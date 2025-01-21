Thế hệ Gen Z là gì? Lực lượng lao động tiềm năng của thời đại kỷ nguyên số

1. Thế hệ Gen Z là gì? Gen Z sinh năm bao nhiêu?

Thế hệ Gen Z là gì? Generation Z hay còn gọi là Gen Z là nhóm người có năm sinh từ 1997 đến 2015. Phần lớn Gen Z hiện nay là con của thế hệ Gen X ( sinh từ năm 1965 đến năm 1979). Ưu điểm của thế hệ Gen Z là sinh ra trong thời đại công nghệ và Internet bùng nổ, được tiếp xúc với những kiến thức của kỉ nguyên số.

Ngoài ra, thế hệ Gen Z còn được gọi bằng những cái tên khác là : iGeneration, Homeland Generation, Net Gen, Digital Natives, Neo-Digital Natives, Pluralist Generation, Internet Generation, Centennials, Later – Millennials, Zoomers , Gen Wii, Gen-Tech,...

Hiện nay, trên toàn cầu có khoảng gần 8 tỷ người thì thế hệ Gen Z chiếm tới 2,6 tỷ người trên thế giới (tương đương với hơn 1/4 dân số toàn cầu). Bên cạnh hiểu rõ thế hệ Gen Z là gì thì theo nghiên cứu mới nhất hiện nay, thế hệ Gen Z chiếm khoảng 25% lực lượng lao động cả nước.

Thế hệ Gen Z là gì? Đây là nhóm người có năm sinh từ 1995 đến 2012

2. Thế hệ gen Z có gì đặc biệt?

Để hiểu rõ hơn thế hệ Gen Z là gì, dưới đây là những điểm đặc biệt đáng chú ý gồm được tiếp cận sớm với công nghệ, luôn đón đầu các xu hướng mới, tư duy về tài chính tốt, luôn tiêu dùng khôn ngoan và dám bày tỏ quan điểm cá nhân.

2.1. Được tiếp cận sớm với công nghệ

Hầu hết các thành viên Gen Z luôn được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ. Bởi vậy nên họ thích thú, thoải mái khi được tiếp xúc và chào đón công nghệ, di động, internet và mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok,...

Gen Z được tiếp xúc với công nghệ từ sớm

2.2. Luôn đón đầu các xu hướng mới

Khi biết được thế hệ Gen Z là gì, bạn cũng nhận ra họ luôn sẵn sàng đón đầu các xu hướng. Hầu hết Gen Z là thế hệ tràn đầy nhiệt huyết, luôn có xu hướng tò mò, tìm kiếm những cái mới nên họ thường có những cách giải quyết vấn đề mới lạ, táo bạo nhưng rất hiệu quả. Họ có khả năng sáng tạo tốt hơn hẳn với những thế hệ khác vì dũng cảm phá vỡ những quy tắc và khuôn mẫu cũ, chọn con đường riêng và tạo nên sự khác biệt.

2.3. Tư duy về tài chính khá tốt

Do được tiếp xúc với các thiết bị, nền tảng công nghệ sớm nên Gen Z theo đó cũng có thể tự tìm hiểu những kiến thức về kinh tế, tài chính cá nhân. Vì hầu hết các kiến thức về kinh tế, tài chính tưởng chừng như phải tìm kiếm thông qua sách vở hoặc chuyên gia thì nay lại xuất hiện đầy đủ trên các trang mạng xã hội. Chính điều này đã biến Gen Z thành một thế hệ có hiểu biết và nhận thức cụ thể về tài chính sớm hơn hẳn các thế hệ trước.

Thế hệ Gen Z có tư duy tài chính từ rất sớm

2.4. Dám bày tỏ quan điểm cá nhân

Thế hệ Gen Z luôn đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân, bày tỏ những quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan từ chốn công sở đến trong xã hội. Ví dụ như về quyền bình đẳng hay sẵn sàng chia sẻ, đối đầu với xu hướng tính dục của bản thân của mình và người khác rất cởi mở.

2.5. Luôn tiêu dùng khôn ngoan

Thế hệ Gen Z có xu hướng đánh giá thực tế từ nhiều nguồn so với quảng cáo của người nổi tiếng. Ví dụ như những đánh giá của người tiêu dùng trên mạng xã hội. Một điểm khác biệt về xu hướng tiêu dùng của Gen Z là sẵn sàng chi nhiều tiền vào các sản phẩm cao cấp có giá trị lâu dài.

