Cách viết mục khi cần báo tin cho ai ở đâu trong sơ yếu lý lịch

1. Khi cần báo tin cho ai ở đâu - nội dung cần có trong sơ yếu lý lịch

Những ai đã từng có kinh nghiệm ứng tuyển chắc chắn sẽ biết rõ vị trí của mục khi cần báo tin cho ai ở đâu. Tuy nhiên đối với những người chưa có kinh nghiệm thì đây hoàn toàn là kiến thức mới lạ.

:Khi cần báo tin cho ai" được xuất hiện ở mặt đầu tiên khi viết tờ sơ yếu lý lịch. Cụ thể là nằm ở vị trí cuối cùng và sau các thông tin cơ bản của ứng viên.

Sở dĩ khi cần báo tin cho ai được sắp xếp ở vị trí “đắc địa” là bởi vì mục này được đánh giá là một thông tin vô cùng quan trọng. Khi cần nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy ngay thông tin mà không cần phải tốn thời gian lật sang trang và tìm kiếm.

Có thể nói, vị trí của mục khi cần báo tin cho ai ở đâu vừa nằm ngay ở mặt tiền, lại đúng vị trí quan sát vô cùng dễ dàng. Điều này rất thuận tiện cho việc khai thác thông tin của ứng viên từ nhà tuyển dụng.

Khi cần báo tin cho ai ở đâu là mục xuất hiện đầu tiên trong sơ yếu lý lịch

2. Hướng dẫn cách viết mục khi cần báo tin cho ai ở đâu

Mặc dù chỉ là nội dung mỏng, nhưng vẫn có nhiều người chưa biết cách trình bày phần mục khi cần báo tin cho ai ở đâu, nhất là các bạn sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Để giải quyết tình trạng trên, job3s sẽ chia sẻ đến bạn cách viết thông tin tại phần này một cách đơn giản nhất.

2.1. Xác định đối tượng phù hợp

Để cung cấp nội dung chính xác và đầy đủ ngay ở lần đặt bút đầu tiên, ứng viên cần nắm rõ những thông tin nào cần xuất hiện trong phần mục khi cần báo tin cho ai ở đâu. Cụ thể là gồm những ai và cần làm rõ những thông tin về họ.

Những người xa lạ hoặc có quan hệ quen biết sẽ không thể giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề xảy ra. Vậy nên, đối tượng phù hợp nhất cần phải điền trong phần mục này chính là những người thân trong gia đình của bạn như cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng.

Trường hợp nếu ứng viên sống cùng ông bà nội, ngoại thì cũng có thể ghi tên của họ vào để tiện liên lạc. Khi đã xác định được người cần báo tin, ứng viên cần làm rõ một số thông tin hữu ích liên quan tới họ.

Ứng viên cần làm rõ những thông tin nên xuất hiện trong mục khi cần báo tin cho ai ở đâu

2.2. Trình bày nội dung

Nhà tuyển dụng sẽ không thể liên hệ với người cần báo tin khi cần thiết nếu ứng viên không bổ sung thêm một số thông tin hữu ích như địa chỉ thường trú, số điện thoại.

Bạn có thể điền vào phần mục khi cần báo tin cho ai dựa theo ví dụ sau:

NGUYỄN THỊ THÂN – Mẹ đẻ

Địa chỉ: Thị xã Hòa Vinh – Phường Đông Hòa – Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 034567xxx

Tại phần mục khi cần báo tin cho ai ở đâu chừa khoảng trống khá rộng nên bạn có thể trình bày theo các gạch đầu dòng để thông tin được tách biệt. Làm như vậy sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ nhìn thấy thông tin nhất. Quan trọng là số điện thoại phải chính xác và là số thường xuyên liên lạc.

3. Tầm quan trọng của mục khi cần báo tin cho ai trong sơ yếu lý lịch

Tuy chỉ là một phần mục ở trong sơ yếu lý lịch nhưng khi cần báo tin cho ai ở đâu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không phải tự dưng mà mục này lại được đặt ngay ở trang đầu tiên dễ nhìn, dễ tìm nhất. Trên thực tế, khi cần báo tin cho ai có ảnh hưởng tới cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng. Dưới đây là những vai trò đặc biệt của phần mục này:

3.1. Đối với ứng viên

Việc khai báo tất cả các thông tin có trong sơ yếu lý lịch là nhiệm vụ bắt buộc với ứng viên. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu đưa ra từ phía nhà tuyển dụng với mục đích khai thác thông tin triệt để.

Khi cần báo tin cho ai ở đâu là vị trí để ứng viên ghi thông tin về người thân nhất của mình. Họ có thể sẵn sàng xử lý, giải quyết mọi vấn đề có liên quan tới bạn trong những trường hợp cần thiết.

Khi có người cần báo tin nhưng chẳng may ứng viên bị ốm đau hay tai nạn nghề nghiệp thì doanh nghiệp sẽ báo tin cho người này. Qua đó, người thân sẽ biết rõ tình hình của ứng viên ở nơi làm việc.

