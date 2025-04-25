Jobs Fair 2025: Ngày hội việc làm dành cho sinh viên khối nành sức khỏe

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 25/04/2025
Sự trở lại đầy hứa hẹn của Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 dành cho các bạn sinh viên khối ngành sức khỏe trên địa bàn miền Bắc, là sự kiện được mong chờ nhất mùa hè này.
Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 là một trong những sự kiện nổi bật nằm trong chuỗi chương trình thường niên Pharma Fest - Hướng nghiệp dược, do Đoàn Thanh niên trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức với mong muốn đem lại sân chơi bổ ích, giúp cho sinh viên có cơ hội được tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế về lĩnh vực dược. Tiếp nối sự thành công của những mùa trước, chương trình đã chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới cùng nhiều bất ngờ đang chờ đón các bạn sinh viên.

Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 là sự kiện được nhiều bạn sinh viên quan tâm
Đến với chặng hành trình Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025, các bạn trẻ sẽ được giao lưu cùng các doanh nghiệp uy tín trong ngành dược để có cái nhìn trực quan, cụ thể hơn về ngành nghề trong tương lai. Đây không chỉ là cơ hội giúp người tham gia học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên sâu, trải nghiệm thực tiễn tới từ các chuyên gia đầu ngành mà thông qua đó còn định hướng được cho bản thân những bước tiến cụ thể trong chặng đường kiếm tìm việc làm phù hợp với bản thân.

Ngay trong chương trình, các cố vấn dày dặn kinh nghiệm giải đáp tường tận cho những thắc mắc về doanh nghiệp đến từ các bạn sinh viên, đưa các bạn một cái nhìn tổng quát và tiếp cận gần hơn tới bối cảnh thực tế của ngành dược hiện nay. Qua buổi gặp gỡ, sinh viên có thể mở rộng thêm mối quan hệ đồng thời hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

Sinh viên tham gia gian trại của các doanh nghiệp dược. (Tư liệu: Ngày hội việc làm Jobs Fair 2024)
Điều đặc biệt làm nên dấu ấn cũng như tạo sức hút lớn tới đông đảo sinh viên khối ngành sức khỏe trên địa bàn miền Bắc chính là việc các bạn hoàn toàn có thể trực tiếp nộp CV tới những đơn vị tuyển dụng tại gian trại của họ ngay trong thời gian diễn ra chương trình. Các doanh nghiệp xuất hiện trong chương trình đều có vị trí đứng vững vàng trong thị trường ngành dược hiện nay và đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng phù hợp gia nhập vào công ty của họ. Đây chính là cơ hội hiếm có dành cho những bạn sinh viên mong muốn được thử sức làm việc ở môi trường chuyên nghiệp cùng đội ngũ dược sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề.

Bên cạnh đó, Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 còn là nơi để các doanh nghiệp có thể lan tỏa bản sắc, văn hóa cá nhân của doanh nghiệp tới gần hơn với các bạn sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội nói riêng và sinh viên các trường đại học trong khối ngành sức khỏe trên toàn địa bàn miền Bắc nói chung.

Ngoài những gian trại tới từ các công ty dược trong nước và quốc tế, Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 dự kiến thu hút tới hơn 3000 bạn sinh viên thuộc khối ngành y dược trên toàn địa bàn miền Bắc, đồng thời hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm bổ ích cùng nhiều hoạt động lý thú. Các bạn không chỉ có cơ hội “bỏ túi” nhiều kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia vào những hoạt động giải trí đầy sôi động có mặt ngay tại chương trình. Những gian hàng đồ ăn đồ uống, minigame bốc thăm trúng thưởng với vô vàn phần quà giá trị hay những màn trình diễn vô cùng năng lượng đến từ các bạn sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội cũng thu hút được số lượng đông đảo các bạn sinh viên quan tâm.

Minigame bốc thăm trúng thưởng tới từ chương trình là sự kiện nhận được sự hưởng ứng từ các bạn trẻ. (Tư liệu: Ngày hội việc làm Jobs Fair 2024)
Bên lề sự kiện, chương trình cũng sẽ tổ chức một cuộc thi đặc biệt dành cho các bạn sinh viên có mong muốn thể hiện bản thân mình với các doanh nghiệp ngay tại sự kiện. Cơ hội cho bạn - PharmaChance 2025 là chương trình được tổ chức với sứ mệnh mở rộng cơ hội cho người tham gia trực tiếp sự kiện được thể hiện năng lực lao động của bản thân và được tuyển dụng vào các công ty dược hàng đầu ngay tại Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 diễn ra vào 27/04 sắp tới. Những thông tin chi tiết về thể lệ cũng như cách thức tham gia sẽ được BTC cập nhật trên Fanpage Đoàn Thanh niên trường Đại học Dược Hà Nội!

Cơ hội cho bạn - PharmaChance là cuộc thi đặc biệt trong sự kiện Jobs Fair 2025
Đêm chung kết của PharmaChance 2025 cũng sẽ được diễn ra vào buổi tối ngày 27/04. Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi đọ sức tranh tài gay cấn tới từ các đội thi xuất sắc nhất qua những phần tranh tài bùng nổ hơn bao giờ hết. Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi cũng đang dần đi đến hồi kết, liệu đội thi nào sẽ xuất sắc trở thành Quán quân của cuộc thi Pharmacy Creator 2025?

Chung kết PharMarketing Race 2024 có sự tham gia của Big Daddy
Hãy follow ngay Fanpage Đoàn Thanh niên Đại học Dược Hà Nội để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về sự kiện Ngày hội việc làm Jobs Fair 2025 diễn ra vào ngày 27/04 sắp tới để chinh phục những nhà tuyển dụng và có cơ hội được kiếm tìm được vị trí việc làm phù hợp với bản thân trong tương lai. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

