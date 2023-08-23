Bỏ túi ngay cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Bỏ túi ngay cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 23/08/2023
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc là gì?
  4. 2. Cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc
  6. 3. Trường hợp phải có giấy khám sức khỏe khi xin việc
  8. 4. Lưu ý khi viết mục tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc
    1. 4.1. Cập nhật tình trạng sức khỏe trong thời gian gần nhất
    2. 4.2. Không khai gian tình trạng sức khỏe trong hồ sơ
    3. 4.3. Chứng minh bằng chứng đính kèm

Việc kê khai thông tin về tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc là rất quan trọng để đánh giá năng lực và khả năng phục vụ công việc của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ghi tình trạng sức khỏe đúng cách. Vì vậy, hãy bỏ túi ngay những cách ghi sức khỏe vào đơn xin việc dưới đây của Job3s để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin việc của bạn.

1. Tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc là gì?

Trong đơn xin việc ttình trạng sức khỏe là mục thông tin quan trọng quan trọng chứng minh sức khỏe và khả năng lao động của người lao động. Để biết tình trạng sức khỏe của bạn, bạn cần phải đến các cơ sở y tế để khám và hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Tình trạng sức khỏe đảm bảo rằng bạn không mắc bệnh lây nhiễm hoặc nguy hiểm, giúp tăng khả năng ứng tuyển vào các vị trí làm việc. Để ghi tình trạng sức khỏe, bạn tham khảo thêm cách ghi chi tiết bên dưới.

sức khỏe trong đơn xin việc
Ghi sức khỏe trong đơn xin việc để chứng minh khả năng làm việc của ứng viên (Nguồn: Internet)

2. Cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng về kiến thức, kinh nghiệm và cũng như về tình trạng sức khỏe, bạn cần có kỹ năng viết sơ yếu lý lịch một cách khéo léo. Thông thường, tình trạng sức khỏe được diễn tả trong sơ yếu lý lịch ở ba mức độ sau:

  • Tốt: Đây là câu trả lời phổ biến nhất, vì hầu hết người lao động đều muốn chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy sức khỏe của mình tốt và đáp ứng được yêu cầu của công việc.
  • Khá: Đây là câu trả lời dành cho những người lao động có bệnh nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc.
  • Trung bình: Đây là câu trả lời hiếm sử dụng, vì hầu hết các nhà tuyển dụng đều muốn tuyển những nhân viên có sức khỏe tốt.
mục sức khỏe trong đơn xin việc
Tình trạng sức khỏe là một mục nhỏ trong đơn xin việc (Nguồn: Internet)

3. Trường hợp phải có giấy khám sức khỏe khi xin việc

Giấy khám sức khỏe là một yêu cầu bắt buộc trong một số trường hợp khi nộp hồ sơ xin việc, bao gồm:

  • Người lao động xin việc tại bất kỳ đơn vị nào.
  • Người đăng ký làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.
  • Tham gia học tập hoặc thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
cách ghi sức khoẻ trong đơn xin việc
Người lao động xin việc tại bất kỳ đơn vị nào đều cần có giấy khám sức khỏe (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi viết mục tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Viết mục tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng. Dưới đây, Job3s đã tổng hợp một số lưu ý quan trọng về phần sức khỏe khi xin việc, giúp bạn trình bày một cách chính xác.

4.1. Cập nhật tình trạng sức khỏe trong thời gian gần nhất

Khi kê khai tình trạng sức khỏe trong sơ yếu lý lịch, bạn chỉ cần trình bày những đặc điểm chung về sức khỏe của mình trong khoảng thời gian gần đây để nhà tuyển dụng đánh giá khả năng phục vụ công việc. Không cần cung cấp quá nhiều chi tiết về triệu chứng hoặc biểu hiện của bệnh tật.

tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc
Ứng viên kê khai tình trạng sức khỏe trong khoảng thời gian gần nhất (Nguồn: Internet)

4.2. Không khai gian tình trạng sức khỏe trong hồ sơ

Khi xin việc, việc gian lận tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc để đảm bảo cơ hội việc làm có thể gây hậu quả nghiêm trọng và làm mất uy tín của bản thân. Nếu bất kỳ tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến khả năng làm việc, bạn nên cân nhắc trước khi quyết định xin việc để đảm bảo không ảnh hưởng đến quy trình và uy tín của công ty cũng như bản thân mình.

4.3. Chứng minh bằng chứng đính kèm

Giấy khám sức khỏe là bằng chứng chính xác để minh chứng cho tình trạng sức khỏe bạn kê khai trong sơ yếu lý lịch. Giấy khám sức khỏe sẽ cung cấp thông tin chính xác về trạng thái sức khỏe của bạn. Vì giấy khám sức khỏe được cấp bởi cơ sở y tế với dấu xác nhận sau khi bạn khám bệnh, nên không có lý do gì để gian dối thông tin.

giấy khám sức khỏe để xin việc
Giấy khám sức khỏe là minh chứng cho thông tin về sức khỏe của bạn (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Tham khảo ngay những thông tin liên quan trong cách viết Cv:

Chuyên môn trong Cv

Cv trái ngành

Điểm mạnh điểm yếu trong Cv

Sức khỏe trong Cv

Sở thích trong Cv

Kỹ năng trong Cv

Thông tin thêm trong Cv

Chứng chỉ trong Cv

Hôn nhân trong Cv

Tiêu đề Cv

Giới thiệu bản thân trong Cv

Tính cách trong Cv

Như vậy, bài viết trên của Job3s đã giúp bạn hiểu rõ vai trò, giá trị của mục sức khỏe trong đơn xin việc kèm theo các cách ghi, những lưu ý quan trọng để ghi mục này cho đúng. Hãy cẩn thận viết cho thật chuẩn xác để bản sơ yếu lý lịch của mình đáp ứng được những yêu cầu và tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng nhé

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »