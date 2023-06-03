Cách Viết CV Java Developer Chuẩn Săn Việc Hiệu Quả

Với sự bùng nổ của công nghệ 4.0 hiện nay thì CV Java Developer được nhiều ứng viên quan tâm và tìm kiếm. Hiện nay có rất nhiều website, ứng dụng công nghệ ra đời. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này ngày càng cao. Bài viết dưới đây Job3s sẽ giới thiệu đến bạn cách viết CV Java Developer sao cho hiệu quả nhất.

1. 3 Mẫu CV Java Developer

Mẫu CV Java Developer được thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ, màu mè. Đa phần các CV cho vị trí này đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Bởi developer sẽ làm việc với các thuật toán trên các website, ứng dụng nên tiếng Anh là điều cần thiết.

Một CV Java Developer hoàn chỉnh sẽ bao gồm các thông tin như thông tin liên hệ, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc… Mẫu CV nên lựa chọn các font chữ như Arial, Calibri, Times New Roman để giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đọc.

Một CV chuẩn nên gói gọn trong 1-2 trang A4. Một CV quá dài sẽ khiến nhà tuyển dụng cảm thấy choáng ngợp bởi những con chữ và không muốn đọc. Các nội dung như học vấn hay kinh nghiệm làm việc, bạn nên đề cập những gì liên quan đến Java và Coding, không nên viết lan man.

Mẫu CV Java Developer chuyên nghiệp, hiện đại

Mẫu CV Java Developer thu hút nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Mẫu CV Java Developer đơn giản, thanh lịch (Nguồn: Internet

2. Hướng dẫn viết CV Java Developer

Bên trên là các mẫu CV mà Job3s giới thiệu bạn có thể tham khảo. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết CV như thế nào cho chuẩn nhé!

Thông tin cá nhân

Đầu tiên là về thông tin cá nhân, đây là hạng mục mà bất cứ CV IT nào cũng phải có. Thông tin cá nhân sẽ giúp cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai, vị trí ứng tuyển của bạn là gì, bạn đến từ đâu. Ở phần này, bạn nên viết các thông tin xác thực, cụ thể để tránh nhầm lẫn với các ứng viên khác.

Phần học vấn

Về học vấn, bạn nên ghi rõ về nơi mình học, chuyên ngành mình theo học và thời gian mình theo học. Học vấn phải liên quan đến vị trí mà mình ứng tuyển. Nếu bạn sở hữu GPA cao trong quá trình học, bạn có thể đề cập trong CV để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Mục tiêu nghề nghiệp

Ứng viên nên chia mục tiêu của mình thành mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn thường là 2-3 năm, mục tiêu dài hạn sẽ là 3-5 năm. Khi cụ thể hóa mục tiêu nghề nghiệp như vậy, nhà tuyển dụng sẽ hình dung ra được lộ trình phát triển của bạn tại công ty.

Kỹ năng

Về kỹ năng đối với vị java developer, bạn cần đề cập đến các kỹ năng máy tính như Java, Java Script, HTML, DHTML, C++... Bên cạnh đó, bạn cũng nên đề cập đến các kỹ năng mềm cua rbanr thân như quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc là phần không thể thiếu trong một CV. Đối với vị trí Java Developer, kinh nghiệm làm việc là điều vô cũng cần thiết. Nếu bạn sở hữu nhiều kinh nghiệm thì tấm vé được làm việc với công ty càng gần hơn.

Kinh nghiệm làm việc bạn nên ghi cụ thể công ty bạn đã làm, vị trí bạn làm là gì, bạn làm trong thời gian nào. Qua vị trí đó trong thời gian đó bạn đã tích lũy được các kinh nghiệm gì. Lưu ý rằng là bạn không nên viết quá chi tiết, quá dài dòng sẽ khiến CV thêm phần phức tạp.

Sở thích

Ngoài các thông tin cá nhân, bạn có thể liệt kê thêm một vài sở thích hoặc đặc điểm tính cách của mình. Các sở thích này là yếu tố để các nhà tuyển dụng đánh giá tính cách của bạn có phù hợp với vị trí công ty tuyển dụng hay không

Thông tin khác

Khi viết thông tin tham chiếu, bạn cần ghi rõ họ tên, vị trí công tác, chức vụ và số điện thoại liên lạc. Nhà tuyển dụng sẽ sử dụng thông tin này để xác thực lại những điều bạn nói ở trên là có thật hay không.

Bạn cũng có thể thêm chứng chỉ, giải thưởng hoặc người tham chiếu vào CV

3. Lưu ý khi viết CV Java Developer

Để viết được một CV Java Developer chuyên nghiệp, bạn cần lưu ý một vài điều khi viết để tránh gặp phải. Dưới đây là một vài lưu ý dành cho bạn:

Lỗi chính tả

Lỗi chính tả là điều luôn được nhắc nhở nhiều lần khi tạo CV. Một bản CV thường chỉ dài 1-2 trang nên bất kỳ một lỗi chính tả nhỏ nào cũng gây ra sự chú ý cho nhà tuyển dụng. Dù đó là CV tiếng Việt hay tiếng Anh, bạn nên kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp thật kỹ trước khi gửi cho nhà tuyển dụng

Thống nhất font chữ

Nếu một bản CV của bạn chứa 5 font chữ khác nhau thì tính thống nhất không còn nữa. Nhà tuyển dụng nhìn vào CV sẽ cảm thấy rất đau mắt và loạn, không muốn xem tiếp CV của bạn. Vì thế, khi thiết kế xong , bạn có thể nhờ người quen hoặc bạn bè của mình xem lại giúp.

Nguyên tắc tối thiểu bạn cần biết khi viết CV chính là thống nhất các kiểu chữ và cỡ chữ. Riêng các đề mục bạn cần in đậm và sử dụng cỡ chữ lớn hơn để phân tách từng cấp độ trong CV.

Viết CV chung cho tất cả vị trí ứng tuyển

Với mỗi vị trí ứng tuyển sẽ yêu cầu các kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau. Vì thế bạn không thể sử dụng một mẫu CV cho nhiều vị trí ứng tuyển. Trên thực tế, không có công việc nào giống nhau và cũng không có công ty nào giống nhau. Họ đều có những yêu cầu, mong muốn khác nhau về nhân viên mà họ sử dụng để làm việc.

Định dạng file khi lưu CV

Định dạng file PDF là định dạng phổ biến được nhiều ứng viên sử dụng hiện nay. Định dạng PDF sẽ giúp cho các ứng viên tránh được các lỗi định dạng khi mở file từ máy khác. Một chiếc CV bị bể font, chữ chạy mất trật tự, màu mè không đúng sẽ gây mất thiện cảm cho nhà tuyển dụng. Vì thế hãy chuyển sang PDF trước khi gửi cho HR doanh nghiệp.

Mẫu CV Java Developer chuyên nghiệp, được đầu tư kỹ lưỡng

Như vậy, Job3s đã giới thiệu đến bạn các mẫu CV Java Developer và cách viết CV sao cho thu hút nhà tuyển dụng nhất. Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích trên sẽ giúp bạn tự thiết kế nên mẫu CV phù hợp cho riêng mình.