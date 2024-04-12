Cách viết kỹ năng tin học văn phòng trong CV gây ấn tượng

Cách viết kỹ năng tin học văn phòng trong CV gây ấn tượng
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 12/04/2024
Khi bạn ứng tuyển một vị trí nào đó thì kỹ năng tin học văn phòng trong CV là một lợi thế vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với thời đại công nghệ số hiện nay nó là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ công việc văn phòng nào. Hơn nữa, nêu bật được kỹ năng này sẽ giúp ứng viên nổi bật và có cơ hội được chọn lựa trong số nhiều ứng viên khác. Vậy cách viết kỹ năng tin học trong CV là đúng, tìm hiểu cùng Job3s bài viết dưới đây nhé.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Kỹ năng tin học văn phòng là gì?
  4. 2. Kỹ năng tin học văn phòng tiếng Anh là gì?
    1. Microsoft Word: Phần mềm soạn thảo văn bản
    2. Microsoft Excel: Phần mềm bảng tính
    3. Microsoft PowerPoint: Phần mềm trình chiếu
    4. Outlook: Phần mềm quản lý email
    5. Access: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
  6. 2. Cách viết kỹ năng tin học văn phòng trong CV
    1. 2.1. Thành thạo công cụ Office
      1. 2.1.1. Thành thạo Word
      2. 2.1.2. Thành thạo Excel
      3. 2.1.3. Thành thạo PowerPoint
    2. 2.2. Biết sử dụng công cụ giao tiếp văn phòng
    3. 2.3. Sử dụng Google Drive
    4. 2.4. Sử dụng Gmail chuyên nghiệp
  8. 3. Viết kỹ năng tin học văn phòng ở đâu trong CV?
    1. 3.1 Mục kỹ năng
    2. 3.2 Mục giới thiệu bản thân
    3. 3.3. Mục kinh nghiệm làm việc
    4. 3.4. Mục chứng chỉ
  10. 4. Mẹo viết kỹ năng tin học ghi điểm trong CV
    1. Trình bày kèm chứng chỉ liên quan
    2. Dùng từ khóa trong mô tả công việc

1. Kỹ năng tin học văn phòng là gì?

Kỹ năng tin học văn phòng bao gồm các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng cơ bản như Microsoft Office, phần mềm email, phần mềm quản lý dữ liệu, hay các phần mềm đồ họa... Tin học văn phòng trong tiếng Anh là Office Information Technology, là những kỹ năng liên quan tới việc thao tác và sử dụng máy tính, một trong những kỹ năng không thể thiếu trong thời đại 4.0 hiện nay.

kỹ năng tin học trong cv
Kỹ năng tin học văn phòng trong CV vô cùng quan trọng (Nguồn: Internet)

Trong các kỹ năng tin học cơ bản, kỹ năng tin học văn phòng là kỹ năng cần thiết nhất, là kỹ năng mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng muốn ứng viên có được. Đặc biệt, việc nhấn mạnh vào các kỹ năng tin học văn phòng trong CV sẽ giúp ứng viên gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng, có cơ hội vào làm việc tại nơi ứng tuyển.

>>> Xem thêm: Viết CV song ngữ Anh Việt tạo cơ hội việc làm đầy hấp dẫn

2. Kỹ năng tin học văn phòng tiếng Anh là gì?

Kỹ năng tin học văn phòng tiếng Anh là Office Information Technology. Nó bao gồm các kỹ năng cần thiết để sử dụng các phần mềm máy tính phổ biến trong môi trường văn phòng, chẳng hạn như:

Microsoft Word: Phần mềm soạn thảo văn bản

Microsoft Word
Microsoft Word

Microsoft Excel: Phần mềm bảng tính

Microsoft Excel
Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint: Phần mềm trình chiếu

Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint

Outlook: Phần mềm quản lý email

Outlook
Outlook

Access: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

Access
Access

Các kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ kinh doanh, giáo dục đến y tế. Chúng giúp người dùng tạo ra các tài liệu văn bản chuyên nghiệp, quản lý dữ liệu hiệu quả và trình bày thông tin một cách sáng tạo.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các kỹ năng tin học văn phòng:

Soạn thảo văn bản: Biết cách nhập văn bản, định dạng văn bản, sử dụng các công cụ chỉnh sửa, tạo bảng, chèn hình ảnh và liên kết.

