Dựa vào mục kinh nghiệm, họ đánh giá được phần nào năng lực, kỹ năng, hiệu quả làm việc cũng như sự phù hợp của bạn với vị trí.

Hãy liệt kê tất cả công việc trước đây có liên quan đến thương mại điện tử, tập trung vào công việc bạn phụ trách và cần nêu được thành tựu đạt được. Ưu tiên công việc liên quan đến vị trí hoặc sắp xếp theo thời gian gần nhất.

Ví dụ:

Công ty thương mại điện tử ABC (Tháng 2/2023 - Tháng 3/2024)

Vị trí: Nhân viên quản lý gian hàng

  • Phối hợp với vị trí cùng phòng ban lên ý tưởng về sản phẩm trên gian hàng (10%).

  • Góp ý về mặt hình ảnh, lên content về sản phẩm (40%),

  • Quản lý các danh mục trên gian hàng trực tuyến (50%).

Kết quả đạt được: 100 sản phẩm trên gian hàng, 90 sản phẩm được tối ưu đạt chuẩn góp phần tăng 10% doanh thu.

2.5. Phần kỹ năng

Nhà tuyển dụng quan tâm rất nhiều đến kỹ năng của ứng viên nên bạn cần thể hiện tốt phần này trong CV thương mại điện tử. Vì điều này thể hiện bạn có thể thích nghi và làm việc hiệu quả trong môi trường mới, đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như chịu được áp lực không.

Hãy liệt kê toàn bộ kỹ năng mà bạn có và tất nhiên nó có ích cho vị trí bạn quan tâm. Ví dụ kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp tốt, khả năng phân tích thị trường, làm báo cáo, ngoại ngữ tốt…

Ứng viên cần thể hiện kỹ năng sở hữu trong CV thương mại điện tử

2.6. Hoạt động

CV thương mại điện tử có phần đặc biệt hơn so với các ngành nghề khác vì đây là công việc cần sự năng động, hoạt bát để bắt kịp xu hướng thị trường. Bạn đừng quên nêu ra các hoạt động xã hội, sự kiện đã tham gia để ghi điểm cộng trước nhà tuyển dụng.

3. Lưu ý quan trọng khi viết CV thương mại điện tử

Điều quan trọng khi viết CV thương mại điện tử là ghi được ấn tượng với nhà tuyển dụng để thành công vào vòng phỏng vấn. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn cần ghi nhớ để tránh mất điểm và tuột mất cơ hội.

3.1. Lỗi chính tả, đánh máy

Rất nhiều ứng viên gửi CV với nhiều lỗi chính tả, đánh máy hay thậm chí là ngữ pháp. Điều này khiến nhà tuyển dụng có cái nhìn không tốt về bạn, cho rằng bạn là người yếu tin học văn phòng. Hoặc bạn sẽ bị đánh giá là cẩu thả, thiếu kiến thức và không thể đảm nhận tốt công việc.

3.2. Tránh trình bày quá dài dòng

Nhà tuyển dụng có thể nhận đến hàng trăm CV thương mại điện tử và họ chỉ có vài phút hoặc thậm chí vài giây để xem hồ sơ của bạn. Do đó bạn cần phải tóm gọn thông tin, mang đến ý nổi bật nhất để thể hiện bản thân.

Nếu CV của bạn dài dòng, lê thê sẽ khiến nhà tuyển dụng khó chịu thậm chí là bỏ qua ngay từ những dòng đầu tiên. Việc thể hiện xúc tích còn thể hiện khả năng nắm bắt thông tin của bạn và là một điểm cộng lớn so với ứng viên khác.

3.3. Thiết kế phù hợp

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàng nghìn mẫu CV thương mại điện tử trên internet với thiết kế đẹp mắt. Tuy vậy bạn cần chọn lọc cẩn thận, ưu tiên chọn các thiết kế dễ nhìn, tránh rối mắt và khó đọc. Hãy ghi nhớ, CV thương mại điện tử thể hiện con người bạn nên hãy chọn mẫu phù hợp với tính cách của mình.

Thương mại điện tử đang là ngành có xu hướng phát triển mạnh, do đó bạn có rất nhiều cơ hội nếu xin việc vào ngành này

3.4. Font chữ sử dụng

Một lỗi sai cơ bản trong CV thương mại điện tử là sử dụng font chữ quá nhiều nét hoặc quá hoa mỹ khiến nhà tuyển dụng khó theo dõi nội dung. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ của bạn có thể bị bỏ qua vì vấn đề này.

Bạn hãy ưu tiên sử dụng font chữ phổ biến như Time New Roman, Arial. Bạn hoàn toàn có thể làm nổi bật nội dung bằng cách điều chỉnh cỡ chữ, sử dụng in đậm, in nghiêng.

3.5. Cung cấp thông tin đáng tin cậy

Ngành thương mại điện tử ghi nhận sự phát triển thần tốc vì thế yêu cầu nghề nghiệp tương đối khắt khe và luôn ưu tiên ứng viên có thành tích tốt. Khi đề cập đến kinh nghiệm làm việc, bạn cần đưa ra thông tin đáng tin cậy về kết quả đạt được qua các con số.

Ví dụ, sau 3 tháng triển khai dự án, doanh thu đạt 110% dự tính ban đầu, lượng người dùng tăng 50% so với trước đó.

4. Mẹo giúp CV thương mại điện tử ghi điểm cộng với nhà tuyển dụng

Không ứng viên nào là hoàn hảo, ngoài lựa chọn người lao động giỏi công ty còn tìm kiếm sự phù hợp. Để CV thương mại điện tử lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng bạn đừng bỏ qua một số mẹo sau.

4.1. Tối ưu theo ATS

ATS hay Applicant Tracking System là hệ thống chọn lọc hồ sơ chuyên nghiệp và thường được các công ty lớn sử dụng. Chúng giúp sàng lọc hàng nghìn hồ sơ ứng viên chỉ trong thời gian ngắn dựa vào các từ khóa liên quan đến vị trí. Để vượt qua vòng chọn lọc này, CV thương mại điện tử cần sử dụng các từ khóa liên quan đến mô tả công việc. Bạn cần tránh sử dụng các định dạng, bảng hoặc đồ họa phức tạp.

4.2. Sử dụng CV thương mại điện tử tiếng Anh

Thương mại điện tử không chỉ gói gọn giao dịch trong nước mà tương lai sẽ mở rộng khắp thế giới. Các công ty cần nhân sự có khả năng ngoại ngữ và việc gửi hồ sơ kèm một CV thương mại điện tử tiếng Anh sẽ giúp bạn ghi được điểm cộng lớn.

Nếu trong mô tả công việc không yêu cầu CV tiếng Anh, bạn có thể nộp cả CV tiếng Việt và tiếng Anh.

4.3. Đừng quên thư giới thiệu

Tài liệu này giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt nhà tuyển dụng, thể hiện sự tâm huyết và chuyên nghiệp. Nội dung tóm gọn về kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm của bản thân bên cạnh CV thương mại điện tử.

Trên đây job3s đã giới thiệu đến bạn cách hoàn thành một CV thương mại điện tử ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội, thành công ứng tuyển vị trí với mức lương hấp dẫn và đãi ngộ tốt.

