Đi phỏng vấn mang theo gì? 10 Thứ bạn nên chuẩn bị

Băn khoăn đi phỏng vấn mang theo gì là vấn đề muôn thuở của ứng viên chưa có kinh nghiệm đi xin việc. Song song với quá trình chuẩn bị tâm lý ổn định, bạn cũng cần mang theo những thứ khác thiết thực để cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Vậy đó là gì? Mời bạn khám phá cùng Job3s trong bài viết dưới đây.

1. Khi đi phỏng vấn cần mang theo gì?

Khi đi phỏng vấn, bạn nên mang theo những vật phẩm và tài liệu quan trọng để giúp bạn tự tin hơn khi bước vào cuộc phỏng vấn. Dưới đây là một số đề xuất của Job3s về việc khi đi phỏng vấn nên mang theo gì:

1.1. Điện thoại và thông tin liên hệ nhà tuyển dụng

Điện thoại sẽ giúp bạn tra đường dễ dàng hơn, hoặc nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và tránh đến trễ giờ hẹn với nhà tuyển dụng, phương án gọi điện cho người liên hệ buổi phỏng vấn sẽ khả thi nhất. Tuy nhiên, hãy sử dụng nó một cách có ý thức, đảm bảo nó ở chế độ im lặng hoặc chế độ rung trong suốt buổi phỏng vấn diễn ra.

1.2. Hồ sơ, giấy tờ xin việc

Đi phỏng vấn mang theo CV, sơ yếu lý lịch & các văn bằng chứng chỉ có liên quan, đảm bảo chúng được cập nhật chi tiết và rõ ràng. Nếu công ty đã yêu cầu bạn gửi thư xin việc trước, hãy mang theo một bản sao để tham khảo hoặc trao đổi với người phỏng vấn.

1.3. Giấy tờ tùy thân

Nhớ kiểm tra xem công ty yêu cầu gì trước khi bạn đi phỏng vấn và chỉ mang theo các tài liệu cần thiết. Ngoài ra, hãy bảo đảm rằng các tài liệu này được giữ một cách an toàn và bảo mật để tránh mất mát hoặc rơi vào tay kẻ gian.

1.4. Bút, sổ tay

Trong quá trình phỏng vấn, có thể bạn sẽ nhận được thông tin quan trọng như tên và liên hệ của người phỏng vấn, các thắc mắc về công việc và công ty hoặc các câu hỏi mà bạn muốn đặt. Sổ tay và bút giúp bạn ghi lại những điểm quan trọng này để tham khảo hoặc đưa ra câu trả lời chính xác.

1.5. Thông tin người tham khảo

Thông tin về người tham khảo có thể xác nhận và chứng minh năng lực & kinh nghiệm bạn đã nêu trong cuộc phỏng vấn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã xin phép và thông báo cho họ trước, cũng như cung cấp các thông tin chính xác để người phỏng vấn liên hệ với họ.

1.6. Sản phẩm, vật mẫu minh họa (nếu có)

Trong một số trường hợp, việc giải thích một ý tưởng hoặc một sản phẩm bằng cách sử dụng vật mẫu có thể dễ dàng và hiệu quả hơn so với việc sử dụng mô tả bằng lời. Sản phẩm hoặc vật mẫu có thể giúp bạn trả lời một số câu hỏi của người phỏng vấn một cách cụ thể và minh bạch hơn.

1.7. Câu hỏi, câu chuyện

Bạn nên mang theo câu chuyện hoặc câu hỏi của có khả năng minh họa rõ ràng về kỹ năng và kinh nghiệm bạn có. Chú ý đến việc chọn câu chuyện nào có liên quan nhất với yêu cầu của vị trí công việc. Khi kể câu chuyện, hãy lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt sao cho dễ tạo ấn tượng nhất. Hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là thuyết phục nhà tuyển dụng về kinh nghiệm của bạn.

1.8. Thông tin liên lạc bản thân hoặc danh thiếp (nếu có)

Mang theo danh thiếp hoặc thông tin liên lạc cá nhân cho thấy bạn là một ứng viên chuyên nghiệp và sẵn sàng tạo mối quan hệ khi có cơ hội. Nếu người phỏng vấn muốn liên hệ với bạn sau cuộc phỏng vấn hoặc cần thêm thông tin, họ có thể dễ dàng tìm đến bạn qua danh thiếp hoặc thông tin liên hệ.

