Trúng tuyển dễ dàng với đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh

1. Tìm hiểu về đơn xin việc

Đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh là một phần quan trọng và gần như không thể thiếu trong hồ sơ xin việc. Nó là một lá đơn trình bày nguyện vọng của người xin việc với vị trí ứng tuyển. Đơn xin việc thể hiện nguyện vọng, khát khao được làm việc và cống hiến. Thông qua đơn xin việc, nhà tuyển dụng phần nào có thể đánh giá được năng lực và nguyện vọng của ứng viên. Từ đó cũng sẽ có được những chọn lựa phù hợp nhất.

Như vậy, đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh chính là những đơn xin việc nằm trong bộ hồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh. Nó thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy được những điều cơ bản về con người, năng lực của bạn và giúp họ phân biệt bạn giữa rất nhiều ứng viên khác.

Đơn xin việc là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc

2. Đơn xin việc và CV là một hay có gì khác nhau?

Nhiều người nhầm tưởng giữa đơn xin việc và CV. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm khác nhau, thể hiện hai thành phần khác nhau của bộ hồ sơ xin việc:

Đơn xin việc : Lá đơn thể hiện nguyện vọng, mong muốn được công ty nhận vào làm việc.

: Lá đơn thể hiện nguyện vọng, mong muốn được công ty nhận vào làm việc. CV: Một “sơ yếu lí lịch” đơn giản, gọn gàng nhất về ứng viên. Trong CV nêu bật các vấn đề như thông tin liên lạc, mục tiêu nghề nghiệp, học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng mềm… Thông qua CV, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được năng lực ứng viên có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không.

3. Vì sao cần phải có đơn xin việc khi ứng tuyển vào một công ty?

Đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh hay cho bất cứ ngành nghề nào cũng đều rất quan trọng. Nó được xem là “lời chào” của ứng viên gửi đến nhà tuyển dụng. Thông qua đơn xin việc, bạn giúp nhà tuyển dụng hiệu được:

Bạn là ai?

Bạn có những tố chất nào cần thiết cho công việc?

Bạn có nguyện vọng được làm việc ở doanh nghiệp đó lớn đến mức nào?

Cam kết của bạn khi được nhận vào làm sẽ như thế nào?

Lời chào này càng ấn tượng, thì thiện cảm sẽ càng tăng lên, nhà tuyển dụng càng thấy được tâm huyết của bạn với công việc đó. Chính vì điều này, đơn xin việc đóng vai trò thay thế bạn, làm ấn tượng ban đầu để nhà tuyển dụng có thể định hình về bạn.

Trong bất cứ một vị trí ứng tuyển hấp dẫn nào cũng sẽ có nhiều đơn xin việc. Càng sở hữu một đơn xin việc ấn tượng thì khả năng thuyết phục nhà tuyển dụng sẽ càng cao. Và đó chính là cơ hội để bạn có thể chinh phục được họ, giúp tăng cơ hội tìm việc cho mình.

Đơn xin việc sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, giúp tăng cơ hội trúng tuyển

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh cực dễ

Đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh được viết như thế nào? Mỗi ngành nghề sẽ có một tiêu chuẩn viết đơn xin việc khác nhau. Và để có được một lá đơn xin việc chuẩn, bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

4.1. Bố cục chuẩn chỉnh nhất

Dù bạn đã có kinh nghiệm hay chưa thì một lá đơn xin việc chuẩn dành cho nhân viên kinh doanh cũng cần đảm bảo các nội dung sau đây:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên đơn xin việc

Nội dung về thông tin cá nhân

Nội dung về thông tin chuyên môn

Nội dung bày tỏ nguyện vọng

Nội dung về phần xác nhận và cam kết thông tin

Nội dung cảm ơn

Nội dung kết thúc đơn: Chữ ký, họ tên người viết đơn.

4.2. Hình thức trình bày đúng

Bên cạnh nội dung, đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh cũng cần có hình thức trình bày trang trọng. Nếu với CV bạn có thể thỏa sức thể hiện sự sáng tạo, sử dụng nhiều màu sắc khác nhau thì đơn xin việc lại mang màu sắc khác. Bản chất của nó là “Đơn”. Vì vậy nó cần hình thức đơn giản nhưng trang trọng.

Do đó, đề mục nào cần viết hoa, đề mục nào cần ghi chữ thường, đề mục nào cần in đậm…đều phải thực hiện đúng.

Hình thức trình bày đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Kết hợp với nội dung gãy gọn và chắt lọc. Tất cả sẽ tạo nên một lá đơn xin việc hoàn chỉnh, không mất quá nhiều thời gian đọc của nhà tuyển dụng mà vẫn giúp họ có thể đánh giá được bạn là ứng viên thế nào.

5. Gợi ý một số mẫu đơn xin việc nhân viên kinh doanh đầy đủ, ấn tượng nhất

Tùy vào việc bạn đã có kinh nghiệm hay chưa mà cách viết đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh cũng không giống nhau. Với người có kinh nghiệm, nội dung đơn sẽ phong phú hơn. Ngược lại, ứng viên chưa có kinh nghiệm thì cần nêu bật kỹ năng, kiến thức, các hoạt động ngoại khóa… Điều này sẽ giúp đơn xin việc của bạn thực sự nổi bật và tạo được thiện cảm.

5.1. Mẫu đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh chưa có kinh nghiệm

Nếu bạn là ứng viên chưa có kinh nghiệm, hãy thử viết đơn xin việc theo nội dung dưới đây:

Phần 1: Quốc hiệu – Tiêu ngữ, tên đơn.

