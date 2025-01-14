Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền? Quy trình khám chi tiết

1. Khám sức khỏe đi làm là gì?

Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền? Khám sức sức khỏe đi làm còn gọi là khám sức khỏe xin việc. Đây là một hình thức khám tổng quát cơ bản theo những danh mục có trong giấy khám sức khỏe xin việc. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể kết hợp các gói khám chuyên sâu để nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình.

Theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, giấy kiểm tra sức khỏe đi làm là giấy tờ thiết yếu trong hồ sơ xin việc, là cơ sở để giúp cho các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng biết được người này có khả năng hoàn thành công việc cũng như thể lực để tham gia các dự án, hoạt động của công ty hay không. Đặc biệt, nếu bạn làm trong các ngành dịch vụ ăn uống thì công ty rất quan tâm đến việc bạn có mắc các bệnh truyền nhiễm không?

Hiện nay, nhiều người cho rằng giấy khám sức khỏe đi làm chỉ là một thủ tục giấy tờ để xin việc nên không chú trọng. Vì thế, họ hoàn thành một cách máy móc, hời hợt và thiếu nghiêm túc. Thực tế, việc khám sức khỏe có vai trò rất quan trọng, giúp bạn theo dõi được tình trạng sức khỏe của bản thân, kịp thời phát hiện ra những chứng bệnh đang ngầm hiện diện trong cơ thể, sớm có biện pháp phòng ngừa và điều trị.

Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền và có thời hạn bao lâu? Giấy khám sức đi làm chỉ có hiệu lực trong vòng 6 - 12 tháng (tùy trường hợp). Đồng thời, giấy cần phải được thực hiện bởi cơ sở y tế có đầy đủ giấy phép hiện hành theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Nếu quá thời hạn quy định, giấy khám sẽ không còn giá trị sử dụng và bắt buộc bạn phải thực hiện khám lại.

Giấy khám sức khỏe là giấy tờ bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ xin việc

2. Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền?

Nhiều người luôn thắc mắc khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền; bởi vì họ thấy khám ở mỗi nơi thì giá khác nhau, không cố định một con số. Theo job3s tìm hiểu, mỗi cơ sở thăm khám sẽ có một mức giá khác nhau, phụ thuộc vào loại hình xét nghiệm mà nơi đó quy định thực hiện hay theo yêu cầu của bạn.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 04/BYT năm 2012, chi phí khám sức khỏe đi làm tại Hồ Chí Minh tại các bệnh viện hay cơ sở công lập là 85.000 đồng. Ngoài ra, nơi khám sẽ thu thêm khoảng 10.000 đồng phí hồ sơ cho mỗi phiếu khám. Như vậy, chi phí sẽ tầm khoảng 100.000 đồng cho 1 lần khám.

Vậy khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền tại các đơn vị y tế ngoài công lập? Đối với các các cơ sở tư nhân hay bệnh viện quốc tế thì chi phí này sẽ cao hơn thường dao động từ 150.000 – 380.000 đồng/lần.

Chi phí khám sức khỏe đi làm sẽ dao động từ 100-120 nghìn đồng tại bệnh viện công

3. Những điều nên lưu ý khi đi khám sức khỏe xin việc

Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền, cần lưu ý gì khi thực hiện? Mặc dù khám sức khỏe chỉ ở mức độ cơ bản và thời gian thực hiện sẽ nhanh hơn gói khám chuyên sâu, nhưng bạn cần phải lưu ý những điều dưới đây để quá trình thăm khám diễn ra thuận lợi.

3.1. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ

Không ít những trường hợp người lao động chỉ quan tâm đến khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền mà không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Vì thế, họ thường phải mất thời gian để bổ sung do không đủ điều kiện thăm khám.

Giấy tờ cần mang theo khi khám sức khỏe là:

2 tấm ảnh chân dung 4x6 được chụp mới nhất trong vòng 6 tháng.

Căn cước công dân

Đơn xin việc có dán hình

Nếu có tiền sử mắc bệnh hoặc đang điều trị bệnh cần mang theo hồ sơ bệnh án và đơn thuốc để cung cấp cho bác sĩ.

Ngoài ra, giấy khám sức khỏe sẽ được được nơi đăng ký thăm khám cấp phát, bạn không cần chuẩn bị. Thông thường mẫu đơn khám sức khỏe có sẵn có trong tập hồ sơ xin việc cũng không dùng đến.

3.2. Chuẩn bị tâm lý tốt

Đối với một số xét nghiệm đặc biệt như nội soi dạ dày, đại tràng, bạn sẽ yêu cầu nhịn ăn ít nhất 6 tiếng trước khi thực hiện. Ngoài ra, siêu âm tuyến tiền liệt và siêu âm ổ bụng cần uống nhiều nước và nhịn tiểu trong vòng 60 phút. Đây là những điều bạn nên nắm rõ để chuẩn bị trước. Tránh trường hợp bác sĩ phải hoãn lại thời gian xét nghiệm khi bạn chưa làm đúng theo yêu cầu.

Trước ngày khám một ngày, bạn nên tránh xa rượu, bia và các chất kích thích để kết quả khám được rõ ràng nhất.

Trong trường hợp bạn bị đái tháo đường, cần tránh uống thuốc và tiêm insulin vào buổi sáng trước khi đi khám kết quả không bị ảnh hưởng.

Đối với nữ giới, việc khám sức khỏe đi làm nên tránh thực hiện vào kỳ kinh nguyệt. Bạn nên chủ động tìm hiểu các xét nghiệm sẽ thực hiện để chuẩn bị tốt nhất.

Chia sẻ thành thật những thông tin về bệnh lý trước đó của bạn với bác sĩ thăm khám.