3. Trước gen Z là thế hệ nào?

Sau khi hiểu những thông tin cơ bản thế hệ gen Z là gì thì chúng ta đến với những thế hệ trước gen Z gồm thế hệ Silent, thế hệ Baby Boomers, thế hệ Gen X và thế hệ Gen Y.

3.1. Thế hệ Silent (Sinh năm 1928 - 1945)

Thế hệ Silent hay Silent generation là thế hệ những người được sinh ra vào khoảng thời gian từ những năm 1928 đến 1945. Thế hệ Silent còn có tên gọi khác là Thế hệ truyền thống nhất. Với những thông tin bên trên chúng ta tìm hiểu thế hệ Gen Z là gì, chúng ta cùng chỉ những điểm khác biệt giữa 2 thế hệ.

Thế hệ silent thường không trải qua sự phát triển của internet và công nghệ thông tin như thế hệ Gen Z. Trong khi Gen Z đã lớn lên trong một thế giới kỹ thuật số, thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, và truy cập internet.

Gen Z thường được mô tả là thích thách thức truyền thống và thích sáng tạo. Họ thường tìm kiếm cách tiếp cận và giải quyết vấn đề theo cách mới, trong khi thế hệ silent thường có xu hướng theo đạo đức và truyền thống gia đình.

GenZ có ý thức xã hội mạnh mẽ hơn, quan tâm đến vấn đề môi trường, quyền lợi của người đồng tính, bản quyền. Trong đó thì thế hệ Silent thường tập trung vào các giá trị truyền thống hơn.

Thế hệ Silent không trải qua sự phát triển của internet và công nghệ thông tin

3.2. Thế hệ Baby Boomers (sinh từ năm 1946 - 1964)

Khi tìm hiểu Gen Z là gì, bạn cũng biết tới 1 thuật ngữ là Baby Boomers. Đây là thuật ngữ chỉ những người được sinh ra trong khoảng năm từ 1946 đến năm 1964. Thế hệ được đặt tên này bởi họ ra đời trong thời kỳ bùng nổ dân số, bùng nổ trẻ sơ sinh. Hiện đây là những người trong độ tuổi xế chiều từ 58 - 76 tuổi.

3.3. Thế hệ gen X (Sinh từ năm 1965 - 1980)

Khi tìm hiểu thế hệ Gen Z là gì, bạn cũng nhận ra Gen Z chủ yếu là con của thế hệ Gen X. Đây là những người trong độ tuổi từ năm 1965 đến năm 1980. Thế hệ Gen X phải trải qua sự biến động xã hội và kinh tế, bao gồm cả sự thay đổi lớn trong việc làm, công nghệ, và văn hóa. Thế hệ X và thế hệ Z có sức khác nhau không nhỏ về lối sống, quan điểm xã hội.

Thế hệ X Thế hệ Gen Z Lối sống Tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ có thể khá tiết kiệm và tập trung vào việc tiết kiệm cho tương lai. Thích trải nghiệm và tiêu dùng theo cách linh hoạt hơn, thường đặt ưu tiên vào trải nghiệm và sự tiện lợi hơn là việc sở hữu. Quan điểm xã hội Có thái độ tiêu cực hơn đối với chính trị và xã hội, có thể do họ trải qua những biến cố lớn như chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng kinh tế. Tích cực hơn và quan tâm đến các vấn đề xã hội, thường sẵn lòng tham gia hoạt động xã hội và từ thiện.

3.4. Thế hệ gen Y (Sinh năm 1981 - 1996)

Bên cạnh tìm hiểu Gen Z là gì, thế hệ trước của họ là thế hệ Gen Y. Đây là những người sinh ra từ cuối những năm 1970 đến giữa những năm 1990 - hay còn gọi là thế hệ Millennials. Khác với Gen Z, Gen Y luôn có xu hướng cân bằng đời sống và sự nghiệp.

Thế hệ Millennials luôn có xu hướng cân bằng đời sống và công việc

4. Sau gen Z là đến thế hệ gen nào? (Gen Alpha)

Khi tìm hiểu Gen Z là gì, bạn có cũng có nghe đến thế hệ Gen Alpha. Đây là thế hệ của Gen Z, bao gồm những người sinh từ 2010 đến năm 2015. Mặc dù chưa thể định rõ về đặc điểm và tính cách của họ, vì họ vẫn đang trong quá trình trưởng thành và sự phát triển. Dưới đây là những đặc điểm tính cách của thế hệ Alpha. Đây được coi là thế hệ được hưởng những tư duy tân tiến của Gen Z, Gen Y cùng những điều kiện phát triển vượt bậc.

