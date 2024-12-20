Mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình chuẩn mới 2025

Làm thế nào để viết đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình sao cho phù hợp? Việc phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình đặc biệt có thể khiến chúng ta cần phải xem xét lại lịch trình công việc. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Job3s tìm hiểu về những mẫu đơn xin nghỉ vì hoàn cảnh gia đình đồng thời cách thể hiện yêu cầu này một cách chuyên nghiệp và tôn trọng.

1. Đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình là gì?

Đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình là đơn trình bày những mong muốn chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động và lý do vì hoàn cảnh gia đình. Trong đơn, người lao động nêu một lý do chung về hoàn cảnh gia đình có những khó khăn nào hoặc không phù hợp để tiếp tục công việc. Cụ thể như gia đình có người thân đau ốm cần thời gian chăm sóc, gia đình chuyển nơi cư trú,...

Người lao động nêu lý do về hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục công việc (Nguồn: Internet)

2. Mẫu đơn xin nghỉ gia đình có việc

Đơn xin việc không chỉ trình bày lý do muốn chấm dứt hợp đồng công việc mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như trách nhiệm của người lao động. Dưới đây sẽ là những mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình chuyên nghiệp:

Mẫu đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình chuyên nghiệp

Đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình đơn giản:

Mẫu đơn xin việc đơn giản vì lý do hoàn cảnh gia đình

Mẫu xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình chuẩn nhất:

Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất vì lý do hoàn cảnh gia đình

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc vì gia đình

Đơn xin nghỉ việc thuộc loại văn bản hành chính, do đó khi viết đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình, người lao động cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định để đảm bảo ngôn ngữ lịch sự và trang trọng.

3.1. Phần mở đầu

Tất cả đơn xin nghỉ việc đều luôn bắt đầu bằng Quốc hiệu và tiêu ngữ. Quốc hiệu sẽ được trình bày in hoa cùng kiểu chữ đứng, đậm. Còn tiêu ngữ viết bằng chữ thường, kiểu chữ đứng, đậm và canh giữa dưới quốc hiệu. Sau đó sẽ đến tên của loại đơn hành chính “ĐƠN XIN THÔI VIỆC” viết dưới dạng in hoa, cỡ chữ lớn và nổi bật.

3.2. Phần nội dung

Ở phần nội dung là phần quan trọng nhất, các bạn cần lưu ý những mục chính khi viết mẫu đơn xin nghỉ gia đình có việc như:

Nơi người nhận đơn: Hãy ghi tên nơi nhận đơn hoặc người nhận đơn chịu trách nhiệm giải quyết đơn xin nghỉ việc.

Thông tin bản thân người viết đơn: Điền tên tuổi, chức vụ thuộc bộ phận nào và mức độ chi tiết sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Trình bày nguyện vọng xin được thôi việc đồng thời ghi rõ nội dung trong đơn.

Ghi rõ thời gian sẽ bàn giao công việc và thời gian nghỉ việc.

Ghi rõ những nội dung các công việc phải bàn giao.

Cam kết các thông tin ghi trong đơn là sự thật.

Gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đó và các chủ thể cần nêu rõ mong muốn đạt được nguyện vọng.

3.3. Phần kết

Trong phần kết của đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình phải bắt buộc có chữ ký và ghi rõ họ tên của người lao động. Ngoài ra, đơn xin nghỉ việc còn có xác nhận hoặc ý kiến của người phê duyệt và những bộ phận liên đới chịu trách nhiệm.

Đơn xin nghỉ việc vì lý do hoàn cảnh gia đình thể hiện lịch sự và trang trọng (Nguồn: Internet)

4. Top 6 lý do viết trong đơn xin nghỉ việc vì gia đình

Chuyển việc là vấn đề thường gặp phải trong quá trình làm việc của nhiều người lao động khi mong muốn thay đổi môi trường hay nâng cao mức thu nhập. Tuy nhiên, trong đơn xin việc, các bạn không nên trình bày sự thật về lý do của mình mà nên lựa chọn giải pháp an toàn hơn bằng việc nêu lý do về hoàn cảnh gia đình.

Những lý do viết đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình dưới đây bạn có thể tham khảo và sử dụng như:

Bố mẹ già cần thời gian chăm sóc

Vợ/chồng, con cái đau ốm hoặc bệnh tật

Vợ. chồng xa cách nhau

Chuyển nơi cư trú mới ở xa công ty

Kết hôn

Có kế hoạch hóa sinh con

Đây có thể là một vài lý do khách quan khó thay đổi được và bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được công ty của mình hơn. Nhà lãnh đạo vẫn đánh giá cao con người bạn và có thể giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cũ.

Lý do hoàn cảnh gia đình sẽ khó thay đổi và dễ dàng thuyết phục công ty hơn (Nguồn: Internet)

5. Thủ tục xin nghỉ việc đúng quy định pháp luật

Sẽ có thể xảy ra hai trường hợp khi người lao động xin nghỉ việc. Đầu tiên là người lao động thỏa thuận và chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà không cần thêm điều kiện khác. Thứ hai, nếu người sử dụng lao động không đồng ý việc xin nghỉ thì người lao động có thể dùng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và đáp ứng điều kiện sau

Nếu hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì hãy thông báo ít nhất 45 ngày.

Nếu hợp đồng lao động có xác định thời hạn dưới 12 - 36 tháng thì thông báo ít nhất 30 ngày.

Nếu hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng thì thông báo ít nhất 3 ngày.

Đối với những ngành nghề đặc thù như thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân việc điều độ, khai thác bay; người quản lý doanh nghiệp, thì có quy định trong của Luật doanh nghiệp là:

Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên thì thông báo ít nhất 120 ngày.

Đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì thông báo ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động.

Tùy vào loại hợp đồng lao động mà sẽ có điều kiện quy định đi kèm (Nguồn: Internet)