Nên mặc quần áo phù hợp, thoải mái, không quá bó, quá chật.

Giữ trạng thái ổn định, vui vẻ, lạc quan, không căng thẳng, lo âu.

Lưu ý: Sau khi khám xong, bạn kiểm tra đầy đủ các thông tin trên phiếu khám sức khỏe được trả về để xem có nhầm lẫn hay thiếu sót gì không để kịp thời điều chỉnh, tránh mất thời gian và rắc rối về sau.

Giữ tinh thần thoải mái, thư giãn khi đi khám sức khỏe

4. Quy trình khám sức khỏe đi làm

Bên cạnh việc biết được khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền thì bạn cũng cần nắm rõ các quy trình khám sức khỏe. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Phần lớn quy trình khám sức khỏe xin việc tại các cơ sở y tế đều tương đối giống nhau với các bước như sau:

Đến nơi tiếp nhận bệnh, xuất trình căn cước công dân và nêu rõ lý do đến khám.

Nhận mẫu giấy khám sức khỏe, điền đầy đủ thông tin và dán hình thẻ vào.

Nộp lệ phí, nhận biên lai rồi lần lượt đến các khoa, phòng theo chỉ dẫn để được khám hoặc xét nghiệm.

Chờ và nhận kết quả. Nghe bác sĩ khám phân tích, kết luận và đưa ra lời khuyên, phác đồ điều trị phù hợp trong trường hợp kết quả khám có dấu hiệu bất thường.

Hoàn tất thủ tục tại quầy và nhận lại giấy tờ tùy thân.

Nắm được quy trình khám sức khỏe thế nào giúp bạn thực hiện dễ dàng và tiết kiệm thời gian

5. Khám sức khỏe đi làm gồm những gì?

Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền và khám những gì? Như đã nói trên, bất kỳ công ty nào cũng yêu cầu người lao động phải trình giấy khám sức khỏe trước khi nhận việc. Bạn có thể thực hiện gói khám cơ bản hoặc nâng cao để nhà tuyển dụng có cơ sở đánh giá tình hình sức khỏe của bạn. Nhìn chung, danh mục khám sức khỏe đi làm sẽ bao gồm các hạng mục:

Khám lâm sàng: Bạn sẽ được kiểm tra huyết áp, cân nặng và chiều cao, chỉ số BMI. Đây là những bước khám đầu tiên trong quá trình khám sức khỏe. Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn đến khám tai mũi họng, răng hàm mặt, thị lực, xương khớp, khám phụ khoa ở nữ giới, da liễu,...

Khám tiền lâm sàng: Bước này bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe kỹ hơn thông qua các xét nghiệm máu, nước tiểu,... Tiếp đến là siêu âm tổng quát, chụp X - quang tim phổi để kiểm tra các bệnh về tim, phổi.

Người lao động đang được khám lâm sàng

6. Tiêu chuẩn sức khỏe được đi làm

Về tiêu chuẩn sức khỏe của người lao động, pháp luật đã quy định cụ thể tại như sau:

Sức khỏe loại I: Nghĩa là rất khỏe

Sức khỏe loại II: Nghĩa là khỏe

Sức khỏe loại III: Nghĩa là trung bình

Sức khỏe loại IV: Nghĩa là yếu

Sức khỏe loại V: Nghĩa là rất yếu

Sau khi hoàn thành các thủ tục khám sức khỏe, bạn sẽ được bác sĩ chuyên môn đánh giá loại sức khỏe như trên. Đa số, các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng người có sức khỏe thuộc loại I và II. Nhưng điều này không có nghĩa những người thuộc sức khỏe loại III, IV, V không được đi làm. Họ có thể ứng tuyển tại các vị trí, công việc có tính chất nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe hiện tại của họ.

6. Nên chọn bệnh viện hay cơ sở nào để khám sức khỏe đi làm?

Khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền, nên đi khám ở đâu? Theo quy định hiện hành, nơi có đủ thẩm quyền để khám và cấp giấy khám sức khỏe xin việc cho các cá nhân có nhu cầu xin việc là tất cả các bệnh viện công lập từ tuyến quận, huyện trở lên. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tư nhân được cấp phép cũng có thể thực hiện việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người đi làm.

Tuy nhiên, người lao động nên dựa vào những tiêu chí dưới đây khi lựa chọn các cơ sở khám sức khỏe:

Đó cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy phép hành nghề và các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nơi đó có cơ sở vật chất tốt, đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

Các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản.

Quy trình khám sức khỏe đầy đủ, rõ ràng, thủ tục nhanh gọn, chính xác, ít chờ đợi lâu.

Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm ngoài giá đã công bố.

Ngoài ra, bạn nên ưu tiên chọn địa chỉ gần nơi bạn sống hoặc làm việc để giảm thời gian đi lại.

Lịch làm việc phù hợp với thời gian làm việc của bạn.

Được nhiều người đánh giá tốt về thái độ phục vụ và chuyên môn.

Nên chọn cơ sở uy tín, các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn tốt để khám sức khỏe

Khám sức khỏe không chỉ đơn giản là thủ tục được yêu cầu từ các nhà tuyển dụng mà còn là cách để bạn theo dõi sức khỏe của bản thân, tự đánh giá xem mình phù hợp với những công việc nào. Từ đó, bạn có thể cân nhắc lựa chọn đầu việc phù hợp với sức khỏe của chính mình. Như vậy, bạn đã nắm được khám sức khỏe đi làm bao nhiêu tiền và quy trình, quy định khám như thế nào. Hãy truy cập vào job3s để tham khảo những thông tin hữu ích khác giúp quá trình xin việc thuận lợi.