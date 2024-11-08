Job3s.ai mang đến hàng ngàn cơ hội vàng tại Ngày hội việc làm UEB Job Fair 2024

Job3s đồng hành cùng UEB Job Fair 2024

Ngày hội việc làm (UEB Job Fair) là chương trình thường niên được tổ chức bởi trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với mục tiêu nâng cao chỉ số sinh viên ra trường có việc làm. Sự kiện còn là kênh kết nối ba bên gồm doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường.

UEB Job Fair 2024 có quy mô rất lớn, gần 10.000 sinh viên trực thuộc các trường Đại học Quốc gia Hà Nội và các sinh viên trên địa bàn Hà Nội có nhu cầu tìm hiểu về cơ hội việc làm. Tham gia chương trình, sinh viên không chỉ được gặp gỡ các nhà tuyển dụng hàng đầu mà còn xây dựng những mối quan hệ giá trị, mở rộng cơ hội thành công cho sự nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của hàng trăm nhà tài trợ lớn, trong đó nổi bật là job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm trực tuyến tại Việt Nam tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI thông minh hàng đầu thế giới, giúp tự động kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng chỉ trong vòng 3 giây. Nền tảng trực thuộc Công ty Công nghệ 3S GROUP, được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ AI hàng đầu thế giới và Việt Nam.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp nền tảng job3s.ai tham gia với vai trò là nhà tài trợ chính thức đồng hành cùng chương trình đem đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cùng giải pháp tuyển dụng tối ưu cho sinh viên và doanh nghiệp. Tại sự kiện, gian hàng của thương hiệu thu hút đông đảo người tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

Đại diện nền tảng tuyển dụng job3s.ai cho biết: “Đồng hành cùng UEB Job Fair 2024 năm nay, job3s.ai với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng các hoạt động bổ ích sẽ hỗ trợ tối đa cho các ứng viên trẻ tự tin hơn khi bước vào thị trường tuyển dụng sôi động nhưng cũng đầy cạnh tranh như hiện nay”.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, thị trường lao động có bước chuyển mình đáng kể dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố mới như: Trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa hay chuyển đổi số… Bên cạnh những cơ hội lớn, sự thay đổi này còn đặt ra không ít thách thức cho các bạn trẻ.

Thực tế cho thấy rằng, khi đi tìm kiếm việc làm, các ứng viên trẻ thường gặp những vấn đề như: Chưa nắm bắt được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế và áp dụng hiệu quả trong các trường hợp cụ thể; Thiếu kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm khi ứng tuyển; Thị trường lao động cạnh tranh gay gắt.

Theo đó, đến với gian hàng của job3s.ai tại UEB Job Fair 2024, sinh viên được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tư vấn định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để gia tăng tỉ lệ thành công trong việc ứng tuyển, hỗ trợ chỉnh sửa và hướng dẫn cách "make up" CV 1:1 để chinh phục nhà tuyển dụng…

Đặc biệt, sinh viên còn nhận được hàng nghìn cơ hội việc làm, thực tập hấp dẫn thông qua nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí job3s.ai. Nền tảng còn cung cấp nhiều công cụ ứng dụng công nghệ AI thông minh hỗ trợ đắc lực cho sinh viên như tạo CV, thư xin việc, đơn xin việc, hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch… nhanh chóng, đơn giản và chuyên nghiệp.

Giải pháp tuyển dụng tối ưu cho doanh nghiệp

Không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các ứng viên trẻ, nền tảng job3s.ai còn mang đến giải pháp tuyển dụng cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài tại UEB Job Fair 2024.

Nhờ ứng dụng hơn 20 loại AI thông minh, nền tảng giúp tự động hóa các quy trình tuyển dụng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Hệ thống sẽ tự động phân tích, đánh giá và sàng lọc những điểm phù hợp giữa CV xin việc và bản mô tả công việc để đưa ra gợi ý phù hợp, sau đó tự động kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng. Ngoài ra, job3s.ai cung cấp chế độ bảo hành cho các nhà tuyển dụng, đảm bảo sự hài lòng cho các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tín nhiệm hợp tác.

Thông qua Ngày hội việc làm UEB Job Fair 2024, nền tảng job3s.ai đã giúp kết nối thành công hàng nghìn ứng viên và nhà tuyển dụng. Với những giá trị mà job3s mang đến sự kiện năm nay, nền tảng hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho tất cả các ứng viên trên con đường xây dựng sự nghiệp, chinh phục thành công.

Về nền tảng tuyển dụng job3s.ai

Job3s.ai là nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được sáng lập bởi Chủ tịch & CEO Tony Vũ - người luôn có quan điểm và triết lý kinh doanh là: "Tử tế từ tâm" và "Chất lượng, uy tín quan trọng hơn doanh thu".

Trong sự nghiệp, CEO Tony Vũ đã dành được nhiều giải thưởng rất lớn như: Huy hiệu hữu nghị và bằng khen của Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng, đưa job3s.ai trở thành Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á; Thương hiệu uy tín quốc gia; Giải thưởng Sao Khuê nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, CEO Tony Vũ còn học hai trường đại học và từng đậu Thủ khoa Tiến sĩ và đang là nghiên cứu sinh bậc Tiến Sĩ – Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể và nhiều giải thưởng uy tín, CEO Tony Vũ còn có bề dày kinh nghiệm thực tế trong đa dạng các lĩnh vực như hàng tiêu dùng FMCG, tài chính – ngân hàng, đầu tư….

Trước khi phát triển mạnh nền tảng tuyển dụng job3s.ai và trang thông tin điện tử tổng hợp VNtre.vn (hai nền tảng thuộc 3S GROUP), anh đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu thế giới trong và ngoài nước như Tập đoàn Coca Cola, Tập đoàn Unilever, Ngân hàng ANZ, Diligo Holdings, KUTO Nhật Bản,…

