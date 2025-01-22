1. Kỹ sư bảo trì là gì?

Kỹ sư bảo trì có tên quốc tế là Maintenance Engineers. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, vị trí này sẽ có một tên gọi tương ứng như: Kỹ sư bảo trì cơ khí, kỹ sư bảo trì thiết bị y tế, kỹ sư bảo trì bảo dưỡng, kỹ sư bảo trì điện, kỹ sư bảo trì tòa nhà,... Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý các vấn đề phát sinh với hệ thống máy móc, thiết bị. Ngoài ra, kỹ sư bảo trì sẽ có trách nhiệm giám sát, kiểm soát hệ thống máy móc tại doanh nghiệp.

Vai trò của những người này là đảm bảo cho máy móc, kỹ thuật được hoạt động một cách trơn tru, liên tục và an toàn. Vì vậy, vị trí kỹ sư bảo trì đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một công ty, tổ chức hay doanh nghiệp, tập đoàn thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế tạo, gia công.

2. Chi tiết công việc của một kỹ sư bảo trì

Mỗi lĩnh vực khác nhau, kỹ sư bảo trì sẽ có những công việc khác nhau. Tuy nhiên, dưới đây là những công việc cơ bản mà các kỹ sư bảo trì sẽ phải đảm nhận thực tế:

Ứng dụng, cắt và thực hiện lắp đặt ống nhựa.

Thành thạo công cụ chẩn đoán PLC/CNC.

Cải tiến tính toàn vẹn, tăng độ tin cậy, tăng năng lực sản xuất cho các thiết bị, hệ thống dây chuyền tại nhà máy.

Sử dụng kết hợp các dòng máy như máy công cụ CNC Fanuc, hệ thống dữ liệu, máy đánh vecni.

Sửa chữa điều hoà: Thay tụ điện, mô tơ, rơ le, công tắc, màng lọc.

Bảo trì dây chuyền sản xuất, làm sạch máy, tra dầu máy.

Thay thế thiết bị, linh kiện gặp vấn đề, lỗi, hỏng hóc trong hệ thống tạo hơi nước, làm lạnh hoặc làm mát.

Mô phỏng, thiết kế, sản xuất, chế tạo hồ quang argon và thép không gỉ để sản xuất, sửa đổi và tối ưu thiết bị.

Tuân thủ chính xác theo yêu cầu, chính sách về an toàn trong kỹ thuật, công trình, quy trình xử lý OSHA để quản lý hàng tồn kho, sử dụng hoá chất.

Duy trì hệ thống HVAC, bổ sung các sửa đổi để hiện đại hoá hệ thống.

Giám sát công nhân, nhân viên để đảm bảo duy trì và gia tăng mức sản lượng và đảm bảo chất lượng vật chất.

Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì theo lịch.

Phản ứng nhanh chóng, kịp thời với các sự cố bất ngờ.

Chẩn đoán lỗi kỹ thuật.

Sửa chữa thiết bị.

Giám sát kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật.

Quản lý, cân đối ngân sách.

Duy trì hồ sơ thống kê, nhập dữ liệu, theo dõi dữ liệu.

Tuân thủ theo yêu cầu về an toàn, sức khoẻ.

Quản lý kho vật tư, thiết bị.

3. Yêu cầu đối với vị trí kỹ sư bảo trì

Để trở thành một người kỹ sư bảo trì giỏi, bạn cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT, Cao đăng, Đại học.

Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực liên quan như: Kỹ thuật, cơ khí, thiết bị, máy móc, toán, vật lý ,..

Có nhiều kinh nghiệm thực tế, bạn nên trải nghiệm nhiều công việc, vị trí khác nhau để tích luỹ nhiều kinh nghiệm.

Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề nhanh chóng, linh hoạt.

Kỹ năng giao tiếp với mọi người.

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn người mới.

Kỹ năng tổ chức công việc, làm việc nhóm.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích vấn đề.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Cẩn thận, khéo léo, kiên trì và chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần cầu tiến để hoàn thành tốt công việc.

Thành thạo công thức tin học văn phòng và ngoại ngữ.

4. Mức lương của một kỹ sư bảo trì bảo dưỡng là bao nhiêu?

Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, nghề kỹ sư bảo trì ngày càng được trọng dụng và có triển vọng. Tuy nhiên, vì nhu cầu thị trường cao mà nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng nền vị trí này thường có mức lương khá cao so với các ngành khác trên thị trường lao động.

Theo thống kê, mức lương trung bình của kỹ sư bảo trì từ 10-25 triệu/tháng. Mức lương này sẽ thay đổi tuỳ vào kinh nghiệm chuyên môn, năng lực và quy mô của doanh nghiệp.

5. Tìm việc làm kỹ sư bảo trì ở đâu?

Hiện nay, bạn có thể tìm kiếm việc làm ở những trang web tuyển dụng uy tín như job3s. Hoặc bạn có thể tham khảo trên các hội nhóm Facebook. Tuy nhiên, bạn nên truy cập vào những hội nhóm được đánh giá cao để tránh bị lừa đảo và gia tăng cơ hội tiếp cận với những công ty, tập đoàn có chế độ, lương thưởng tốt.

Đối với job3s, bạn hoàn toàn có thể tìm được cho mình một công việc phù hợp với mức lương đãi ngộ xứng đáng, vừa giúp bạn phát triển năng lực chuyên môn vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống.

6. Học ngành kỹ sư bảo trì ở đâu?

Có rất nhiều trường đại học đã có chương trình đào tạo kỹ sư bảo trì. Tuỳ theo khả năng của mình, các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn thi tuyển/xét tuyển.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trên đây là những thông tin về công việc kỹ sư bảo trì cơ khí, kỹ năng cần có để trở thành một người kỹ sư giỏi và mức lương của ngành này. Nếu bạn muốn trở thành một người kỹ sư lành nghề, hãy trang bị cho mình những yếu tố cần có, có niềm yêu thích công việc và không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.