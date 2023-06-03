Marketing Executive là gì? Bố cục của CV Marketing Executive

Bạn chưa có kinh nghiệm ứng tuyển vị trí Marketing Executive, băn khoăn nên viết CV Marketing Executive như thế nào để được nhà tuyển dụng chú ý? Để được có được câu trả lời, bạn hãy đọc ngay bài viết sau đây với những lưu ý và cách viết chi tiết nhất đã được Job3s tổng hợp.

1. Marketing Executive là gì?

Giải đáp đơn thuần cho câu hỏi Marketing Executive là gì? Bạn có thể hiểu nôm na đây là vị trí cần thực thi các kế hoạch do trưởng phòng hoặc Giám đốc Marketing đưa ra nhằm đảm bảo chuỗi hoạt động Marketing của doanh nghiệp diễn ra mượt mà nhất. Đồng thời là người chịu trách nhiệm về các chỉ số hiệu quả của các kênh Marketing trong doanh nghiệp như tỷ lệ chuyển đổi khi chạy quảng cáo, lượng khách hàng ghé thăm website,...

Nhân viên Marketing Executive đóng vai trò rất quan trọng trong phòng Marketing (Nguồn: Internet)

Vị trí này đòi hỏi rất cao về khả năng quan sát và tổng hợp thông tin một cách tổng quan nhất để trình bày với ban giám đốc. Nếu làm đủ lâu và chuyên môn tốt bạn sẽ dễ thăng tiến lên các chức vụ như Marketing Manager hoặc Giám đốc Marketing. Mức lương khoảng từ 20 đến 35 triệu/tháng tùy ngành nghề và quy mô công ty.

2. Mẫu CV Marketing Executive

Một người làm trong ngành Marketing đòi hỏi khả năng sáng tạo không ngừng. Chính vì thế, bạn cần sở hữu cho mình chiếc CV Marketing Executive độc đáo, cá tính và chỉ duy nhất bạn có để tăng sự cạnh tranh với ứng viên khác.

2.1. CV Marketing Executive sáng tạo

Dạng CV Marketing Executive mang phong cách sáng tạo được các bạn ứng viên ưu tiên lựa chọn nhất trong số các mẫu CV hiện nay. Bởi thiết kế cho phép bạn tự do trình bày, bố trí hình ảnh, câu chữ sao cho toát ra nét riêng nhất của con người bạn, trong khi đặc thù ngành Marketing rất cần điều đó.

Bạn hãy tự tạo ra một chiếc CV Marketing Executive theo ý của mình (Nguồn: Internet)

CV Marketing Executive ấn tượng với hình nền mô tả khá bắt mắt

2.2. CV Marketing Executive hiện đại

Kiểu hiện đại trong CV Marketing Executive được bài trí những gam màu tươi mới như xanh lá, xanh nước biển, hồng, đỏ,... kết hợp với một số ký tự minh họa độc đáo giúp chiếc CV trở nên ấn tượng. Font chữ cũng được sử dụng khá phổ biến như Arial để ở kích thước 14 đến 16.

CV mang phong cách trẻ trung. hiện đại, màu sắc font chữ làm điểm nhấn (Nguồn: Internet)

CV được phân bổ các đầu mục và dãn cách dòng chi tiết để người xem không bị rối mắt

2.3. CV Marketing Executive tiêu chuẩn

Tỷ lệ các ứng viên ngành Marketing khi chọn CV Marketing Executive mang bố cục tiêu chuẩn là rất thấp. Vì khá cơ bản từ màu sắc, câu chữ, bố cục, cách giãn dòng,... đều tương tự với các ngành khác. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách khéo léo sắp xếp từng mục khác đi một chút, chiếc CV sẽ đặc biệt hơn.

Làm nổi bật CV Marketing Executive bằng cách viết tiếng Anh từ đầu đến cuối

CV tiêu chuẩn được chia thành 2 phần rõ ràng, mạch lạc để người xem không bị khó chịu (Nguồn: Internet)

3. Cấu trúc CV xin việc Marketing Executive

Nếu bạn là người ngoài ngành đang muốn dấn thân ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Marketing Executive hoặc chưa có kinh nghiệm trong ngành, cần biết cách viết CV online theo các đầu mục dưới đây:

3.1. Thông tin cá nhân

Như đã đề cập ở phần trước, Marketing là một ngành sáng tạo. Do vậy, ngay ở phần giới thiệu thông tin cá nhân trong CV Marketing Executive, bạn cũng cần thể hiện được chất sáng tạo của mình bằng một hình thức riêng như viết slogan của bản thân về nghề, trình bày ngày sinh thêm mô tả cung hoàng đạo giúp gì cho công việc,... thay vì trình bày như các CV thông thường: họ và tên, địa chỉ,...

3.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Hãy cho nhà tuyển dụng thấy được bạn mong muốn dấn thân sâu hơn về ngành Marketing để lên cấp quản lý bằng cách viết gợi ý như: “Sau 2 đến 3 năm giữ vị trí nhân viên Marketing Executive, em sẽ cố gắng dùng những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để thuyết phục cấp trên cho em giữ chức vụ cao hơn như trưởng phòng Marketing, Giám đốc cho một chi nhánh,...”

3.3. Học vấn

Nếu bạn học Marketing trong một trường đại học nào đó như Kinh Tế Quốc Dân, Thương Mại, Học viện Tài chính,... thì nhà tuyển dụng đương nhiên rất ưng ý mà không có ý kiến thêm. Trường hợp bạn không xuất thân từ ngành Marketing cũng không sao, hãy thể hiện trong CV của mình có tính thẩm mỹ, trình bày các dự án cá nhân & khóa học liên quan đến Marketing của các tổ chức uy tín,...

3.4. Kỹ năng

CV Marketing Executive cần được trình bày một tổ hợp kỹ năng như quản lý, sắp xếp công việc, đánh giá, phân tích, giao tiếp, thuyết phục, trình bày và giải quyết vấn đề, quản lý ngân sách,... Bạn có kỹ năng nào trong số đó hãy liệt kê nhé, nếu chưa có thì có thể trình bày kỹ năng học hỏi nhanh, sẵn sàng đối mặt với các tình huống bất ngờ.

3.5. Chứng chỉ

Hãy trau dồi, lấp đầy lỗ hổng của bản thân trong ngành Marketing bằng các chứng chỉ của các trung tâm đào tạo Marketing chuyên nghiệp như Vinalink,... bằng các khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn liên quan đến Design, Content, Quảng cáo,... Học xong hãy viết vào CV Marketing Executive bạn nhé.

3.6. Kinh nghiệm làm việc

Vị trí nhân viên Marketing Executive thường không đòi hỏi ứng viên có quá nhiều kinh nghiệm, điều nhà tuyển dụng cần là khả năng quản lý tốt các đầu mục từ cấp trên đưa xuống. Nếu vẫn còn mông lung, hãy ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh cho công ty trước, sau khoảng 3 đến 6 tháng đề xuất để làm nhân viên chính thức.

Tóm lại, dù là người đã có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm trong ngành Marketing, khi bạn bắt đầu viết CV Marketing Executive cần chú trọng sự sáng tạo, đổi mới trong cách diễn đạt thì mới tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Mong rằng những chia sẻ ở trên của Job3s đã giúp ích cho bạn viết CV ứng tuyển vị trí Marketing Executive thành công hơn.