Due Diligence là gì? Các nội dung cần thiết khi thực hiện Due Diligence

1. Tìm hiểu về Due Diligence là gì?

Due Diligence còn được gọi là thẩm định, là cuộc điều tra về một doanh nghiệp hay một cá nhân nào đó trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Thường thì quy trình Due Diligence sẽ có những tiêu chuẩn nhất định để đánh giá đối phương một cách đầy đủ và khách quan nhất.

Due Diligence được sử dụng với mục đích đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và đánh giá cơ hội phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Due Diligence là gì? Đây là bước không thể thiếu trong thẩm định doanh nghiệp trước khi đầu tư

2. Tầm quan trọng của Due Diligence

Trong các thương vụ mua bán, đầu tư thì Due Diligence là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì để có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải đánh giá chính xác tình hình phát triển và tiềm năng của doanh nghiệp. Due Diligence sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư trong việc này.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực tế, ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có hoạt động tài chính, pháp lý rõ ràng. Thậm chí còn có các hoạt động làm giả số liệu và báo cáo. Vì thế, tiến hành thẩm định là bước cần thiết và không thể thiếu.

Trong thực tế, trước khi thực hiện ký hợp đồng nào đó thì các đơn vị đều cần thuê tư vấn viên chuyên nghiệp để hỗ trợ thẩm định. Sau đó, các quyết định đầu tư mới có thể chính xác và hiệu quả hơn.

Hiểu được Due Diligence là gì thì không khó để bạn xác định được tầm quan trọng của hoạt động này

Như vậy, có thể thấy hoạt động Due Diligence có sự ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của các thương vụ đầu tư. Vì thế, các nhà đầu tư cần phải lưu ý thực hiện kỹ lưỡng hoạt động này trước khi muốn rót vốn đầu tư một dự án nào đó.

3. Những hoạt động của Due Diligence là gì?

Khi đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ trực tiếp thuê một công ty chuyên về thẩm định để đánh giá doanh nghiệp đó. Mỗi nhà đầu tư sẽ có cho mình những tiêu chí khác nhau cho nên họ có thể yêu cầu thẩm định theo nhiều khía cạnh. Việc thẩm định sẽ bao gồm các hoạt động như sau:

3.1. Financial Due Diligence (FDD)

FDD còn được gọi là thẩm định tài chính. Đây là một khâu rất quan trọng khi thực hiện thẩm định. Financial Due Diligence sẽ rà soát những thông tin liên quan đến tài chính của một công ty nào đó. Những thông tin rà soát gồm có: thu nhập, tài sản ròng, dòng tiền ra vào, khoản vay, công nợ, thuế,... Từ đó, có thể đưa ra kết luận và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty đó có đang hiệu quả hay không.

Financial Due Diligence (FDD) là một hoạt động phổ biến của Due Diligence

3.2. Legal Due Diligence (LDD)

LDD đánh giá về hoạt động, vốn, chủ sở hữu, nhân sự quản lý của một công ty nào đó. Ngoài ra còn có thể đánh giá được về quản trị quan hệ lao động và các chính sách cũng như các hợp đồng.

Tóm lại, LDD là quá trình thẩm định pháp lý để tìm hiểu về các thông tin pháp lý và đánh giá những rủi ro pháp lý của một doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Start up thì càng cần phải áp dụng LDD.

3.3. Commercial Due Diligence (CDD)

Commercial Due Diligence là gì? Đây là hình thức thẩm định thương mại. Quy trình thẩm định này chỉ tập trung vào môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nào đó đang hướng tới. CDD sẽ rà soát, đánh giá khách hàng, đánh giá đối thủ cạnh tranh, đánh giá sản phẩm, dịch vụ. CDD có thể coi là thẩm định bổ sung của FDD vì nó chỉ ra tương lai phát triển của công ty cần thẩm định.

3.4. Tax Due Diligence

Tax Due Diligence là hoạt động thẩm định thuế, giảm thiểu tối đa các rủi ro tiềm ẩn của một công ty. Từ thẩm định này, các nhà đầu tư kinh doanh có thể đưa ra những quyết định rót vốn thích hợp cho mình.

Tax Due Diligence đóng vai trò rất quan trọng với những ai dự định đầu tư kinh doanh

Due Diligence rà soát các loại thuế doanh nghiệp, thường thì sẽ gồm có:

Kiểm tra chi tiết những tờ khai thuế.

