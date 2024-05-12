Cách viết CV xin việc điều dưỡng chuẩn yêu cầu ngành Y

CV xin việc điều dưỡng là điều cần thiết và quan trọng khi bạn chuẩn bị ứng tuyển vào vị trí điều dưỡng viên. Các vị trí ứng tuyển trong ngành Y yêu cầu bạn phải viết CV theo các tiêu chuẩn của ngành. Vậy bạn đã biết cách viết CV điều dưỡng chuẩn chưa? Đừng lo lắng! sau đây, Job3s sẽ hướng dẫn bạn viết một CV điều dưỡng đúng chuẩn của ngành Y đặt ra.

1. Mẫu CV xin việc điều dưỡng

Dưới đây là 2 mẫu CV online xin việc điều dưỡng mà Job3s mang đến cho bạn. Nhìn chung 2 mẫu CV bên dưới có bố cục giống như các CV trong lĩnh vực khác. Chúng đều bao gồm các thông tin như thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng.

Tuy nhiên, điểm riêng của CV xin việc điều dưỡng đó chính là kinh nghiệm làm việc. Các CV ở vị trí khác thì các kinh nghiệm làm việc ở vị trí này có thể áp dụng cho vị trí khác. Nhưng ngành Y là ngành đặc thù nên bắt buộc kinh nghiệm làm việc phải ở trong lĩnh vực Y.

Nếu bạn là sinh viên mới ra trường thì tất cả những gì bạn được học tại trường là kinh nghiệm của bạn. Kinh nghiệm bạn học được từ những lần thực tập tại các bệnh viện hay những tham gia thực hành bởi các khóa học trên trường.

Mẫu CV xin việc ngành điều dưỡng chuẩn nhất hiện nay

Mẫu CV xin việc điều dưỡng sáng tạo

>>> Xem thêm: Đốn tim nhà tuyển dụng với CV song ngữ Trung Việt độc đáo

2. Cách viết CV xin việc điều dưỡng

Làm thế nào để viết CV xin việc điều dưỡng đúng chuẩn? Một mẫu CV chuẩn Y khoa sẽ bao gồm các nội dung nào? Hãy cùng tham khảo đoạn bài viết dưới đây.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là dữ liệu đầu tiên bạn cần phải cho nhà tuyển dụng thấy. Bạn phải cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai và ghi nhớ bạn từ cái nhìn đầu tiên. Những thông tin cơ bản cần có trong CV bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email kèm theo một ảnh đại diện chỉnh chu của mình.

Thông tin cá nhân nên viết một cách ngắn gọn, cụ thể

Học vấn

Tiếp theo là về học vấn, trong phần này bạn sẽ trình bày về trường bạn học, chuyên ngành bạn theo học, thời gian theo học. Nếu bạn sở hữu GPA trên 3.2, bạn có thể đề cập trong CV của mình.

Mục tiêu nghề nghiệp

Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao một mẫu CV ấn tượng điều dưỡng với mục tiêu nghề nghiệp cụ thể và rõ ràng, được trình bày ngắn gọn và súc tích, không cầu kỳ, dài dòng.

Đối với vị trí điều dưỡng viên thì mục tiêu nghề nghiệp cao cả nhất là chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của người bệnh. Từ đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cơ sở y tế trong mắt người bệnh.

Kinh nghiệm làm việc

Đây là một trong những mục mà nhà tuyển dụng lưu tâm nhất khi đi tìm ứng viên. Vị trí điều dưỡng không những đòi hỏi cần phải có chuyên môn mà còn có những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, tính tỉ mỉ trong công việc.

Bạn cũng nên lưu ý rằng không nên viết quá dài, lan man khiến người xem khó chịu,chán nản. Bạn chỉ nên liệt kê ra các kinh nghiệm bạn học được, những gì nổi trội nhất để đưa vào CV.

Kinh nghiệm làm việc nên liệt kê từ hiện tại trở về quá khứ

Một số kỹ năng mà điều dưỡng viên cần có như:

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng xử lý tình huống

Kỹ năng nắm bắt tâm lý bệnh nhân

Kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa bệnh

Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian

Kỹ năng ngoại ngữ tốt

Chứng chỉ

Để CV của bạn trở nên thu hút, hấp dẫn hơn so với các CV của các ứng viên khác thì bạn có thể thêm phần chững chỉ vào trong CV. Bạn có thể thêm các giải thưởng mà mình đạt được trong các kỳ thi khi còn ghế nhà trường hay các bằng cấp mà mình đạt được. Điều này sẽ gây ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng.

