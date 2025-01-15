ISTP là gì? ISTP là người như thế nào? ISTP hợp với nghề nào?

1. ISTP là gì?

ISTP là gì? Dưới đây là những nét chung về nhóm tính cách ISTP mà job3s muốn chia sẻ tới các bạn:

1.1. ISTP là viết tắt của từ gì?

Nhóm tính cách ISTP hay còn được gọi là những “Nhà kỹ thuật”, và là từ viết tắt ghép bởi các ký tự đầu tiên của 4 chữ: Introversion, Sensing, Thinking, Perception. Cụ thể:

Introversion - Hướng nội : Những người thuộc nhóm tính cách này thường hướng nội, kín đáo và yêu thích không gian yên tĩnh, có ít người. Họ chỉ thích trò chuyện và tương tác với bạn bè, hay người thân quen. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc với người lạ, họ sẽ tốn nhiều năng lượng hơn bình thường.

Sensin - Cảm nhận : Những ISTP thường dựa vào cảm nhận của đôi tay và đôi mắt để đánh giá sự việc, sự vật hơn là dựa vào trực giác. Do đó, họ sẽ chú ý đến những tiểu tiết, những điều xảy ra ngay thời điểm hiện tại chứ không quá quan tâm đến bức tranh toàn cảnh hay các sự việc có thể xảy ra trong tương lai.

Thinking - Lý trí : Người thuộc nhóm tính cách ISTP có xu hướng quyết định dựa trên suy nghĩ lý trí, logic và các yếu tố khách quan. Những yếu tố chủ quan, cảm xúc và sở thích cá nhân thường bị xem nhẹ lúc ISTP đưa ra quyết định.

Perception - Nhận thức: ISTP sẽ không đưa ra đánh giá hay quyết định một cách nhanh chóng. Họ sẽ thường dành thời gian quan sát, nhìn nhận sự việc, sự vật đa chiều và dựa vào từng hoàn cảnh, môi trường.

Nhìn chung, các ISTP là kiểu người logic và dễ thích nghi với môi trường nhưng lại đặc biệt yêu thích hoạt động độc lập hơn và hoạt động nhóm. Họ cần không gian riêng để làm việc và yêu cầu người khác tôn trọng không gian đó. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ bí ẩn và khó gần hơn trong mắt người khác.Tính cách ISTP là một trong 16 nhóm tính cách MBTI phổ biến nhất hiện nay.

Tìm hiểu nhóm tính cách ISTP là gì?

1.2. Tỷ lệ người có nhóm tính cách ISTP

Hiện nay, ước tính có khoảng 5% dân số thuộc nhóm tính cách ISTP. Tính cách đặc trưng của nhóm này là dễ thích nhi, độc lập và có tính logic cao. Bên cạnh đó, nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa việc nhận thức và suy nghĩ logic giúp ISTP trở nên linh hoạt và có nhiều ý tưởng hơn các nhóm tính cách khác.

1.3. Người nổi tiếng thuộc nhóm tính cách ISTP

Một số người nổi tiếng thuộc nhóm tính cách ISTP mà bạn có thể biết như:

Cựu tổng thống Hoa Kỳ Zachary Taylor

Diễn viên Tom Cruise

Diễn viên Clint Eastwood

Nhà soạn nhạc Frank Zappa

Phi hành gia Alan Shepard

Phi công Amelia Earhart

Võ sư Bruce Lee

…

2. ISTP là người như thế nào?

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm ISTP là gì thì sau đây là đặc điểm của nhóm tính cách này để bạn dễ nhận biết:

2.1. Đặc điểm tính cách của ISTP là gì?

Những người thuộc nhóm ISTP rất thích khám phá thế giới một cách trực quan thông qua những gì họ được tận mắt nhìn và cảm nhận thấy. Những người mang đặc điểm tính cách này thường học hỏi từ môi trường để hoàn thiện bản thân của mình một cách tốt nhất. Dưới đây là các điểm thú vị trong nhóm tính cách này:

Họ là người hướng nội : Thích sự yên tĩnh và sẽ chỉ tương tác, tâm sự với những người bạn thân thiết. Việc tiếp xúc với những người không quen sẽ khiến họ tốn nhiều năng lượng.

Nhóm ISTP cũng là người thiên về lý trí hơn là cảm xúc , họ coi trọng tiêu chí đánh giá khách quan hơn là sở thích của cá nhân. Vì vậy, mỗi khi đưa ra quyết định, ISTP thường dựa trên sự logic hơn là sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.

Nhóm người thuộc tính cách ISTP luôn nhìn nhận vấn đề một cách linh hoạt, và họ không đưa ra quyết định, đánh giá quá sớm mà quyết định của họ sẽ còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Đặc điểm của người thuộc nhóm tính cách ISTP là gì?

2.2. Mối quan hệ cá nhân

Khi hiểu rõ ISTP là gì cũng giúp chúng ta hiểu hơn về mối quan hệ cá nhân của họ. Những người thuộc nhóm này không gặp quá nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Họ có nhiều sở thích đa dạng, điều này giúp họ dễ dàng kết nối với những người có sở thích giống mình.

Tuy nhiên, nhóm ISTP thường sống cho hiện tại và ít quan tâm đến tương lai. Họ thích từng bước phát triển mối quan hệ thay vì cam kết lâu dài. Nếu một mối quan hệ gây hứng thú với họ, họ sẽ nỗ lực để duy trì và phát triển nó. Ngược lại, nếu mối quan hệ không phù hợp, họ sẽ sẵn lòng từ bỏ và tìm kiếm mối quan hệ khác thích hợp hơn.

Điểm mạnh của nhóm người ISTP là gì trong các mối quan hệ:

Luôn thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và vui vẻ.

Sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ.

Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề xảy ra hàng ngày.

Tự tin trong mọi lĩnh vực.

Luôn tôn trọng nhu cầu, mong muốn và không gian riêng tư của người khác.

Dễ dàng chấp nhận kết thúc một mối quan hệ.

Không sợ bị chỉ trích và xung đột. Quyết đoán trong việc đưa ra hình phạt, dù không thích làm điều đó.

Điểm yếu của nhóm người ISTP là gì trong các mối quan hệ:

Đôi khi vô tâm, không đồng cảm với cảm xúc của người khác.

Thường có xu hướng tự thu mình.

Sống trong hiện tại, khó đảm bảo sự lâu dài trong tương lai.

Cách biểu đạt cảm xúc có thể hơi vụng về.

Thích sự riêng tư và không muốn ai xâm phạm vào không gian đó.

2.3. Tại nơi làm việc

Trong công việc, tính cách của người ISTP là gì? Tại nơi làm việc, nhóm người thuộc tính cách này rất đam mê và có động lực mạnh mẽ để áp dụng và tối ưu hoá các giải pháp kỹ thuật. Họ thích sử dụng thành thạo những công cụ đơn giản như máy may, búa và cũng sẵn sàng làm việc với những công cụ hiện đại trong lĩnh vực kinh doanh.

Bên cạnh đó, họ có đam mê giải quyết sự cố và tìm ra giải pháp để tận dụng tối đa kỹ năng và tay nghề của mình. Thay vì việc lên kế hoạch hoặc áp dụng lý thuyết thì họ thích tìm ra hướng giải quyết các vấn đề thực tế.

Đặc điểm của người thuộc nhóm tính cách ISTP tại nơi làm việc

3. ISTP hợp với tính cách nào?

Những người thuộc nhóm tính cách ISTP thường rất kín đáo trong giao tiếp. Họ rất giỏi quan sát và nắm bắt tình huống. Khi đã hiểu rõ được đặc điểm tích cách của ISTP là gì thì sẽ thấy rằng những nhóm tính cách như ISTJ, ESTP và ISFP có sự tương đồng với ISTP có thể dễ dàng kết nối với nhau.

Các nhóm tính cách INTP, ISFJ, ESFP và ESTJ dù có đôi chút khác biệt với ISTP về tính cách nhưng họ dễ dàng bị thu hút bởi sự khác biệt đó của nhau nên cũng dễ dàng kết nối và làm quen với nhau.

4. Điểm mạnh và điểm yếu của người thuộc nhóm tính cách ISTP là gì?

Dù thuộc nhóm tính cách nào thì con người cũng sẽ sở hữu điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Dưới đây là một số đánh giá cụ thể về ưu, nhược điểm của nhóm tính cách này:

4.1. Điểm mạnh của ISTP là gì?

Tinh thần lạc quan : Người thuộc nhóm ISTP có tính cách vui vẻ, tràn đầy năng lượng và cảm hứng từ mọi thứ xung quanh. Và họ rất ít khi bị stress khi đang làm việc.

Có tư duy sáng tạo nhưng vô cùng thiết thực : Tuy những người thuộc nhóm tính cách này có trí tưởng tượng rất sống động. Các ý tưởng sáng tạo của họ có khả năng sử dụng trong thực tế và thường được áp dụng cho máy móc.

Luôn bình tĩnh giải quyết các vấn đề xảy ra khủng hoảng : Nhóm người thuộc tính cách ISTP thường không quá bận tâm đến những rủi ro. Đây cũng là cách để phản ứng nhanh và bình tĩnh xử lý với các khủng hoảng và tình huống bất ngờ xảy ra.

Linh hoạt : Chính sự linh hoạt và lạc quan cho phép ISTP có thể thoải mái kết hợp tư duy logic và sự ngẫu hứng của cá nhân, giúp họ nhìn nhận vấn đề một cách linh hoạt và sáng tạo hơn.

