Hồi hộp cân não cùng cuộc thi Shining with UEB 2024
CEO Tony Vũ Chủ Nhật, 22/09/2024
Trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thương mại điện tử đang là xu hướng tất yếu của nền kinh tế số. Nhận thức được tầm quan trọng của việc mua bán hàng hoá và dịch vụ qua mạng Internet, cuộc thi Shining With UEB 2024 đã diễn ra với chủ đề Thúc đẩy Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam.
Shining with UEB là một cuộc thi thường niên được tổ chức hằng năm tại UEB (Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), nơi những cánh cửa tri thức được mở ra, chào đón bạn đến với hành trình bứt phá cùng trí tuệ. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu khuyến khích sự sáng tạo, tư duy năng động và khả năng đàm phán, hùng biện liên quan đến các vấn đề nóng trong nền Kinh tế quốc tế hiện nay.

Trải qua 2 vòng thi vô cùng thành công, đặc biệt là Vòng 2: Manetosphere đã diễn ra vào ngày 14/09/2024, Shining With UEB đã chính thức đi đến Vòng Chung kết: Atoms Excitation.

Nhắc đến thành công rực rỡ của vòng 2 cuộc thi Shining with UEB 2024, không thể không nhắc đến sự tham dự của Thầy/Cô, đại diện doanh nghiệp cùng các vị Ban giám khảo với kinh nghiệm dày dặn, kỹ năng chuyên môn vững chắc cùng vốn kiến thức thực tế phong phú trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

  • TS. Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa KT&KDQT
  • Anh Lê Hòa Tuyên, hiện là CEO Tuki Agency - Đối tác chính thức của Shopee VN
  • Anh Nguyễn Tùng Dương giữ vị trí Head of MCN Livestream tại Tuki Group, đồng thời là Leader Kam - Business Development Shopee
  • Anh Trần Mỹ Trường - Head of Technique Tuki Group
  • Chị Phạm Huyền Trinh - Project Manager Tuki Group
  • ThS. Đinh Văn Hoàng - Giảng Viên Trường Đại Học Ngoại Thương
  • TS. Lê Quang Minh - GV Khoa KT&KDQT
  • Th.S Trần Thu Thuỷ - GV Khoa KT&KDQT

Ngoài ra, cuộc thi còn có đông đảo các bạn học sinh/sinh viên đến từ Trường ĐHKT - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại Thương, Học viện ngoại giao, học viện tài chính, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, THPT Trịnh Hoài Đức, THPT Chuyên Lê Thánh Tông, THPT chuyên Tuyên Quang, THPT Mỹ Đức A...

Anh Lê Hòa Tuyên - CEO Tuki Agency và anh Nguyễn Tùng Dương - Head of MCN Livestream Tuki Group tham gia Hội đồng Ban Giám khảo
Th.S Lê Quang Minh - Cố vấn chuyên môn Cuộc thi Shining with UEB 2024 và Th.S Đinh Văn Hoàng - Giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương tham gia Hội đồng Ban Giám khảo
Cuộc thi nhận được sự quan tâm từ đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài trường

Các đội thi đã có những phần thuyết trình vô cùng ấn tượng, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ này. Những bạn sinh viên trẻ đã khai thác nhiều khía cạnh khác nhau, từ các mô hình kinh doanh quốc tế đến các thách thức pháp lý và xu hướng thị trường. Nhiều bài thuyết trình nổi bật với những giải pháp sáng tạo, cùng khả năng phân tích, lập luận logic. Họ đã có phong cách trình bày tự tin, chinh phục ban giám khảo, đồng thời mang lại cái nhìn mới mẻ về tương lai của thương mại điện tử toàn cầu.

Đội thi SWALAH trình bày phần báo cáo của đội

Trải qua 2 vòng thi gay cấn và đầy thử thách, Shining With UEB 2024 sẽ chính thức bước vào chặng đua cuối cùng để tìm ra ngôi vị cao nhất tại vòng chung kết: Atoms Excitation. Trong vòng này, 4 đội thi sẽ đóng vai các doanh nghiệp để cùng giải quyết 01 Case Study mà BTC đưa ra. Sau đó, mỗi đội thi có 5 phút trình bày quan điểm của mình.

Được biết, các đội thi sẽ phải trả lời câu hỏi đến từ BTC và các đội còn lại (tối đa 02 câu hỏi). Và chỉ 2/4 đội thi có số điểm cao nhất từ BGK sẽ bước vào vòng thứ 2. Tại vòng 2, các đội thí sinh sẽ trở thành người ủng hộ hoặc phản đối để cùng nhau tranh biện về đề bài mà Ban Tổ chức đưa ra. Thời gian trình bày quan điểm của mỗi đội là 5 phút và thời gian phản biện là 2 phút. Sau khi kết thúc, đội thi nào có số điểm cao nhất sẽ trở thành đội chiến thắng.

Với tư cách nhà bảo trợ tuyền thông, CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng miễn phí nổi tiếng hiện nay chia sẻ: “Đối với các bạn sinh viên trẻ, tôi luôn ủng hộ hết mình, tạo cơ hội cho các bạn có thể tỏa sáng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Shining With UEB là sân chơi bổ ích, là nơi những cánh cửa tri thức được mở ra, chào đón bạn đến với hành trình bứt phá cùng trí tuệ. Cuộc thi có thể giúp các bạn có động lực sáng tạo, tư duy năng động và khả năng đàm phán, hùng biện. job3s.ai rất vinh dự là nhà bảo trợ truyền thông, đồng hành cùng cuộc thi".

Hãy nhanh tay nhấn follow fanpage Shining With UEB - SWU và đăng ký tham gia cuộc thi để cùng BTC tìm ra danh tính đội thi sẽ xuất sắc đạt cúp vô địch cũng như cập nhật thông tin mới nhất về những hoạt động, sự kiện sắp tới nhé!

  • Fanpage: https://www.facebook.com/Shining-With-UEB-SWU-122617570810780/
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 0963761226 (Ms. Phương Linh)
  • Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/VXdgAHXvPPqZTqDAA
  • Thời gian dự kiến: ngày 22/09/2024
  • Địa điểm: Hội trường 801, Toà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
