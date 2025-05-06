Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Hành trình tri ân và tiếp bước

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XIX sẽ chính thức diễn ra vào tháng 5 tới. Đây là sự kiện thường niên nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Trong hơn 36 năm hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam đã luôn khẳng định được vị thế là một trong những tổ chức Hội tiêu biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu lần này không chỉ là cơ hội để nhìn lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn là thời điểm để đặt ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động cho chặng đường phía trước.

Những dấu ấn và cột mốc đáng nhớ

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Sinh viên đã xác định những giá trị cốt lõi, trọng tâm qua khẩu hiệu: “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Đổi mới”. Bên cạnh đó, các mục tiêu xuyên suốt cũng được nêu rõ: Đổi mới nội dung và hình thức phong trào Sinh viên 5 tốt nhằm nâng cao chất lượng sinh viên toàn diện, tăng cường chiều sâu trong các hoạt động tình nguyện, học thuật và văn hóa, đồng thời, quan tâm tới việc phát triển đội ngũ cán bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của thời đại.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII.

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân đã không ngừng thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thường niên và các phong trào tiêu biểu như: Ngày Hội Học sinh Sinh viên 9/1, giải bóng đá Hội Sinh viên NEU Cup, chương trình Tập huấn Cán bộ Hội, Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, Đại Nhạc hội Chào tân NEU Youth Festival…

Các chương trình, sự kiện và phong trào có sức ảnh hưởng, lan tỏa được Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hằng năm.

Rất nhiều bạn trẻ tích cực tham gia hoạt động của đại hội.

Bùng nổ với Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, sự kiện văn hóa NEU Youth Festival

Sinh viên 5 tốt - danh hiệu cao quý đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia - là điểm sáng trong phong trào hoạt động của Hội Sinh viên NEU. Được đánh giá toàn diện qua 5 tiêu chí: Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt - Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt, danh hiệu này mang lại lợi thế quan trọng cho sinh viên trong xét học bổng, du học và tuyển dụng. Phân thành ba cấp độ công nhận (Trung ương, Thành phố, Trường), phong trào Sinh viên 5 tốt đã ghi nhận những thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ 2023-2025 với hơn 10 gương mặt xuất sắc đạt danh hiệu cấp Trung ương, 108 sinh viên đạt cấp Thành phố và gần 500 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trường.

Lễ bế mạc Tuần lễ Sinh viên 5 tốt 2024 vinh danh các gương mặt xuất sắc trong việc nỗ lực rèn luyện và học tập.

Tiền thân là chương trình Bình minh sinh viên, NEU Youth Festival đã trở thành sự kiện chào tân nổi bật và lớn nhất của sinh viên NEU. Không đơn thuần mang tính giải trí, sự kiện còn là một biểu tượng của sức trẻ NEU, thứ giúp tân sinh viên làm quen với môi trường học tập mới, giao lưu, kết nối bạn bè và hòa mình vào không khí sôi động, thăng hoa của âm nhạc và nghệ thuật. Với hơn 20.000 người tham dự trực tiếp và hơn 1.000.000 lượt tiếp cận trực tuyến, NEU Youth Festival đã khẳng định sức hút mạnh mẽ và vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đêm Đại nhạc hội NEU Youth Festival với những sân khấu đặc sắc mang đến nhiều cảm xúc khó quên.

Với tinh thần trách nhiệm và những đóng góp to lớn trong công tác Đoàn - Hội, các đơn vị trực thuộc vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu danh giá, được ghi nhận những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại và tổ chức sự kiện.

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân nhận Bằng khen cấp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đóng góp những giá trị tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng nói chung và sinh viên NEU nói riêng. Những thành tựu, con số ấn tượng cùng nhiều giải thưởng cao quý được trao tặng cho các tập thể, cá nhân chính là minh chứng rõ nét, là món quà tinh thần lớn nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ xuyên suốt nhiệm kỳ.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa XIX nhiệm kỳ 2025 - 2028 sẽ chính thức trở lại vào tháng 5 này với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, với những phút giây lắng đọng, cảm xúc khi nhìn lại hành trình đã qua và hứa hẹn sẽ mang đến những hy vọng tươi sáng, tốt đẹp về con đường phía trước! Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho đại hội lần này.