Sinh viên Đại học FPT "thổi hồn" lịch sử vào chương trình Hà Nội – Dệt từ những con phố

CEO Tony Vũ Thứ Hai, 03/03/2025
Hà Nội – Dệt từ những con phố là sự kiện do sinh viên đại học FPT tổ chức với mong muốn giúp các bạn trẻ có thể hiểu được giá trị truyền thống của 36 con phố cổ Hà Nội.
Nội dung chính

Hà Nội là một trong những thành phố du lịch hàng đầu tại Việt Nam vì vừa có cảnh sắc hữu tình vừa có yếu tố văn hóa đa dạng. Những hoạt động du lịch Hà Nội ngày càng được mở rộng để du khách trong và ngoài nước có được trải nghiệm đáng nhớ tại xứ Kinh Kỳ. Đặc biệt, Hà Nội 36 phố phường xưa nay vốn là biểu tượng nổi tiếng với khu phố cổ mang đầy và đủ những nét truyền thống đặc thù của người Việt xưa.

Những phố cổ rực rỡ là nơi phồn hoa và đông đúc, vẫn giữ nguyên những giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi con phố trở thành một ngôi làng nghề thu nhỏ, tập trung các người thợ từ các làng nghề Thăng Long, tạo nên sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa nghề truyền thống trong lòng thủ đô. Từng góc nhỏ trên những con phố này chứa đựng những câu chuyện đặc biệt và sự đam mê của những người thợ làm nên bức tranh sắc màu của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh Hà Nội 36 phố phường, nhóm Tinh Hoa Hội Tụ thuộc sinh viên MKT1827 Đại học FPT đã phát triển dự án Hà Nội - Dệt từ những con phố. Đây là chương trình giúp các bạn sinh viên có thể hiểu được giá trị truyền thống của 36 con phố cổ Hà Nội. Nhiều bạn trẻ từng chỉ quen với những cái tên như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã mà không biết rằng dưới mỗi con phố lại ẩn chứa một kho tàng lịch sử và giá trị văn hóa độc đáo.

Thông tin chi tiết về dự án Hà Nội - Dệt từ những con phố
Dự án Hà Nội - Dệt từ những con phố có những hoạt động cụ thể như:

  • Ngày 4/3: Workshop làm thiệp giấy Dó - Hàng cân dành tặng cho các chị em nhân ngày 8/3.
  • Ngày 11/3: Triển lãm Chuyện hàng xưa: Cung cấp những thông tin về 36 phố phường Hà Nội.
  • Ngày 14/3: Showcase 36 dấu xưa: Nơi trình diễn những tiết mục đậm chất Hà Nội, 36 phố phường.

CEO Tony Vũ của Job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông, chia sẻ: "Hà Nội - Dệt từ những con phố là dự án mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử. Những phố cổ rực rỡ là nơi phồn hoa và đông đúc, vẫn giữ nguyên những giá trị văn hóa truyền thống từ hàng thế kỷ trước, tạo nên sự đa dạng và phong phú của các làng nghề truyền thống trong lòng Thủ đô. Job3s.ai rất vinh dự khi được đồng hành cùng với dự án đặc biệt này. Đây thực sự là chương trình thú vị giúp các bạn trẻ có thể được các câu chuyện của 36 phố phường Hà Nội. Hy vọng rằng qua Hà Nội - Dệt từ những con phố những con phố, các bạn trẻ có thể hiểu hơn về một kho tàng giá trị văn hóa truyền thống xưa".

Chi tiết dự án Hà Nội - Dệt từ những con phố

  • Thời gian tổ chức: Từ ngày 4/3 - 14/3
  • Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/DhqycTHRx2VEWGM3A
  • Địa điểm: Trường Đại học FPT Hà Nội
