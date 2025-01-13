Freelancer thiết kế đồ họa là gì? Mô tả công việc và yêu cầu cần có

1. Freelancer thiết kế đồ họa là gì?

Freelancer thiết kế đồ họa là những người thiết kế làm việc tự do cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,..hay bất cứ ai trả tiền để để có thể nhận được bản thiết kế của họ.

Freelancer thiết kế đồ họa còn được biết đến một số tên khác như freelancer design hay freelance graphic design. Họ là những người chịu trách nghiệm thiết kế hình ảnh cho các ấn phẩm truyền thông bao gồm logo, banner, bộ nhận diện thương hiệu,...

Freelancer thiết kế đồ họa là những người làm công việc tự do liên quan đến thiết kế đồ họa

2. Ưu - nhược điểm khi làm freelancer thiết kế đồ họa

Làm thiết kế đồ họa là một công việc đầy thú vị và sáng tạo nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng. Trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này, hãy cùng tìm hiểu về những ưu và nhược điểm của nghề thiết kế đồ họa để có cái nhìn toàn diện hơn.

2.1. Ưu điểm khi làm freelancer thiết kế đồ họa

Ngày nay, có rất nhiều công việc có thể làm freelancer như là content freelancer, freelancer dịch thuật,... Freelance thiết kế đồ họa cũng là một trong số những công việc được nhiều người hứng thú bởi được tự do làm việc theo sở thích, sáng tạo hoặc được yêu thích bởi những người muốn kiếm thêm thu nhập ngoài nguồn thu từ công việc chính thức.

Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay những lợi ích đến từ việc trở thành một thiết kế đồ họa freelance. Đó chính là sự linh hoạt về thời gian cũng như tăng nguồn thu nhập cá nhân. Người làm freelancer có quyền chủ động trong việc bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm cũng như kế hoạch làm việc mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Một lợi ích khác nữa chính là được tự đặt ra mục tiêu trong công việc cho bản thân thay vì phải chịu sự áp đặt từ công ty hay các cấp trên.

Mức thu nhập kiếm được từ việc làm freelancer thiết kế đồ họa là khá cao. Thậm chí nếu bạn có đủ năng lực thì có thể kiếm được những khoản thu lớn hơn mức lương hàng tháng cố định. Tùy thuộc vào sự sáng tạo, chất xám mà một freelance bỏ ra cho một sản phẩm, họ sẽ nhận được mức thù lao tương ứng. Điều này thường được quy định khi họ làm việc với khách hàng.

Thiết kế là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều mảng khác nhau. Do vậy, khi làm freelancer bạn sẽ được quyền chủ động lựa chọn lĩnh vực là thế mạnh của bản thân.

2.2. Nhược điểm khi làm freelancer thiết kế đồ họa

Làm việc với hình thức làm việc freelancer freelancer, giúp những người làm thiết kế đồ họa tự do có thêm nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với 2 vấn đề:

Thứ nhất, việc phải tự quản lý thời gian cũng như tự chủ trong công việc không phải là điều mà ai cũng có thể làm tốt. Khi công việc bị dồn lại sẽ dễ làm giảm chất lượng công công việc cũng như ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, freelancer thiết kế đồ họa phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu không hoàn thành thiết kế theo đúng thời hạn đã được quy quy định trong hợp đồng làm việc giữa hai bên.

Thứ hai, không có quy định hay mức giá chung nào cho các sản phẩm thiết kế. Do vậy, các freelancer thiết kế đồ họa cần phải khéo léo khi báo giá với khách hàng để họ đưa ra quyết định thuê bạn.

Các freelancer thiết kế đồ họa cần phải tự chủ động và sắp xếp thời gian hợp lý

3. Mô tả công việc của freelancer thiết kế đồ họa

Một khi quan tâm đến lĩnh vực này, bạn cần phải biết rõ những công việc mà một freelancer thiết kế đồ họa cần thực hiện, bao gồm:

3.1. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (logo - Identity)

Với các doanh nghiệp, bộ nhận diện thương là một phần vô cùng quan trọng trong các chiến dịch marketing, điều đó giống như “bộ mặt” của các doanh nghiệp, nhãn hàng. Nhiều doanh nghiệp startup thường tìm đến các freelancer để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bởi họ thường có nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ mà bình thường chúng ta không nghĩ tới.

Các freelancer thiết kế đồ họa bên cạnh việc có chuyên môn về thiết kế cũng cần phải am hiểu kiến thức cơ bản về marketing cũng như thương hiệu. Đồng thời, họ cũng phải nắm rõ những gì mà phía khách hàng muốn thể hiện thông qua bộ nhận diện.

3.2. Thiết kế bao bì, nhãn mác (packaging, label)

Với các doanh nghiệp sản xuất hay cung cấp sản phẩm là hàng hóa việc thiết kế bao bì là vô cùng quan trọng. So với trước đây, sản xuất bao bì chỉ dừng lại ở việc dùng để chứa đựng các sản phẩm thì ngày nay bao bì đóng một vai trò cực quan trọng trong việc thu hút khách hàng và triển khai các hoạt động marketing. Một bao bì sản phẩm đủ thu hút sẽ giúp khách hàng ấn tượng hơn về thương hiệu của doanh nghiệp.

Ví dụ: Các màu sắc như đỏ, cảm, vàng,... thường có nhiều khả năng kích thích ham muốn mua hàng hơn những màu khác. Một số thương hiệu nổi tiếng sử dụng màu cho các sản phẩm của mình như: KFC, Lotteria,...Với các thương hiệu hướng đến sư sang trọng, bao bì, hộp đựng thường được thiết kế theo hướng tối giản, như: Iphone, Carrier,...

Các freelancer thiết kế đồ họa cần nắm rõ các kiến thức này để hoàn thành thiết kế của mình một cách tốt nhất, theo đúng yêu cầu của khách hàng.

3.3. Thiết kế các ấn phẩm xuất bản như sách, báo,...

Trước khi đi đến quá trình xuất bản, các ấn phẩm truyền thông như sách, báo, tạp chí,... cần phải trải qua quá trình thiết kế và kiểm duyệt. Do đó, các graphics design freelancer cần phải tự trang bị cho mình các kiến thức cơ bản về lĩnh vực thiết kế và in ấn như quản lý màu in, xuất bản kỹ thuật số, phần mềm thiết kế ấn phẩm (indesign),...

Ngoài ra, người làm thiết kế đồ họa trong lĩnh vực này cần phải biết về những nghiệp vụ báo chí cũng như tâm lý học để có thể tạo ra các thiết kế thu hút và đánh đúng tâm lý người xem.

3.4. Tiếp thị và thiết kế quảng cáo

Đây có lẽ là lĩnh vực thiết kế được các freelance graphics designer yêu thích nhất. Khi làm thiết kế cho mảng này, họ được thể hiện khả năng sáng tạo của mình một cách rõ rệt nhất.

Để khách hàng biết đến sản phẩm và dịch vụ của mình, hầu hết các doanh nghiệp đều cần sử dụng đến các thiết kế hình ảnh để quảng bá. Không thể phủ nhận rằng khi sử dụng những hình ảnh độc đáo, sáng tạo đi kèm với thông điệp của doanh nghiệp thì chiến dịch tiếp thị trở lên thu hút hơn.

Mặt khác, ngày nay các hoạt động marketing được thực hiện mạnh trên cả nền tảng online và các hoạt động offline. Do vậy, đây là một thị trường màu mỡ mà mà các freelancer thiết kế đồ họa có thể chú trọng vào lĩnh vực này.

Các freelancer thiết kế đồ họa thường thiết kế các sản phẩm tiếp thị và quảng cáo

4. Freelancer thiết kế đồ họa yêu cầu những gì?

Để trở thành một freelancer thiết kế đồ họa, bên cạnh các kỹ năng chuyên môn các bạn cũng cần phải đáp ứng thêm các yêu cầu dưới đây:

4.1. Am hiểu về kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn là thứ mà bạn bắt buộc phải có dù tham gia bất cứ hình thức làm việc hay công việc nào, kể cả là freelancer thiết kế đồ họa. Với lĩnh vực này, người làm thiết kế tự do cần phải có kiến thức về mỹ thuật, phối màu, bối cảnh,... và biết cách để sử dụng các công cụ thiết kế.

Nền tảng mỹ thuật: Người làm thiết kế đồ họa tự do cần phải biết các nguyên tắc thiết kế cơ bản, nguyên tắc về thị giác, cách phối hợp màu sắc, xây dựng bố cục,... để giúp họ hình thành mắt nhìn chuẩn xác nhất về tính thẩm mỹ trong từng bản thiết kế đồ họa do chính mình làm ra.

Công cụ thiết kế: Ngày nay, hầu hết các công đoạn thiết kế được thực hiện và hoàn thành trên các công cụ thiết kế. Đó là lý do mà các graphic design freelance phải biết sử dụng các công cụ như adobe photoshop, adobe illustrator (AI),....

4.2. Yêu cầu về các kỹ năng

Kỹ năng phác thảo

Một thiết kế đồ họa tự do không nhất thiết phải vẽ tay đẹp, nhưng người đó cần phải có khả năng phác thảo bố cục ban đầu cho bản thiết kế của mình. Điều này sẽ giúp họ hình dung được ý tưởng tốt hơn và không bị rơi vào trạng bí ý tưởng, thiết kế tự phát,… dẫn đến việc mất nhiều thời gian để chỉnh sửa lại bản thiết kế.

