Học kinh tế ra làm gì? Lương bao nhiêu? Học kinh tế có dễ xin việc không?

1. Học kinh tế ra làm gì?

Trước khi tìm hiểu học kinh tế ra làm gì, bạn cần phải hiểu đúng bản chất của ngành học này. Ngành kinh tế được xếp vào phân ngành khoa học xã hội, chuyên nhìn nhận, đánh giá và phân tích về mối liên hệ giữa thành phần kinh tế trong nền kinh tế tổng thể của xã hội. Ngành học này còn tập trung nghiên cứu về bản chấn của thành phần kinh tế, sản xuất và phân phối hàng hoá cũng như cách quản lý tài nguyên hiệu quả.

Học kinh tế ra làm gì? Dưới đây là một số các nhóm việc làm tiêu biểu ngành kinh tế mà các bạn có thể tham khảo:

Chuyên ngành Mô tả công việc Vị trí tuyển dụng Tài chính - Ngân hàng Làm những công việc liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính thông qua ngân hàng. - Chuyên viên Thẩm định - Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - Trưởng/Phó phòng giao dịch - Tổ trưởng Tổ Thẩm định,... Nghiên cứu, phân tích thị trường - Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng và thị trường. - Báo cáo thị trường - Làm việc với đối tác - Cập nhật xu hướng thị trường Chuyên viên nghiên cứu thị trường Kinh doanh - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ - Đàm phán, chốt hợp đồng - Chăm sóc khách hàng - Nhân viên kinh doanh - Chuyên viên kinh doanh Kiểm toán, kế toán - Kế toán: Thực hiện công việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản. - Kiểm toán: Kiểm tra và xác nhận độ chính xác, tính trung thực của những số liệu đã được tổng hợp. Nhờ đó mà bao quát được hoạt động tài chính của doanh nghiệp. - Giám đốc tài chính - Chuyên viên phân tích tài chính - Chuyên viên kế toán, kiểm toán nhà nước,... Marketing Tổng hợp tất cả các hoạt động có mục tiêu hướng đến khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn thực tế của khách hàng, thông qua hoạt động tiếp thị sản phẩm hay phát triển thương hiệu. - Copywriter - Designer - Account Manager - Nghiên cứu thị trường - Tổ chức sự kiện - Truyền thông - Báo chí,... Xuất nhập khẩu Đây là lĩnh vực kinh doanh hàng hoá tại nhiều thị trường khác nhau. Từ việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu một mặt hàng nào đó. - Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer) - Nhân viên thanh toán Quốc tế - Nhân viên đại diện của các tập đoàn đa quốc gia Nghiên cứu, giảng dạy Tham gia vào công tác nghiên cứu, giảng dạy và phân tích dữ liệu, thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế. Giảng viên tại các trường Cao đẳng, Đại học

2. Các ngành kinh tế hot nhất hiện nay

Ngành kinh tế đào tạo nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực kinh tế. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học có thể ứng tuyển vào làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc trong các doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài. Nếu bạn đang thắc mắc học kinh tế ra làm gì thì dưới đây là các ngành kinh tế HOT nhất hiện nay.

2.1. Luật kinh tế

Học kinh tế ra làm gì? Nếu bạn yêu thích luật có thể tham khảo ngành Luật kinh tế. Đây là ngành có sự cạnh tranh cao trong những năm tuyển sinh đại học vừa qua do nhu cầu tuyển dụng cao nguồn nhân lực là các cử nhân kinh tế luật.

Luật kinh tế đòi hỏi sinh viên phải học tập, nghiên cứu và rèn luyện chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý và vấn đề pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, cử nhân luật có thể ứng dụng các kiến thức đã được học để xử lý những vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp.

Luật kinh tế là một trong những ngành được nhiều bạn trẻ lựa chọn hiện nay

2.2. Quản trị kinh doanh

Nếu bạn đam mê kinh doanh và đang thắc mắc học kinh tế ra làm gì thì hãy thử sức mình trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Ngành quản trị kinh doanh đã có mặt tại chương trình đào tạo của nhiều trường Cao đẳng, Đại học về kinh tế. Khi lựa chọn ngành học này, các bạn sinh viên sẽ được học hỏi và nghiên cứu kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế nói chung và các vấn đề trong hoạt động doanh nghiệp nói riêng.

Ngành quản trị kinh doanh có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cung ứng cho thị trường lao động các cá nhân giải quyết những vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh khá rộng mở, bởi hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu tuyển dụng vị trí có kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có thể đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau từ nhân viên kinh doanh, chuyên viên tài chính đến những người có chức vụ cao hơn là nhà hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp.

2.3. Kinh doanh quốc tế

Sinh viên học ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được truyền đạt toàn bộ kiến thức về hoạt động trao đổi, giao dịch thương mại giữa các quốc gia. Đó có thể là lĩnh vực chuyển giao hàng hóa, công nghệ, dịch vụ hoặc tài nguyên trên thị trường quốc tế.

2.4. Ngân hàng

Học kinh tế ra làm gì? Ngân hàng đang là một trong những ngành được nhiều bạn trẻ yêu thích lựa chọn hiện nay. Ngành Ngân hàng bao gồm các hoạt động giao dịch tiền tệ và hoạt động kinh doanh thương mại qua ngân hàng.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trau dồi khả năng phân tích tài chính, đầu tư trên thị trường vốn, tiền tệ. Chương trình học cũng sẽ đem đến khả năng thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động của ngân hàng thương mại cho sinh viên. Người học cũng được trau dồi kiến thức nhằm tạo ra khả năng quyết định tài chính, tiền tệ và ứng biến khi có rủi ro liên quan đến các vấn đề kể trên.

2.5. Tài chính

Những kiến thức kinh tế học sẽ giúp bạn hiểu về các nguyên tắc tài chính, quản lý rủi ro và đánh giá dự án. Dựa trên các kiến thức và kinh nghiệm thực tế, bạn sẽ tư vấn cho cá nhân và doanh nghiệp về vấn đề đầu tư, quản lý tài chính và phân tích rủi ro.

Sinh viên học ngành Tài chính ra có thể làm trong các công ty tư vấn tài chính, công ty quản lý tài sản, hoặc tổ chức tài chính. Công việc bao gồm: Tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính và quản lý rủi ro.

2.6. Học kinh tế ra làm gì - Kế toán

Vai trò của người làm kế toán là theo dõi dòng tiền thông qua việc thống kê, phân tích những khoản thu - chi và lập báo cáo tài chính. Đối với nhóm ngành kinh tế này đòi hỏi người học phải rèn luyện kỹ năng tổng hợp, xử lý số liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kế toán là ngành nghề phổ biến có nhu cầu tuyển dụng cao tại các doanh nghiệp

3. Học kinh tế lương bao nhiêu?

Học kinh tế ra làm gì và mức lương như thế nào chắc chắn là điều quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay. Mức lương trong ngành Kinh tế sẽ phụ thuộc vào chuyên ngành, vị trí công việc, kinh nghiệm và môi trường cạnh tranh:

Chuyên ngành Kinh tế : Các chuyên ngành Kinh tế khác nhau có mức lương khác nhau, nhu cầu nhân lực cao, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao thường có mức lương cao hơn.

Vị trí công việc : Các vị trí công việc khác nhau sẽ có mức lương khác nhau. Vị trí quản lý, lãnh đạo thường có mức lương cao hơn các vị trí nhân viên.

Kinh nghiệm làm việc : Kinh nghiệm làm việc càng nhiều thì mức lương càng cao.

Sự cạnh tranh: Những lĩnh vực có sự cạnh tranh cao thường có mức lương cao hơn.

Mỗi vị trí công việc thuộc ngành kinh tế sẽ có mức lương khác nhau

Hiện nay, mức lương trung bình của từng vị trí nhân viên thuộc các nghề phổ biến như sau:

Vị trí công việc Mức lương trung bình (VND/tháng) Nhân viên kinh doanh 10.000.000 - 35.000.000 Nhân viên Telesales 9.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên tư vấn tài chính 11.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên phân tích dữ liệu 15.000.000 - 35.000.000 Giao dịch viên 8.000.000 - 25.000.000 Nhân viên kế toán 15.000.000 - 25.000.000 Kế toán trưởng 30.000.000 - 50.000.000 Chuyên gia kinh tế 30.000.000 - 50.000.000 Chuyên viên xuất nhập khẩu 20.000.000 - 30.000.000 Nhân viên kinh doanh quốc tế 15.000.000 - 25.000.000 Quản lý cấp trung 25.000.000 - 35.000.000 Quản lý cấp cao 35.000.000 - 60.000.000

Về vấn đề đãi ngộ, mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ có quy định riêng. Một số đãi ngộ hấp dẫn phải kể đến như: Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, tham gia những khóa học đào tạo nâng cao,...

4. Học kinh tế có dễ xin việc không?

Học kinh tế ra làm gì? Có dễ xin việc không là thắc mắc của nhiều bạn trẻ hiện nay. Kinh tế là ngành rất có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì vậy, cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành này rất lớn. Học ngành kinh tế mang lại rất nhiều lợi ích như: Gia tăng cơ hội nghề nghiệp, tạo mối quan hệ, đóng góp vào quá trình phát triển của quốc gia,... Cơ hội việc làm trong ngành này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, cụ thể là nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2022 - 2025 tăng trưởng ở mức 7.2%. Điều này là do sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tóm lại, ngành Kinh tế có cơ hội việc làm rộng mở, do nhu cầu nhân lực cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để có thể xin việc dễ dàng, sinh viên cần phải trang bị cho mình các kiến thức và kỹ năng nhất định.

Dưới đây là một số phương pháp hỗ trợ sinh viên ngành kinh tế dễ xin việc làm hơn:

Tham gia hoạt động ngoại khoá : Đây là cơ hội để sinh viên trau dồi kiến thức và kỹ năng. Đồng thời, tạo dựng mối quan hệ với các nhà tuyển dụng.

Học ngoại ngữ : Đây là yếu tố quan trọng trong ngành Kinh tế. Sinh viên nên học ngoại ngữ từ sớm để có thể giao tiếp hiệu quả với những đối tác và khách hàng nước ngoài.

Tham gia các chương trình thực tập và làm việc nước ngoài: Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Học ngành kinh tế có cơ hội việc làm vô cùng rộng mở

5. Con gái nên học ngành kinh tế nào?

Học kinh tế ra làm gì? Con gái nên học ngành kinh tế nào? Dưới đây là những lĩnh vực mà chị phái nữ cần đặc biệt cân nhắc:

Quản trị kinh doanh: Với vai trò tập trung vào việc lãnh đạo, ứng dụng chiến lược và giám sát hoạt động hàng ngày, lĩnh vực này cung cấp cho con gái đa dạng những cơ hội và khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Ưu điểm của phái nữ là có khả năng đa nhiệm và quản lý thời gian hiệu quả, điều này giúp họ phát triển trong lĩnh vực này.

Kinh tế quốc tế: Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự hiểu biết về kinh tế toàn cầu và tương tác với nhiều văn hoá khác nhau. Phái nữ có khả năng tương tác và thích khám phá, điều này càng trở nên quan trọng trong môi trường kinh doanh đa văn hoá và đa quốc gia.

Marketing: Con gái học kinh tế ra làm gì? Bạn có thể thử sức trong môi trường Agency, bộ phận marketing. Trong thị trường kinh doanh cạnh tranh, marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu của khách hàng và tạo ra sự kết nối giữa sản phẩm/dịch vụ và thị trường tiềm năng. Phái nữ thường có khả năng tốt trong việc xây dựng các mối quan hệ và thấu hiểu tâm lý khách hàng. Sự nhạy bén trong việc phân tích dữ liệu và đọc hiểu xu hướng thị trường giúp họ điều chỉnh chiến lược marketing một cách linh hoạt.

Hiện nay, có rất nhiều ngành học kinh tế phù hợp với phái nữ

Kế toán: Học kinh tế ra làm gì, đặc biệt là con gái? Nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc kế toán bởi tính ổn định và mức lương hấp dẫn. Kế toán là trụ cột của mọi tổ chức kinh doanh, giúp kiểm soát tài chính và định hình chiến lược tài chính. Phái nữ thường có sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khả năng phân tích. Các chuyên gia kế toán xuất sắc không chỉ là người kiểm soát số liệu tài chính mà còn đóng góp vào quá trình đưa ra quyết định kinh doanh.

Luật kinh tế: Đây là lĩnh vực kết hợp giữa pháp luật và kiến thức kinh tế, đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến thương mại và doanh nghiệp. Nếu bạn có niềm đam mê với pháp luật và quyền lợi công bằng có thể tìm thấy cơ hội phát triển trong Luật kinh tế. Khả năng nắm bắt nhanh chóng những quy định pháp luật phức tạp và khả năng giải quyết tranh chấp kinh doanh là yếu tố quan trọng để thành công trong lĩnh vực này. Vậy bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi con gái học kinh tế ra làm gì rồi đúng không nào?

6. Ngành kinh tế học trường nào?

Cùng với thắc mắc “Học kinh tế ra làm gì” thì việc chọn trường nào để học cũng tương đối khó khăn do hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn. Hãy cùng job3s tìm hiểu danh sách các trường có đào tạo kinh tế học trên cả nước:

Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung Khu vực miền Nam - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính sách và Phát triển - Học viện Tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân - Đại học Ngoại thương - Đại học Thương mại - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Học viện Tài chính - Đại học Lao động Xã hội - Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Đại học Hải Dương - Đại học Hồng Đức - Đại học Nông lâm Bắc Giang - Đại học Thái Bình - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Đại học Vinh - Đại học Kinh tế Nghệ An - Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Đại học Nha Trang - Đại học Tây Nguyên - Đại học Quang Trung - Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Đại học Kinh tế TP.HCM - Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam - Đại học Mở TP.HCM - Đại học Nông Lâm TP.HCM - Đại học Cần Thơ - Đại học Tiền Giang - Đại học Trà Vinh - Đại học Dân lập Lạc Hồng

Việc lựa chọn trường đại học ngành kinh tế là quyết định quan trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những trường đại học nổi tiếng, có chất lượng đào tạo tốt trong lĩnh vực kinh tế:

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Ngoại thương

Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM

Chọn trường nào để học sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, vị trí địa lý, khả năng tài chính và các yếu tố khác. Trước khi chọn trường, bạn nên tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo, cơ hội nghiên cứu, cơ hội việc làm sau khi ra trường để có sự lựa chọn phù hợp.

Trên đây là toàn bộ các thông tin hữu ích giúp bạn giải đáp cho câu hỏi học kinh tế ra làm gì, mức lương như thế nào, có những trường đại học nào đào tạo ngành kinh tế,... Bằng cách chuẩn bị cho mình một hành trang kiến thức và kỹ năng cần thiết, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu chinh phục các công việc tốt trong ngành này với mức lương và chế độ như mong đợi.