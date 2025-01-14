Freelancer dịch thuật là gì? Mức thu nhập có cao không?

1. Freelancer dịch thuật là gì?

Freelancer dịch thuật, hiểu đơn giản họ là những người được trả công để thực hiện yêu cầu của khách hàng về công việc dịch thuật, tức dịch và biên tập ra một văn bản có ngôn ngữ khác. Họ làm việc trong môi trường tự do, họ không phải chịu bất cứ gò bó nào về thời gian cũng như không gian làm việc

Giả sử, bạn đang thành thạo một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,… thì bạn có thể nhận những yêu cầu dịch thuật bằng hình thức văn bản, trên các web hay vietsub cho phim chuyển sang tiếng Việt.

Khi làm công việc dịch thuật tự do bạn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định như: được chủ động kiểm soát công việc của chính bản thân, cải thiện và nâng cấp kỹ năng ngôn ngữ, trau dồi thêm các thứ tiếng khác nhau và cả cách giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ.

Freelancer dịch thuật thường nhận được các cơ hội khác nhau như được làm việc trong môi trường linh hoạt hoặc có cơ hội tiếp xúc với các khách hàng quốc tế, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, giao lưu ở các lĩnh vực khác nhau để phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm nhất định yêu cầu bạn phải phải là người có tính tự giác và có tính kỷ luật cao. Khi làm freelancer sẽ có lúc bạn gặp phải tình trạng trì hoãn hay lười biếng. Bạn phải học cách chịu trách nhiệm về những dự án hay tiến độ công việc theo đúng những thỏa thuận của khách hàng.

Thực tế, trên thị trường hiện nay, ngành freelancer dịch thuật có tính cạnh tranh cao về cả mức lương, chất lượng cũng như trình độ.

2. Lĩnh vực dịch thuật phổ biến cho freelancer dịch thuật

Freelancer dịch thuật là một ngành nghề phù hợp cho những ai đang có mong muốn nâng cao thu nhập cá nhân. Những lĩnh vực dịch thuật phổ biến trên thị trường việc làm đang chiếm ưu thế hiện nay mà những ai làm freelancer dịch thuật có thể quan tâm là:

Dịch thuật nội dung về chứng từ bảo hiểm: Đây là một trong những tài liệu hết sức quan trọng được dùng vào mục đích giải quyết các rủi ro về vận chuyển hàng hóa quốc tế, quan hệ thương mại,

Freelancer dịch thuật cho các website, phần mềm: Khi mở rộng hoạt động kinh doanh về lĩnh vực internet, các công ty sẽ chú trọng vào việc truyền thông và quảng bá sản phẩm của mình hướng tới những khách hàng và đối tác quốc tế.

Dịch thuật và biên tập sách,báo chí, tạp chí và dịch các văn bản, chứng từ của doanh nghiệp: Nhiều công ty thường làm việc và ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài khác nên cần freelancer dịch thuật hỗ trợ để trao đổi thông tin nội dung một cách hiệu quả nhất.

Dịch thuật lĩnh vực dược phẩm, y tế: Đây là lĩnh vực đòi hỏi người làm freelancer dịch thuật phải có trình độ, học vấn và vốn từ vựng phong phú và các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến ý tế, dược phẩm để học hỏi những kinh nghiệm hay trao đổi với nước ngoài.

Dịch thuật về các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn: Đối với các ngành kinh doanh dịch vụ, vai trò của các freelancer dịch thuật rất quan trọng. Nhờ có các freelancer dịch thuật mà doanh nghiệp sẽ thu hút được một lượng khách quốc tế để phát triển ngành du lịch mạnh mẽ hơn.

Các freelancer dịch thuật có thể đảm nhiệm dịch thuật và biên tập sách, văn bản

3. Mức thu nhập đối với Freelancer dịch thuật

Có nhiều người sẽ đặt sự quan tâm những câu hỏi về mức thu nhập của các freelancer dịch thuật. Tùy theo từng trình độ và kinh nghiệm cũng như yêu cầu tính chất công việc thực tế mà các freelancer dịch thuật sẽ có mức thu nhập khác nhau.

Trường hợp freelancer dịch thuật là người đã có từ 2 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, họ có kỹ năng để truyền tải đúng và đầy đủ bản chất của nội dung, văn phong biên dịch thì giá sẽ dao động từ 300 đến 500 nghìn VND cho một văn bản trên 1.000 từ.

Các freelancer dịch thuật mới bước vào nghề và chưa có kinh nghiệm, ví dụ như các sinh viên mới ra trường hoặc là chưa tốt nghiệp thì mức giá trung bình sẽ dao động từ 50 đến 100 nghìn cho một văn bản có độ dài trên 1.000 từ. Thông thường các bài này thường chưa đòi hỏi quá cao chỉ đảm bảo về chất lượng số lượng cũng như thời hạn được yêu cầu thì freelancer sẽ nhận được mức giá sẽ phù hợp và tương ứng với năng lực của mình.

