In CV như thế nào để có CV chuẩn đẹp hút hồn nhà tuyển dụng?

In CV là một trong những bước quan trọng khi CV của bạn đã vượt qua vòng kiểm duyệt và bây giờ sử dụng bản cứng để phỏng vấn. Nhưng in CV như thế nào mới đúng chuẩn, chuyên nghiệp và ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hãy cùng tìm hiểu cách chuẩn bị và CV thật chuẩn chỉnh qua nội dung sau nhé!

1. Chuẩn bị CV như thế nào trước khi in?

Câu hỏi đặt ra là in CV như thế nào để được một mẫu CV xin việc, thu hút và hấp dẫn được các nhà tuyển dụng? Đương nhiên là file mềm phải đẹp và chuẩn đã thì khi in mới đẹp được. Chúng ta cần chuẩn bị:

- Tạo CV có đủ các nội dung: thông tin cá nhân, kinh nghiệm, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, trình độ học vấn, sở thích,...

- Trình bày CV ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn nêu bật được những vấn đề quan trọng, nhất là chuyên môn công việc.

- CV quá dài đến 5 – 6 trang vì nhà tuyển dụng không có nhiều thời gian chỉ để đọc. Đảm bảo CV chỉ từ 1 – 2 trang A4 là phù hợp nhất.

2. In CV như thế nào là chuẩn và chuyên nghiệp?

Sau khi đã tạo và chuẩn bị kỹ về một mẫu CV xin việc file mềm, các bạn sẽ tiến hành in chúng ra thành dạng bản cứng. Vậy câu hỏi đặt ra là nên in CV bằng giấy gì, in 1 hay 2 mặt? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trả lời cách in CV xin việc đúng.

2.1. Giấy in CV

Lựa chọn loại giấy để in CV là công đoạn hết sức quan trọng, giúp bạn có được một mẫu CV đẹp và hoàn hảo nhất. Theo đó, các bạn nên lựa chọn những loại giấy có độ dày, cứng cáp nhất định, vừa phải, đảm bảo chất lượng tốt để không bị nhàu hay rách trong quá trình di chuyển và gửi đến nhà tuyển dụng.

Thực tế, khi cầm một mẫu CV in dày dặn kèm theo hình thức bắt mắt sẽ làm CV trông thu hút hơn. Như vậy là chỉ với việc lựa chọn đúng loại giấy in CV, các bạn đã bước đầu chinh phục được các nhà tuyển dụng rồi.

2.2. Kích thước CV

CV nên in vào giấy A4 hay A3 là tốt nhất? Liệu rằng khi in CV trên khổ A4 thì có thể hiện được rõ nét, chi tiết các thông tin của CV hay không? Câu trả lời dành cho các bạn là nên lựa chọn in CV với kích thước của khổ giấy A4 là đẹp nhất. Bởi vì A4 vừa đủ để nhà tuyển dụng có thể cầm, đọc mà không bị cồng kềnh, khó chịu như khổ A3. Đây cũng là khổ giấy in CV quốc dân được hầu hết các ứng viên lựa chọn khi in CV xin việc.

2.3. Nên in CV xin việc 1 mặt hay 2 mặt

In cv như thế nào, 1 mặt hay 2 mặt? CV xin việc cũng như một loại tài liệu dưới dạng văn bản và cho dù thiết kế ban đầu của nó có phức tạp, đầu tư ra sao thì cũng sẽ được lưu trữ ở file mềm để xem xét và quyết định có mời đến phỏng vấn hay không rồi mới in CV bản cứng.

Thực tế thì không có quy định cụ thể nào về cách in CV xin việc là 1 mặt hay 2 mặt. Tuy nhiên, hầu hết các nhà tuyển dụng hay các chuyên gia về CV đều khuyên chúng ta nên in CV trên 1 mặt giấy A4 để nhà tuyển dụng có thể tóm gọn được hết các thông tin mà không bị khó chịu và mất thời gian khi lật đi lật lại các mặt để đọc CV.Vây bạn hãy hãy in ra thành 2 trang CV và kẹp lại rồi gửi đến nhà tuyển dụng.

3. Lưu ý khác khi in CV xin việc

Bên cạnh những vấn đề trên, in CV như thế nào để đảm bảo download mẫu CV đẹp của bạn in ra được đẹp và thu hút nhất thì bạn nên lưu ý:

- In rõ nét: CV xin việc khi in ra cần đảm bảo rõ nét, không mờ, không mất nét, mất chữ hay để lại các vết mực loang lổ, gây ảnh hưởng đến quá trình đọc CV cũng như kết quả xin việc của bạn nhé!

- In màu và có thể in thêm bìa: In CV như vậy để các nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ được đánh giá là rất quan tâm đến công việc họ tuyển dụng.

- Không nên lạm dụng hiệu ứng khi in: Khi lựa chọn màu sắc in CV hãy lưu ý rằng không nên quá lạm dụng các hiệu ứng, hình ảnh quá chói, quá lố gây mất thẩm mỹ, cỡ chữ trong CV chuẩn tránh việc khó chịu cho người đọc cũng như làm che lấp đi những thông tin quan trọng, cần thiết mà bạn muốn cung cấp đến cho nhà tuyển dụng.

4. Địa chỉ tạo CV để in chuẩn và chuyên nghiệp

Như đã phân tích ở trên, trước khi có được một mẫu CV bản cứng để in ra và gửi đến nhà tuyển dụng, các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một mẫu CV file mềm dưới dạng word, PDF, Powerpoint,... Bởi thực tế, khi bạn tạo CV theo cách thủ công thì sẽ khá mất thời gian cũng như công sức mà chưa chắc sẽ có được một mẫu CV hấp dẫn, ưng ý. Còn trên các website tạo CV online thì các bạn chỉ cần mất vài phút là có ngay một mẫu CV chuyên nghiệp, đúng chuẩn mà lại vô cùng hấp dẫn.

Ngày nay có nhiều ứng dụng tạo CV online ra đời đã cung cấp đến cho ứng viên những tính năng mới nhất về cách làm CV xin việc. Một trong số những website nổi bật các bạn không nên bỏ qua chính là Job3S.

Tại đây, các bạn chỉ cần đăng ký cho mình một tài khoản thành viên là có thể thỏa thích lựa chọn các mẫu CV xin việc theo ngành nghề như CV bưu chính viễn thông hay kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm,.... CV theo ngôn ngữ: mẫu CV tiếng Hàn - Nhật - Trung - Anh - Việt với phong cách thiết kế chuyên nghiệp, ấn tượng mà mình yêu thích. CV đã đúng tiêu chuẩn mà bạn không cần phải lo về việc in cv như thế nào mới đúng.

Như vậy, qua những thông tin khá chi tiết, cụ thể trên đây của Job3s, các bạn đã biết nên in CV như thế nào, CV nên in 1 mặt hay 2 mặt rồi phải không? Chúc các bạn nhanh chóng tạo và in được cho mình những mẫu CV xin việc hoàn hảo và ấn tượng nhất gửi đến nhà tuyển dụng, chớp lấy cơ hội việc làm tốt nhất.