Bỏ túi ngay cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Việc kê khai thông tin về tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc là rất quan trọng để đánh giá năng lực và khả năng phục vụ công việc của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ghi tình trạng sức khỏe đúng cách. Vì vậy, hãy bỏ túi ngay những cách ghi sức khỏe vào đơn xin việc dưới đây của Job3s để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin việc của bạn.

1. Tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc là gì?

Trong đơn xin việc ttình trạng sức khỏe là mục thông tin quan trọng quan trọng chứng minh sức khỏe và khả năng lao động của người lao động. Để biết tình trạng sức khỏe của bạn, bạn cần phải đến các cơ sở y tế để khám và hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Tình trạng sức khỏe đảm bảo rằng bạn không mắc bệnh lây nhiễm hoặc nguy hiểm, giúp tăng khả năng ứng tuyển vào các vị trí làm việc. Để ghi tình trạng sức khỏe, bạn tham khảo thêm cách ghi chi tiết bên dưới.

Ghi sức khỏe trong đơn xin việc để chứng minh khả năng làm việc của ứng viên (Nguồn: Internet)

2. Cách ghi tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng về kiến thức, kinh nghiệm và cũng như về tình trạng sức khỏe, bạn cần có kỹ năng viết sơ yếu lý lịch một cách khéo léo. Thông thường, tình trạng sức khỏe được diễn tả trong sơ yếu lý lịch ở ba mức độ sau:

Khá: Đây là câu trả lời dành cho những người lao động có bệnh nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Trung bình: Đây là câu trả lời hiếm sử dụng, vì hầu hết các nhà tuyển dụng đều muốn tuyển những nhân viên có sức khỏe tốt.

Tình trạng sức khỏe là một mục nhỏ trong đơn xin việc (Nguồn: Internet)

3. Trường hợp phải có giấy khám sức khỏe khi xin việc

Giấy khám sức khỏe là một yêu cầu bắt buộc trong một số trường hợp khi nộp hồ sơ xin việc, bao gồm:

Người lao động xin việc tại bất kỳ đơn vị nào.

Người đăng ký làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.

Tham gia học tập hoặc thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Người lao động xin việc tại bất kỳ đơn vị nào đều cần có giấy khám sức khỏe (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi viết mục tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc

Viết mục tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng. Dưới đây, Job3s đã tổng hợp một số lưu ý quan trọng về phần sức khỏe khi xin việc, giúp bạn trình bày một cách chính xác.

4.1. Cập nhật tình trạng sức khỏe trong thời gian gần nhất

Khi kê khai tình trạng sức khỏe trong sơ yếu lý lịch, bạn chỉ cần trình bày những đặc điểm chung về sức khỏe của mình trong khoảng thời gian gần đây để nhà tuyển dụng đánh giá khả năng phục vụ công việc. Không cần cung cấp quá nhiều chi tiết về triệu chứng hoặc biểu hiện của bệnh tật.

Ứng viên kê khai tình trạng sức khỏe trong khoảng thời gian gần nhất (Nguồn: Internet)

4.2. Không khai gian tình trạng sức khỏe trong hồ sơ

Khi xin việc, việc gian lận tình trạng sức khỏe trong đơn xin việc để đảm bảo cơ hội việc làm có thể gây hậu quả nghiêm trọng và làm mất uy tín của bản thân. Nếu bất kỳ tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến khả năng làm việc, bạn nên cân nhắc trước khi quyết định xin việc để đảm bảo không ảnh hưởng đến quy trình và uy tín của công ty cũng như bản thân mình.

4.3. Chứng minh bằng chứng đính kèm

Giấy khám sức khỏe là bằng chứng chính xác để minh chứng cho tình trạng sức khỏe bạn kê khai trong sơ yếu lý lịch. Giấy khám sức khỏe sẽ cung cấp thông tin chính xác về trạng thái sức khỏe của bạn. Vì giấy khám sức khỏe được cấp bởi cơ sở y tế với dấu xác nhận sau khi bạn khám bệnh, nên không có lý do gì để gian dối thông tin.

Giấy khám sức khỏe là minh chứng cho thông tin về sức khỏe của bạn (Nguồn: Internet)

Như vậy, bài viết trên của Job3s đã giúp bạn hiểu rõ vai trò, giá trị của mục sức khỏe trong đơn xin việc kèm theo các cách ghi, những lưu ý quan trọng để ghi mục này cho đúng. Hãy cẩn thận viết cho thật chuẩn xác để bản sơ yếu lý lịch của mình đáp ứng được những yêu cầu và tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng nhé