Hoạt động xã hội

Đối với vị trí điều dưỡng, việc tham gia các hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng là điều tuyệt vời. Hãy ghi lại các hoạt động, dự án mà bạn đã từng tham gia, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn cao hơn.

Mẫu CV xin việc điều dưỡng ấn tượng

>>> Xem thêm: Cách Viết CV Java Developer Chuẩn Săn Việc Hiệu Quả

3. Lưu ý khi viết CV xin việc điều dưỡng

Bố cục

Bố cục khi download CV xin việc điều dưỡng sẽ trông như thế nào? Hãy note lại các lưu ý sau khi viết CV

Chiều dài: Độ dài của một CV nên từ 1-2 trang A4 là hợp lý

Bố cục: rõ ràng, logic, mạch lạc, dễ đọc

Cách trình bày: có sắp xếp theo từng hạng mục, trật tự, chuyên nghiệp

Đánh giá: sử dụng công cụ kiểm tra lỗi chính tả và nhờ người khác xem lại CV của mình

Động từ:Sử dụng những từ ngữ chỉ hành động để CV của bạn sống động hơn. Bên cạnh đó, những động từ sẽ giúp nhà tuyển dụng định hình được dễ hơn.

Thư xin việc (Covering letter): một lá thư xin việc sẽ giúp CV của bản trông chuyên nghiệp hơn

Tính phù hợp

Tính phù hợp là một trong những lưu ý quan trọng khi viết CV. Một CV không phù hợp với yêu cầu của vị trí ứng tuyển sẽ bị loại bỏ ngay từ vòng lọc CV. Vì thế, bạn nên lưu ý đưa vào các thông tin phù hợp và đọc mô tả công việc thật kỹ để viết nên một CV chỉnh chu, chuyên nghiệp

Lỗi chính tả

Lỗi chính tả là lỗi không đáng có trong một CV. CV là một bản tóm tắt về tất cả các thông tin cá nhân, định hướng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc. CV không quá dài nên chỉ cần một lỗi chính tả nhỏ cũng gây mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Nội dung trình bày

Nội dung trình bày trong CV nên ngắn gọn, không lan man dài dòng. Bạn nên nói những điều quan trọng, tập trung vào các keyword để nhà tuyển dụng dễ dàng nắm thông tin của bạn. Bởi nhà tuyển dụng thường chỉ dành 5-10p để đọc mỗi CV. Thế nên, những gì ngắn gọn và đánh đúng trọng tâm sẽ ghi được điểm cao.

Mẫu CV xin việc ngành điều dưỡng đầy đủ nhất

4. Cơ hội nghề nghiệp ngành điều dưỡng

Điều dưỡng là một ngành thuộc hệ thống y tế, có nhiệm vụ chăm lo cho sức khỏe con người. Điều dưỡng viên sẽ phối hợp cùng bác sĩ để chẩn đoán bệnh, điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân.

Điều dưỡng viên có thể ví như một thư ký của bác sĩ. Điều dưỡng viên sẽ là người theo dõi, chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân và truyền đạt lại cho bác sĩ. Từ đó, bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân và điều dưỡng viên sẽ theo dõi quá trình điều trị đó.

Đây là ngành nghề yêu cầu cả trình độ chuyên môn và xá kỹ năng, phẩm chất riêng có của một điều dưỡng viên. Do đó, mức lương của điều dưỡng viên cũng khá cao. Thị trường lao động hiện nay đang thiếu hụt lớn lực lượng lao động ngành điều dưỡng. Vì thế, cơ hội việc làm và thăng tiến trong ngành này khá cao.

Ngành điều dưỡng có cơ hội nghề nghiệp rộng mở (Nguồn: Inernet)

Nếu bạn đang tìm công việc ngành Y tế thì có thể tham khảo các mẫu CV xin việc ngành điều dưỡng ở trên. Job3s là một trong những đơn vị tìm kiếm việc làm và cung cấp các mẫu CV mới nhất, hiện đại nhất. Hãy tham khảo và tạo ngay cho mình một CV thật ấn tượng nhé.