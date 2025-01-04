Chung kết HyperCreative 2024: Khơi nguồn sáng tạo cùng sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Được lên ý tưởng và thực hiện bởi những thành viên của CLB Kỹ năng truyền thông (C.S.C) trực thuộc Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, HyperCreative 2024 là sân chơi hướng đến những bạn trẻ đang theo đuổi ngành truyền thông trên toàn miền Bắc, muốn thể hiện tài năng sáng tạo và khẳng định bản thân. Đây cũng là cuộc hành trình nước rút cho Top 6 chạm tới ngôi vô địch của cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung 2024.

Đêm Chung kết HyperCreative 2024 quy tụ dàn thí sinh tài năng từ các trường đại học uy tín trên địa bàn Hà Nội.

Đội thi 3 Con Cừu dưới sự dẫn dắt của mentor Đào Huy Thành đã không ngừng nỗ lực trong quá trình thực hiện kênh TikTok “Anh này em kia”. Trong các buổi Master Class 1, Master Class 2, 3 Con Cừu nhận được sự đánh giá cao và giành được quyền lợi 5 phút thuyết trình, nâng tổng thời gian thuyết trình của đội lên 15 phút.

Khai thác góc nhìn đa dạng về các vấn đề gây tranh cãi, đội thi đã lựa chọn lăng kính hài hước, châm biếm nhằm thu hút khán giả cùng bàn luận nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối giữa người sáng tạo và công chúng. Kênh “Anh này em kia” ghi nhận nguồn lưu lượng truy cập đến từ xu hướng lên đến 85.9%, chứng tỏ nội dung kênh có khả năng tiếp cận tốt nhờ thuật toán TikTok.

3 Con Cừu kết hợp hai yếu tố giáo dục và giải trí trong các video của Anh này em kia.

Giám khảo Trần Hoàng Hà khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với khủng hoảng truyền thông.

Là một đối thủ đáng gờm của 5 đội còn lại, đội thi L.A.M của mentor Hoàng Minh Ngọc để lại ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo bằng câu nói: “Yêu Hà Nội thì lội vào đây”. Nhận thấy thế hệ trẻ đang có xu hướng quan tâm đến các giá trị văn hóa dân tộc, đội thi thực hiện kênh “Hà Nội: Lời xưa - Đời nay” nhằm khắc họa hình ảnh thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại qua cách làm sáng tạo, đầy màu sắc của người trẻ. Đội thi L.A.M đã sở hữu video “Hà Nội trà đá vỉa hè” được rapper nổi tiếng BigDaddy đăng lại và lan truyền rộng rãi trên nền tảng TikTok. Đội cũng nhận định “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và luôn mong muốn được góp sức mình trong bảo tồn, phát triển bản sắc truyền thống dân tộc.

Đội thi L.A.M để lại dấu ấn cho Ban Giám khảo bằng những món quà đậm nét văn hóa truyền thống như trà đá, kẹo lạc.

Khép lại vòng thi đầu tiên, đội thi L.A.M thành công góp mặt trong vòng thi thứ hai. Sau khi nhận đề bài, đội thi một lần nữa thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp và nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo cũng như nhãn hàng. Với phần thể hiện đầy thuyết phục, cuối cùng L.A.M đã xuất sắc giành giải Quán quân HyperCreative mùa đầu tiên. Mặc dù dừng chân tại Top 6 nhưng đội 3 Con Cừu cũng đã khẳng định bản lĩnh sáng tạo xuyên suốt cuộc thi.

Chiến thắng tại HyperCreative mùa đầu tiên không chỉ là phần thưởng cho tài năng mà còn là động lực để 3 cô gái L.A.M tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo.

Khép lại đêm chung kết, HyperCreative 2024 đã đem lại cho thí sinh kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Với mong muốn trở thành bước đệm cho các bạn trẻ yêu thích ngành truyền thông, HyperCreative hứa hẹn sẽ sẽ tiếp tục mang đến sân chơi chuyên nghiệp hơn nữa ở những mùa tiếp theo. Job3s.vn rất vinh dự được đồng hành cùng với cuộc thi lần này.