Xem xét chứng từ của thuế.

Phỏng vấn và trao đổi với nhân sự doanh nghiệp để hiểu hơn về loại hình giao dịch trong công ty và loại thuế áp dụng.

Phân tích và đối chiếu các số liệu thuế.

Đánh giá và nhận định rủi ro thuế của doanh nghiệp.

4. Quy trình Due Diligence chi tiết

Khi tìm hiểu Due Diligence là gì bạn sẽ nắm được quy trình thực hiện Due Diligence của doanh nghiệp bao gồm có những bước quan trọng sau:

4.1. Thu thập số liệu vốn hóa của công ty

Vốn hóa của công ty chính là một yếu tố cho thấy sự biến động của cổ phiếu, mức độ sở hữu và quy mô thị trường. Thu nhập vốn hóa sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định đầu tư ở mức lớn hay nhỏ.

4.2. Cập nhật doanh thu, lợi nhuận

Khi phân tích các con số, báo cáo thu nhập, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến con số cuối cùng mà còn phải phân tích mọi xu hướng về doanh thu, chi phí hoạt động, tỷ suất lợi nhuận. Sau đó so sánh số liệu giữa các năm và đưa ra quyết định cuối cùng càng chính xác và thuận lợi hơn.

Cập nhật doanh thu, lợi nhuận là một phần trong quy trình Due Diligence

4.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Một doanh nghiệp có thể mạnh ở hiện tại nhưng chưa chắc chắn trong tương lai sẽ phát triển hơn nếu không hiểu về đối thủ cạnh tranh. Vì thế, các nhà đầu tư cần phân tích, so sánh tỷ suất lợi nhuận từ đối thủ cạnh tranh rồi mới đưa ra quyết định rót vốn.

4.3. Tiến hành định giá

Định giá trong quy trình Due Diligence là gì? Từ các phân tích và số liệu thu thập được, nhà đầu tư sẽ định giá doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có tiềm năng và cơ hội càng lớn thì mức đầu tư được định giá càng cao.

4.4. Quản lý và cấp quyền

Sau khi định giá, quyền quản lý sẽ được cân nhắc sao cho phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng trong tương lai. Trong nhiều trường hợp thì quyền quản lý phụ thuộc vào quyền sở hữu cổ phần. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ như nhà sáng lập vẫn quản lý mặc dù có cổ phần ít hơn.

Bảng kế toán xác định chi tiết tài sản, các khoản nợ phải trả và lượng tiền mặt khả dụng. Từ các phân tích trong bảng, nhà đầu tư sẽ nắm được các khoản nợ và tài sản của công ty.

Lập bảng kế toán giúp bạn nắm được cơ bản tình hình thực tế của việc đầu tư

5. Một số lưu ý khi thực hiện Due Diligence là gì?

Như chúng ta đã thấy, Due Diligence là hoạt động được thực hiện bởi bên thứ ba nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, nếu không phải là nhân sự của doanh nghiệp thì việc thực hiện thẩm định cũng sẽ gặp phải một số khó khăn. Sau đây là một số lưu ý giúp nhà đầu tư hạn chế được những khó khăn trong quá trình thẩm định:

Lập danh sách thông tin cần doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Vì nếu không có đủ thông tin thì việc thẩm định sẽ rất khó khăn và thiếu tính chính xác.

Phải có hợp đồng nêu rõ các nội dung cần thẩm định và những nội dung nằm ngoài phạm vi công việc.

Thẩm định chỉ mang tính chất thời điểm và đánh giá dữ liệu hiện tại. Vì thế, những báo cáo Due Diligence chỉ mang tính tương đối chứ không thể hiện được các thông tin tương lai của 1 doanh nghiệp.

Khi thực hiện Due Diligence, có thể mất một vài tháng nếu thẩm định những công ty có những thông tin phức tạp. Các bên cần có sự chuẩn bị trước về mặt thời gian.

Bạn cần biết một số lưu ý để thực hiện Due Diligence hiệu quả

Trên đây là những thông tin giải thích Due Diligence là gì. Hy vọng sau bài viết này, bạn đã hiểu hơn về hoạt động thẩm định Due Diligence và những lưu ý cần thiết khi thực hiện hoạt động này để có thể đưa ra được quyết định đầu tư sáng suốt.