Bên cạnh đó, mức thu nhập của freelancer dịch thuật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: độ dài ngắn, thời gian hoàn thiện có đúng như trong thỏa thuận với khách hàng hay không và tính chuyên nghiệp khi cần thiết. Theo đó, giá sẽ có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hiện nay, trên thị trường các công việc freelance nói chung có rất nhiều các cơ hội việc làm rất linh hoạt. Theo ZipRecbeaner từng thống kê vào năm 2019, các nhà sáng tạo nội dung hoạt động tự do ở Mỹ trung bình có thể kiếm được 700.000 VNĐ/giờ. Con số này đã tăng từ mức 490.000 VNĐ vào năm 2015 đến nay. Tương tư, bạn chỉ cần làm việc 36 giờ một tuần với mức lương đó và nhận về thu nhập cả tháng có thể đạt 13.4 triệu VNĐ con số này đang cao hơn mức lương trung bình của người lao động Việt Nam hiện nay.

Phó chủ tịch Marketing Jonny Steel cũng từng gây ngạc nhiên bởi kết quả của một cuộc khảo sát do chính mình thực hiện. Đối tượng khảo sát của ông là những freelancer có bằng đại học, họ có mức thu nhập thấp hơn so với những người chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này đã đưa chúng ta đến một kết luận mới, rằng trong thị trường làm việc tự do, bằng cấp không có vai trò quá quan trọng. Thay vào đó là năng lực và kinh nghiệm mới là yếu tố thực sự được quan tâm.

Đối với các freelancer dịch thuật chủ yếu làm việc với khách hàng và nhận mức giá phù hợp với năng lực của bản thân. Thông thường các dịch thuật viên có thể định giá tùy vào số lượng (tiền trên số từ, số trang…) hoặc phụ thuộc vào lĩnh vực cần dịch. Giá của các lĩnh vực dịch thuật mang tính chuyên môn đặc thù (bài nghiên cứu, luận văn, sách học…) sẽ cao hơn so với dịch các văn bản thông thường (bài báo, bài đăng mạng xã hội…).

Công việc freelancer dịch thuật đem lại cơ hội việc làm tương đối cao

5. Những sai lầm mà các freelancer dịch thuật hay gặp

Freelance nghe qua khiến nhiều người hình dung đây là công việc khá thoải mái với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, freelancer dịch thuật nói riêng hay nghề freelance nói chung có thật sự dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ? Thực tế bất cứ nghề nào cũng có những khó khăn riêng. Để trở thành một người dịch thuật freelance giỏi và kiếm được nhiều tiền, bạn phải tránh được những sai lầm sau:

5.1. Sử dụng từ ngữ không liên quan đến bối cảnh

Đây là một lỗi mang tính chất chuyên môn và cũng là lý do hàng đầu khiến bạn không nhận được mức lương cao. Khi làm những nghề liên quan đến phiên dịch, bối cảnh cực kỳ quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến ý nghĩa của cả câu nói, bài văn. Một số từ có nghĩa trong ngôn ngữ này những không được biểu đạt sát nghĩa ở ngôn ngữ khác, thậm chí không có từ đó. Trường hợp như vậy buộc phải giữ nguyên bản từ ngữ. Hay trường hợp từ ngữ khác nghĩa/ trái ngược nghĩa nhau với các ngôn ngữ khác nhau đều cần chú trọng.

5.2. Dịch word by word

Kinh nghiệm làm freelancer dịch thuật tiếp theo đó là không bao giờ “word by word”. Cấu trúc ngữ pháp của các ngôn ngữ không hoàn toàn giống nhau. Nên nếu bạn dịch theo kiểu từng từ một thì kết quả bản dịch sẽ rời rạc, sơ sài, thậm chí nhiều câu không có nghĩa. Vì thế hãy luôn chú ý tìm cách biểu đạt hài hòa nhất trên cơ sở đảm bảo đúng ý nghĩa câu từ.

5.3. Quá phụ thuộc google dịch

Dù công nghệ hiện nay đã rất phát triển nhưng máy móc vẫn không thể thay thế hoàn toàn con người đặc biệt là việc tư duy sáng tạo. Chúng ta không phủ nhận sự hữu ích của các công cụ dịch trực tuyến. Bởi đôi khi đây cũng là cách hiệu quả để tra cứu. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng bởi có nhiều bản dịch sai dẫn đến truyền tải các nội dung không phù hợp.

5.4. Văn phong không phù hợp

Mỗi loại văn bản ứng với một phong cách ngôn ngữ nhất định. Đây là quy tắc tối quan trọng khi viết, dịch bất cứ một văn bản nào. Bạn cần hiểu rõ nếu như muốn làm freelancer dịch thuật tiếng anh hay bất kỳ thứ tiếng nào khác. Cụ thể, một số văn phong thường gặp như: ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ sinh hoạt, ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ chính luận, ngôn ngữ khoa học….

Các freelancer dễ gặp phải trường hợp bí ý tưởng dẫn đến văn phong không phù hợp với ngữ cảnh

Trở thành một freelancer dịch thuật để được tự do làm việc và chủ động trong việc cải thiện thu nhập đang dần trở thành xu hướng việc làm được nhiều bạn trẻ ưa thích. Tuy nhiên, để có thể gia nhập thị trường này, đòi hỏi người lao đồng phải có các kỹ năng chuyên môn và khả năng sắp xếp và lên kế hoạch thật tốt để có thể theo và chịu trách nhiệm với dự án.