1.9. Trang phục phỏng vấn

Trang phục là một trong số những thứ vô cùng quan trọng giúp bạn giải quyết nỗi lo lắng đi phỏng vấn mang theo gì. Đối với nam, đó có thể là bộ vest, áo sơ mi, quần âu và giày da. Đối với nữ, váy công sở, áo sơ mi, quần âu hoặc váy chữ A dài ngang gối. Màu sắc nên đơn giản và trung tính như đen, xám, xanh navy, trắng hoặc màu pastel.

1.10. Một ít đồ trang điểm

Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn, bạn hãy kiểm tra lại lớp trang điểm để đảm bảo rằng nó vẫn còn nguyên. Tránh sử dụng màu mắt, môi hoặc màu sắc quá lòe loẹt. Thay vào đó, bạn nên chọn các gam màu nhẹ nhàng để tạo vẻ ngoại hình nhã nhặn, lịch sự.

2. Trước ngày phỏng vấn nên chuẩn bị gì?

Trước ngày phỏng vấn, chuẩn bị kỹ càng có thể giúp bạn tự tin và có câu trả lời tốt hơn trong cuộc phỏng vấn. Dưới đây là một số điều bạn cần làm trước 1 đến 2 ngày diễn ra cuộc phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

2.1. Nghiên cứu kỹ vị trí ứng tuyển, công ty

Nghiên cứu kỹ vị trí ứng tuyển và công ty giúp bạn trả lời các câu hỏi phỏng vấn một cách tự tin và tạo ấn tượng tích cực đối với nhà tuyển dụng. Điều này cũng giúp bạn quyết định xem công ty và vị trí công việc có phù hợp với mục tiêu và giá trị cá nhân mà bạn đang theo đuổi hay không.

2.2. Chuẩn bị câu trả lời

Tạo một kịch bản ngắn gọn cho câu trả lời sẽ giúp bạn tập trung vào điểm quan trọng và tránh trả lời quá dài dòng. Nếu bạn đã suy nghĩ về các câu trả lời trước, bạn sẽ tránh được việc bị bất ngờ và không biết phải nói gì trong cuộc phỏng vấn.

2.3. Chuẩn bị tinh thần

Bạn cần cố gắng kiểm soát cảm xúc và tránh cảm giác căng thẳng hoặc lo lắng. Hãy thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, tập yoga hoặc tập thể dục. Đặc biệt, tránh thức khuya trước ngày phỏng vấn. Một giấc ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn tỉnh táo và sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn thành công.

2.4. Kiểm tra thời gian, địa điểm phỏng vấn

Kiểm tra thời gian và địa điểm phỏng vấn trước ngày phỏng vấn là rất quan trọng để đảm bảo bạn đến đúng nơi và đúng giờ. Nếu bạn sử dụng xe riêng, hãy tìm hiểu hoặc hỏi trực tiếp HR để tránh mất thời gian đậu xe.

3. Những thứ không nên mang theo khi đi phỏng vấn

Ngoài vật dụng nên mang theo khi đi phỏng vấn đã được Job3s trình bày trên đây, bạn cũng cần chú ý một vài thứ sau đây không được mang vào phòng phỏng vấn, tránh để lại những kết quả đáng tiếc và gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng:

Thức ăn hoặc đồ uống: Trừ khi bạn được mời ăn trong buổi phỏng vấn hoặc nơi phỏng vấn không cung cấp thức ăn và bạn cần ăn vì lý do sức khỏe.

Túi xách lớn hoặc nhiều đồ đạc cá nhân: Tránh mang theo quá nhiều vật phẩm cá nhân, đặc biệt là trong trường hợp phỏng vấn ở nơi công cộng như quán cà phê.

Thiết bị điện tử: Không sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng trong thời gian phỏng vấn.

Thiết bị ghi âm hoặc máy ảnh: Việc ghi âm hoặc chụp hình trong cuộc phỏng vấn có thể xem là vi phạm quyền riêng tư và không được phép mà không có sự đồng ý của 2 bên.

Với những kinh nghiệm mà Job3s đã chia sẻ vừa rồi, mong rằng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giải quyết vấn đề đi phỏng vấn mang theo gì. Tùy vào ngành nghề và môi trường doanh nghiệp, bạn sẽ cần chuẩn bị những đồ dùng thiết thực tương ứng.