Quản lý dữ liệu: Biết cách nhập dữ liệu, tạo bảng tính, sử dụng các hàm tính toán, lọc và phân tích dữ liệu.

Trình bày thông tin: Biết cách tạo các slide trình chiếu, sử dụng các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh, thuyết trình trước đám đông.

Các kỹ năng tin học văn phòng là một phần quan trọng của nền tảng giáo dục và nghề nghiệp. Chúng giúp người dùng tăng năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động.

>>> Xem thêm: Tạo CV Xin Việc Online Miễn Phí Cho Mọi Ngành Nghề

2. Cách viết kỹ năng tin học văn phòng trong CV

Dưới đây là những kỹ năng tin học quan trọng cần có trong CV xin việc của bạn, nếu bạn có 1 trong các kỹ năng này, hãy đưa vào trong CV của mình ngay nhé!

2.1. Thành thạo công cụ Office

Bộ Office là nhóm chương trình giúp hoàn thành nhiều công việc như xử lý văn bản, bảng tính, bản trình bày, email, lịch và lưu trữ. Các bộ văn phòng phổ biến bao gồm Microsoft Office (Excel, OneDrive, OneNote, Outlook, PowerPoint, Teams, và Word), Google Workspace (Calendar, Chat, Docs, Drive, Meet, Sheets, và Slides), và Apple iWork (Keynote, Numbers, và Pages).

Biết cách sử dụng ít nhất một số chương trình này là một yêu cầu quan trọng trong nhiều công việc. Dưới đây là bộ 3 kỹ năng sử dụng công cụ Office cơ bản:

2.1.1. Thành thạo Word

Có thể nói, Word là một trong những kỹ năng tin học văn phòng trong CV cơ bản mà bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào cũng cần. Người dùng dễ dàng soạn thảo văn bản trên Microsoft Word và có thể trang trí màu sắc, font chữ, kiểu chữ, hiệu ứng video, âm thanh tùy thích trong tài liệu của mình.

Tuy nhiên, để được coi là thành thạo Word ở mức độ cao cấp, bạn cần phải biết cách nhập và định dạng văn bản qua việc sử dụng nhiều font chữ, ngôn ngữ, màu chữ, cỡ chữ khác nhau; biết cách chèn hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, hình khối, kẻ đường…

Ngoài ra, việc lập hay chèn các bảng có hàng, cột, tab, căn đoạn, thay đổi đường viền hay thêm dòng cũng vô cùng quan trọng.Đồng thời, bạn cần biết cách trộn văn bản, thao tác xóa trang, bảo mật file, biết cách in đúng quy cách như căn chỉnh số trang, lề in, khổ giấy, đầu và cuối trang,…

kỹ năng tin học văn phòng trong cv
Kỹ năng sử dụng Word thành thạo là một trong những yêu cầu cơ bản khi đi xin việc văn phòng (Nguồn: Internet)

2.1.2. Thành thạo Excel

Những công việc liên quan tới tính toán, ví dụ như vị trí kế toán thường sử dụng Excel hơn cả. Đây là công cụ giúp bạn lập bảng tính, tạo cột, bảng, dòng để nhập công thức tính toán hay dữ liệu,… Trong CV xin việc, kỹ năng thành thạo Excel cũng là kỹ năng được nhà tuyển dụng đánh giá cao, vì vậy nếu có kỹ năng này, đừng quên đưa vào trong CV của mình nhé!Để được gọi là người “thành thạo” Excel, bạn cần phải có các kiến thức cơ bản về lọc dữ liệu, tạo link, vẽ biểu đồ, sử dụng các hàm thông dụng như Vlookup, If, SUM, Vlookup, Count, thiết lập bảo mật,…

cách viết kỹ năng tin học trong cv là sử dụng excel
Sử dụng Excel là kỹ năng không thể thiếu với dân văn phòng (Nguồn: Internet)

2.1.3. Thành thạo PowerPoint

Khi học cấp 3 hay Đại học, giáo viên thường yêu cầu học sinh, sinh viên của mình thuyết trình nên hẳn bạn đã biết tới phần mềm PowerPoint. Đây là công cụ sử dụng để trình chiếu hình ảnh, video hay văn bản đã soạn trước đó dễ dàng.Về cơ bản, bạn có thể sử dụng PowerPoint để tạo link, vẽ biểu đồ, chỉnh sửa, vẽ Mindmap, hình khối, sử dụng slide master, thiết kế hay sử dụng hiệu ứng trình chiếu, xuất dạng file PDF hay bảo mật file,…Ví dụ:

