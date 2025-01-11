Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID đơn giản và chính xác

1. Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Trước khi tìm hiểu về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, hãy cùng tham khảo những thông tin liên quan đến loại bảo hiểm này. Bảo hiểm xã hội 1 lần hay còn được biết đến là loại biện pháp đảm bảo an sinh do Nhà nước tạo ra với mục đích hỗ trợ người lao động cùng những người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có nhu cầu.

Qua cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần luật Việt Nam, người dùng sẽ biết được mức hỗ trợ tài chính và bù đắp một phần thu nhập cho cá nhân mình trong những trường hợp cần thiết. Chế độ bảo hiểm này chỉ mang đến một trong những lợi ích quan trọng khi tham gia bảo hiểm xã hội. Nhờ thế, người dùng sẽ nhận được tiền và sử dụng tùy theo mục đích cá nhân thay vì phải chờ đến tuổi nghỉ hưu rồi nhận lương hưu hàng tháng.

Bảo hiểm xã hội 1 lần giúp người dùng bảo vệ được quyền và lợi ích cá nhân

2. Điều kiện hưởng BHXH một lần

Nếu muốn hiểu rõ hơn về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, người lao động không nên bỏ qua thông tin về điều kiện hưởng loại bảo hiểm này. Thông thường, những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu có yêu cầu muốn hưởng loại bảo hiểm này cần phải thuộc một trong những trường hợp sau:

Người đã đủ tuổi lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 nhưng lại không đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Những người ra nước ngoài để định cư.

Người đang mắc phải căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng ví dụ như: Ung thư, xơ gan cổ chướng, lap nặng, phong,... và một số căn bệnh khác theo quy định của Bộ y tế.

Trường hợp những người lao động thuộc quy định của điểm đ và e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi xuất ngũ, phục viên, thôi việc nhưng lại không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Sau 1 năm nghỉ việc hoặc trường hợp sau 1 năm người dùng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Công thức tính BHXH 1 lần

Xét theo quy định thuộc Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, công thức tính BHXH 1 lần sẽ như sau:

Mức hưởng = [(1,5 * thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 * thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} * Mbqtl (mức bình quân tiền lương).

Ngoài công thức trên, nếu bạn muốn biết mức bình quân tiền lương được tính như thế nào hãy bỏ túi công thức sau:

Q = (Số tháng đóng BHXH * Tiền lương tháng đóng BHXH * Mức điều chỉnh hàng năm) / Tổng số tháng đóng BHXH.

4. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID

Nhiều người dùng đã áp dụng công thức tính truyền thống và gặp phải một số khó khăn trong quá trình tính toán dẫn đến kết quả không chính xác. Hiểu được nỗi lo của người dùng, app VssID đã cung cấp thêm tính năng tính BHXH 1 lần nhanh chóng, thuận tiện.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID khá đơn giản với quy trình như sau:

Bước 1: Hãy tải ứng dụng VssID trên cửa hàng ứng dụng của điện thoại hoặc truy cập vào đường link chính thức trên máy tính.

Tải ứng dụng VssID về máy

Bước 2: Truy cập vào hệ thống tính BHXH 1 lần của LuatVietNam và điền các thông tin bắt buộc. Với những ai đã hoặc đang làm việc tại nhiều công ty khác nhau thì mỗi công ty sẽ tương ứng với 1 dòng giai đoạn. Do đó, bạn hãy nhấn “Thêm giai đoạn” để dễ dàng bổ sung những thông tin liên quan.

Truy cập vào hệ thống LuatVietNam như trên

Bước 3: Khi đã có được kết quả tra cứu, bạn hãy nhập các thông tin liên quan đến những giai đoạn đóng bảo hiểm cùng mức lương tương ứng và chọn “Tính BHXH”.

Nhấn chọn “Tính BHXH”

Bước 4: Sau khi đã hoàn tất quá trình nhập thông tin trên hệ thống, tiếp đến màn hình sẽ hiển thị kết quả chính xác mức hưởng BHXH 1 lần của bạn.

Điền các thông tin bắt buộc

Hoàn tất những bước trong cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên vssid trên, bạn sẽ nắm được thông tin cụ thể về mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mà mình đã đóng. Lúc này bạn có thể lựa chọn rút hoặc vẫn giữ lại đường lui cho con đường tương lai của mình trong những tình huống đặc biệt phát sinh.

5. Mức hưởng nhận tiền BHXH 1 lần bao nhiêu?

Khi đã tìm kiếm được cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID bạn nhất định sẽ biết về mức hưởng nhận tiền trong 1 lần là bao nhiêu. Nếu bạn đã đóng bảo hiểm trên 1 năm thì sẽ được rút mức hưởng theo công thức đã nêu trên, ngược lại nếu dưới 1 năm sẽ được tính theo cách khác. Cụ thể, với những người lao động mới tham gia bảo hiểm xã hội dưới 1 năm thì mức hưởng sẽ được tính theo những nguyên tắc sau:

Mức hưởng khoảng 22% số tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với mức tối đa là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc thật kỹ các thiệt hại trước khi quyết định rút mức hưởng bảo hiểm một lần để không phải hối hận về sau và có hướng phát triển tương lai tốt hơn.

6. Hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm những gì?

Không chỉ vấn đề tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID mà các hồ sơ hưởng loại bảo hiểm này cũng nhận được nhiều quan tâm từ người dùng. Để rút được mức hưởng, bạn sẽ phải đưa ra quyết định nghỉ việc và chốt sổ để làm thủ tục với các loại giấy tờ cần thiết như:

Sổ bảo hiểm xã hội.

Đơn đề nghị cho phép được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Bên cạnh đó, với những ai có ý định ra nước ngoài để định cư thì cần nộp thêm bản sao của giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam. Nếu không có thì phải thay thế bằng bản dịch Tiếng Việt đã được công chứng một trong những loại giấy tờ như:

Hộ chiếu (do nước mà bạn sắp định cư cấp).

Xác nhận của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền về việc cho pháp nhập cảnh với mục đích định cư.

Giấy tờ xác nhận về việc đang hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài hay giấy tờ/thẻ thường trú, cư trú có thời hạn 5 năm trở lên được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ngoài ra, trường hợp những người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì cần trích sao hồ sơ bệnh án để hoàn tất hồ sơ. Bên cạnh cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID online, rút bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID như thế nào là câu hỏi nhận nhiều lượt tìm kiếm không kém. Thực tế, để rút được mức hưởng bảo hiểm xã hội bạn chỉ cần hoàn tất các thủ tục giấy tờ trên và chờ đợi xét duyệt từ cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Trong quá trình đi thực hiện các thủ tục, giấy tờ rút bảo hiểm một lần, người dùng cần đem theo các loại giấy tờ tùy thân như: CMND/CCCD để xuất trình nếu có yêu cầu từ các cán bộ.

Cần mang theo sổ bảo hiểm nếu muốn rút tiền BHXH 1 lần

7. Cách tra cứu BHXH 1 lần trên VssID

Song song với cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, làm sao để tra cứu loại bảo hiểm này cũng là thắc mắc được nhiều người dùng đặt ra. Nếu muốn tra cứu thông tin liên quan đến bảo hiểm này trên ứng dụng VssID, bạn chỉ cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Hãy cài đặt ứng dụng sau đó đăng nhập tài khoản mà bạn đã đăng ký vào hệ thống => “Thông tin hưởng”.

Đăng nhập và chọn “thông tin hưởng”

Bước 2: Trong mục “Một lần” bạn sẽ xem được các thông tin chi tiết liên đến đến bảo hiểm của mình.

Xem các thông tin chi tiết liên quan đến bảo hiểm xã hội của mình qua mục trên

Chỉ với những bước đơn giản như trên, bạn không những kiểm tra được thông tin hưởng bảo hiểm xã hội mà còn nắm rõ chúng và sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Lưu ý: Hãy bảo mật các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội 1 lần của mình để tránh bị đánh cắp và gặp phải một số ảnh hưởng.

8. Một số vấn đề thường gặp khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Nếu đã hiểu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, bạn đừng chủ quan trước các vấn đề có thể gặp nếu rút BHXH 1 lần:

Mất đi quyền lợi lâu dài: Khi đã rút hết tiền, sau này đến khi già bạn sẽ không có được hưởng mức lương hưu hỗ trợ cho mình.

Rủi ro về mặt tài chính: Việc bạn rút hết tiền và sử dụng không có quy hoạch sẽ dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài chính trong tương lai đặc biệt là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay.

Mất quyền lợi khi ốm đau: Nếu vẫn còn bảo hiểm, bạn sẽ được hưởng trợ cấp khi ốm đau theo quy định, nhưng khi đã rút hết quyền lợi này cũng không còn.

Ảnh hưởng tâm lý: Khi rút hết mức hưởng BHXH 1 lần bạn sẽ cảm thấy thiếu mất đường lui và lo lắng về con đường tương lai của mình khi không có thu nhập.

Thiệt thòi về tài chính: Khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần bạn sẽ chỉ rút được 22% hoặc dưới 2 tháng lương đóng bảo hiểm với người chưa đóng đủ 1 năm. Điều này sẽ gây nên thiệt thòi khá lớn cho bạn về tình hình tài chính so với khoản tiền đã nộp vào.

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần sau này bạn sẽ không có lương hưu

Thông qua những tin tức liên quan đến cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, người dùng sẽ biết được mình sẽ rút được số tiền khoảng bao nhiêu và cần những thủ tục gì. Ngoài ra, đừng quên theo dõi những vấn đề thường gặp khi rút loại bảo hiểm này để hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không gặp phải rắc rối.