Khi cần báo tin cho ai sẽ giúp người thân của ứng viên nắm bắt tình hình của ứng viên tại nơi làm việc

3.2. Đối với doanh nghiệp

Khi cần báo tin cho ai sẽ giúp nhà nhà tuyển dụng kịp thời thông báo tới người nhà của ứng viên nếu có trúng tuyển nhưng không liên lạc được với ứng viên của mình. Bên cạnh đó, phần mục này cũng có tác dụng trong suốt quá trình làm việc của ứng viên đối với doanh nghiệp.

Nếu ứng viên không may gặp tai nạn thì doanh nghiệp có thể kịp thời liên hệ với người thân của ứng viên. Qua đó sẽ tìm ra phương án xử lý tốt nhất.

Tóm lại, khi cần báo tin cho ai ở đâu chính là một thông tin vô cùng quan trọng mà nhất định bạn phải viết nếu tham gia ứng tuyển bất cứ việc làm gì. Mục này không chỉ giúp bạn tạo hình ảnh chuyên nghiệp mà còn đem lại nhiều lợi ích thực tiễn.

Dựa vào phần mục khi cần báo tin cho ai, nhà tuyển dụng sẽ chủ động gọi điện cho người thân của ứng viên khi cần thiết

4. Một số lưu ý khi viết mục khi cần báo tin cho ai trong sơ yếu lý lịch

Phần mục khi cần báo tin cho ai là thông tin quan trọng cho nên khi viết, bạn cần hết sức chú ý tới việc trình bày sao cho dễ nhìn thấy. Nếu chữ không đẹp, bạn có thể nhờ người khác điền thông tin tránh trường hợp khi cần nhà tuyển dụng lại không liên lạc được với người cần báo tin.

Khi viết tờ sơ yếu lý lịch, ứng viên không được phép tẩy xóa, chèn chữ trong các mục. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ cho tờ khai mà còn khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả và không được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Thêm nữa, khi điền thông tin vào danh mục này, ứng viên cũng nên rà soát kỹ lưỡng lỗi chính tả. Bởi ở phần quan trọng mà bạn lại ghi sai lỗi chính tả thì sẽ gây bất lợi, thậm chí bạn sẽ không được nhà tuyển dụng chú ý.

Khi cần báo tin cho ai ở đâu đòi hỏi ứng viên phải ghi những thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Đồng thời trình bày sao cho dễ hiểu nhất. Điều đó không chỉ phục vụ cho yêu cầu của nhà tuyển dụng mà có vai trò hữu ích đối với ứng viên. Vì vậy, bạn cần chú ý tới lưu ý này để có mẫu sơ yếu lý lịch chỉn chu nhất nhé.

Khi viết sơ yếu lý không nên tẩy xóa, viết sai chính tả, cần kê khai thông tin chính xác

5. Phân loại và hướng dẫn thêm cách viết sơ yếu lý lịch

Ngoài nội dung nói trên, ứng viên cần chú ý đến cách viết tổng thể sơ yếu lý lịch. Hiện nay, sơ yếu lý lịch xin việc đang được sử dụng hai loại bao gồm sơ yếu lý lịch viết tay và sơ yếu lý lịch đánh máy. Tùy vào yêu cầu của từng doanh nghiệp mà ứng viên chuẩn bị loại hồ sơ lý lịch phù hợp.

5.1. Sơ yếu lý lịch viết tay

Đối với sơ yếu lý lịch viết tay, ứng viên có thể dễ dàng tìm mua tại các hiệu sách, cửa hàng tạp hóa hay các tiệm photocopy. Tờ giấy sơ yếu lý lịch thường được nằm trong hồ sơ xin việc kèm theo đó là đơn xin việc, giấy khám sức khỏe và giấy khai sinh. Hiện nay, loại sơ yếu lý lịch viết tay vẫn được sử dụng phổ biến, nhờ tính tiện lợi và dễ dàng mua được.

Tuy nhiên, khi sử dụng sơ yếu lý lịch viết tay, ứng viên không thể tẩy xóa nhiều, vì sẽ làm mất thiện cảm đối với nhà tuyển dụng. Thêm nữa, khi trình bày thông tin ở phần mục khi cần báo tin cho ai ở đâu bạn cần ghi một cách khoa học, hợp lý.

5.2. Sơ yếu lý lịch đánh máy

Hiện nay, sơ yếu lý lịch đánh máy là hình thức được nhiều bạn trẻ áp dụng nhờ tính tiện lợi. Không giống với sơ yếu lý lịch viết tay, loại sơ yếu lý lịch đánh máy sẽ đảm bảo thông tin rõ ràng, dễ đọc hơn.

Đặc biệt, nếu có sai thông tin thì ứng viên vẫn có thể chỉnh sửa ngay mà không cần phải tẩy xóa. Điều này giúp tiết kiệm chi phí so với việc mua mẫu sẵn ở ngoài cửa hàng.

Sơ yếu lý lịch đánh máy tiện lợi, thông tin trình bày rõ ràng, dễ ghi điểm với nhà tuyển dụng

Vậy là job3s đã làm rõ sơ yếu lý lịch khi cần báo tin cho ai ở đâu. Đây là một trong những phần mục đơn giản nhưng khá quan trọng giúp bạn và nhà tuyển dụng có thể kết nối dễ dàng hơn. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ biết nên điền những thông tin gì vào phần mục quan trọng này để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Từ đó tạo lợi thế cho bản thân ngay từ phút đầu tiên.

