Đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì? 10 điều không thể thiếu

Đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì là một trong số rất nhiều băn khoăn của ứng viên chưa có kinh nghiệm phỏng vấn xin việc. Đồng hành cùng một tâm hồn đẹp là điều cần thiết, thế nhưng, bạn cũng cần mang theo một số vật dụng hữu ích. Job3s xin phép được chia sẻ đến bạn 10 điều không thể thiếu của một người tham gia buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

1. Khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì?

Để có thể chiến thắng bản thân rồi vượt qua vòng phỏng vấn một cách tốt nhất có thể, bạn nên lưu tâm những điều “bất di bất dịch” sau đây:

1.1. Thông tin chung

Dù bạn ứng tuyển bất kỳ vị trí nào và trong công ty có quy mô ra sao. Điều tiên quyết là bạn phải tìm hiểu kỹ thông tin chung công ty. Hành động này không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn cho phép bạn trả lời các câu hỏi phỏng vấn một cách có logic và thấu đáo.

Thông tin công ty

Bạn nên xem qua trang web chính thức của công ty để tìm hiểu về lịch sử, sản phẩm/dịch vụ, văn hóa, giá trị và thông tin liên hệ. Điều này giúp bạn dễ dàng ứng phó trước một số câu hỏi thường gặp như "Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?" hoặc "Bạn biết gì về chúng tôi?".

Công việc ứng tuyển

JD là tài liệu mô tả chi tiết về công việc, bao gồm mô tả vị trí, trách nhiệm, kỹ năng cần thiết và yêu cầu. Do đó, hãy đảm bảo bạn đã đọc JD một cách cẩn thận để hiểu rõ công việc bạn ứng tuyển.

1.2. Luyện tập các tình huống trước khi phỏng vấn

Nếu có cơ hội, bạn hãy tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phỏng vấn. Đây là nơi bạn có được nhận phản hồi từ người lạ vì họ sẽ cho bạn góc nhìn khách quan. Bạn càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng tự tin. Chú ý thể hiện bản thân mình chứ đừng chỉ đọc theo câu trả lời mẫu.

1.3. Trang phục lịch sự, chuyên nghiệp

Trang phục lịch sự là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và sự chuẩn bị cẩn thận. Điều này có thể làm tăng khả năng bạn được nhà tuyển dụng xem xét cho vị trí công việc hằng mơ ước. Đây cũng là một trong số hành động thiết thực nhất trả lời cho câu hỏi khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì.

1.4. Giấy tờ, tài liệu cần thiết

Tùy thuộc vào vị trí công việc, bạn có thể cần mang theo các tài liệu khác như CV bản mềm hoặc dự án bạn đã thực hiện để minh họa kỹ năng của mình. Nếu công việc yêu cầu bạn sử dụng máy tính, hãy mang theo thiết bị này để thể hiện khả năng làm việc của bạn.

1.5. Sổ tay, giấy bút ghi chép

Trong cuộc phỏng vấn, có thể có nhiều thông tin quan trọng được trình bày, như chi tiết về vị trí công việc, các câu hỏi của nhà tuyển dụng hoặc thông tin liên quan đến công ty. Việc ghi chép giúp bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng và có tài liệu để đọc lại rút kinh nghiệm.

Nghiên cứu kỹ tất cả thông tin về công ty và vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

1.6. Đến đúng giờ

Khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị những gì? Nếu có nhiều ứng viên tham gia cuộc phỏng vấn, việc đến đúng giờ có thể là yếu tố quyết định trong việc bạn được chọn hay không. Nếu bạn là một trong những người đầu tiên xuất hiện, bạn có cơ hội tạo ấn tượng trước với nhà tuyển dụng.

1.7. Ngôn ngữ cơ thể

Ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt ý kiến và thông điệp của bạn. Các điểm đáng chú ý bao gồm ánh mắt, cử chỉ tay, tư thế và biểu cảm khuôn mặt. Chẳng hạn, một tư thế khép kín hoặc không mở mắt khi nói chuyện có thể được hiểu lầm là sự tự tin yếu.

1.8. Câu hỏi cho nhà tuyển dụng

Cuộc phỏng vấn cũng là cơ hội cho bạn để tìm hiểu về công ty. Bạn có thể chuẩn bị danh sách câu hỏi về văn hóa làm việc, giá trị, mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. Điều này giúp bạn xác định xem công ty có phù hợp với bạn không để ra quyết định đi phỏng vấn xin việc cần chuẩn bị gì.

