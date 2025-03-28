Job3s.ai cùng Học viện Ngân hàng tìm Quán quân cuộc thi hùng biện tiếng Anh U-XPRESS 2025

Ngành du lịch, tựa như một đồng xu hai mặt, vừa mang đến những lợi ích kinh tế to lớn, vừa ẩn chứa những tác động tiêu cực đến môi trường, văn hóa và xã hội của con người. Đây là một lời cảnh tỉnh, buộc chúng ta phải đối diện với thực tế rằng sự phát triển du lịch không phải lúc nào cũng màu hồng. Là thế hệ trẻ, liệu chúng ta có thể khai thác tối đa những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại, đồng thời giảm thiểu những hệ lụy mà nó gây ra? U-XPRESS 2025 trở lại mùa thứ 7 với chủ đề EXPLORISK - "Travel wide, protect the pride" sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu rõ điều này.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh U-XPRESS do Khoa Ngoại ngữ của Học viện Ngân hàng được tổ chức thường niên. Đây là một sân chơi ý nghĩa, giúp các thí sinh rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, nâng cao khả năng giao tiếp và diễn thuyết bằng tiếng Anh. Cuộc thi hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên tại Hà Nội, tạo cơ hội trau dồi kiến thức, mở rộng hiểu biết xã hội và phát triển bản thân. Vòng chung kết của U-XPRESS 2025 sẽ chính thức diễn ra vào đầu tháng 4 này hứa hẹn sẽ rất kịch tích, thú vị và hấp dẫn.

Job3s.ai trở thành người bạn tin cậy của các thí sinh trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi U-XPRESS 2025. CEO Tony Vũ của Job3s.ai chia sẻ: "Hoạt động du lịch trên biển gây ô nhiễm do rác thải, hóa chất. Lượng rác thải lớn từ du khách gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh U-XPRESS 2025 với chủ đề về các tác động tiêu cực của du lịch rất bổ ích và cần thiết giúp thế hệ trẻ có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đồng hành của Job3s.ai sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp sinh viên vừa phát triển được khả năng tiếng Anh của mình vừa hiểu được thực trạng kinh tế, xã hội hiện tại".

U-XPRESS 2025 nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên học sinh

Hành trình U-XPRESS 2025 bao gồm 4 vòng thi:

Vòng 1: Vòng Đơn (03/03 - 11/03)

Vòng 2: Vòng Phỏng vấn (12/03 - 16/03)

Vòng 3: Vòng Video (18/03 - 29/03)

Vòng 4: Vòng Chung kết (02/04)

Hiện tại, hành trình đi tìm lời giải đáp của U-XPRESS 2025 đã đi đến chặng đua kịch tính nhất: Vòng 4 - Vòng chung kết. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia để có cơ hội "diện kiến" những màn đấu trí của Top 3 đội thi xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Dưới đây là chi tiết thời gian và địa điểm theo dõi Chung kết cuộc thi:

Thời gian: 18h, thứ Tư, ngày 02/04/2025

Địa điểm: D1.100 - Hội trường lớn - Học viện Ngân hàng