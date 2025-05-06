Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Hành trình tri ân và tiếp bước

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Hành trình tri ân và tiếp bước
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 06/05/2025
Trong hơn 36 năm hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân đã luôn khẳng định được vị thế là một trong những tổ chức Hội tiêu biểu toàn quốc.
Nội dung chính Job3s
  2. Những dấu ấn và cột mốc đáng nhớ
  4. Bùng nổ với Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, sự kiện văn hóa NEU Youth Festival
  6. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XIX sẽ chính thức diễn ra vào tháng 5 tới. Đây là sự kiện thường niên nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Trong hơn 36 năm hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam đã luôn khẳng định được vị thế là một trong những tổ chức Hội tiêu biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu lần này không chỉ là cơ hội để nhìn lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn là thời điểm để đặt ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động cho chặng đường phía trước.

Những dấu ấn và cột mốc đáng nhớ

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Sinh viên đã xác định những giá trị cốt lõi, trọng tâm qua khẩu hiệu: “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Đổi mới”. Bên cạnh đó, các mục tiêu xuyên suốt cũng được nêu rõ: Đổi mới nội dung và hình thức phong trào Sinh viên 5 tốt nhằm nâng cao chất lượng sinh viên toàn diện, tăng cường chiều sâu trong các hoạt động tình nguyện, học thuật và văn hóa, đồng thời, quan tâm tới việc phát triển đội ngũ cán bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của thời đại.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII.
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân khoá XVIII.

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân đã không ngừng thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thường niên và các phong trào tiêu biểu như: Ngày Hội Học sinh Sinh viên 9/1, giải bóng đá Hội Sinh viên NEU Cup, chương trình Tập huấn Cán bộ Hội, Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, Đại Nhạc hội Chào tân NEU Youth Festival…

Các chương trình, sự kiện và phong trào có sức ảnh hưởng, lan tỏa được Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hằng năm.
Các chương trình, sự kiện và phong trào có sức ảnh hưởng, lan tỏa được Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hằng năm.
Rất nhiều bạn trẻ tích cực tham gia hoạt động của đại hội.
Rất nhiều bạn trẻ tích cực tham gia hoạt động của đại hội.

Bùng nổ với Tuần lễ Sinh viên 5 tốt, sự kiện văn hóa NEU Youth Festival

Sinh viên 5 tốt - danh hiệu cao quý đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia - là điểm sáng trong phong trào hoạt động của Hội Sinh viên NEU. Được đánh giá toàn diện qua 5 tiêu chí: Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt - Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt, danh hiệu này mang lại lợi thế quan trọng cho sinh viên trong xét học bổng, du học và tuyển dụng. Phân thành ba cấp độ công nhận (Trung ương, Thành phố, Trường), phong trào Sinh viên 5 tốt đã ghi nhận những thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ 2023-2025 với hơn 10 gương mặt xuất sắc đạt danh hiệu cấp Trung ương, 108 sinh viên đạt cấp Thành phố và gần 500 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trường.

Lễ bế mạc Tuần lễ Sinh viên 5 tốt 2024 vinh danh các gương mặt xuất sắc trong việc nỗ lực rèn luyện và học tập.
Lễ bế mạc Tuần lễ Sinh viên 5 tốt 2024 vinh danh các gương mặt xuất sắc trong việc nỗ lực rèn luyện và học tập.

Tiền thân là chương trình Bình minh sinh viên, NEU Youth Festival đã trở thành sự kiện chào tân nổi bật và lớn nhất của sinh viên NEU. Không đơn thuần mang tính giải trí, sự kiện còn là một biểu tượng của sức trẻ NEU, thứ giúp tân sinh viên làm quen với môi trường học tập mới, giao lưu, kết nối bạn bè và hòa mình vào không khí sôi động, thăng hoa của âm nhạc và nghệ thuật. Với hơn 20.000 người tham dự trực tiếp và hơn 1.000.000 lượt tiếp cận trực tuyến, NEU Youth Festival đã khẳng định sức hút mạnh mẽ và vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đêm Đại nhạc hội NEU Youth Festival với những sân khấu đặc sắc mang đến nhiều cảm xúc khó quên.
Đêm Đại nhạc hội NEU Youth Festival với những sân khấu đặc sắc mang đến nhiều cảm xúc khó quên.

Với tinh thần trách nhiệm và những đóng góp to lớn trong công tác Đoàn - Hội, các đơn vị trực thuộc vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu danh giá, được ghi nhận những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại và tổ chức sự kiện.

Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân nhận Bằng khen cấp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân nhận Bằng khen cấp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đóng góp những giá trị tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng nói chung và sinh viên NEU nói riêng. Những thành tựu, con số ấn tượng cùng nhiều giải thưởng cao quý được trao tặng cho các tập thể, cá nhân chính là minh chứng rõ nét, là món quà tinh thần lớn nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ xuyên suốt nhiệm kỳ.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa XIX nhiệm kỳ 2025 - 2028 sẽ chính thức trở lại vào tháng 5 này với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, với những phút giây lắng đọng, cảm xúc khi nhìn lại hành trình đã qua và hứa hẹn sẽ mang đến những hy vọng tươi sáng, tốt đẹp về con đường phía trước! Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho đại hội lần này.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »