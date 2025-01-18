Khôn lỏi là gì? Cách nhận biết, phân biệt và ứng xử với người khôn lỏi

1. Khôn lỏi là gì?

Khôn lỏi là gì? Khôn lỏi là tính cách của người chỉ biết lợi ích trước mắt của bản thân, dùng mọi thủ đoạn để giành được quyền lợi về mình mà không cần quan tâm đến những người xung quanh.

Những người có tính cách khôn lỏi luôn có một tâm lý giành giật mọi thứ trong cuộc sống và cuộc sống của họ dĩ nhiên sẽ rất khó giàu. Họ cũng sẽ dần mất đi các mối quan hệ xung quanh và những cơ hội tốt trong cuộc sống.

Khôn lỏi là một tính cách của con người, thích lợi dụng người khác và làm mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu

2. Phân biệt khái niệm khôn lỏi, khôn ngoan và khôn khéo

Tiêu chí so sánh Khôn lỏi Khôn ngoan Khôn khéo Trí tuệ Tập trung vào lợi ích cá nhân và thường làm mọi cách, kể cả thủ đoạn để đạt được mục tiêu của họ. Sở hữu sự hiểu biết và kinh nghiệm rộng rãi, thường đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kiến thức và trải nghiệm. Có trí tuệ và khả năng phân tích tốt, thường xử lý tình huống khéo léo để đạt được mục tiêu cá nhân. Ưu điểm Thành thạo trong việc đạt được mục tiêu cá nhân ngay cả khi cần sử dụng cách gian lận. Sáng suốt trong việc đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết và thấu hiểu, thường hướng đến lợi ích lâu dài. Linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề, thường có khả năng tìm cách tháo gỡ khó khăn. Tư duy chiến lược Thường tập trung vào cách đạt được lợi ích ngay lập tức, không xem xét tác động dài hạn. Có tư duy chiến lược, thường đặt ra mục tiêu dài hạn và xem xét các tác động dài hạn của quyết định. Tư duy tốt về cách tận dụng cơ hội và tạo ra lợi ích ngắn hạn. Đạo đức và giá trị Thường thiếu đạo đức và sẵn sàng vi phạm giá trị để đạt được mục tiêu cá nhân. Thường tuân thủ đạo đức và giữ vững giá trị cá nhân trong quyết định của mình. Có thể tuân thủ đạo đức nhưng cũng có khả năng sử dụng khéo léo các phương tiện để đạt được mục tiêu.

Nói chung, khôn khéo thường là người linh hoạt và khéo léo trong việc tận dụng cơ hội. Khôn ngoan thường là người sáng suốt, tập trung vào lợi ích lâu dài và đạo đức. Trong khi đó, khôn lỏi tập trung vào lợi ích trước mắt và thường sử dụng các phương tiện không đạo đức để đạt được mục tiêu cá nhân.

3. Dấu hiệu nhận biết người khôn lỏi là gì?

Để biết cách ứng xử với người khôn lỏi, chúng ta nên biết được các dấu hiệu nhận biết người khôn lỏi là gì và hành vi của họ như thế nào. Trên thực tế, không quá khó để nhận biết được người khôn lỏi thông qua những dấu hiệu sau đây:

3.1. Luôn cho rằng mình giỏi và thích phóng đại

Người khôn lỏi là gì? Một mẫu người khôn lỏi thường thấy là luôn cho rằng mình giỏi và luôn phóng đại khả năng của mình một cách phi thực tế. Họ là những người hay coi thường hoặc dùng lời lẽ thiếu tôn trọng đối với tài năng của người khác.

Người khôn lỏi ít nhiều cũng là người có hiểu biết, tài năng và có địa vị nhất định trong xã hội. Họ có hiểu biết nhưng thường có suy nghĩ tự đắc về bản thân. Với tính cách này, họ dần dần sẽ bị mọi người xa lánh, ngại kết giao và dần mất đi các mối quan hệ xã hội.

Người khôn lỏi thường thích phóng đại và tự cao về bản thân

3.2. Luôn tìm cách giở trò hại người và gây chuyện bất bình

Người khôn lỏi luôn có hàng trăm mánh khoé gây hại đến người khác. Họ thường thích chọn đường tắt, không muốn bỏ công sức để học hỏi, rèn luyện mà chỉ muốn dùng mánh khoé, mưu mô để tranh giành lợi ích. Thậm chí, họ còn sẵn sàng làm hại những người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè để đạt được mục đích của mình.

3.3. Tham lam, muốn biến đồ người khác thành của mình

Bản chất thật sự của người khôn lỏi là gì? Đó là sự tham lam, ích kỷ, muốn biến những thứ của người khác thành của mình. Tuy nhiên, người khôn lỏi sẽ không thể hiện rõ ràng sự tham lam của mình, họ thường sử dụng những lời nói, cử chỉ, hành động để thử đối phương. Cuối cùng, tất cả thành quả đạt được sẽ thuộc về người khôn lỏi.

Tham lam và muốn mọi thứ thuộc về mình là một trong những biểu hiện của người khôn lỏi

3.4. Sống giả tạo

Hành động của người khôn lỏi là gì? Đó là luôn thúc đẩy người khác làm việc mình muốn với mục đích thăm dò tình hình. Đây chính là mưu mô của những kẻ tiểu nhân, ti tiện thường nghĩ ra và luôn cảm thấy tự hào về điều đó.

3.5. Thường xuyên nhờ vả người khác làm thay việc

Biểu hiện của người khôn lỏi là thường xuyên dựa vào sự giúp đỡ của người khác thay vì tự mình thực hiện công việc hoặc giải quyết vấn đề. Họ có khả năng nhận biết những người có kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết và thường sẽ tìm cách tận dụng sự giúp đỡ của họ mà không phải làm công việc đó một cách độc lập.

Tuy sử dụng sự giúp đỡ của người khác có thể là một chiến lược thông minh, nhưng khi nó trở thành một thói quen và họ không đóng góp một phần công sức vào việc giải quyết vấn đề hoặc công việc, thì điều này có thể gây ra sự phụ thuộc quá mức; gây mất cân bằng trong mối quan hệ và tương tác xã hội.

Người khôn lỏi sẽ thường nhờ vả người khác để làm việc thay cho mình

4. Trong kinh doanh khôn lỏi là gì?

Trong kinh doanh, khôn lỏi là tính toán so đo thiệt hơn từng đồng từng cắc từ những việc nhỏ. Do đó làm việc với ai cũng gặp phải bất lợi và trắc trở. Nếu luôn tính toán, khôn lỏi thì cùng lắm chỉ kiếm được một chút tiền lẻ.

Nếu biết biến sự lanh lợi này thành trí tuệ chân chính thì mới có thể kiếm tiền bền vững được, các mối quan hệ trong làm ăn mới lâu dài. Làm ăn kinh doanh phải có tầm nhìn xa, bao quát, tránh vì chút khôn lỏi và hỏng việc.

5. Cách ứng xử khi gặp người khôn lỏi là gì?

Với những người có bản tính khôn lỏi, bạn càng hiền lành, nhún nhường thì họ sẽ càng lấn tới. Vậy ứng xử với người khôn lỏi là gì?

5.1. Luôn giữ thái độ bình tĩnh, ôn hoà

Người khôn lỏi luôn thích lợi dụng, chèn ép người khác, nói xấu sau lưng, gây ảnh hưởng đến lợi ích và cuộc sống của những người xung quanh. Để không trở nên xấu xa như họ, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, ôn hoà trước họ để không đánh mất bản thân mình mà phần nào có thể cảm hoá được họ.

Để đối phó với người khôn lỏi bạn nên giữ thái độ bình tĩnh

5.2. Lên kế hoạch phân chia công việc cụ thể

Người khôn lỏi luôn có xu hướng lựa chọn những việc nhẹ nhàng hay đùn đẩy việc khó cho người khác. Vì vậy, khi làm việc nhóm trong một tập thể, nếu bạn là người có thẩm quyền thì hãy phân chia công việc cho các thành viên, đảm bảo tính công bằng nhất. Khi mỗi người được phân công một nhiệm vụ riêng thì họ sẽ không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác.

Còn nếu bạn là nhân viên bình thường, khi gặp người quá khôn lỏi, bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý kiến của mình cho những người có thẩm quyền cao hơn. Nếu là người lãnh đạo giỏi, họ chắc chắn sẽ biết cách giải quyết các vấn đề này.

Để đối phó với người khôn lỏi bạn cần phân chia công việc cụ thể

5.3. Sẵn sàng từ chối khi bị nhờ vả

Biểu hiện của người khôn lỏi là hay nhờ vả người khác. Họ thường có xu hướng chỉ muốn hưởng mà không muốn bỏ công sức ra để thực hiện.

Trong trường hợp nhiệm vụ khó quá, gây mất thời gian hay công việc không mang đến lợi ích cho họ nên họ có nhờ vả bạn làm hộ. Điều bạn cần làm lúc này là thẳng thắn từ chối, kiên quyết nói không nếu không muốn làm. Chỉ cần bạn tỏ rõ thái độ kiên quyết, thì không ai có quyền ép buộc bạn làm.

5.4. Có những cuộc trao đổi trực tiếp

Nếu bạn đã áp dụng nhiều cách thể hiện từ chối tế nhị nhưng tính cách khôn lỏi của người ta vẫn không thay đổi. Lúc này bạn nên đề xuất cuộc hẹn để trao đổi trực tiếp. Bạn hãy cho họ biết tất cả các hành động khôn lỏi, lười biếng của họ đều được biết và bị bóc mẽ.

Sau đó, bạn cũng nên đưa ra lời khuyên và mong muốn họ bỏ ngay tính đó đi. Tuy nhiên, để tránh gây mâu thuẫn sâu sắc, bạn nên lựa chọn từ ngữ phù hợp, lịch sự và vẫn giữ được sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối phương.

Cách tốt nhất để đối phó với người khôn lỏi là trao đổi trực tiếp với họ

5.5. Tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh

Trong gia đình hay trong cuộc sống, bạn có thể nhờ những người uy tín, hay bạn sẽ xung quanh giúp đỡ và cũng bạn đối mặt với những rắc rối từ những kẻ khôn lỏi.

5.6. Thẳng thắn đối diện và dám nói ra suy nghĩ của mình

Nếu một người có tính khôn lỏi liên tục công kích, nhờ vả bạn; hãy bình tĩnh và cho họ biết rằng bạn không hài lòng về phong cách giao tiếp của họ đối với bạn. Đây chính là cách đối phó với kẻ khôn lỏi một cách khôn ngoan.

5.7. Tránh tham gia vào các cuộc cạnh tranh không lành mạnh

Đây là một cách thông minh để đối phó với những người khôn lỏi. Các cuộc cạnh tranh không lành mạnh có thể tạo ra sự căng thẳng, gây huỷ hoại mối quan hệ và đẩy chúng ta vào tình huống không mong muốn.

Thay vì so sánh và cạnh tranh, bạn nên tập trung vào việc phát triển bản thân, học hỏi từ người khác và xây dựng mối quan hệ tích cực để đạt được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm khôn lỏi là gì cũng như cách ứng phó với người khôn lỏi trong môi trường làm việc. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có đủ kiến thức nhận dạng được những người khôn lỏi xung quanh mình và đưa ra được cách ứng xử khéo léo nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

