Bí quyết viết CV Tour guide ấn tượng và chuyên nghiệp

Hướng dẫn viên du lịch (hay tour guide) là công việc được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi niềm đam mê đi du lịch và tham quan các địa danh nổi tiếng. Để phát triển hơn trong công việc, bạn nên học thêm tiếng Anh và dẫn khách du lịch nước ngoài. Khi đi xin việc, hãy chuẩn bị một chiếc CV tour guide thật ấn tượng, trong đó thể hiện được chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc của bản thân. Tìm hiểu cách viết CV tour guide qua bài viết sau đây nhé!

1. Bố cục của CV tour guide

Công việc tour guide đòi hỏi khá nhiều sự sáng tạo trong cách dẫn dắt và tạo cảm hứng cho khách du lịch. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải áp dụng sự sáng tạo này khi viết CV tour guide. Sự phá cách đôi khi có thể phản tác dụng.

Mẫu CV tour guide chuyên nghiệp và ấn tượng (Nguồn: Internet)

CV tour guide cần đảm bảo có những nội dung sau đây: Mục tiêu nghề nghiệp, giới thiệu về bản thân, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và học vấn, kỹ năng làm việc. Ngoài ra bạn có thể thêm vào chứng chỉ bằng cấp hoặc những thành tích nổi bật nếu có.

Mặt khác, bạn nên lựa chọn bố cục hay định dạng CV phù hợp với tình huống của bản thân và phù hợp với thông tin mà bạn muốn làm nổi bật.

Chẳng hạn, nếu bạn cho rằng kinh nghiệm làm việc có thể giúp bạn đánh bật những đối thủ khác thì hãy sử dụng mẫu CV theo trình tự thời gian. Đây là định dạng phù hợp nhất để “phô diễn” kinh nghiệm dẫn tour của bạn.

Bên cạnh đó, nếu bạn đã từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong ngành du lịch thì CV theo trình tự thời gian cũng là công cụ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng về một ứng viên đa năng và có kinh nghiệm dày dặn trong ngành. Ngược lại, nếu kinh nghiệm làm việc không phải thế mạnh của bạn thì không nên sử dụng định dạng CV truyền thống như vậy.

Lựa chọn bố cục hay định dạng CV phù hợp (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV tour guide trở nên nổi bật hơn

Sau khi đã biết bố cục của CV hướng dẫn viên du lịch, chúng ta cùng tìm hiểu của cách viết từng phần:

2.1. Giới thiệu bản thân

Nhiều bạn thường bỏ qua phần này, tuy nhiên đây lại là phần giúp bạn khẳng định bản thân và tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với nhà tuyển dụng. Mấu chốt ở đây là bạn cần trả lời được câu hỏi: Tại sao nhà tuyển dụng nên lựa chọn bạn?

Hãy giới thiệu bản thân trong CV tour guide với một tâm thế tích cực và ngôn ngữ có sức biểu đạt cao. Bạn có thể không cần đi theo khuôn mẫu, tuy nhiên không nên phá cách quá đà. Hãy sáng tạo một cách chuyên nghiệp.

Mẫu giới thiệu bản thân trong CV tour guide (Nguồn: Internet)

2.2. Kinh nghiệm làm việc

Bạn có nhận thấy rằng một danh sách các công việc bạn đã từng làm với rất nhiều gạch đầu dòng là rất khô khan không? Nếu có, hãy thay đổi cách bạn viết về kinh nghiệm làm việc của mình. Bí quyết để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng khi bạn trình bày về kinh nghiệm làm việc trước đây đó là: Đừng đề cập đến những công việc mà bạn từng đảm nhiệm, hãy đề cập đến những thành tựu bạn đã đạt được.

Kể lại câu chuyện về quá trình làm việc của bạn (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, chỉ nên đề cập đến những kinh nghiệm làm việc có liên quan đến vị trí tour guide hoặc ngành du lịch. Mục đích của bạn là chứng minh cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn có đủ kinh nghiệm, chuyên môn và kỹ năng để hoàn thành tốt công việc.