Gen Alpha sinh ra trong một thời đại mà công nghệ số đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Họ lớn lên với smartphone, máy tính bảng, trò chơi điện tử và truy cập internet dường như mỗi ngày. Điều này làm cho Gen Alpha có khả năng sử dụng công nghệ một cách tự nhiên, linh hoạt và dễ dàng hơn so với các thế hệ trước đó, kể cả gen Z.

Gen Alpha có tiếp cận rộng rãi với thông tin và giao tiếp toàn cầu. Internet và mạng xã hội đã mở ra cánh cửa để kết nối với những người ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Điều này tạo ra một tầm nhìn và nhận thức quốc tế sớm trong cuộc sống của thế hệ này.

Gen Alpha thường được cho là có khả năng đa nhiệm tốt và linh hoạt hơn các thế hệ trước đó. Họ được lớn lên trong một môi trường kỹ thuật số phổ biến, tiếp xúc rộng rãi với các thiết bị di động, Internet và công nghệ thông tin. Điều này có thể tạo ra một môi trường thích hợp để họ phát triển khả năng đa nhiệm, linh hoạt.

Gen Alpha sinh ra trong một thế giới đa văn hóa và đa sắc tộc. Họ có xu hướng trở nên mở lòng và chấp nhận sự đa dạng. Việc tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ, văn hóa và giá trị khác nhau từ đầu đời sẽ tạo ra một thế hệ có nhận thức rộng hơn về thế giới xung quanh.

Với sự phát triển công nghệ và khả năng tiếp cận thông tin rộng rãi, Gen Alpha có xu hướng phát triển tư duy sáng tạo. Khả năng tưởng tượng mạnh mẽ và có thể sáng tạo trong việc tận dụng công nghệ và giải quyết vấn đề.

Thế hệ Gen Alpha có những điều kiện phát triển vượt bậc

5. Gen Y và Gen Z có điểm gì giống và khác nhau?

Khi tìm hiểu về thế hệ Gen Z là gì cùng những thế hệ trước thì Gen Z và Gen Y có những điểm liên kết với nhau nhiều nhất. Dưới đây là những điểm giống và khác nhau của 2 thế hệ này, đặc biệt là trong công việc.

5.1. Điểm giống nhau giữa Gen Y và Gen Z

Để hiểu rõ hơn thế hệ Gen Z là gì cùng những đặc điểm của Gen Y, chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm giống nhau. Dưới đây là một số đặc điểm chung của 2 thế hệ Gen Y và Gen Z:

Cả Gen Z và Gen Y đều lớn lên trong một môi trường mà công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là internet và điện thoại di động, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cả hai thế hệ đều biết cách sử dụng mạng xã hội, tiêu thụ nội dung trực tuyến và tương tác với nền tảng kỹ thuật số.

Cả Gen Z và Gen Y thường có xu hướng quan tâm đến các vấn đề xã hội như môi trường, bình đẳng giới,... Cả hai thế hệ thường tham gia vào các hoạt động và phong trào xã hội để thúc đẩy các giá trị và mục tiêu xã hội.

Cả Gen Z và Gen Y thường tìm kiếm công việc có ý nghĩa và có thể thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Cả Gen Z và Gen Y thường tìm kiếm trải nghiệm và sự tiện lợi trong việc tiêu dùng. Họ đề cao sự cá nhân hóa và tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ có giá trị và ý nghĩa đối với họ.

Trong công việc, họ đều có năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề theo hướng mới. Ngoài ra, họ cũng có khả năng làm việc nhóm tốt, hiệu quả.

Gen Y và Gen Z đều có năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề theo hướng mới hiệu quả

5.2. Gen Y và gen Z có điểm gì khác nhau?

Bên cạnh những điểm giống nhau giữa 2 thế hệ Gen Z và Gen Y, họ cũng có những điểm khác biệt lớn. Những khác biệt này chủ yếu đến từ nền văn hoá cũng như kinh nghiệm.

