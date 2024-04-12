Kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân là một yếu tố quan trọng khi giới thiệu bản thân trong một bản CV hoặc trong một cuộc phỏng vấn việc làm. Nó giúp cho nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về những mục tiêu của ứng viên và cách mà ứng viên sẽ phát triển bản thân trong công việc. Để hiểu rõ hơn cùng Job3s đọc bài viết dưới đây nhé.

1. Kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân trong CV là gì?

Với bất kỳ ứng viên nào cũng vậy, trong quá trình ứng tuyển của mình, mẫu CV là tài liệu cần được hoàn thiện chỉn chu nhất để có thể tạo ấn tượng trước nhà tuyển dụng và mở ra cánh cửa việc làm cho mình.

Định hướng của bạn trong công việc ở tương lai

Thực tế thì nghe có vẻ khá vĩ mô, thế nhưng, về cơ bản thì kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân chính là mục tiêu nghề nghiệp. Đây chắc chắn là thuật ngữ có phần quen thuộc hơn với chúng ta khi viết và hoàn thiện nội dung trong mẫu CV đẹp của mình.

Kế hoạch phát triển sự nghiệp trong CV chính là nội dung thể hiện sự định hướng của bạn trong công việc ở tương lai. Nó có thể là tương lai gần, tương lai xa hơn và cũng có thể là cả hai. Tùy vào từng cá nhân với việc xây dựng mục tiêu cho mình ra sao thì sẽ đề ra kế hoạch phát triển để sự nghiệp thăng tiến hơn.

Phần nội dung này không chỉ thể hiện được tinh thần cầu tiến của ứng viên mà còn giúp nhà tuyển dụng lựa chọn được ứng viên tiềm năng khi quá cách xây dựng kế hoạch của ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ thấy được tố chất, tư duy logic của họ. Từ đó, chọn lọc cho mình những cá nhân phù hợp với yêu cầu công việc cũng như yêu cầu thực tế của công ty, doanh nghiệp.

Do vậy mà việc thể hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân trong CV là rất quan trọng để bạn tạo dấu ấn tốt hơn trước nhà tuyển dụng.

2. Gợi ý cách viết kế hoạch phát triển sự nghiệp trong CV chi tiết

Hiểu về kế hoạch phát triển sự nghiệp trong CV là gì rồi thì ở phần này Job3s gợi ý cách viết chi tiết về kế hoạch phát triển sự nghiệp để bạn hiểu hơn về những mục tiêu của ứng viên và cách mà ứng viên sẽ phát triển bản thân trong công việc nhé.

2.1. Nội dung cần thể hiện được trong kế hoạch phát triển sự nghiệp

Không phải tự nhiên mà kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân được đưa vào trong CV xin việc của ứng viên. Thực tế, thì qua nội dung này, nhà tuyển dụng sẽ thấy được nhiều điều ở ứng viên. Những điều mà nhà tuyển dụng thấy sẽ là điều mà bạn cần thể hiện được trong kế hoạch phát triển sự nghiệp hay mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Sự phù hợp với vị trí ứng tuyển:

Kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân nói lên điều mà bạn hướng đến trong sự nghiệp của mình. Và đây chính là sự phản ánh rõ nét nhất về tính cách, quan điểm cũng như tác phong làm việc của bạn. Là một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, điều này là đủ để họ có thể đưa ra các phán đoán, đánh giá về sự phù hợp của bạn với vị trí mà bạn ứng tuyển ra sao.

Nội dung kế hoạch cần được thể hiện sự phù hợp với vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

Hơn hết, với các vị trí đòi hỏi sự xông pha, dám thử thách thì mục tiêu mà bạn đề ra sẽ cho thấy được liệu bạn có sẵn sàng cho điều đó hay không. Và tùy vào từng vị trí khác nhau mà tầm nhìn của mỗi ứng viên lại có sự khác biệt. Vì vậy, bạn cần có sự tư duy để điều chỉnh và đặt ra mục tiêu sao cho thực tế và phù hợp với vị trí mình ứng tuyển nhất.

