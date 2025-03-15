Khởi động cuộc thi I-INVEST! 2025: Sân chơi đỉnh cao của những nhà đầu tư tương lai

CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 15/03/2025
Chiều ngày 3/3/2025, tại Trường Đại học Ngoại thương, lễ họp báo phát động cuộc thi I-INVEST! 2025 đã chính thức diễn ra. Sự kiện này đánh dấu chặng đường 16 năm phát triển của cuộc thi, khẳng định vai trò tiên phong trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng đầu tư tài chính cho sinh viên.
Nội dung chính

I-INVEST! 2025 đánh dấu cột mốc 16 năm hành trình của cuộc thi, được Khoa Tài chính – Ngân hàng, đoàn trường Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Chứng khoán SIC – FTU phối hợp với nhà tài trợ tổ chức. Buổi họp báo phát động cuộc thi diễn ra vào chiều ngày 3/3/2025 tại Trường Đại học Ngoại thương. Job3s.ai rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi năm nay.

Họp báo phát động cuộc thi I-Invest! 2025
Tại buổi lễ họp báo, PGS.TS Nguyễn Việt Dũng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt là Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương đối với cuộc thi I-INVEST! 2025. Thầy cũng nhấn mạnh rằng cột mốc 16 năm của cuộc thi là một minh chứng cho sự thành công và uy tín của sân chơi học thuật này, đồng thời cam kết nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để BTC lan tỏa giá trị và tầm ảnh hưởng tích cực của cuộc thi đến cộng đồng sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương
Cuộc thi I-INVEST!, sau 15 năm tổ chức thành công, đã khẳng định vị thế là một sân chơi học thuật uy tín, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Anh Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch câu lạc bộ Chứng khoán SIC – FTU, cho biết cuộc thi I-INVEST! 2025 sẽ được nâng tầm về quy mô và chất lượng, mang đến những đổi mới sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tầm ảnh hưởng của cuộc thi và kiến tạo một hành trình 16 năm rực rỡ.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch CLB Chứng khoán SIC - FTU phát biểu tại họp báo
Tham gia Cuộc thi I-INVEST! 2025, các thí sinh không chỉ có cơ hội nâng cao kiến thức về tài chính và chứng khoán mà còn được rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề thông qua các bài kiểm tra trí tuệ chuyên sâu. Ngoài ra, cuộc thi còn mang đến cơ cấu giải thưởng giá trị, tạo động lực cho các thí sinh nỗ lực hết mình. Cơ cấu giải thưởng cụ thể bao gồm:

  • 01 giải nhất trị giá 15.000.000 VNĐ
  • 01 giải nhì trị giá 10.000.000 VNĐ
  • 01 giải ba trị giá 5.000.000 VNĐ
  • 02 giải khuyến khích trị giá 2.500.000 VNĐ
Nhiều cơ hội hấp dẫn khi tham gia sự kiện
Kèm theo đó là giấy chứng nhận; 45 suất thực tập tại các công ty về chứng khoán cùng cơ hội tham gia khóa đào tạo phi lợi nhuận I-Gain! với các chuyên gia hàng đầu dành cho top 40 thí sinh xuất sắc và nhiều quà tặng khác đến từ phía các nhà tài trợ.

Cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức qua 4 vòng thi chính, mang đến những thử thách đầy kịch tính:

Vòng 1: I-Start!

  • Hình thức: Online
  • Thời gian: 05/03/2025 – 26/03/2025
  • Thể lệ: Đề thi bao gồm 20 câu trắc nghiệm trong 20 phút, bao gồm các kiến thức về lĩnh vực vi mô, vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư chứng khoán, v.v…
  • Kết thúc vòng 1, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn top 400 thí sinh có kết quả tốt nhất dựa trên điểm số và thời gian hoàn thành bài thi để bước vào vòng tiếp theo.

Vòng 2: I-Test!

  • Hình thức: Offline

  • Thời gian: 30/03/2025

  • Thể lệ: Các thí sinh sẽ làm bài kiểm tra dưới hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận (30 câu trắc nghiệm, 05 câu tự luận ngắn và 02 câu tự luận) trong vòng 60 phút.
  • Kết thúc Vòng 02, TOP 40 thí sinh đạt số điểm cao nhất sẽ tiếp tục lọt vào Vòng 03 Cuộc thi I-INVEST!.

Vòng 3: I-Challenge!

  • Hình thức: Offline

  • Thời gian: 01/04/2025 - 04/05/2025
  • Thể lệ: 40 thí sinh vượt qua Vòng 02 sẽ tham gia buổi Networking Night, được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ, định hướng nghề nghiệp từ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán, những anh chị đi trước trong ngành và các cựu thí sinh đạt thành tích cao trong Cuộc thi I-INVEST!.

Workshop training I-Gain! sẽ được tổ chức để các thí sinh tích lũy thêm các kiến thức và kĩ năng trong lĩnh vực tài chính được giảng dạy bởi chuyên gia trong ngành Tài chính – Chứng khoán nhằm phục vụ cho các phần thi ở Vòng 3.

Trong đêm Networking Night, 40 thí sinh sẽ được chia thành 8 đội, mỗi đội bao gồm 5 thí sinh và một mentor để tham gia vòng thi đấu giải case chuyên sâu. TOP 16 ứng viên có phần thể hiện tốt nhất sẽ bước vào các thử thách tiếp theo của Vòng 3.

TOP 16 thí sinh với số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng thử thách Thuyết trình mã cá nhân, đồng thời 16 thí sinh cũng được thực hiện đầu tư trong vòng 3 tuần.

Đêm chung kết Final: I-Shine!

  • Hình thức: Offline
  • Thời gian: 07/06/2025
  • Thể lệ: TOP 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài và khẳng định bản lĩnh cá nhân để tìm ra Quán quân cuộc thi I-INVEST! 2025.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng chuyên môn được nâng cao, cuộc thi I-INVEST! 2025 sẵn sàng mang đến những thử thách cam go cùng trải nghiệm chuyên nghiệp, giúp các bạn sinh viên tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Thông tin chính thức của đường đua I-INVEST! 2025:

  • Link mở đơn: https://www.sicftu-iinvest.com/
  • Facebook page: https://www.facebook.com/iinvest.sic
  • Email: [email protected]