Tiêu chí Thế hệ Gen Z Thế hệ Gen Y Cách tiếp cận công việc Thích tính linh hoạt và đa dạng trong công việc. Họ coi công việc là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Gen Z thường đánh giá công ty dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc và giá trị của công ty. Thường tìm kiếm sự ổn định và tiến bộ trong công việc. Họ có xu hướng ở lại trong một công ty trong một thời gian dài, hy vọng được đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty. Kỹ năng và kỹ năng sống Có khả năng sử dụng công nghệ trong công việc một cách tự nhiên hơn, do họ đã trưởng thành trong thời đại số. Phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường truyền thống trước khi công nghệ phát triển và phổ biến. Xử lý thông tin Ưu tiên việc liên lạc và trao đổi thông tin qua các ứng dụng như tin nhắn và mạng xã hội. Họ có xu hướng đánh giá và tham gia vào công việc dựa trên mức độ kỹ thuật số và tương tác trực tuyến. Thích làm việc dưới sự hướng dẫn, có xu hướng sử dụng email và cuộc gọi điện thoại để liên lạc trong công việc. Tầm nhìn về sự nghiệp Có xu hướng tìm kiếm sự thỏa mãn và ý nghĩa trong công việc. Họ có thể chấp nhận làm việc nhiều giờ hoặc làm việc tự do nếu công việc có ý nghĩa và cung cấp cơ hội phát triển. Thường tìm kiếm sự hài lòng trong công việc và đòi hỏi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

6. Gen Z trong công việc, cuộc sống và hôn nhân

Để hiểu rõ hơn về thế hệ Gen Z là gì thì không chỉ những khái niệm, điểm khác biệt với các thế hệ khác mà còn xét đến những khía cạnh của họ gồm công việc, cuộc sống và hôn nhân.

6.1. Gen Z trong đời sống

Khi tìm hiểu cuộc sống của Gen Z là gì, bạn sẽ thấy đây là thế hệ được sống trong thời đại ngập tràn những tranh luận về bình đẳng và giới tính cũng như cuộc sống tự do. Không như những thế hệ trước phải sống theo một khuôn khổ nhất định, họ được quyền lựa chọn sống vì bản thân. Thế hệ Gen Z sống thật với bản thân hơn, họ luôn dũng cảm đối đầu và đón nhận những thay đổi về công nghệ, những thách thức về quy chuẩn truyền thống.

Có thể đánh giá Gen Z là những người tạo ra xu hướng, giúp cuộc sống của họ trở nên đa sắc màu hơn. Nhiều bạn trẻ có thể sống theo bất kỳ hướng nào mà mình mong muốn. Họ không còn quan tâm hay giữ những chuẩn mực cổ hủ, lạc hậu.

Gen Z là những người tạo ra xu hướng, giúp cuộc sống đa màu sắc hơn

6.2 Gen Z trong công việc

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm thế hệ Gen Z là gì, cuộc sống Gen Z như thế nào thì trong công việc cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những thống kê về nhóm nhân sự Gen Z đối với công việc.

Gen Z trong công việc có khả năng sử dụng công nghệ nhanh nhạy, tính cạnh tranh cao

Tính cạnh tranh cao

Thế hệ Z là gì và đã được lớn lên trong môi trường giáo dục cạnh tranh nhất và họ đã quen với việc phản hồi ngay lập tức để có thể cải thiện. Tại nơi làm việc, bản chất cạnh tranh của thế hệ Z có thể được kết hợp với mong muốn được công nhận trong công việc. Điều này thể hiện họ đề cao những kỳ vọng rõ ràng về cách đạt được thành công và thăng tiến trong sự nghiệp.

Thích làm việc độc lập

Thế hệ Gen Z hiện nay có xu hướng thích làm việc độc lập hơn là làm việc theo nhóm. Họ luôn theo đuổi sự tự do trong công việc từ linh hoạt thời gian, địa điểm,... Gen Z luôn mong muốn sự tự chủ và tự định hướng thay vì phụ thuộc vào người khác.

Sử dụng công nghệ nhanh nhạy

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Gen Z là sự phụ thuộc vào công nghệ của họ. Không giống như những thế hệ trước, Gen Z được sinh ra trong một thế giới đầy máy tính cá nhân và thiết bị di động. Họ dành rất nhiều tâm huyết cho các thiết bị của mình và sử dụng chúng một cách nhất quán cho các tương tác cá nhân và nghề nghiệp suốt cả ngày.

