Được tổ chức thường niên bởi Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Economist Up là cuộc thi học thuật danh giá, tạo dựng một sân chơi học thuật dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, thúc đẩy khả năng vận dụng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Với chủ đề “Nâng tầm thủy sản Việt”, Economist Up 2025 không chỉ khuyến khích sinh viên nghiên cứu sâu về tiềm năng xuất khẩu thủy sản mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, góp phần nâng cao vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Trải qua hơn ba tháng với bốn vòng thi cam go – Sơ khảo, Chung khảo, Bán kết và Chung kết – cuộc thi đã quy tụ hơn 200 thí sinh tài năng, cùng nhau tạo nên một hành trình học thuật sôi động, nơi kiến thức, đam mê và tinh thần hội nhập hòa quyện.

Hội đồng Giám khảo và khách mời tham dự đêm Chung kết cuộc thi Economist Up 2025 - Hành trình Hội nhập

Hội đồng Giám khảo cuộc thi quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao, bao gồm: ông An Thế Dũng - Nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng UBQG về HTKTQT, Tham tán Thương mại tại Anh và Hoa Kỳ; đại sứ Tào Thị Thanh Hương - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore; PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ukraine; PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Italy; ông Nguyễn Việt Lâm - Tập sự Phó Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng tổng hợp, Bộ Ngoại giao; bà Quản Phương Thuý - Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Ngoại giao Kinh tế; TS. Lương Thị Ngọc Oanh - Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương; bà Bùi Kim Thùy - Nguyên đại diện Cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard - Asia Pacific; bà Bùi Kim Thúy - Giám đốc Công ty Truyền thông và Tư vấn Song Kim; ông Đàm Mạnh Tuấn - Giám đốc Khối vận hành khu vực phía Bắc - Công ty TNHH AEON Việt Nam.

Cuộc thi còn vinh dự nhận được sự đồng hành với vai trò bảo trợ truyền thông từ Job3s – Nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI thông minh. Sự góp mặt của Job3s không chỉ giúp lan tỏa tinh thần học thuật của Economist Up 2025 tới đông đảo cộng đồng sinh viên mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, CEO Tony Vũ – Chủ tịch/Nhà sáng lập Job3s cho biết: “Chúng tôi tin rằng những cuộc thi như Economist Up Economist Up 2025 không chỉ là sân chơi của tri thức mà còn là nơi khơi nguồn cho những tư duy chiến lược và năng lực thực hành hội nhập - những yếu tố thiết yếu để thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới. Job3s tự hào đồng hành cùng cuộc thi đầy ý nghĩa này đồng thời hy vọng có thể tiếp tục hỗ trợ các bạn sinh viên trên con đường phát triển sự nghiệp với hệ sinh thái tuyển dụng và tìm việc làm hiện đại ứng dụng công nghệ AI thông minh”.

Sau hai phần thi đầy kịch tính – Trình bày đề án và Tranh biện – Top 5 đội thi đã mang đến những màn thể hiện sáng tạo, chiến lược sắc sảo và tư duy hội nhập vượt trội. Kết quả chung cuộc:

Giải Nhất : Đội UPNEXT với đề án xuất khẩu Cá chẽm sang thị trường Ý. Đội thi cũng đồng thời giành giải Đội thi được yêu thích nhất.

Đội thi UPNEXT giành Giải Nhất với đề án xuất khẩu cá chẽm phi lê đông lạnh sang Ý

Vòng Chung kết Economist Up 2025 không chỉ là cuộc tranh tài học thuật mà còn là nơi các thí sinh thể hiện khát vọng nâng tầm thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những đề án sáng tạo, được xây dựng dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và tư duy chiến lược, đã khẳng định năng lực của thế hệ trẻ trong việc đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Cuộc thi đã để lại những dấu ấn khó quên, từ những giây phút tranh biện nảy lửa, những câu hỏi sắc sảo của Ban Giám khảo, đến tinh thần đồng đội và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của các thí sinh.

Economist Up 2025 – Hành trình Hội nhập đã khép lại với những thành công rực rỡ, để lại trong lòng Ban Tổ chức, các thí sinh và khán giả những bài học quý giá, những kỉ niệm đáng nhớ và niềm tự hào về một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, mạnh mẽ và đầy triển vọng.