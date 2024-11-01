Nhạc kịch HOA24: HỎA - Sự trở lại đầy hứa hẹn của Hall of Arts Club

Nhạc kịch HOA24: HỎA - Sự trở lại đầy hứa hẹn của Hall of Arts Club
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 01/11/2024
Thứ Bảy (Ngày 02/11) tới đây, Hall of Arts Club (HOA) - Câu lạc bộ kịch đầu tiên và duy nhất tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ chính thức đánh dấu sự quay trở lại của mình với vở Nhạc kịch HOA24: HỎA. Nhạc kịch HOA24: HOẢ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, mới lạ, thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn sinh viên trong và ngoài trường nói riêng cũng như cộng đồng những người trẻ yêu nghệ thuật nói chung.
Nội dung chính

Được thành lập vào tháng 3 năm 2023, Hall of Arts Club (HOA) là câu lạc bộ nhạc kịch đầu tiên và duy nhất trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong gần 2 năm ra mắt, HOA đã dành được sự tin tưởng và yêu mến của rất nhiều các bạn sinh viên, là nơi quy tụ của những bạn trẻ có trái tim say mê với nghệ thuật.

Với phương châm “We don’t make mistakes, we make arts!”, HOA hy vọng sẽ mang đến những góc nhìn trẻ trung, mới mẻ về nghệ thuật sân khấu nói chung và đặc biệt là thể loại nhạc kịch, kịch nói, lan tỏa ngọn lửa tình yêu ấy đến với cộng đồng người trẻ yêu nghệ thuật.

Hall of Arts Club (HOA) dù mới thành lập gần 2 năm nhưng đã thu hút rất nhiều sinh viên

Vào đầu năm 2024 vừa qua, Hall of Arts Club đã đánh dấu sự ra đời của mình với vở kịch chính thức đầu tiên mang tên Nhạc kịch HOA23: Chân dung. “Chân dung” đã thành công thu hút 700 khán giả tới xem trực tiếp, hơn 5700 lượt theo dõi mới trên Fanpage CLB, hơn 50.000 lượt tiếp cận.

Thành công của vở Nhạc kịch đầu tay đã trở thành bước đệm vững chãi cho HOA. Hình ảnh của Hall of Arts đã in đậm trong tâm trí nhiều bạn trẻ có chung niềm yêu thích với nghệ thuật, cùng với đó là sự quan tâm và tham gia lớn lao dành cho các sự kiện lớn nhỏ sau đó của CLB.

Và không để khán giả phải chờ lâu, vào ngày 2/11 tới đây, HOA sẽ chính thức ra mắt vở nhạc kịch thứ hai mang tên Nhạc kịch HOA24: HỎA. Vở kịch là câu chuyện về nhân vật Marie, một nữ nhà văn đam mê viết lách, đang trên con đường tìm kiếm những cảm hứng mới từ chuyến phiêu lưu trên tàu tốc hành Tơ-roa, và bắt đầu hành trình tìm gia đình bị chia cắt do chiến tranh. Đặt chân lên con tàu, Marie đã phát hiện và muốn tìm ra lời giải cho lời đồn về “con quái vật trên tàu tốc hành”.

Vở nhạc kịch HOA23: Chân dung

Trên chuyến đi, Marie đã gặp gỡ rất nhiều vị khách kỳ lạ, mỗi câu chuyện của những vị khách lại giúp cô tiến gần hơn đến bí ẩn về con tàu, nơi cội nguồn của mọi uẩn khúc đã từng diễn ra. Vậy những uẩn khúc đó là gì, và liệu nữ nhà văn sẽ làm như nào để phá giải những bí ẩn trên con tàu, đặt dấu chấm hết chuỗi bi kịch đầy đau thương?

Ngày 20/10 vừa qua, Hall of Arts đã tổ chức thành công buổi OPEN RUN, công chiếu lần đầu một góc nhỏ của vở nhạc kịch sắp tới. Buổi OPEN RUN HOA24: HOẢ đã thu hút thành công sự tham gia của hơn 300 bạn sinh viên, và đã nhận được nhiều lời khen cũng như góp ý cho buổi diễn chính thức.

OPEN RUN Nhạc kịch HOA24: HOẢ vào ngày 20/10

Thông qua đứa con tinh thần thứ hai sau bao thời gian “thai nghén” - HOA24: HỎA, ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp về niềm tin của con người vào một nơi chốn để trở về, đồng thời khắc họa những xung đột sâu sắc bên trong những con người có góc nhìn khác nhau về tình cảm, mà bao trùm lên đó là một sắc đỏ ấm áp, là tình yêu nồng ấm giữa người với người hay đặc biệt hơn là tình cảm gia đình.

Sự trở lại này của HOA chắc chắn sẽ là một bước đi mới quan trọng trong cuộc hành trình trải nghiệm và khám phá trên con đường nghệ thuật. Trong tương lai, câu lạc bộ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sản phẩm chất lượng và mãn nhãn cho cộng đồng những bạn trẻ yêu nghệ thuật nói riêng và toàn bộ các bạn sinh viên nói chung.

Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi, CEO Tony Vũ của job3s - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay, đã có những chia sẻ rất riêng về sự kiện lần này. Anh khẳng định bản thân rất quan tâm và ủng hộ cho các hoạt động của sinh viên. "Hall of Arts Club (HOA) là câu lạc bộ khá thú vị dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù mới thành lập được gần 2 năm nhưng HOA đã đem đến cho các bạn trẻ những chương trình nghệ thuật độc đáo. Tôi muốn nhắn nhủ đến sinh viên Kinh tế Quốc dân rằng dù việc học rất quan trọng nhưng cũng có những lúc cần cháy hết mình vì đam mê nghệ thuật. Điều này sẽ giúp các bạn có được nhiều trải nghiệm hơn và lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp khi ngồi trên ghế nhà trường", CEO Tony Vũ tâm sự thêm.

Thời gian và địa điểm tổ chức vở kịch:

  • Thời gian: 18h30, Thứ Bảy 02/11/2024
  • Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa (Số 22, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội)
  • Thông tin liên hệ: Fanpage Hall of Arts Club - CLB Kịch trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
