Hướng dẫn viết trình độ học vấn trong CV chi tiết 2025

Trình độ học vấn trong CV là một yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng và kiến thức của một ứng viên. Nó không chỉ cho thấy mức độ học vấn của người đó mà còn phản ánh khả năng học hỏi, sự nỗ lực và tầm nhìn trong việc phát triển bản thân. Vậy làm sao để viết đúng, chuẩn trình độ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Job3s sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi khó nhằn bài viết này.

1. Trình độ học vấn trong CV là gì?

Trình độ học vấn trong CV là năng lực cơ bản được chứng nhận thông qua bằng cấp, lĩnh vực đào tạo của bạn. Trình độ học vấn là mục quan trọng trong cv thường được trình bày đầu trang với những thông tin cơ bản về trường đào tạo, chuyên ngành đào tạo, xếp loại học lực của bạn.

Trình độ luôn được xem là thông tin quan trọng mà nhà tuyển dụng gần như nhìn vào đầu tiên trong TopCV xin việc của bạn. Thông qua trình độ học vấn, ứng viên thể hiện được những cơ sở đầu tiên cho mức độ phù hợp của mình với vị trí ứng tuyển hiện tại. Ngược lại, từ phía nhà tuyển dụng họ cũng sẽ có cái nhìn sơ lược về mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Thông qua trình độ học vấn để đánh giá một phần năng lực ứng viên

Cho dù bạn có là sinh viên mới ra trường hay ứng viên giàu kinh nghiệm thì trình độ học vấn là phần bạn không thể bỏ qua trong bản CV đơn giản cho sinh viên của mình. Nhiều ứng viên thường cho rằng trình độ học vấn trong CV chỉ thể hiện ở mục đầu tiên - mục “trình độ chuyên môn” thực tế không phải.

Trong quá trình trình bày những thông tin khác trong CV xin việc, các nội dung bạn thể hiện như kinh nghiệm làm việc đặc biệt là chứng chỉ và giải thưởng cũng một phần nào minh chứng cho trình độ học vấn của bạn.

Có thể nói, trình độ chuyên môn hay giáo dục trong CV online của bạn chính là cơ sở quan trọng cho kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của bạn đồng thời cung cấp cho nhà tuyển dụng những thông tin cơ bản về kiến thức chuyên môn và trình độ.

2. Cách viết trình độ học vấn trong CV chuẩn

Trình độ học vấn trong CV tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực tế không hẳn như vậy. Cụ thể cách viết trình độ học vấn như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bạn nhé.

2.1. Định dạng cơ bản khi viết trình độ học vấn

Thực ra viết trình độ học vấn không quá phức tạp giống như những mục khác, về cơ bản nó sẽ bao gồm các thông tin:

- Trường đào tạo

- Chuyên ngành đào tạo

- Xếp loại học lực

- Điểm tốt nghiệp của bạn

Thông tin về xếp loại học lực và điểm tốt nghiệp của bạn phụ thuộc vào thời điểm xin việc cũng như yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Chẳng hạn, khi bạn là sinh viên mới ra trường, xếp loại học lực và điểm thường là yêu cầu mà doanh nghiệp đề cập đến nhưng khi bạn là ứng viên giàu kinh nghiệm thì thì nhà tuyển dụng không còn quá chú trọng đến những thông tin này.

Ngoài ra, nếu như là sinh viên mới ra trường không có mức điểm tốt nghiệp xuất sắc, nổi bật thì nhiều ứng viên lựa chọn không kể thông tin này trong mục giáo dục của mình. Về cơ bản dạng trình bày sẽ là những gạch đầu dòng đi kèm thông tin liệt kê.

Ví dụ:

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Sư phạm lịch sử

Trình độ tốt nghiệp: Khá

Điểm tốt nghiệp: 2.98

Không cần phải trình bày quá dài dòng về trình độ chuyên môn của mình trong cv xin việc. Ngoài mục này, bạn có thể bổ sung thông tin về năng lực cá nhân thông qua các mục khác như giải thưởng, chứng chỉ hay dự án hoạt động tham gia. Việc trình bày trình độ giáo dục của bạn phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn sự nghiệp cũng như từng trường hợp cụ thể như đã nói ở trên.

Định dạng cơ bản khi viết trình độ học vấn (Nguồn: Internet)

2.2. Cách viết trình độ chuyên môn trong cv với từng trường hợp cụ thể

Dù cho bạn có là một chuyên gia hay bạn là sinh viên mới ra trường thì đều cần trình bày trình độ chuyên môn. Và điều này sẽ không dễ dàng nếu bạn có nhiều hơn một trình độ chuyên môn cơ sở bao gồm trường tốt nghiệp - chuyên ngành - xếp loại tốt nghiệp. Cụ thể với từng đối tượng khác nhau sẽ có những lưu ý cũng như những thông tin cần trình bày trong trình độ chuyên môn không giống nhau, cùng tìm hiểu nhé.