Gen Z cởi mở với màu sắc đa dạng

Thế hệ Z có thể là thế hệ đa dạng nhất cho đến nay. Gen Z còn được tiếp xúc với sự đa dạng phong phú nhờ khả năng tiếp cận công nghệ của họ. Họ có thể dễ dàng tương tác với những người thuộc chủng tộc, giới tính và hoàn cảnh khác trực tuyến và chia sẻ ý tưởng và niềm tin. Bởi vì sự đa dạng là điều rất bình thường đối với họ, họ khuyến khích và chào đón nó trong các quan hệ và nghề nghiệp của họ.

6.3. Thế hệ gen Z trong hôn nhân

Khi tìm hiểu chi tiết thế hệ Gen Z là gì, bạn sẽ nhận ra sự thay đổi của họ về quan niệm trong hôn nhân. Gen Z thường tập trung vào sức khỏe tâm thần và thiết lập ranh giới sẽ tạo nền tảng để họ có được “những cuộc hôn nhân thành công nhất”. Họ ưu tiên việc phát triển cá nhân, hạnh phúc về mặt cảm xúc và giao tiếp rõ ràng trong các mối quan hệ là những ưu tiên của Gen Z, điều này dẫn đến những cuộc hôn nhân bền chặt và lành mạnh hơn.

Thế hệ Gen Z thường tập trung vào bản thân trước, hôn nhân sau

7. Doanh nghiệp thích ứng với nhân sự gen Z như nào?

Chủ đề tìm hiểu về thế hệ Gen Z là gì luôn được các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Điều này để họ có thể làm việc được với lực lượng nhân sự nhiều tiềm năng trong kỷ nguyên số. Nếu biết tận dụng thế hệ Gen Z thì doanh nghiệp có thể có những cơ hội nhanh và sáng tạo hơn; chuyển đổi cũng như số hóa môi trường làm việc, tạo điều kiện để rèn luyện ra đội ngũ lãnh đạo thế hệ mới nhiều đột phá và sáng tạo. Dưới đây là những cách để doanh nghiệp có thể thích ứng với nhân sự Gen Z.

Các công ty đang tập trung vào thế hệ Gen Z để tận dụng lực lượng lao động đầy tiềm năng này

Cần tìm hiểu về thế hệ gen Z

Để có thể tận dụng lực lượng lao động đầy tiềm năng trong kỷ nguyên số này, doanh nghiệp cần tìm hiểu về quan điểm sống của họ. Không chỉ nắm được thế hệ Gen Z là gì? Những điểm nổi trội của họ là gì để xem liệu có phù hợp với công việc kinh doanh của doanh nghiệp không? Những giá trị mà Gen Z có thể đem lại cho công việc kinh doanh của công ty là gì? Xu hướng cũng như mong muốn của họ về môi trường làm việc là như thế nào? Biết được những đặc điểm của Gen Z giúp các doanh nghiệp đưa ra những hướng giải quyết phù hợp để làm việc, tận dụng lực lượng lao động này.

Thích ứng với công nghệ cao

Đặc điểm của gen Z là phụ thuộc vào công nghệ, rất thành thạo và am hiểu công nghệ số; là người tiêu dùng thực tế và thông thái. Họ thích giao tiếp, tương tác, kết nối trực tuyến hơn là trực tiếp. Vì vậy các doanh nghiệp cần chú trọng vào việc sử dụng công nghệ và khuyến khích sáng tạo trong công việc hàng ngày. Các doanh nghiệp nên cung cấp những thiết bị công nghệ để phục vụ cho công việc giúp thế hệ Gen Z làm việc hiệu quả hơn. Theo thống kê, hầu hết những môi trường doanh nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật số sẽ thu hút thế hệ Gen Z hơn môi trường doanh nghiệp truyền thống.

Luôn tạo môi trường làm việc đa dạng

Một trong những tích cách đặc biệt khi tìm hiểu thế hệ Gen Z là gì, chúng ta nhận thấy đây là lực lượng lao động yêu thích sự linh hoạt và tự chủ. Các doanh nghiệp nên cung cấp các lựa chọn về thời gian làm việc linh hoạt, công việc từ xa, hoặc các chính sách làm việc theo nhu cầu. Với việc đáp ứng những yêu cầu này, thế hệ Gen Z vẫn có thể đáp ứng công việc thậm chí với hiệu quả cao. Không chỉ vậy, doanh nghiệp/tổ chức còn nhận được những lợi ích dưới đây:

Thu hút tài năng của thế hệ Gen Z.

Nâng cao sự hài lòng và năng suất làm việc với lực lượng lao động Gen Z. Thế hệ Gen Z luôn ưu tiên sự tự chủ và linh hoạt trong công việc, thời gian lẫn địa điểm làm việc.