Biết cách thể hiện năng lực của bản thân: ISTP luôn biết cách thể hiện và bảo tồn năng lượng của mình khi cần thiết.

Những điểm mạnh của người thuộc nhóm ISTP là gì?

4.2. Điểm yếu của ISTP là gì?

Bên cạnh các điểm yếu thì nhóm tính cách ISTP cũng tồn tại một số điểm yếu nhất định sau:

Cứng đầu : Khi có người chỉ trích thói quen, lối sống hoặc ý tưởng của ISTP thì họ sẽ dẽ trở nên nổi cáu và cứng đầu.

Có thể gặp rủi ro : Đôi khi quan sát thái độ của một người nào đó mà ISTP có thể xung đột với đồng nghiệp. Và họ thường xuyên lựa chọn chấp nhận các rủi ro chỉ vì họ thích làm như vậy.

Riêng tư và quá kín đáo : Đối với các vấn đề riêng tư hoặc nhạy cảm thì các ISTP sẽ giữ quan điểm riêng cho bản thân và không đưa ra quá nhiều ý kiến.

Nhanh chán nản : Nhóm người thuộc tính cách ISTP khó có thể chuyên tâm vào một vấn đề trong thời gian dài. Thay vào đó, họ thường luôn để tâm trí suy nghĩ đến những điều thú vị khác.

Không thường xuyên cam kết: Thay vì việc cam kết một điều gì đó trong khoảng thời gian dài thì họ lại thích xem xét về nghĩa vụ mỗi ngày của mình hơn.

5. ISTP hợp với nghề nào?

Với khả năng tư duy logic và quyết đoán, ISTP thường tìm thấy sự phù hợp trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Dưới đây là một số gợi ý về các ngành mà họ có thể phát triển:

5.1. Nhà thiết kế

Một số công việc liên quan đến thiết kế như nhà thiết kế thời trang, thiết kế nội thất hay kiến trúc sư. Thế mạnh của nhóm tính cách này là dễ dàng bộc lộ sức sáng tạo của mình khi xử lý các công việc liên quan đến thiết kế - Một ngành nghề đề cao sự sáng tạo và các ý tưởng mới mẻ.

Muốn theo đuổi và thành công trong công việc thiết kế, các ISTP nên trau dồi kiến thức và các kỹ năng mềm liên quan như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,...

Những người thuộc nhóm tính cách ISTP phù hợp làm trong ngành thiết kế

5.2. Lập trình viên

Nhờ vào thế mạnh về sự kết hợp giữa yếu tố logic và linh hoạt, ISTP khi làm lập trình viên sẽ toả sáng và có xu hướng làm tốt các đầu mục công việc thiên về kỹ thuật như: Viết code, sửa lỗi và chạy các đoạn mã,...

Đây là công việc mà các ISTP có thể đạt được nhiều thành tựu nếu họ nỗ lực, không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng mỗi ngày. Công việc này sẽ mang lại niềm đam mê cho các ISTP khi họ được thoả sức khám phá trong một môi trường làm việc năng động và luôn biến đổi.

5.3. Phi công

Những người ISTP thường bị thu hút bởi những sự vật dịch chuyển như máy bay. Đặc biệt, họ có thể đối phó với các tình huống bất ngờ một cách linh hoạt. Trong mọi vấn đề, cách giải quyết của người ISTP là tập trung vào chi tiết và hiệu quả thực tế, vì vậy mọi việc đều được xử lý nhanh chóng và hợp tình hợp lý.

Một trong những thế mạnh của ISTP là khả năng xử lý khủng hoảng cực kỳ xuất sắc. Các ISTP sẽ không bị áp đặt bởi rủi ro cho nên họ luôn phản ứng nhanh chóng và thậm chí bình tĩnh trong những tình huống khẩn cấp và khó khăn. Đây cũng là một trong các yêu cầu cần thiết và quan trọng khi làm công việc phi công.

5.4. Vận động viên đua xe

Phần lớn những người có thuộc nhóm tính cách ISTP đều thích những hoạt động liên quan đến thể chất, có tính mạo hiểm cao cho nên vận động viên đua xe là một trong những nghề phù hợp mà họ có thể theo đuổi.

Khi trở thành vận động viên đua xe, họ sẽ có cơ hội thể hiện được cá tính, cũng như kỹ năng quan sát và giải quyết những vấn đề thực tế một cách linh hoạt nhất. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan, luôn tràn đầy sự tự tin và lý tưởng của những ISFP cũng giúp họ thực hiện được ước mơ trở thành một vận động viên đua xe chuyên nghiệp.