Khả năng gắn bó với công ty:

Rất nhiều trường hợp sau khi trúng tuyển và được đào tạo thì ứng viên đã “dứt áo ra đi” khi đủ lông đủ cánh. Đây là điều mà các nhà tuyển dụng đều rất không thích vì khá mất công tuyển dụng, đào tạo nhưng khả năng gắn bó lại không lâu.

Chính vì vậy mà mục tiêu nghề nghiệp của bạn cần cho thấy được khả năng gắn bó lâu dài của bạn với công ty bằng cách bày tỏ mong muốn về việc đóng góp vào sự phát triển chung của công ty trong tương lai dài.

Khả năng gắn bó với công ty (Nguồn: Internet)

Tính cách của ứng viên:

Những người có tính cách khác nhau thì tầm nhìn, mong muốn cũng sẽ khác nhau. Do đó mà kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân sẽ là cách để nhà tuyển dụng thấy rõ được tính cách đó.

Với những người có tham vọng thì mục tiêu của họ sẽ rất to lớn nhưng cũng rất thực tế. Còn với những người thích ổn định thì mục tiêu của họ không quá xa vời mà khá đơn giản và sự an phận này thường là điều mà nhà tuyển dụng không muốn ở ứng viên.

Cách làm việc khoa học:

Một người làm việc khoa học là người có tư duy logic và biết sắp xếp cũng như lên kế hoạch một cách chi tiết và rõ ràng. Vì thế mà cách bạn triển khai kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân càng cụ thể, rõ ràng thì càng thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình.

2.2. Cách viết kế hoạch phát triển sự nghiệp

Cách viết kế hoạch phát triển sự nghiệp ngắn hạn:

Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngắn hạn sẽ là những dự định, mục tiêu trong tương lai gần của bạn. Đây là những điều mà bạn có thể làm được và tất nhiên sẽ là nó rõ ràng, cụ thể ở trong tầm tay của bạn.

Thế nhưng, trường hợp bạn vẫn chưa biết được mục tiêu gần của mình như thế nào thì hãy dựa vào phần thông tin về yêu cầu công việc trong tin tuyển dụng được đăng tải. Biết được những điều họ muốn, bạn sẽ biết mình cần đáp ứng được điều gì để thỏa mãn nhu cầu đó. Tuy nhiên, hãy cần khéo léo để đảm bảo tính chính xác về khả năng của mình cũng như làm hài lòng nhà tuyển dụng.

Cách viết kế hoạch phát triển sự nghiệp dài hạn:

Mục tiêu nghề nghiệp dài hạn sẽ khác với mục tiêu ngắn hạn, đây là những điều mà bạn cần có một lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Đây chính là mục đích cuối cùng mà bạn hướng đến và mong muốn đạt được khi quyết định ứng tuyển vào công ty. Vì vậy mà nó mang tính quyết định cũng như ảnh hưởng tới lộ trình, hướng đi mà bạn xây dựng cho mục đích của mình.

Thông qua kế hoạch phát triển sự nghiệp dài hạn của bản thân, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá về động cơ của bạn khi ứng tuyển vào công ty là gì. Lộ trình mà bạn xây dựng có phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty hay không? Chỉ khi có chung mục đích thì đoạn đường mà chúng ta đi cùng nhau mới có thể dài được.

Do đó, để đạt được hiệu quả với mục tiêu nghề nghiệp dài hạn thì bạn sẽ cần có mục tiêu riêng sát với mục tiêu chung và điều bạn làm sẽ mang lại giá trị cũng như lợi ích cho công ty.

Viết kế hoạch phát triển sự nghiệp trong 3 đến 5 năm tới:

Mục tiêu nghề nghiệp trong 3 đến 5 năm tới là điều mà khá nhiều nhà tuyển dụng muốn biết ở ứng viên. Bởi đây là một mốc thời gian rất rõ ràng và cụ thể, vì thế mà kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn cũng cần như thế.