  • Tạo slide thuyết trình.
  • Chèn các link liên kết.
  • Chèn và định dạng hình ảnh, video.
  • Truyền phát và chia sẻ slide.
Thành thạo PowerPoint là kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Người dùng Powerpoint giỏi sẽ được ưu tiên khi tuyển dụng (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Hướng dẫn làm CV bằng Powerpoint thu hút nhà tuyển dụng

2.2. Biết sử dụng công cụ giao tiếp văn phòng

Công cụ giao tiếp văn phòng bao gồm các ứng dụng được sử dụng để tương tác nội bộ, chia sẻ thông tin và báo cáo tiến độ công việc. Đó là Zalo, Slack, Telegram, Line, Skype,... và bạn có thể đưa vào kỹ năng tin học văn phòng trong CV.Ví dụ:

  • Sử dụng Zalo để giao việc và phân công công việc.
  • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến bằng Skype.
  • Theo dõi tiến độ công việc thông qua các nhóm và kênh trên Slack và Telegram.
  • Báo cáo và chia sẻ dữ liệu cần thiết trên ứng dụng Line.
kỹ năng tin học văn phòng trong cv
Có nhiều công cụ giao tiếp văn phòng hiện nay (Nguồn: Internet)

2.3. Sử dụng Google Drive

Google Drive giúp người dùng lưu trữ, chỉnh sửa và chia sẻ dữ liệu trên đám mây (Google Cloud). Đây được xem là bộ công cụ văn phòng trực tuyến gồm Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Google Forms,... Nó cho phép nhiều người dễ dàng truy cập, làm việc cùng lúc và chia sẻ với nhiều tài khoản khác nhau.Ví dụ:

  • Tìm kiếm và lọc dữ liệu trong Google Drive.
  • Tạo bảng khảo sát và thu thập dữ liệu bằng Google Form.
  • Quản lý và chia sẻ dữ liệu trong nhóm đóng.
  • Tạo biểu đồ, đồ thị và bảng kế hoạch bằng Google Sheets.
  • Soạn thảo và chỉnh sửa văn bản bằng Google Docs.
  • Quản lý cấp độ truy cập của từng thành viên trong nhóm để bảo mật thông tin.
  • Kết hợp và chia sẻ bài thuyết trình qua SlideShare.
google drive là các kỹ năng tin học văn phòng cần thiết
Google Drive được sử dụng ngày một phổ biến (Nguồn: Internet)

2.4. Sử dụng Gmail chuyên nghiệp

Sử dụng email thành thạo cũng là một kỹ năng tin học văn phòng trong CV, bởi không phải bạn chỉ soạn thảo văn bản, đính kèm tệp xong gửi đi là được. Để trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt đồng nghiệp, sếp, khách hàng hay đối tác, bạn cần sử dụng thành thạo các email và biết được quy chuẩn, cách thức trình bày email chuyên nghiệp.Ví dụ:

  • Viết email chuyên nghiệp: gửi và phản hồi email cho đối tác, khách hàng, đồng nghiệp,...
  • Sắp xếp và phân loại email.
  • Tạo mail trả lời tự động.
  • Quản lý thư rác.
  • Tạo todolist bằng cách sử dụng hộp thư đến.
  • Áp dụng biện pháp bảo mật cho các email quan trọng.
  • Định dạng mail bằng Bulleted và font chữ.
kỹ năng tin học trong cv
Đừng nên bỏ lỡ kỹ năng sử dụng email trong CV (Nguồn: Internet)

3. Viết kỹ năng tin học văn phòng ở đâu trong CV?

Trình bày kỹ năng tin học văn phòng trong CV mẫu có thể được thực hiện như sau:

3.1 Mục kỹ năng

Hãy tạo một mục riêng để liệt kê các kỹ năng tin học văn phòng của bạn.
Nhà tuyển dụng sẽ dễ dàng theo dõi và đánh giá rõ ràng. Tuy nhiên, hãy tránh việc viết quá dài dòng để giữ cho bố cục CV gọn gàng và trực quan.Ví dụ:

  • Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite: Word, Excel, PowerPoint.
  • Kỹ năng quản lý thư điện tử và lịch trình bằng Outlook.
  • Khả năng tạo và quản lý bảng tính phức tạp trong Excel.
  • Thành thạo thiết kế bài thuyết trình chuyên nghiệp trong PowerPoint.
  • Kỹ năng tạo tài liệu văn bản, báo cáo chất lượng cao với Microsoft Word.