Môi trường linh hoạt giúp nhân sự Gen Z giảm bớt áp lực và căng thẳng trong công việc.

Công việc linh động, tự do

Khi hiểu được thế hệ Gen Z là gì, các doanh nghiệp cần biết đây tự do và tự chủ luôn là yếu tố ưu tiên trong công việc của họ. Thế hệ Gen Z thường đánh giá cao sự linh hoạt, tự do và sự đồng thuận với giá trị cá nhân trong môi trường làm việc của họ.

Môi trường làm việc gò bó có thể không đáp ứng nhu cầu này, khiến GenZ cảm thấy bị ràng buộc bởi họ luôn muốn có khả năng làm việc từ xa, thời gian làm việc linh hoạt và sự tự quản lý thời gian.

Luôn hỗ trợ về đời sống tinh thần và sự học hỏi

Với những đặc điểm trong tính cách khi tìm hiểu thế hệ Gen Z là gì, họ cũng quan trọng về đời sống tinh thần ngang với công việc. Vì vậy các doanh nghiệp cần có những chế độ đáp ứng được về đời sống tinh thần cho nhân viên.

Ngoài ra, thế hệ Gen Z thích học hỏi và phát triển bản thân. Doanh nghiệp có thể cung cấp các chương trình đào tạo, khóa học trực tuyến, hoặc cơ hội tham gia các dự án đa dạng để giúp nhân viên Gen Z phát triển kỹ năng và tiềm năng.

8. Cách tiếp cận với khách hàng gen Z qua các lĩnh vực

Khi tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của Gen Z là gì, các doanh nghiệp cũng đưa những hướng tiếp cận với tệp khách hàng này. Theo thống kê, đây là nhóm khách hàng chủ lực mà doanh nghiệp nhắm đến trong thời đại hiện nay. Dưới đây là những hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z:

Thói quen của Gen Z là đọc đánh giá sản phẩm, xem review trên các nền tảng mạng xã hội. Tham gia các diễn đàn để có ý kiến từ người dùng khác để đảm bảo sự chắc chắn, đáng tin cậy của sản phẩm.

Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường là một xu hướng mua sắm của giới trẻ hiện nay. Theo thống kê, 62% người mua sắm thuộc thế hệ Z thích mua hàng từ các thương hiệu bền vững và 73% trong số họ sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm bền vững.

Người mua sắm thuộc thế hệ Z có nhiều khả năng tận dụng các đợt giảm giá hơn so với những người mua sắm lớn tuổi. Có đến 3/4 gen Z cho biết họ luôn tìm kiếm phiếu giảm giá hoặc mã khuyến mãi trước khi mua hàng.

Thế hệ Gen Z có thói quen mua sắm qua thiết bị di động. Tỷ lệ mua sắm qua điện thoại đã tăng từ 31% lên 47% chỉ trong 1 năm.

Thế hệ Gen Z thường mua sắm theo xu hướng hơn là mua theo nhu cầu thực tế.

8.1. Lĩnh vực thời trang

Với những thống kê bên trên về hành vi người tiêu dùng khi tìm hiểu thế hệ Gen Z là gì, các thương hiệu thời trang hiện nay cũng có sự chuyển mình rõ rệt. Với việc Gen Z đang trở thành tệp khách hàng chủ lực, họ quan tâm đến những thương hiệu thời trang hướng đến sự bền vững, bảo vệ môi trường.

Thời trang đã qua sử dụng: để giảm thiểu tác động của thời trang đến môi trường là kéo dài thời gian sử dụng của chúng (second hand), qua đó giảm thiểu nhu cầu mua mới. Mô hình kinh doanh quần áo đã qua sử dụng ra đời để giải bài toán, làm thế nào để mỗi người vẫn có trang phục mới thường xuyên nhưng không cần thêm tài nguyên thiên nhiên để tạo ra chúng.

Thời trang Upcycling: một cách để kéo dài tuổi thọ của quần áo là cho nó cơ hội thứ 2 để trở thành một sản phẩm khác. Upcycling - nâng cấp quần áo cũ hoặc vật liệu thừa thành sản phẩm cao cấp, độc đáo hơn - đã trở thành xu hướng nổi bật trong khoảng 2 năm nay, với sự góp sức của các nhà mốt hàng đầu như Balenciaga, Marni, Coach, Miu Miu…

Thế hệ Gen Z hướng tới thời trang bền vững

8.2. Lĩnh vực F&B

Đối với lĩnh vực F&B, hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z là gì? Theo nghiên cứu, dưới đây là những thói quen ăn uống của họ:

Gen Z sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ về địa điểm mà họ muốn dùng bữa và lên kế hoạch trước cho bữa ăn của mình.

