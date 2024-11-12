[Giải đáp] Đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy?

Đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy? Đây là một vấn đề không có câu trả lời đúng sai, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí ứng tuyển, yêu cầu của nhà tuyển dụng, và sở thích cá nhân của ứng viên. Trong bài viết này, Job3s sẽ phân tích ưu và nhược điểm của cả hai hình thức này để bạn có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất cho mình.

1. Đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy?

Nên viết đơn xin việc bằng tay hay đánh máy là một câu hỏi mà nhiều ứng viên thường phải đối mặt khi chuẩn bị hồ sơ xin việc. Vì vậy, trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu của việc viết tay và đánh máy đơn xin việc nhằm giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn.

1.1. Đơn xin việc viết tay

Đơn xin việc viết tay là một hình thức không còn xa lạ với nhiều người. Đây là loại đơn xin việc được thực hiện hoàn toàn trên giấy và bằng bút của ứng viên.

1.2. Đơn xin việc đánh máy

Đánh máy đơn xin việc là một phương pháp được nhiều ứng viên lựa chọn nhất hiện nay.

2. Cách viết đơn xin việc viết tay

Đơn xin việc tự viết tay cần có những lưu ý đặc biệt quan trọng. Qua đó, các ứng viên có thể thể hiện được cá tính của bản thân và mong muốn với vị trí công việc. Khi viết đơn các bạn cần đảm bảo viết đơn xin việc viết tay với đầy đủ các thông tin sau:

2.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu của đơn xin việc thường bắt đầu bằng lời kính gửi tới công ty, phòng ban mà bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, trong phần này, bạn không nên viết quá chung chung mà hãy tìm hiểu kỹ về người sẽ tiếp nhận đơn xin việc của mình.

Đơn xin việc bắt đầu bằng lời kính gửi (Nguồn: Internet)

2.2. Phần thân bài

Trong phần tên, ứng viên chỉ cần giới thiệu về tên, vị trí ứng tuyển và kênh biết tới thông tin tuyển dụng. Phần này không yêu cầu trình bày quá dài dòng vì chỉ cần ngắn gọn để giúp nhà tuyển dụng nhận diện ứng viên.

Sau đó, ứng viên cần nêu rõ những kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với vị trí, dựa trên các tiêu chí trong JD tuyển dụng. Phần này sẽ giúp nhà tuyển dụng có thể đánh giá năng lực của ứng viên một cách chính xác nhất.

Cuối cùng, ứng viên sẽ thuyết phục nhà tuyển dụng về lý do chọn mình cho vị trí này, bằng cách chỉ ra những thành tựu và mục tiêu liên quan. Phần này giúp nhà tuyển dụng thấy được sự tâm huyết khi làm việc tại công ty của ứng viên.

Ứng viên cần nêu rõ những ưu điểm của mình trong phần thân (Nguồn: Internet)

2.3. Phần cuối bài

Sau khi đã viết hoàn thiện nội dung trong đơn xin việc của mình, ứng viên nên gửi lời cảm ơn trân trọng tới nhà tuyển dụng và mong muốn sẽ sớm nhận được phản hồi. Cuối cùng, phía dưới sẽ ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn và chữ ký cùng họ tên rõ ràng.

Phần cuối đơn sẽ là lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Mẫu đơn xin việc viết tay và đánh máy

Bên cạnh việc suy nghĩ xem đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy thì mỗi ứng viên cũng cần xác định trước nội dung mà mình sẽ viết. Dưới đây là những mẫu đơn viết tay và đánh máy được nhiều ứng viên lựa chọn nhất hiện nay mà Job3s đã tổng hợp được:

3.1. Mẫu đơn xin việc viết tay

Ứng viên có thể tham khảo các mẫu đơn xin việc viết tay phù hợp với mọi ngành nghề khác nhau. Job3s tin rằng qua những mẫu dưới đây, bạn sẽ biết cách viết đơn xin việc như thế nào để thuyết phục tới nhà tuyển dụng.

Đơn xin việc viết tay đảm bảo bố cục rõ ràng (Nguồn: Internet)

Đơn xin việc viết tay với chữ viết rõ ràng (Nguồn: Internet)

Bạn có thể tham khảo nội dung mẫu đơn xin việc trên (Nguồn: Internet)

3.2. Mẫu đơn xin việc đánh máy

Dưới đây là 3 mẫu đơn xin việc đánh máy có bố cục rõ ràng, chỉn chu mà chúng tôi đã tổng hợp nhằm giúp ứng viên có thể tạo ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng:

Đơn xin việc đánh máy cơ bản được nhiều ứng viên lựa chọn (Nguồn: Internet)

Mẫu đơn có bố cục rõ ràng, đầy đủ thông tin (Nguồn: Internet)

Đơn xin việc đánh máy dành cho vị trí kế toán viên (Nguồn: Internet)

4. Câu hỏi thường gặp về đơn xin việc viết tay và đánh máy

Ngoài việc lựa chọn đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy thì còn có rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề này mà Job3s tin rằng sẽ giúp ích cho các ứng viên:

Đơn xin việc viết tay hay đánh máy có cần viết chung một loại khổ giấy?

Một quy tắc mà khi viết tay đơn xin việc hay đánh máy cần nắm rõ là lựa chọn khổ giấy. Có thể thấy, A4 chính là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai hình thức viết đơn xin việc này. Bởi đây là kích cỡ phù hợp nhất để bạn thể hiện được sự chỉn chu, nghiêm túc trong công việc của mình.

Ngoài ra, khi lựa chọn viết vào khổ giấy A4, bạn cần phải tối ưu hóa nội dung và tránh viết quá dài dòng. Kể cả đơn xin việc hay đơn xin nghỉ việc viết tay hay đánh máy đều có thể làm mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng

Ứng viên nên lựa chọn khổ giấy A4 khi viết đơn xin việc (Nguồn: Internet)

Bố cục đơn xin việc viết tay và đánh máy có sự khác biệt không?

Câu trả lời là không vì bố cục là yếu tố quan trọng khi viết đơn xin việc, bất kể bạn lựa chọn hình thức viết tay hay đánh máy. Ứng viên cần đảm bảo nội dung bố cục sẽ không có sự thiết sót nào. Phần mở đầu, phần thân và phần kết được phân chia rõ ràng, đầy đủ thì mới tạo nên một đơn xin việc hoàn hảo.

Có được viết tắt khi đánh máy hoặc viết tay đơn xin việc không?

Khi viết đơn xin việc, ứng viên cần đảm bảo chính xác về từng ký tự, chữ viết. Ngoại trừ những từ ngữ được viết tắt thì bạn cần viết đầy đủ về chữ để nhà tuyển dụng có thể hiểu hết được nội dung trong đơn xin việc. Từ đó, khả năng được nhà tuyển dụng yêu cầu phỏng vấn trực tiếp sẽ cao hơn.

Ứng viên không được viết tắt trong đơn xin việc của mình (Nguồn: Internet)

Như vậy, Job3s đã đưa ra những giải đáp cho câu hỏi “đơn xin việc nên viết tay hay đánh máy” trong bài viết này. Mỗi ứng viên nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng hình thức nào cho đơn xin việc của mình. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý đến nội dung, cấu trúc của đơn xin việc để tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Chúc bạn thành công trong quá trình xin việc!