Quốc hiệu – Tiêu ngữ, tên đơn. Phần 2: Nội dung cơ bản: Kính gửi – Phần thông tin cá nhân

Nội dung cơ bản: Kính gửi – Phần thông tin cá nhân Phần 3: Nội dung:

Qua trang tuyển dụng job3s, tôi được biết Quý công ty đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh. Nhận thấy rằng đây là công việc rất phù hợp với kiến thức, khả năng, sở thích của mình nên tôi viết đơn này gửi đến quý công ty.

Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học X. Mặc dù mới tốt nghiệp, chưa từng thử sức ở vị trí công việc này nhưng trong suốt quá trình học tập, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức liên quan đến công việc. Cộng với quá trình thực tập tại Công ty A cũng đã giúp tôi nắm rõ các yêu cầu công việc.

Tôi thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, kỹ năng giao tiếp tốt, có chí cầu tiến và chịu được áp lực cao. Tôi tin rằng với sự cầu thị của mình, tôi sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Quý công ty về vị trí mà tôi đang ứng tuyển.

Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy Quý công ty có môi trường làm việc cởi mở, tạo nhiều điều kiện phát triển cho các ứng viên mới ra trường như tôi có cơ hội được làm việc, được cống hiến. Nếu được nhận, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của Quý công ty.

Phần 4: Lời cảm ơn, ký tên.

Tập trung vào học vấn, kỹ năng nếu bạn chưa có kinh nghiệm

5.2. Mẫu đơn xin việc dành cho nhân viên kinh doanh đã có kinh nghiệm

Nếu là nhân viên có kinh nghiệm, bạn hãy thử viết đơn xin việc theo gợi ý dưới đây:

Phần 1: Quốc hiệu – Tiêu ngữ, tên đơn.

Quốc hiệu – Tiêu ngữ, tên đơn. Phần 2: Nội dung cơ bản: Kính gửi – Phần thông tin cá nhân.

Nội dung cơ bản: Kính gửi – Phần thông tin cá nhân. Phần 3: Nội dung đơn xin việc.

Qua thông tin tuyển dụng của Quý công ty được đăng tải tại job3s, tôi được biết hiện tại Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh. Đây là công việc sở trường của tôi, cũng là công việc phù hợp với sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết từ quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay.

Tôi tốt nghiệp đại học trường Đại học A, ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có 4 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh – bán hàng. Vì vậy, tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm như tư vấn, chốt sales, chăm sóc khách hàng, làm hồ sơ khách hàng, lập kế hoạch, báo cáo, đánh giá nghiên cứu thị trường…

Ngoài kinh nghiệm, tôi cũng luôn không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp, từ lãnh đạo, không ngừng trau dồi kỹ năng với các khóa đào tạo ngắn hạn. Vì vậy, tôi tin rằng bản thân sẽ đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ mà công việc yêu cầu.

Với sự chân thành, nhiệt tình, khả năng giao tiếp và rất năng động, tôi tự thấy bản thân rất phù hợp với vị trí Nhân viên kinh doanh. Rất mong nhận được cơ hội từ Quý công ty và có được buổi phỏng vấn để trình bảy rõ hơn khả năng của mình.

Phần 4: Lời cảm ơn, ký tên

6. Một số câu hỏi có liên quan đến đơn xin việc có thể bạn quan tâm

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh thường gặp:

6.1. Đơn xin việc nên viết tay hay có thể đánh máy?

Viết tay và đánh máy đều có thể được. Tuy nhiên mỗi hình thức lại có ưu điểm, nhược điểm riêng:

Viết tay: Bỏ nhiều thời gian, công sức hơn. Phải căn ke lỗi chính tả, lỗi trình bày để tránh viết đi viết lại nhiều lần. Bù lại, đây là “bản sắc” riêng của ứng viên và nếu chữ đẹp, trình bày gọn gàng sẽ tạo thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng.

Đánh máy: Nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng chỉnh sửa lỗi, nhưng sẽ thiếu đi cái “hồn” riêng.

Vì vậy, tùy từng trường hợp cũng như yêu cầu nhà tuyển dụng, vị trí tuyển dụng mà bạn nên cân nhắc viết tay hay đánh máy.

Đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh có thể viết tay để tạo màu sắc riêng

6.2. Đơn xin việc có cần công chứng, chứng thực hay không?

Hầu hết các doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh đều không yêu cầu ứng viên chứng thực, công chứng đơn xin việc. Tuy nhiên trong hồ sơ xin việc, sẽ có một số giấy tờ cần công chứng. Ví dụ như sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng minh nhân dân…

6.3. Khai đơn xin việc có cần trung thực không?

Rất cần là đằng khác, và điều này sẽ đóng vai trò quyết định đến cả sự nghiệp sau này của bạn. Một lá đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh cần phải trình bày rõ ưu điểm, nhược điểm của mình.

Khi trình bày trung thực, bạn sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá được chính xác năng lực của bạn có phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hay không. Ngược lại, nếu bạn quá phô trương kỹ năng, trong buổi phỏng vấn chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy sơ hở và đánh giá bạn không trung thực. Hoặc thậm chí được tuyển dụng, bạn sẽ không thể làm việc theo đúng chất lượng với những gì mình cam kết. Từ đó cũng sẽ ảnh hưởng uy tín và có thể khiến nhà tuyển dụng buộc phải đánh giá lại bạn.

Nên trình bày nội dung trung thực để tạo thiện cảm tốt

Viết đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh không khó mà cũng chẳng dễ. Điều quan trọng là sự chân thành, sự khéo léo của bạn. Hãy chỉn chu và trung thực trong các nội dung được trình bày, chắc chắn bạn sẽ tạo được thiện cảm với nhà tuyển dụng và tìm được một công việc như ý.