Khi đã hiểu về cách viết mục tiêu ngắn hạn và dài hạn thì bạn sẽ phần nào đo lường được mục tiêu trong 3 đến 5 năm tới của mình. Tuy nhiên, để nổi bật hơn thì bạn nên cho nhà tuyển dụng biết được năm đầu tiên bạn làm gì, năm thứ 2 sẽ là gì,... Như vậy, sự chú ý của nhà tuyển dụng sẽ bị kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn trong 3 - 5 năm tới hấp dẫn.

Kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân bằng mục tiêu ngắn và dài hạn

3. Cần tránh khi viết kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân

Nắm bắt cách viết thôi là chưa đủ với bạn để có một nội dung kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân ấn tượng trong CV. Tiếp theo đây sẽ là một số điều mà bạn không nên bỏ qua để hoàn thiện kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân sao cho chuẩn nhất.

Mục tiêu quá chung chung

Viết mục tiêu chung chung là cách viết cực kỳ phổ biến, đặc biệt là với những bạn chưa có kinh nghiệm. Với cách viết như vậy, bạn sẽ không truyền tải được bất cứ thông tin gì tới nhà tuyển dụng và khả năng để họ ấn tượng với bạn đó chính là không gì cả.

Mục tiêu quá dài

Việc viết quá dài cũng là điều nên tránh khi viết kế hoạch phát triển sự nghiệp/ nguyện vọng cá nhân trong CV. Bởi độ dài chung của CV là có giới hạn, việc bạn viết mục tiêu dài dòng sẽ không mang lại lợi ích nào, thậm chí còn khiến nhà tuyển dụng cảm thấy mệt mỏi vì không biết điều bạn muốn nói nhất là gì.

Mục tiêu không điểm nhấn

Không có điểm nhấn ở đây chính là mục tiêu không nhấn mạnh vào giá trị cũng như lợi ích bạn có thể mang lại cho công ty. Chỉ khi có sự phù hợp giữa mục tiêu riêng và mục tiêu chung thì nhà tuyển dụng mới suy nghĩ và đánh giá bạn nhiều hơn.

Nên viết mục tiêu có điểm nhấn để nhà tuyển dụng chú ý tới bạn

Mục tiêu xa vời

Mục tiêu đề ra cần sát với thực tế và phù hợp với khả năng của bạn. Một người không có gì trong tay nhưng lại muốn làm ông nọ bà kia liệu có khả thi hay không? Vì thế mà khi đề ra mục tiêu cho bản thân, bạn cần hướng tới mục tiêu có tính khả thi cao.

Mục tiêu soán ngôi nhà tuyển dụng

Nếu bạn là nhà tuyển dụng liệu bạn có lo sợ khi có một người định chiếm chỗ của mình hay không? Chẳng ai mong muốn người mình tuyển vào lại nhăm nhe để thay thế mình cả. Vì thế việc có tham vọng là tốt, tuy nhiên bạn cũng cần có sự khiêm tốn cho mình để đi được xa hơn.

Diễn đạt lủng củng và sai chính tả

Mặc dù là lỗi về cách hành văn, thế nhưng khá nhiều người thường cẩu thả và không chau chuốt cho câu từ của mình. Điều này sẽ khiến nhà tuyển dụng đánh giá không cao về bạn khi khả năng viết kém và không có tính cẩn thận quá trình rà soát lại và tải CV miễn phí.

Thể hiện mục tiêu rõ ràng

Trên đây là những thông tin chi tiết về kế hoạch phát triển sự nghiệp nguyện vọng cá nhân mà Job3s muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng, với những chia sẻ trên, bạn đã có được cho mình cách viết kế hoạch phát triển sự nghiệp trong CV chuẩn nhất và tự tin ứng tuyển để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mong muốn.