Trình độ chuyên môn của ứng viên đang đi học

Với người đang đi học, bạn chưa hoàn thành khóa học cũng như chưa có bằng cấp cụ thể việc liệt kê trong trình độ chuyên môn. Bạn không liệt kê xếp loại tốt nghiệp nữa mà chỉ liệt kê thông tin trường đào tạo và chuyên ngành, kèm theo đó là ghi chú đang đi học giúp nhà tuyển dụng xác định được bạn đang trong quá trình đào tạo.

Thay vì ghi điểm tốt nghiệp bạn có thể viết số điểm tích lũy hiện tại của bạn cùng với đó là một số thông tin về các môn học và bảng điểm đi kèm để nhà tuyển dụng thấy được lĩnh vực chuyên môn cũng như tiềm năng phát triển trong công việc của bạn.

Trình độ chuyên môn của ứng viên đang đi học

Một cách khác bạn có thể trình bày trình độ chuyên môn trong CV ở trường hợp này đó là thay vì liệt kê xếp loại học lực bạn điền thông tin ngành hoàn thành hay ngày tốt nghiệp theo dự kiến của chương trình mình đang đào tạo. Điều này cũng giúp nhà tuyển dụng xác định thời điểm tốt nghiệp và không bị nhầm lẫn với ứng viên đã tốt nghiệp. Thông tin này cũng giúp họ đưa ra những kế hoạch làm việc phù hợp cho bạn để bạn vừa không ảnh hưởng đến quá trình học tập của bạn vừa đáp ứng tốt các yêu cầu công việc đề ra.

Trình độ chuyên môn của ứng viên vừa ra trường đang chờ tốt nghiệp

Tương tự như mẹo dành cho ứng viên đang đi học, bạn có thể ghi dự định ngành tốt nghiệp trong cv xin việc của mình để nhà tuyển dụng xác định thời điểm đi làm và thời điểm tốt nghiệp của bạn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp sẽ yêu cầu bạn liệt kê điểm một số môn chuyên ngành cụ thể có liên quan mật thiết đến vị trí ứng tuyển. Bạn có thể đưa thông tin này vào cv xin việc của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi kèm bảng điểm trong hồ sơ xin việc. Đa phần doanh nghiệp sẽ yêu cầu bạn liệt kê điểm môn toán và tiếng Anh vào cv xin việc khi bạn là sinh viên đang chờ bằng tốt nghiệp,

Trình độ giáo dục dành cho sinh viên tốt nghiệp

Với sinh viên mới tốt nghiệp gần đây, hay tốt nghiệp hơn một trường đào tạo việc điền bằng cấp và trình độ chuyên môn không quá khó khăn. Những ứng viên này thường tập trung vào trình độ chuyên môn cùng những chứng chỉ đạt được thay vì tập trung nhiều vào kinh nghiệm làm việc hay kỹ năng cần có. Định dạng cơ bản đối với ứng viên này là định dạng truyền thống với những thông tin về trường đào tạo - chuyên ngành đào tạo - xếp loại học lực và điểm tốt nghiệp.

Song song với kinh nghiệm làm việc sẽ bao gồm các chứng chỉ đi kèm như chứng chỉ hay một số kinh nghiệm làm việc liên quan mà bạn đã tích lũy được trong quá trình học tập. Ngoài ra, với ứng viên có nhiều hơn một bằng cấp thì bạn nên lựa chọn bằng cấp có chuyên ngành đào tạo liên quan nhất đối với vị trí ứng tuyển hiện tại. Hoặc lựa chọn bằng cấp nổi bật hơn của mình.

Trình độ giáo dục dành cho sinh viên tốt nghiệp

Cách liệt kê bằng cấp với người đã có kinh nghiệm

Như đã nói ở trên, vào từng thời điểm cụ thể mà bạn có thể liệt kê kinh nghiệm làm việc của mình không giống nhau. Với người có nhiều kinh nghiệm họ không cần quá tập trung vào kinh nghiệm làm việc nhưng cũng không được bỏ qua thông tin cơ bản này. Trong thường hợp này, thông thường ứng viên chỉ liệt kê trường và chuyên ngành đào tạo, bằng cấp còn lại để các thông tin chủ yếu tập trung trong kinh nghiệm làm việc thực tế của mình.

Ngoài ra, hãy tưởng tượng sau 10 năm đi làm bạn quyết định học một chuyên ngành hay khóa học nào đó thì bằng cấp bạn cần liệt kê lúc này là gì? Lúc này chuyên ngành, bằng cấp bạn vừa học sẽ là thông tin ưu tiên đầu tiên liệt kê trong cv của bạn.

