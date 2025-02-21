Inflame 2025: Âm sắc gấm - Sự kiện thời trang lớn nhất hệ thống giáo dục FPT không thể bỏ lỡ trong tháng

Inflame 2025: Âm sắc gấm - Sự kiện thời trang lớn nhất hệ thống giáo dục FPT không thể bỏ lỡ trong tháng
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 21/02/2025
Sự kiện Inflame 2025: Âm sắc gấm được tổ chức bởi Câu lạc bộ Branché - FPTU Fashion & Model Club, dưới sự hỗ trợ của Phòng hợp tác và phát triển cá nhân IC-PDP thuộc trường Đại học FPT Hà Nội
  2. Concept dân gian tiếp nối hành trình thời trang
  4. Vé vào cổng miễn phí cùng những hoạt động đặc sắc

Sự kiện Inflame 2025: Âm sắc gấm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 24/02/2025 do Câu lạc bộ Branché - FPTU Fashion & Model Club tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Phòng hợp tác và phát triển cá nhân IC-PDP thuộc trường Đại học FPT Hà Nội.

Concept dân gian tiếp nối hành trình thời trang

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian Bắc Bộ, Inflame 2025: Âm sắc gấm được sinh ra với sứ mệnh lan tỏa nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại, là hành trình trở về nguồn cội, nơi những gam màu của truyền thống kết hợp với những đường nét tinh xảo của gấm vóc xưa được hồi sinh giữa nhịp sống hiện đại. Trên nền vải óng ánh, những họa tiết cổ truyền như khẽ thì thầm về một thời vàng son, nơi mỗi đường kim, mũi chỉ đều chất chứa tinh hoa của bao thế hệ nghệ nhân đất Việt.

Mỗi bộ sưu tập tại Âm sắc gấm không chỉ là trang phục, mà còn là câu chuyện đầy đam mê và tâm huyết, nơi từng nếp gấp của tà áo, từng họa tiết thêu tay đều vang vọng âm hưởng của lịch sử. Sự hòa quyện giữa những sắc màu truyền thống và hơi thở hiện đại không chỉ khẳng định giá trị văn hóa bất biến mà còn tạo nên những góc nhìn mới mẻ về thời trang ứng dụng.

Vé vào cổng miễn phí cùng những hoạt động đặc sắc

Không đơn thuần chỉ còn là một sàn diễn, Inflame 2025: Âm sắc gấm còn là một sự kiện thời trang với những hoạt động hấp dẫn dành cho sinh viên vào buổi sáng như trải nghiệm các gian hàng trò chơi dân gian, diễu hành trên Đường 30M của trường Đại học FPT Hà Nội. Tại đây, bạn sẽ được tận tay chạm vào những chất liệu vải thượng hạng, chiêm ngưỡng từng đường nét tinh tế của trang phục và cảm nhận sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại qua từng thiết kế.

Đặc biệt, không gian sự kiện còn mang đến vô số trải nghiệm mang đậm bản sắc Việt Nam. Những trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp hay nặn tò he sẽ giúp các bạn sinh viên không chỉ được thư giãn mà còn tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, phần diễu hành rực rỡ sắc màu sẽ là điểm nhấn thu hút, nơi những bộ trang phục ấn tượng được khoác lên người các người mẫu, tạo nên một khung cảnh tràn ngập hơi thở nghệ thuật và sự sáng tạo.

Đến với Inflame 2025: Âm sắc gấm, sinh viên không chỉ có cơ hội thưởng thức một show diễn thời trang hoành tráng mà còn nhận được vô vàn lợi ích. Đây là dịp để sinh viên mang thời trang hòa nhịp với di sản của đất nước, gặp gỡ những người có chung đam mê, giao lưu với các nhà thiết kế và người mẫu chuyên nghiệp. Hơn nữa, sự kiện là cơ hội tuyệt vời để phát triển kỹ năng cá nhân như sáng tạo, tự tin thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện. Những khoảnh khắc đáng nhớ, những bức ảnh check-in ấn tượng và những trải nghiệm không thể quên tại Inflame 2025: Âm sắc gấm chắc chắn sẽ làm phong phú thêm hành trình tuổi trẻ của bạn.

Inflame 2025: Âm sắc gấm sẽ diễn ra với sự có mặt của gần 100 người mẫu trẻ cùng những bộ sưu tập đậm chất dân gian đến từ những nhà thiết kế tài năng. Đây không chỉ là nơi để giới thiệu các thiết kế ấn tượng mà còn là không gian kết nối, nơi người yêu thời trang có thể giao lưu, học hỏi và đắm chìm trong những xu hướng sáng tạo độc đáo.

Inflame 2025: Âm sắc gấm hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, để lại dấu ấn trong cộng đồng các bạn trẻ đam mê thời trang. Mỗi bước catwalk không chỉ là sự chuyển động của trang phục mà còn là sự chuyển mình của giá trị văn hóa, nghệ thuật. Đây chính là nơi mà truyền thống và hiện đại giao thoa, nơi tinh hoa của cha ông được tiếp nối bởi những bàn tay tài hoa của thế hệ trẻ.

Ngày 24/02/2025 sắp tới, hãy đến với Đại học FPT Hà Nội để hòa nhịp cùng hơi thở thời trang, để trái tim bạn rung động trước những tác phẩm nghệ thuật sống động và để cảm nhận trọn vẹn hồn Việt trong từng nếp vải. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Thông tin chi tiết
  • Sự kiện: Inflame 2025: Âm sắc gấm
  • Thời gian tổ chức: Từ 9h30 đến 22h00 ngày 24/2/2025
  • Địa điểm: Đường 30M, Đại học FPT Hà Nội