1.9. Chuông điện thoại để tắt hoặc im lặng

Một cuộc phỏng vấn tốt thường diễn ra trong một môi trường yên tĩnh và tập trung. Điều này giúp cả bạn và người phỏng vấn có thể tập trung vào cuộc trò chuyện mà không bị xao nhãng bởi tiếng chuông điện thoại.

1.10. Chuẩn bị tốt về tinh thần

Cuộc phỏng vấn có thể gây căng thẳng, nhất là nếu bạn không chuẩn bị tinh thần tốt. Việc thực hiện một số biện pháp giảm căng thẳng trước cuộc phỏng vấn có thể giúp bạn duy trì tư duy tốt hơn, cải thiện khả năng lắng nghe và trả lời câu hỏi một cách nhanh nhạy.

Tuyệt đối tắt chuông điện thoại để thể hiện sự tôn trọng với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Kinh nghiệm khi đi phỏng vấn

Đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì? Ngoài những điều đã nêu ở trên, bạn nên tham khảo kỹ kinh nghiệm phỏng vấn đã được đúc kết từ người đi trước dưới đây để hạn chế tối đa lối mắc phải trong suốt quá trình phỏng vấn diễn ra nhé.

2.1. Kinh nghiệm trong quá trình phỏng vấn

Chắc hẳn bạn rất quan tâm đến vấn đề cần chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn. Để buổi phỏng vấn diễn ra thành công, có một số nguyên tắc “bất thành văn” mà bạn cần tuân theo:

Đến sớm khoảng 10 đến 20 phút trước thời gian nhà tuyển dụng hẹn gặp bạn với một bộ trang phục sạch sẽ và gọn gàng.

Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, không lòng vòng.

Nếu được người quen giới thiệu, hãy đề cập đến người đó trong buổi phỏng vấn.

Trong quá trình phỏng vấn, hãy tỏ ra là người cởi mở, biết lắng nghe, biết ghi nhận ý kiến của người khác.

Luôn luôn giữ thái độ niềm nở khi gặp bất cứ câu hỏi nào từ nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2.2. Kinh nghiệm sau phỏng vấn

Trong vòng 24 giờ sau cuộc phỏng vấn, hãy gửi một email cảm ơn cho người phỏng vấn. Trong email này, bạn hãy thể hiện lòng biết ơn vì cơ hội phỏng vấn và xác nhận sự quan tâm của bạn đối với vị trí công việc. Điều này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tích cực khó quên với nhà tuyển dụng.

3. Đi phỏng vấn cần lưu ý gì?

Trước khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì là một chủ đề mà hầu như ứng viên nào cũng đều rất quan tâm. Bên cạnh tất cả những gì mà Job3s đã đề cập, bạn cũng cần lưu ý thêm một vài điều dưới đây để cuộc phỏng vấn được diễn ra suôn sẻ nhất.

Tuyệt đối không mang đồ ăn, thức uống vào phòng phỏng vấn.

Tránh những trang phục quá lòe loẹt hoặc không phù hợp.

Luôn giữ thái độ niềm nở, thân thiện với người phỏng vấn.

Chú ý đến độ tuổi người phỏng vấn để tránh xưng hô không phù hợp.

Hãy lắng nghe kỹ và đảm bảo bạn hiểu rõ câu hỏi hoặc thông tin mà họ đang truyền đạt.

Cuộc phỏng vấn có thể gây căng thẳng, nhưng hãy cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tự tin.

Dù kết quả của cuộc phỏng vấn thế nào, hãy xem đó là một cơ hội học hỏi.

Hãy xem buổi phỏng vấn như một lần học hỏi và tích lũy vốn sống của bản thân (Nguồn: Internet)

Chắc hẳn bạn đã có câu trả lời chi tiết nhất cho thắc mắc đi phỏng vấn cần chuẩn bị gì rồi đúng không nào? Job3s rất mong muốn với những chia sẻ trên đây đã giúp bạn tự tin hơn trước khi tham gia buổi phỏng vấn chính thức. Chúc bạn luôn lạc quan, vững bền tâm trí, có một trái tim dũng cảm vượt qua tất cả thử thách của nhà tuyển dụng!