3.2 Mục giới thiệu bản thân

Trong phần giới thiệu bản thân, hãy khai thác kỹ năng nổi bật nhất về tin học văn phòng để thu hút nhà tuyển dụng đang tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực này. Đây là cách hiệu quả và phổ biến nhất để bắt đầu viết kỹ năng tin học văn phòng trong CV, nhấn mạnh những điểm mạnh của bạn ngay từ đầu.

3.3. Mục kinh nghiệm làm việc

Tận dụng phần này để mô tả chi tiết việc áp dụng kỹ năng tin học văn phòng công việc và những kết quả bạn đã đạt được. Cung cấp những dẫn chứng thiết thực giúp nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng của bạn liên quan đến vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển.

3.4. Mục chứng chỉ

Khi bạn đạt được các chứng chỉ liên quan đến tin học văn phòng, hãy đưa chúng vào phần riêng biệt trong CV. Những chứng chỉ này là minh chứng về sự thành thạo của bạn trong các kỹ năng này và sẽ giúp thuyết phục nhà tuyển dụng về năng lực của bạn.

mẫu kỹ năng tin học văn phòng trong cv
Kỹ năng tin học văn phòng thường được viết vào mục kỹ năng trong CV (Nguồn: Internet)

4. Mẹo viết kỹ năng tin học ghi điểm trong CV

Thực hiện những tips nhỏ này khi trình bày kỹ năng tin học văn phòng trong CV để gây được ấn tượng hơn hoặc download mẫu cv đẹp có sẵn tại Job3s:

Trình bày kèm chứng chỉ liên quan

Đừng ngại "show" chứng chỉ liên quan trong CV, cập nhật chính xác ngày tháng năm nhận chứng chỉ.Ví dụ:

  • Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) năm 2021
  • Digital Literacy Certification - IC3 năm 2020

Dùng từ khóa trong mô tả công việc

Sử dụng những từ chuyên môn trong mô tả công việc để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tránh hệ thống lọc ứng viên tự động ATS.Ví dụ:Bản tin tuyển dụng Nhân viên hành chính có yêu cầu: “Sử dụng thành tạo Pivot Table trong Excel”=> Các từ khóa cần có trong CV sẽ là: "Pivot Table", "Excel".Các lưu ý khác

  • Không dùng thang đo đánh giá kỹ năng.
  • Ưu tiên đặt phần kỹ năng ở đầu CV nếu CV dài.
  • Kết hợp kỹ năng tin học văn phòng với các kỹ năng khác.
  • Chọn định dạng CV phù hơpk để bố trí kỹ năng tin học văn phòng nổi bật.
  • Liệt kê những kỹ năng độc đáo để tăng cơ hội trong việc tuyển dụng.
viết các kỹ năng tin học văn phòng trong cv
Nên viết kỹ năng tin học vào phần đầu CV kèm theo chứng chỉ liên quan (Nguồn: Internet)

Những bài viết liên quan:

- Gửi CV bằng file gì mới đúng và chuẩn: Word hay PDF?

- Hướng dẫn cách viết CV cho người có kinh nghiệm chuẩn nhất!

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến kỹ năng:

Kỹ năng bán hàng

Cách làm nhân viên phục vụ cafe

Cách quản lý nhân sự nhà hàng

Nguyên tắc smart

Phân công công việc

Kỹ năng tin học văn phòng
Trên đây là những kỹ năng tin học văn phòng trong CV gây ấn tượng với nhà tuyển dụng mà Job3s gợi ý cho bạn. Ngoài các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng tin học là những kỹ năng quan trọng, giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Đồng thời, khi có các kỹ năng này trong công việc, bạn sẽ làm việc suôn sẻ, thuận lợi, hiệu quả, giảm bớt được căng thẳng hay mệt mỏi. Vì vậy, hãy đưa những kỹ năng tin học mà bạn có vào trong CV xin việc sao cho thật nổi bật nhé.
Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »