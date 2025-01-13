1. Khối D gồm có những môn học nào?

Học lực khá nên chọn ngành nào khối D? Khối D với các môn học chính là Toán học, Ngữ văn và Ngoại ngữ, từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh 3 môn học chính này một số trường Đại học, Cao đẳng còn xét tuyển bổ sung các môn khác như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ... nhằm đa dạng hóa phương thức đánh giá và tạo cơ hội cho thí sinh thể hiện năng lực bản thân.

Mặc dù Toán học, Ngữ văn và Ngoại ngữ thường được xem là những môn học "khó nhằn" với đặc thù học thuộc và ghi nhớ, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực cao độ từ phía học sinh. Tuy nhiên, việc đạt được học lực khá trong khối D không đồng nghĩa với việc tương lai không thể có được công việc tốt.

Điều then chốt học lực khá nên chọn ngành nào khối D nằm ở việc thí sinh xác định được sở thích, năng lực và đam mê của bản thân để lựa chọn ngành học phù hợp. Việc theo đuổi một ngành học phù hợp sẽ giúp thí sinh phát huy tối đa tiềm năng, từ đó gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Khối D bao gồm các môn học chính là Toán học, Ngữ văn và Ngoại ngữ

2. Tổng hợp các trường xét tuyển khối D phù hợp học sinh khá

Danh sách các trường đại học xét tuyển khối D tại Việt Nam hiện nay vô cùng phong phú, trải dài khắp các tỉnh thành có cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Hầu hết các trường đều tiếp nhận thí sinh thi khối D vào các chuyên ngành kinh tế, luật, công nghệ, xây dựng, kỹ thuật,...

Dưới đây là một số gợi ý trường đại học phù hợp cho các bạn học sinh đang băn khoăn học lực khá nên chọn ngành nào khối D:

2.1. Các trường thuộc khu vực miền Bắc

Miền Bắc là nơi tập trung nhiều trường đại học chất lượng cao, thu hút đông đảo thí sinh mỗi năm. Nhằm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho đông đảo thí sinh, nhiều trường đã áp dụng chính sách xét tuyển với mức điểm từ 15 đến 25 điểm cho một số ngành học nhất định. Danh sách dưới đây bao gồm một số trường tiêu biểu:

Đại học Nguyễn Trãi

Đại học Mỏ Địa Chất

Đại học Tài chính – Kế toán

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Lao động – Xã hội

Đại học Giao thông vận tải

Đại học Vinh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Đại học Hải Phòng

Đại học Lâm Nghiệp

Học viện Báo chí – Tuyên truyền

2.2. Các trường khu vực Miền Nam

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, thí sinh học lực khá khối D có nhiều lựa chọn trường đại học phong phú với các ngành học đa dạng:

Đại học Mở TPHCM

Đại học Kinh tế TPHCM

Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

Đại học Công nghệ TPHCM

Đại học Công nghiệp TPHCM

Đại học Nam Cần Thơ

Đại học Nội Vụ

Đại học Thuỷ Lợi

Đại học Văn Lang

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Đại học An Giang

Đại học Cần Thơ

Đại học Thủ Dầu Một

Đại học Đại Nam

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Sài Gòn

Đại học Điện Lực

Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Kinh tế TPHCM là lựa chọn phù hợp cho những bạn yêu thích kinh tế

2.3. Các trường khu vực Miền Trung

So với hai miền Nam và Bắc, số lượng trường đại học ở miền Trung có phần khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục tại đây vẫn luôn được đảm bảo bởi đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết.

Điểm nổi bật trong tuyển sinh đại học khu vực miền Trung là chỉ tiêu dành cho các bạn học sinh khá khối D tương đối cao, mở ra cơ hội học tập cho nhiều đối tượng sinh viên.

Dưới đây là một số trường đại học tiêu biểu tại miền Trung:

Đại học Tây Nguyên

Đại học Phenikaa

Đại học Đà Lạt

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Đại học Duy Tân

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đại học Yersin Đà Lạt

Đại học Khoa học – Đại học Huế

3. Học lực khá nên chọn ngành nào khối D để tương lai dễ xin việc?

Học lực khá nên chọn ngành nào khối D? Dưới đây là thông tin về các ngành học được đánh giá cao và phù hợp với học lực khá giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo khi lựa chọn ngành khối D:

3.1. Thiết kế thời trang

Học lực khá nên chọn ngành nào khối D? Thiết kế thời trang là ngành học lý tưởng cho học sinh khối D có năng khiếu thẩm mỹ, tư duy sáng tạo và khả năng chịu áp lực cao. Ngành học này đào tạo sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện một sản phẩm may mặc, từ thiết kế, sản xuất đến tiếp thị.

Đào tạo bài bản: Ngành học trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng về thiết kế, sản xuất quần áo, phụ kiện, giày dép,... đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở: Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế thời trang cho thương hiệu, nhà may, tham gia các sàn diễn thời trang, giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học,...

Thu nhập hấp dẫn: Ngành Thiết kế thời trang có mức thu nhập khá cao, đặc biệt là đối với những nhà thiết kế tài năng và có kinh nghiệm.

3.2. Thiết kế đồ hoạ

Giống như ngành thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa cũng là lựa chọn phù hợp cho câu hỏi học sinh học lực khá nên chọn ngành nào khối D. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể làm việc trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giải trí, xuất bản, kinh doanh,...

Cơ hội việc làm rộng mở: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành này luôn cao với mức lương hấp dẫn.

Điểm xét tuyển tương đối dễ thở: Chỉ từ 14-18 điểm cho khối D.

Phù hợp với người đam mê nghệ thuật: Ngay cả khi không học quá giỏi, bạn vẫn có thể theo đuổi ngành này nếu có đam mê với nghệ thuật.

Ngay cả khi không học quá giỏi, bạn vẫn có thể theo đuổi ngành thiết kế đồ họa

3.3. Kỹ thuật xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng là một lựa chọn sáng giá dành cho những bạn yêu thích sự sáng tạo, ham mê chinh phục thử thách. Đồng thời mong muốn góp phần kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc quốc gia.

Nhu cầu nhân lực cao: Ngành Kỹ thuật xây dựng luôn thiếu hụt nhân lực do sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và hạ tầng.

Mức lương hấp dẫn: Kỹ sư xây dựng có mức lương cao, dao động từ 15 đến 40 triệu đồng/tháng tùy vào kinh nghiệm và năng lực.

Cơ hội thăng tiến: Ngành học mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, từ kỹ sư đến quản lý dự án, giám đốc công ty xây dựng.

Môi trường làm việc năng động: Kỹ sư xây dựng được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thường xuyên di chuyển và tiếp xúc với nhiều dự án khác nhau.

3.4. Marketing

Nhiều học sinh học lực khá nên chọn ngành nào khối D theo đuổi ngành Marketing bởi tiềm năng nghề nghiệp rộng mở và cơ hội phát triển đa dạng. Ngành học này trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tổ chức sự kiện. Nhờ vậy, sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc hấp dẫn trong các lĩnh vực như:

Marketing sản phẩm : Phân tích thị trường, phát triển chiến lược marketing, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Marketing truyền thông: Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa kênh, quản lý mạng xã hội, xây dựng nội dung thu hút khách hàng.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM): Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, thu thập thông tin phản hồi và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Nghiên cứu thị trường: Phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Giảng viên ngành Marketing: Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ sinh viên tương lai.

3.5. Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh luôn thu hút đông đảo thí sinh khối D bởi tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở. Nắm giữ vai trò then chốt trong vận hành doanh nghiệp, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được trang bị kiến thức nền tảng về nhiều lĩnh vực thiết yếu như tài chính, marketing, bán hàng, quản lý nhân lực, logistics…

Đa dạng kiến thức: Nắm vững kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm cần thiết: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tư duy phản biện,...

Cơ hội việc làm rộng mở: Nhu cầu nhân lực cao ở mọi loại hình doanh nghiệp.

Mức lương hấp dẫn: Thu nhập thuộc top cao trong các ngành học khối D.

Học lực khá nên chọn ngành nào khối D? Ngành Quản trị Kinh doanh sẽ rất phù hợp với bạn

3.6. Quan hệ công chúng

Bạn đang băn khoăn không biết học lực khá nên chọn ngành nào khối D? Quan hệ công chúng (PR) là ngành học mang đến cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên khối D có học lực khá. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực PR ngày càng tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và công nghệ bùng nổ.

Học lực phù hợp: Chỉ cần từ 15-26 điểm, học sinh khối D có học lực khá hoàn toàn có thể theo học ngành PR.

Nhu cầu tuyển dụng cao: Nhu cầu nhân lực PR tăng cao do sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ.

Môi trường làm việc năng động: PR là ngành học mang tính ứng dụng cao, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng thích nghi nhanh chóng.

Cơ hội nghề nghiệp đa dạng: Sinh viên PR có thể làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mức thu nhập hấp dẫn: Mức lương khởi điểm cho ngành PR khá cao và có tiềm năng tăng trưởng tốt.

4. Những điều học sinh học lực khá cần biết để chọn đúng ngành, đúng trường

Ngoài việc quan tâm đến học lực khá nên chọn ngành nào khối D, việc lựa chọn ngành học và trường phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần định hướng con đường tương lai hiệu quả.

Đa dạng hình thức xét tuyển: Với học lực khá, học sinh có thể tham gia xét tuyển đại học qua nhiều hình thức như dựa trên điểm thi THPT Quốc gia, xét học bạ, xét tuyển thẳng,... Do đó, các bạn không nên quá lo lắng về tỷ lệ đậu mà hãy tập trung vào việc chọn lựa ngành và trường phù hợp nhất.

Cân nhắc kỹ lưỡng: Học lực chỉ là một yếu tố, điều quan trọng là bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp bản thân để chọn ngành học phù hợp. Tránh trường hợp chọn ngành theo bạn bè, gia đình hay xu hướng "hot" mà không có đam mê và tiềm năng phát triển.

Phát huy điểm mạnh: Hãy dành thời gian để nhận diện điểm mạnh của bản thân, ví dụ như năng khiếu hội họa, yêu thích thời trang,... Từ đó, bạn có thể lựa chọn ngành học phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng và đạt được thành công trong tương lai. Chẳng hạn với năng khiếu hội họa và đam mê thời trang, bạn nên chọn ngành thiết kế thời trang thay vì marketing hay công nghệ thực phẩm.

Lựa chọn ngành học phù hợp là quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của mỗi người. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết này, những ai còn băn khoăn học lực khá nên chọn ngành nào khối D đã có câu trả lời cho bản thân. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng sở thích, năng lực và nhu cầu thị trường lao động để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục ước mơ!