5.5. Cảnh sát

Công việc này được đánh giá là phù hợp với những ISTP có phẩm chất luôn giữ vững niềm tin và quan điểm của mình. Dù không thích những nguyên tắc và quy định cố hữu nhưng ISTP luôn cố gắng tuân theo vì lợi ích chung của cả tập thể và họ hy vọng mọi người cũng nên lấy họ làm tấm gương.

Khi trở thành cảnh sát, họ sẽ có môi trường để phát huy thế mạnh về sự nhiệt huyết của mình. Với tính cách tích cực, nhanh nhạy, họ hiếm khi gặp căng thẳng trong công việc và trong cuộc sống. Họ sẽ luôn biết cách để giải quyết mọi vấn đề một cách bài bản.

5.6. Nhân viên cứu hoả

Những người thuộc nhóm tính cách ISTP rất phù hợp làm lính cứu hoả, bởi họ có thể đối phó với những tình huống bất ngờ một cách linh hoạt. Cách giải quyết của họ sẽ tập trung vào chi tiết và hiệu quả thực tế. Do đó mà mọi vấn đề khi qua tay các ISTP đều được giải quyết hợp lý một cách nhanh chóng.

Muốn thành công trong công việc lính cứu hoả, các ISTP cần kết hợp các kỹ năng cứng và mềm. Một số kỹ năng phải kể đến đó là: Kỹ năng phản xạ tốt, có thể lực tốt, kỹ năng sơ cứu, kỹ năng làm việc nhóm,...

Các ngành nghề phù hợp với nhóm tính cách ISTP

Ngoài những nghề nghiệp cụ thể kể trên, ISTP cũng phù hợp với các công việc khác như:

Công việc về địa chất, nghiên cứu sinh vậ t (Nhà sinh vật học, nhà địa chất,...)

Phân tích tài chính, kinh tế (Tư vấn chứng khoán, chuyên viên tài chính,...)

Công nghệ thông tin (Lập trình viên, chuyên giá máy tính, nhà phát triển phần mềm,...)

Công việc chăm sóc sức kho ẻ như: Y tá, bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng, huấn luyện viên thể hình)

Các công việc liên quan đến máy móc, kỹ thuật (Thợ kim hoàn, thợ may, thợ cơ khí, kỹ sư xây dựng,...)

Đây đều là những công việc có môi trường và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo phù hợp với nhóm tính cách ISTP. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải làm các công việc này mà có thể thử sức với những lĩnh vực khác theo mong muốn, sở thích của bản thân. Miễn sao bạn hiểu được điểm mạnh của mình để có thể phát huy được chúng một cách hiệu quả nhất trong công việc.

6. Nguyên tắc phát triển bản thân của người ISTP là gì?

Để có thể phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp, các ISTP cần tuân theo những nguyên tắc sau đây:

Trau dồi thế mạnh : Nhóm người ISTP sở hữu ưu điểm là có thể chất tốt. Do đó, việc trau dồi điểm mạnh sẽ giúp ISTP cảm thấy thoải mái, vui vẻ và là nền tảng để phát triển bản thân trong tương lai.

Khắc phục các điểm yế u: Muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, các ISTP phải biết cách khắc phục các điểm yếu mà bản thân đang gặp phải. Đặc biệt, các ISTP cần mạnh mẽ đối mặt với những điều mà mình không biết và chấp nhận hoàn cảnh mới. Việc này sẽ giúp cho họ tích lũy cho bản thân nhiều trải nghiệm hữu ích nhất.

Tôn trọng nhu cầu về hành động của mình: Điều này là một trong những nguyên tắc giúp ISTP có động lực để làm việc tốt nhất. Vì vậy, bạn đừng kìm hãm bản thân mình mà hãy chọn một môi trường phù hợp nhất cho phép mình được thoải mái thể hiện năng lực.

Nêu rõ quan điểm của mình : Trong tất cả các cuộc thảo luận, nhóm người sở hữu tính cách ISTP luôn cần phải nói rõ quan điểm của mình để giúp mọi người hiểu hơn về cách tư duy, hay suy nghĩ của mình. Việc này sẽ giúp cho những mối quan hệ công việc của ISTP thêm phần bền vững và gắn bó hơn.

Luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp : Các suy nghĩ tiêu cực chỉ làm cho bản thân mất động lực vào cuộc sống. Do đó, các ISTP cần phải luôn hướng đến những điều tích cực dù đang trong bất kỳ hoàn cảnh tồi tệ nào để trở nên mạnh mẽ và thành công hơn.

Quan tâm đến mọi người xung quanh: Đây là một cách tốt giúp cho những người thuộc nhóm tính cách ISTP học hỏi được các ý tưởng, cách làm hay và độc đáo từ họ.

Sau khi đã tìm hiểu rõ ISTP là gì, hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về tính cách này cũng như lựa chọn được hướng đi phù hợp nhất cho bản thân mình trong tương lai. Chúc bạn luôn thành công với niềm đam mê của mình!