2.3. Kỹ năng làm việc

Đừng liệt kê ra những kỹ năng làm việc của bạn một cách ngẫu nhiên. Hãy tưởng tượng khi bạn dẫn khách đến tham quan một địa điểm du lịch, trước tiên bạn cần giới thiệu cho họ biết những điểm nổi bật nhất để khơi gợi hứng thú.

Nguyên lý tương tự cũng được áp dụng khi bạn nói về các kỹ năng trong công việc. Hãy liệt kê những kỹ năng tốt nhất của bạn ở trên đầu danh sách, ưu tiên những kỹ năng có giá trị cao cho công việc tour guide.

Một số kỹ năng quan trọng bạn nên đưa vào trong CV tour guide của mình bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng biến và xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức, kỹ năng tạo cảm hứng…

Liệt kê những kỹ năng tốt nhất của bạn ở trên đầu danh sách (Nguồn: Internet)

2.4. Trình độ học vấn

Chắc chắn những ứng viên học được đào tạo chuyên ngành du lịch sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà không có cơ hội cho những ứng viên học các chuyên ngành khác. Trong phần này, bạn chỉ cần liệt kê bằng cấp cao nhất của mình là được. Bên cạnh đó, nếu bạn đã tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào bổ trợ cho công việc tour guide thì cũng liệt kê trong phần này nhé!

3. Thiết kế bố cục CV tour guide sao cho bắt mắt

Ấn tượng thị giác có tác động không nhỏ đến ấn tượng chung của nhà tuyển dụng về ứng viên. Chính vì vậy mà bên cạnh việc đầu tư tâm huyết vào nội dung CV thì cách mà chiếc CV của bạn xuất hiện trước mắt nhà tuyển dụng cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi nhà tuyển dụng lọc hồ sơ.

Bạn cần phải căn chỉnh bố cục và cách trình bày sao cho chiếc CV tour guide của bạn toát ra vẻ chuyên nghiệp. Điều này được thể hiện trước tiên ở cách bạn trình bày và sắp xếp các đề mục và khối văn bản. Hãy đảm bảo rằng CV xin việc của bạn dễ đọc.

Thiết kế bố cục CV Tour guide sao cho bắt mắt (Nguồn: Internet)

Mặt khác, bạn không nên sử dụng quá nhiều màu sắc trong CV tour guide. Thay vào đó, hãy sử dụng một mảng màu bắt mắt để tránh việc khiến cho người đọc mất tập trung. Nếu không tự tin vào khả năng thiết kế CV của mình, bạn có thể sử dụng những mẫu CV được chia sẻ trên mạng hoặc những trang web cung cấp tính năng tạo CV online.

4. Sử dụng các mẫu CV tour guide có sẵn

Nếu bí ý tưởng hoặc muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể sử dụng những mẫu CV tour guide được chia sẻ sẵn trên mạng internet. Có một cách khác giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức hơn đó là tạo CV tour guide online.

Để tạo CV online, bạn truy cập trang web Job3s, sau đó chọn nút “Tạo CV”. Trên timviec365.net bạn sẽ tìm thấy rất nhiều mẫu CV tour guide bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bạn chỉ cần chọn mẫu mình ưng ý nhất và chỉnh sửa các thông tin sao cho phù hợp với bản thân mình. Sau khi tạo xong bạn có thể lưu lại và tải CV xin việc về dưới định dạng file PDF.

Sử dụng các mẫu CV tour guide có sẵn (Nguồn: Internet)

Trên đây là những bí quyết Job3s chia sẻ để giúp bạn có được một chiếc CV tour guide ấn tượng và gia tăng khả năng cạnh tranh với những đối thủ khác. CV tour guide chính là công cụ đắc lực nhất giúp bạn thuyết phục nhà tuyển dụng rằng mình là ứng viên phù hợp nhất. Mọi thông tin trong CV đều phải xoay quanh vị trí tour guide. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến hình thức CV. Sử dụng những mẫu CV được chia sẻ trên mạng là một phương án an toàn nếu bạn không tự tin vào khả năng của mình.​​