Gen Z ưa thích khám phá và sẵn sàng lựa chọn các thực đơn có tính độc đáo, sáng tạo cao.

Gen Z cũng tìm kiếm các lựa chọn lành mạnh và phù hợp với túi tiền hơn khi ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn trực tuyến.

Gen Z thường thích ăn vào những khung giờ vắng khách nếu họ được giảm giá, đây cũng là cơ hội cho các chủ nhà hàng tăng doanh thu ngoài giờ cao điểm.

Lĩnh vực F&B thay đổi vì hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực F&B nên tiếp cận với thế hệ Gen Z theo những cách sau đây. Đây là những hướng tiếp cận tham khảo:

Sử dụng Social Media Marketing gồm Facebook, Instagram, Tiktok,... để đưa hình ảnh không gian nhà hàng, món ăn, thực đơn, nguyên liệu nấu, khách hàng tới ăn để thu hút tệp khách hàng Gen Z.

Sử dụng Influencer Marketing, mời những người nổi tiếng đến nhà hàng thưởng thức món ăn để đưa ra ý kiến. Khi một Influencer mà họ theo dõi đưa ra ý kiến hoặc chia sẻ trải nghiệm về một thương hiệu nào đó, thì Gen Z có xu hướng đồng cảm và tin tưởng các thông tin đó nhiều hơn. Tận dụng điều này, các chủ nhà hàng có thể cộng tác với những blogger chuyên trải nghiệm về ẩm thực.

Đối với thế hệ Gen Z là gì, các sự kiện có liveshow âm nhạc, hay EDM party,… sẽ rất dễ khiến họ chú ý đến. Bởi những người trẻ luôn có nhiều năng lượng, và họ luôn tìm kiếm những địa điểm phù hợp với “cảm xúc” của họ.

Khả năng chi tiêu của Gen Z không quá cao, vì vậy họ luôn chú ý đến các chương trình giảm giá và khách hàng thân thiết để có những bữa ăn ngon mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Vì vậy, nhà hàng có thể đưa ra những khuyến mãi phù hợp.

8.3. Lĩnh vực công nghệ

Khi tìm hiểu hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z là gì? Các công ty trong lĩnh vực công nghệ cũng đưa ra những hướng tiếp cận:

Các công ty công nghệ thường sử dụng mạng xã hội như Instagram, TikTok, Snapchat, và Twitter để tiếp cận và tương tác với khách hàng Gen Z. Họ tạo nội dung hấp dẫn, video ngắn, hình ảnh thú vị và câu chuyện để thu hút sự chú ý và tạo sự tương tác.

Sử dụng các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, và Instagram Ads để đưa ra thông điệp quảng cáo chính xác đến đúng đối tượng mục tiêu của Gen Z. Các công ty thường tạo ra các chiến dịch quảng cáo đa dạng và tương tác để thu hút sự chú ý của khách hàng Gen Z.

Tạo ra nội dung tương tác và thú vị như trò chơi trực tuyến, thăm dò ý kiến, và cuộc thi trên mạng để kích thích sự tham gia và tương tác từ phía khách hàng Gen Z.

Sử dụng công nghệ như thực tế ảo (VR) hoặc thực tế mở rộng (AR) để tạo ra các trải nghiệm sản phẩm độc đáo và đắm chìm khách hàng Gen Z vào sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Hợp tác với các influencer hoặc những người có ảnh hưởng trong cộng đồng của Gen Z để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Các influencer có thể giúp tăng cường sự nhận thức và tương tác từ phía khách hàng Gen Z.

Phát triển các ứng dụng di động hoặc trang web tương thích với di động để cung cấp trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ thuận tiện và dễ dàng cho khách hàng Gen Z.

Thế hệ Gen Z hướng tới các sản phẩm công nghệ mang tính cá nhân hoá

8.4. Lĩnh vực bán lẻ - Thương mại điện tử

Với lĩnh vực thương mại điện tử, tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng thế hệ Gen Z là gì đưa ra được những kết luận sau:

Gen Z là thế hệ đã lớn lên với Internet và công nghệ di động, do đó, họ mong đợi một trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà, nhanh chóng và tiện lợi. Các doanh nghiệp thương mại điện tử cần phải cung cấp các trải nghiệm mua sắm đa dạng, dễ sử dụng và tương tác để thu hút và giữ chân khách hàng Gen Z.

