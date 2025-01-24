Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thành công hội thảo chứng khoán Go Stock 2025

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 24/01/2025
Hội thảo Go Stock 2025 được câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC của Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ với chủ đề Động lực nào cho VN-Index, thị trường 'bò' liệu có tái xuất?.
Go Stock là một trong những sự kiện thường niên nổi bật của CLB Chứng khoán Sinh viên SSC, thu hút sinh viên yêu thích tài chính chứng khoán và mong muốn khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành này. Trải qua 8 mùa hội thảo, sự kiện nhận được sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng sinh viên và các nhà đầu tư trẻ tại Hà Nội. Tối ngày 15/1 vừa rồi, Go Stock 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của bốn diễn giả cùng các khách mời, hơn 15.000 lượt quan tâm, hơn 700 đơn đăng kí và 400 người tham gia dự.

Thông tin về hội thảo Go Stock 2025 thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên
Go Stock 2025 được chia thành ba phần, bắt đầu với việc tổng kết tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2024, với các diễn giả đưa ra những phân tích sâu về tác động của các yếu tố chính trị quốc tế và sự biến động khó lường trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2024, VN-Index đã hai lần chạm mốc 1.300 điểm trước khi chính thức chững lại vì áp lực bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng từ khối ngoại, bất ổn quốc tế khiến giao dịch giảm sút. Tâm lý các nhà đầu tư lúc này trở nên thận trọng trước những rủi ro khó lường. Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích những yếu tố có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025.

Theo nhận định, năm 2025 sẽ là một năm đầy triển vọng với các yếu tố hỗ trợ như chính sách giảm lãi suất của Fed, các cải cách trong thị trường bất động sản và việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Những yếu tố này hứa hẹn sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn từ những biến động địa chính trị, tình hình lạm phát, và những bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Các diễn giả tham gia hội thảo Go Stock 2025
Hội thảo Go Stock 2025 thực sự đã thành công mở ra nhiều góc nhìn mới về thị trường chứng khoán, giúp sinh viên và nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Chia sẻ chuyên sâu từ các diễn giả và sự tham gia nhiệt tình từ người tham dự, mang lại giá trị thực tiễn và kiến thức bổ ích cho tất cả những đối tượng quan tâm đến thị trường tài chính - chứng khoán.

Hội thảo Go Stock 2025 có sự tham gia của nhiều bạn sinh viên trẻ
CEO Tony Vũ của Job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, chia sẻ: "Hội thảo Go Stock 2025 thực sự đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc, giúp các bạn sinh viên và những nhà đầu tư hiểu rõ hơn về yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội thảo đóng vai trò là diễn đàn tri thức ý nghĩa để mọi người có cơ hội được cùng nhau tìm hiểu, thảo luận về thị trường hiện nay. Thông qua chương trình, các bạn sinh viên có thể nhận diện được thách thức, cơ hội để vững bước trong hành trình chinh phục thế giới sau nay. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho một chương trình ý nghĩa và thú vị như Hội thảo Go Stock 2025".