Hãy nhớ rằng không bao giờ loại bỏ bằng cấp của bạn khỏi cv xin việc cho dù sự liên quan của nó có mật thiết với vị trí ứng tuyển hay không. Nhiều doanh nghiệp luôn coi trọng trình độ chuyên môn trước tiên sau đó mới xem đến những thông tin khác trong cv của bạn.

Trình độ chuyên môn trong cv xin việc LĐPT

Lao động phổ thông đa phần tốt nghiệp cấp 3 và không theo học các bằng cấp chuyên môn nào cả hoặc có theo học nhưng không liên quan đến công việc ứng tuyển. Vậy nên nếu là lao động phổ thông bạn có thể bị bối rối khi viết thông tin trình độ chuyên môn trong cv của mình. Trong trường hợp này, hãy tập trung vào thành tích học tập ấn tượng nhất của mình đồng thời lưu ý chỉ nên liệt kê những bằng cấp và khoa học liên quan hay ấn tượng nhất của bạn.

Đặc biệt khi bạn là lao động phổ thông đã có kinh nghiệm thì việc liệt kê bằng cấp chuyên sâu là không cần thiết. Vì nhà tuyển dụng sẽ tập trung chủ yếu vào kinh nghiệm làm việc của bạn vậy nên tập trung vào điểm này thay vì nền tảng họp tập của bạn.

Trình độ chuyên môn trong cv xin việc LĐPT (Nguồn: Internet)

3. Cần lưu ý điều gì khi viết trình độ học vấn trong cv?

Viết trình độ chuyên môn trong cv không khó khăn như bạn nghĩ, tuy nhiên khi điền các thông tin này bạn sẽ cần chú ý một số điểm sau:

- Thật thà: Không phải lúc nào nhà tuyển dụng cũng kiểm soát ngay từ đầu các thông tin về trình độ chuyên môn của bạn. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể không thật thà những thông tin này. Vì lẽ, qua quá trình làm việc năng lực bạn sẽ được thể hiện. Chưa kể tới, nhà tuyển dụng đôi khi sẽ yêu cầu bạn nộp kèm bảng điểm hay phô tô bằng tốt nghiệp trong hồ sơ của mình. Và nếu như bạn nói dối, lúc này bạn sẽ mất điểm hoàn toàn trong mắt nhà tuyển dụng.

- Lựa chọn định dạng cv xin việc phù hợp, mẫu thiết kế CV đẹp: Tưởng chừng như không liên quan nhưng việc lựa chọn cv xin việc phù hợp là rất quan trọng. Về cơ bản một bản cv xin việc không được dài hơn 1 trang giấy, vì thế nên những thông tin bạn trình bày nhiều ở phần này sẽ ảnh hưởng đến nội dung của các phần khác. Tùy vào kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn nhất là yêu cầu tuyển dụng để quyết định lựa chọn định dạng phù hợp, làm nổi bật nội dung phù hợp trong cv của bạn.

- Trình độ chuyên môn của bạn phải thương thích với vị trí ứng tuyển của bạn. Ngoại trừ trường hợp nhà tuyển dụng chấp nhận bạn làm trái ngành việc trình bày trình độ chuyên môn không còn quá quan trọng. Tuy nhiên hãy nhớ trong bất cứ trường hợp nào bạn không được bỏ qua trình độ chuyên môn.

- Làm nổi bật những kinh nghiệm cá nhân song song với trình độ chuyên môn để thu hút nhà tuyển dụng nhất có thể.

- Không nên liệt kê những chứng chỉ hay bằng cấp không liên quan đến công việc hiện tại mà bạn đang ứng tuyển.

- Chú ý lỗi chính tả, các trình bày chuẩn xác các ký tự viết hoa ví dụ: Ts. , Ths. , PGD. , GS, .…

Tùy vào điểm mạnh và điểm yếu của bạn, tùy vào yêu cầu tuyển dụng mà bạn nên đặt trình độ học vấn ở điểm nào tại CV xin việc. Với ứng viên mới ra trường thường đặt trình độ học vấn đầu tiên trọng khi ứng viên có kinh nghiệm lại khác. Tuy vậy bạn không nên đặt trình độ học vấn tại điểm cuối cùng của CV.

Trình độ học vấn thường được viết ở phần phía trên trong CV xin việc

Ở trên chúng tôi đã trình bày chi tiết cách viết trình độ học vấn trong CV. Qua đây các bạn thấy trình độ chuyên môn là một phần quan trọng, không thể thiếu trong CV xin việc. Cho dù bạn là sinh viên mới ra trường hay giàu kinh nghiệm thì nó vẫn là yếu tố quan trọng bạn không thể bỏ qua. Hy vọng rằng, bài viết của Job3s đã giúp bạn nắm rõ những thông tin về cách viết trình độ chuyên môn trong cv xin việc của mình.