Gen Z đánh giá cao sự cá nhân hóa và đặc biệt hóa. Họ mong đợi các trang web và ứng dụng thương mại điện tử cung cấp sản phẩm và dịch vụ được tùy chỉnh theo sở thích và nhu cầu cá nhân của họ.

Gen Z là gì và thường tìm kiếm thông tin và đánh giá sản phẩm thông qua nội dung trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác. Do đó, các doanh nghiệp cần phải đầu tư vào việc tạo ra nội dung hấp dẫn và tương tác trên các nền tảng này để thu hút sự chú ý và niềm tin từ Gen Z.

Gen Z thường sử dụng điện thoại di động làm phương tiện chính cho mua sắm trực tuyến. Do đó, các trang web và ứng dụng thương mại điện tử cần phải được tối ưu hóa cho trải nghiệm di động, bao gồm giao diện thân thiện với di động và thanh toán dễ dàng trên các thiết bị di động.

8.5. Lĩnh vực giáo dục

Đối với lĩnh vực giáo dục, những hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z là gì? Khác với hình thức giáo dục truyền thống, Gen Z ưu tiên sự tự học cùng với hình thức trực tuyến.

Muốn học những kỹ năng, kiến thức có ích cho công việc và cuộc sống của mình. Họ mong đợi các phương pháp giảng dạy và nội dung học tập phản ánh sự đa dạng về văn hóa, kiến thức, và kỹ năng.

Thích linh hoạt hóa hình thức học tập, bao gồm học tập trực tuyến, học tập tại trường, học tập qua các chương trình đào tạo online,...

Quan tâm đến vấn đề xã hội và môi trường hơn, muốn nghiên cứu những kiến thức về bảo vệ môi trường để giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng

Mong muốn sử dụng các ứng dụng, công nghệ mới nhất để tương tác và học tập hiệu quả hơn.

Thế hệ Gen Z có xu hướng chuyển dịch sang hình thức học trực tuyến

8.6. Lĩnh vực du lịch

Trong lĩnh vực du lịch, những hành vi người tiêu dùng của thế hệ Gen Z là gì? Đây là thế hệ có những ảnh hưởng đáng kể với lĩnh vực này:

Gen Z thích trải nghiệm mới lạ và độc đáo, họ không chỉ quan tâm đến điểm đến mà còn quan trọng việc trải nghiệm các hoạt động và nền văn hóa địa phương. Các doanh nghiệp du lịch cần cung cấp các gói trải nghiệm đa dạng và độc đáo để thu hút sự quan tâm của Gen Z.

Gen Z thường sử dụng mạng xã hội để chia sẻ trải nghiệm du lịch của mình và tìm kiếm địa điểm mới. Các doanh nghiệp du lịch cần tạo ra nội dung hấp dẫn và khuyến khích khách hàng Gen Z chia sẻ trải nghiệm của họ trên các nền tảng mạng xã hội.

Gen Z thích có sự linh hoạt và tự chủ trong việc lựa chọn điểm đến du lịch của mình. Họ thích sự tự túc, linh hoạt thiết kế chuyến du lịch của mình.

Gen Z thường có xu hướng tiết kiệm và tìm kiếm các ưu đãi và giá trị tốt nhất khi đi du lịch. Các doanh nghiệp nên cung cấp các gói du lịch hấp dẫn về mặt giá trị và phù hợp với ngân sách của Gen Z.

Thế hệ Gen Z ưu tiên sự linh hoạt và tự chủ trong việc lựa chọn điểm đến du lịch

Tổng kết lại về khái niệm Gen Z là gì ? Đây là thế hệ sinh năm 1997 đến năm 2015. Họ được coi là lực lượng lao động tiềm năng của thời đại công nghệ, kỷ nguyên số hiện nay. Đặc điểm nổi bật của Gen Z là luôn tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, luôn tìm hiểu và không ngại đón nhận thay đổi, kiến thức mới để đưa ra những giải pháp cho công việc hiệu quả, sáng tạo. Đối với các doanh nghiệp, việc tận dụng lực lượng lao động trẻ này sẽ mang đến hiệu suất công việc vượt trội, mang đến những bước phát triển vượt bậc.