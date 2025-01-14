Fresher là gì? Cách để Fresher được nhà tuyển dụng săn đón

1. Fresher là gì?

Fresher là thuật ngữ chỉ một vị trí trong công ty, đây là những sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu tham gia vào thị trường lao động. Fresher thường là những người đã có kiến thức, trình độ được đào tạo bài bản qua trường lớp nhưng còn ít hoặc chưa có kinh nghiệm thực tế.

Định nghĩa Fresher là gì?

Vị trí Fresher yêu cầu sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần học hỏi để nhân sự có thể tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng phát triển bản thân. Fresher là vị trí cấp thấp trong tổ chức, dưới Junior và Senior. Hầu hết, Fresher chỉ được phân những công việc đơn giản để họ dần làm quen với doanh nghiệp, sau đó sẽ tăng dần độ khó để đánh giá năng lực và khả năng phát triển.

Các Fresher cần là người năng động, tích cực và có tinh thần cầu tiến cao để phát triển nhanh chóng. Fresher là người trẻ nên họ thường có đầu óc sáng tạo với những ý tưởng đột phá mà những người đi trước chưa chắc đã nghĩ tới.

2. Đặc điểm của Fresher

Đặc điểm của Fresher là gì? Theo các chuyên gia tuyển dụng giàu kinh nghiệm, những đặc điểm đặc trưng của vị trí Fresher thường là:

Mới ra trường: Fresher là những người vừa mới tốt nghiệp với các loại bằng cấp như cử nhân, kỹ sư…

Không có kinh nghiệm thực tế : Các Fresher thường chỉ có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực họ đang học chứ chưa có hoặc rất ít kinh nghiệm làm việc trong ngành.

Cần hướng dẫn và đào tạo: Kinh nghiệm và trải nghiệm công việc còn ít nên họ rất cần sự hỗ trợ và đào tạo từ những người “đi trước”.

Cơ bản về kiến thức và kỹ năng: Kiến thức và kỹ năng thường ở mức cơ bản sau các khóa học và dự án trong trường.

Chưa có dấu ấn trong dự án thực tế: Chưa từng trải nghiệm các dự án lớn hoặc chưa có dấu ấn rõ ràng để chứng minh khả năng làm việc.

Tự học và phát triển : Các Fresher là những người trẻ nên luôn có tinh thần tự học hỏi và chăm chỉ để nắm bắt kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Tìm kiếm cơ hội sự nghiệp: Chủ yếu Fresher sẽ bắt đầu sự nghiệp với những vị trí thấp hơn như thực tập, lập trình viên mới tốt nghiệp…

3. Phân biệt Fresher và Intern

Với nhiều người không biết, họ thường nhầm lẫn giữa Fresher và Intern. Vậy điểm khác nhau giữa Intern và Fresher là gì? Để phân biệt 2 thuật ngữ này, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua để biết Intern là gì.

3.1. Intern là gì?

Intern là thuật ngữ chỉ những các thực tập sinh, thường là các sinh viên năm 3, năm 4 hoặc những người mới vào nghề. Mục đích của việc thực tập là để mọi người có cơ hội thực hành và áp dụng những kiến thức mình đã học ở trường lớp vào môi trường làm việc thực tế, đồng thời trau dồi, nâng cao nhiều kỹ năng khi trải nghiệm thực tế.

Trong quá trình thực tập, các Intern sẽ có cơ hội làm việc với những chuyên gia về lĩnh vực mình đang theo học để bổ sung nhiều kiến thức. Thời gian thực tập của Intern có thể diễn ra từ 2 - 6 tháng tùy vào môi trường và quy định của cơ quan, doanh nghiệp mà Intern lựa chọn.

3.2. Điểm khác biệt giữa Fresher và Intern

Về cơ bản, các Fresher thường đã nắm rõ được hết những kiến thức cơ bản thế lại vẫn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn Intern thường vẫn chưa nắm rõ hết các kiến thức cơ bản và khi thực tập họ cũng chưa cần phải áp dụng kiến thức chuyên môn quá sâu vào công việc thực tế.

Nhìn chung, chúng ta có thể phân biệt Intern và Fresher qua các yếu tố sau đây:

Yếu tố Fresher Intern Khái niệm Là người mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm làm việc Là sinh viên hoặc người mới ra trường cần thực tập để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm Trình độ chuyên môn Đã có trình độ chuyên môn ở mức nhất định Chỉ có kiến thức cơ bản, đang học hỏi để nâng cao thêm kỹ năng và trình độ. Trách nhiệm công việc Thường được giao những công việc phức tạp một chút, đòi hỏi sử dụng nhiều kỹ năng để nhanh chóng nâng cao trình độ và có deadline rõ ràng. Thường được giao những công việc đơn giản để học hỏi. Lương thưởng Mức lương khá thấp nhưng vẫn cao hơn Intern và được hưởng nhiều chế độ phúc lợi. Thường không có lương mà chỉ có tiền trợ cấp hoặc mức lương rất thấp chỉ bằng 1/4 so với lương của nhân viên chính thức.

4. Cách để Fresher dễ dàng tìm kiếm công việc hơn

Để dễ dàng trở nên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng và một Fresher cần trau dồi cho mình những kỹ năng và tố chất dưới đây:

4.1. Kiến thức chuyên môn

Bạn cần liên tục trau dồi kiến thức, cập nhập thông tin mới về xu hướng nghề nghiệp. Điều này giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt được những thay đổi và cải tiến của xu hướng thị trường. Đồng thời tạo cho mình thói quen luôn học hỏi để phát triển kỹ năng bản thân một cách toàn diện

4.2. Tinh thần học hỏi và cầu tiến

Những kiến thức trong sách vở mà bạn từng học trên trường lớp chưa bao giờ là đủ. Fresher cần không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng qua trải nghiệm thực tế, học hỏi từ người có kinh nghiệm để phát triển sự thành công.

4.3. Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm là quan trọng đối với Fresher và tất cả những người đang làm việc. Kết nối và tương tác với đồng đội giúp cải thiện hiệu suất làm việc và tối ưu hóa khả năng cá nhân.

4.4. Tư duy logic và sáng tạo

Đối với những ngành nghề mới sẽ đòi hỏi bạn có tư duy logic để phân tích và giải quyết vấn đề. Fresher cần sáng tạo, tư duy mới để ấn tượng mạnh mẽ với quản lý. Họ có thể phát triển kỹ năng này qua việc đóng góp ý kiến và ý tưởng mới trong các dự án.

4.5. Biết lắng nghe và hòa nhập

Bên cạnh việc tập trung vào công việc, các Fresher cũng cần biết lắng nghe, chia sẻ và học hỏi từ người đi trước. Việc này tạo ra mối quan hệ tích cực và đồng thời giúp họ hoàn thiện bản thân.

4.6. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những yếu tố để giúp các Fresher chuyển mình và thay đổi rất nhiều trong quá trình làm việc. Kỹ năng này là yếu tố quan trọng để bạn có thêm kinh nghiệm thực chiến và rút ra nhiều bài học ý nghĩa cho bản thân.

4.7. Năng động và nhiệt huyết

Điểm mạnh lớn nhất của Fresher là năng động và đam mê. Bạn cần tự tin, tích cực và sử dụng những đặc điểm này để tạo ra môi trường làm việc trẻ trung cho doanh nghiệp.

5. Lộ trình để Fresher trở thành Senior

Lộ trình để trở thành Senior từ vị trí Fresher là gì? Thời gian để một Fresher trở thành Senior có thể thay đổi tùy vào ngành và đơn vị bạn đang theo làm.

Thông thường, sẽ mất từ 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc, để bạn có thể đạt được vị trí Senior. Nhưng với thế hệ trẻ đầy sáng tạo và năng động hiện nay, mọi hoàn toàn có thể trở thành Senior sớm hơn dự kiến từ 2 - 3 năm. Tùy thuộc vào năng lực, thành tựu và những đóng góp của từng cá nhân.

Đối với những bạn mới ra trường, quá trình bắt đầu tham gia vào công việc thực tế, thường ở vị trí Intern, là bước quan trọng. Sau đó, bạn sẽ cần liên tục học hỏi, áp dụng kiến thức và kỹ năng trong môi trường làm việc thực tiễn. Đồng thời làm quen với quy trình, công cụ và công nghệ trong ngành

Sau 3-6 tháng, Intern có thể thăng tiến thành Trainee hoặc Fresher tùy thuộc vào khả năng và đánh giá từ doanh nghiệp. Để tiến xa, việc đạt được thành tựu trong công việc, như hoàn thành dự án quan trọng và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên, là cực kỳ quan trọng.

Phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giao tiếp và tham gia vào các hoạt động chiến lược của doanh nghiệp. Trong 1-2 năm tiếp theo, bạn có thể đạt được cấp Junior, và qua quá trình không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, việc lên vị trí Senior là hoàn toàn khả thi. Điều này sẽ dựa 1 phần vào tinh thần, hiệu quả làm việc và đánh giá hiệu suất từ cấp quản lý.

6. Cơ hội việc làm với vị trí Fresher

Thị trường ngày nay lao động liên tục phát triển, đổi mới theo xu thế của công nghệ. Đây chính là thời điểm thích hợp để các Fresher có thể nhanh chóng tìm được “điểm đến” để theo đuổi và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.

Đặc biệt, các vị trí như Fresher Tester đang được tuyển dụng rất nhiều trên thị trường. Đây chính là cơ hội để những sinh viên theo hướng công nghệ có thể ứng tuyển và phát triển bản thân tại môi trường làm việc thực chiến.

Các vị trí Fresher được tuyển dụng phổ biến hiện nay:

Fresher Marketing Associate

Fresher Graphic Designer

Fresher Quality Assurance Engineer

Fresher Web Developer

Fresher Software Developer

Fresher Accountant

Fresher HR Associate

Fresher Data Scientist

Fresher Data Analyst

Fresher Financial Analyst

Tùy thuộc vào từng lĩnh vực chuyên môn mà các Fresher sẽ được đảm nhận những vai trò và công việc cụ thể khác nhau. Tính chất và yêu cầu công việc của Fresher thường khá đơn giản và không quá khắt khe. Các Fresher sẽ chủ yếu có nhiệm vụ là hỗ trợ cho các nhân viên khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp. Hy vọng, với những thông tin liên quan đến fresher là gì sẽ giúp bạn dễ dàng xác định được vị trí cấp bậc của bản thân trong ngành để từ đó dễ dàng vạch ra lộ trình thăng tiến phù hợp trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Để một Fresher có thể phát triển nhanh chóng và thăng tiến nhanh trong công việc cần rất nhiều sự nỗ lực. Nếu bạn chỉ đơn giản hoàn thành những việc cơ bản được giao thì cơ hội thăng tiến sẽ rất thấp.

Để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, bạn không chỉ cần biết công việc và vai trò của một Fresher là gì. Ngoài ra việc chăm chỉ, bạn cũng cần có tinh thần chủ động và biết lắng nghe.