Kỹ năng quản lý dự án

Khi làm việc freelance, sẽ không có ai quản lý hiệu suất làm việc của bạn. Bạn phải có kỹ năng năng để giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh khi nhận một sự án thiết kế, cũng như đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu của khách hàng.

5. Mức thu nhập với freelancer thiết kế đồ họa

Giống như nhiều công việc Freelance khác, mức thu nhập của người làm thiết kế đồ họa tự do không cố định. Tùy thuộc vào khả năng mà các freelance thiết kế đồ họa có thể nhận các dự án phù hợp với khả năng.

Với các bạn trẻ mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng có thể nhận về các dự án thiết kế nhỏ lẻ như thiết kế banner, hình ảnh cho bài post với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Khi đã quen dần với công việc cũng như có những sản phẩm được hoàn thiện thiện tốt, các bạn có thể tự tin nhận những dự án lớn hơn với mức thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo chất lượng của các thiết kế cũng như thời gian bàn giao thiết kế cho khách hàng theo đúng những gì đã được thỏa thuận trước đó.

Theo khảo sát, trung bình một freelancer thiết kế đồ họa vừa đi làm vừa làm thêm hoặc làm freelancer toàn thời gian có mức thu nhập khoảng 15 - 50 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cao so với các ngành nghề khác.

Các freelancer thiết kế đồ họa có mức thu nhập hấp dẫn

6. Thực trạng nghề freelance thiết kế đồ họa

Ngày nay, bạn có thể dễ dàng bắt gặp sản phẩm của các freelancer thiết kế ở bất cứ nơi đâu trong đời hàng ngày, từ các trạng mạng xã hội, website hay thậm chí là các ấn phẩm quảng cáo đường treo khắp đường phố.

Không có gì lạ nếu như cầu về công việc thiết kế đồ họa tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, so với làm việc và trở thành một nhân viên chính thức tại công ty thì nhiều người trẻ đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn việc trở thành một freelancer graphics design. Nguyên nhân có thể do tính chất công việc đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng, tính đột phá mới mẻ trong mỗi sản phẩm mà nhiều nhà thiết kế đồ họa thể hiện mong muốn được làm việc trong điều kiện thoải mái, không bị gò bó.

7. Khi nào nên lựa chọn trở thành freelancer thiết kế đồ họa?

Tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân cũng như định hướng của mỗi người mà câu trả lời có thể khác nhau. Bạn có thể dựa vào những câu hỏi và ý kiến gợi ý dưới đây để đưa ra quyết định phù hợp nhất nhất cho bản thân.

Bạn có hài lòng với môi trường làm việc hiện tại của bản thân không? Điều kiện làm việc cũng như các phúc lợi của doanh nghiệp có phải điều bạn bận tâm?

Những yêu cầu thiết kế tại công ty có khiến bạn cảm thấy mình đang được sử dụng sức lao động một cách hợp lý?

Định hướng phát triển trong trong tương lai của bạn như thế nào?

Thu nhập có phải điều duy nhất bạn quan tâm?

Không ai có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này tốt hơn và chính xác hơn chính bản thân bạn. Nếu chưa thể đưa ra quyết định một cách tốt nhất, bạn có thể thử kết hợp vừa làm tại doanh nghiệp vừa thử sức và làm quen với hình thức làm freelance.

8. Làm thế nào để thành công với con đường Freelancer thiết kế đồ họa?

Không có bất kỳ công thức nào chính xác cho con đường đi tới thành công. Tuy nhiên, luôn có cách giúp con đường thành công của bạn dễ dàng hơn đôi chút. Đối với các freelancer thiết kế đồ họa, trước khi tìm cách đến thành công cần phải xác định rõ, định nghĩa và mục tiêu mà người đó coi là thanh công là gì? Do đó bước đầu tiên cần phải làm xác định mục tiêu thành công và lập kế hoạch chi tiết cho nó.

Với hầu hết các freelancer thành công chính là việc xây dựng được thương hiệu cá nhân, có thêm nhiều dự án và tăng thu nhập của bản thân. Để làm được điều này, các freelancer cần bắt đầu từ việc xây dựng hình ảnh và phong cách thiết kế mà bản thân muốn hướng tới. Có một dấu ấn cá nhân đủ tốt, khách hàng sẽ chủ động tìm đến bạn và mang theo nhiều cơ hội hơn về công việc cũng như tài chính

Trở thành một freelancer thiết kế đồ họa mang đến vô vàn cơ hội và thách thức. Bạn có thể tận hưởng sự tự do sáng tạo, linh hoạt về thời gian và khả năng lựa chọn dự án theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là trách nhiệm quản lý công việc, tìm kiếm khách hàng và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp. Để thành công trên con đường này, bạn cần liên tục trau dồi kỹ năng, cập nhật xu hướng mới và xây dựng một portfolio ấn tượng.