Kỳ thi JLPT là gì? Cập nhật cấu trúc đề thi mới nhất

1. Kỳ thi JLPT là gì?

Kỳ thi JLPT là gì? Chứng chỉ JLPT là viết tắt của “Japanese language Proficiency Test” được hiểu là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật. Đây được xem là một trong những kỳ thi nổi tiếng và uy tín nhất để kiểm tra khả năng tiếng Nhật của thí sinh. JLPT ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu du học, làm việc tại Nhật Bản của người nước ngoài. Việc sở hữu chứng chỉ JLPT giúp việc qua Nhật học tập và làm việc được thuận lợi hơn.

Kỳ thi JLPT được tổ chức bởi tại Sở giao dịch Quỹ Nhật Bản và Giáo dục, Dịch vụ Nhật Bản - Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services với năm cấp độ từ N5 - N1 tương đương từ dễ đến khó.

Hiện nay, kỳ thi này đã được 65 đất nước trong đó có Việt Nam đăng ký tổ chức, chứng tỏ độ lan rộng, phủ sóng của JLPT trên toàn thế giới.

JLPT là kỳ thi dành cho tất cả đối tượng mọi đối tượng không sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn lại, tất cả mọi người đều có thể tham gia thi và sở hữu cho mình chứng chỉ JLPT để hỗ trợ công việc, học tập cũng như có ý định sinh sống tại Nhật Bản.

Kỳ thi JLPT là gì - Là bài thi đánh giá năng lực tiếng Nhật

2. Lợi thế của việc có chứng chỉ JLPT?

Sở dĩ nhiều người tìm hiểu JLPT là gì, bởi nếu tham dự kỳ thi này và có chứng chỉ JLPT bạn sẽ có rất nhiều lợi thế sau đây:

Cộng điểm ưu tiên trong việc nhập cư ở Nhật Bản: Nếu bạn có ý định nhập cư và sinh sống tại Nhật Bản, sở hữu chứng chỉ JLPT sẽ là một lợi ích rất lớn để việc nhập cư được dễ dàng hơn.

Đủ điều kiện tham gia các kỳ thi ở Nhật Bản: Tại Nhật Bản, chứng chỉ JLPT là điều kiện bắt buộc để tham gia một số kỳ thi, đặc biệt các bài thi dành cho bác sĩ, nha khoa, điều dưỡng, nhân viên y tế.

Một số môn thi được miễn trong kỳ thi Trung học Nhật Bản. Với học sinh có quốc tịch nước ngoài, học phổ thông trung học tại Nhật Bản, nếu có chứng chỉ JLPT tiếng Nhật N2/ N1 được miễn thi một vài môn học.

Tuyển thẳng vào các trường đại học Việt Nam . Hiện nay, một số trường đại học ở Việt Nam đã thêm tiêu chí tuyển thẳng sinh viên nếu sở hữu chứng chỉ JLPT. Các trường đại học đó là FPT sở hữu JLPT N3 trở lên, đại học Phenikaa,...

Hỗ trợ giao tiếp và làm việc ở các công ty Nhật Bản: Để đạt được chứng chỉ JLPT bạn phải có kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu từ cơ bản đến thông thạo. Đây là lợi thế rất lớn để bạn làm việc tại các doanh nghiệp tập đoàn Nhật Bản. Điều này giúp bạn mở rộng cơ hội nghề nghiệp cũng như nâng cao mức lương thu nhập.

Nếu có chứng chỉ JLPT bạn có thể được miễn một vài môn thi ở Nhật

3. Các cấp độ trong kỳ thi JLPT

Như đã đề cập trong phần kỳ thi JLPT là gì, JLPT có 5 cấp độ từ N5 - N1 theo thứ tự từ dễ đến khó. Cụ thể

N5, N4 là ở mức độ sơ cấp, cơ bản: Người sở hữu chứng chỉ JLPT N5 hoặc N4 có thể nghe hiểu tiếng Nhật ở mức cơ bản, các tình huống giao tiếp cơ bản thường ngày. Biết được các bảng chữ cái thông dụng ở Nhật như hiragana, Kanji, Katakana. Ngoài ra có thể trả lời một số câu hỏi thông thường.

N3 là trình độ trung cấp: Với những người có chứng chỉ N3, họ có thể hiểu được nội dung các cuộc hội thoại trong đời sống hằng ngày. Đọc hiểu và tóm tắt được các bài báo chí. Tốc độ đọc hiểu nhanh khoảng 1000 chữ Hán.

N2 là mức độ cao cấp hơn khi họ có thể nghe ở tốc độ nói nhanh và hiểu được hầu hết ý nghĩa trong cuộc hội thoại. Tốc độ đọc tốt, hiểu được cách diễn đạt của tác giả ở đa dạng chủ đề lĩnh vực, có phản xạ ngoại ngữ cao.

N1 là mức độ cao cấp nhất trong kỳ thi JLPT: Để sở hữu chứng chỉ N1 bạn phải hiểu và vận dụng tiếng Nhật rất linh hoạt. Có thể giao tiếp như người bản xứ. Đọc được các bài luận văn phức tạp và trừu tượng. Người có chứng chỉ JLPT N1 được coi là nghe nói đọc viết rất thành thạo.

JLPT được chia thành 5 cấp độ từ N5 - N1

4. Cập nhật cấu trúc đề thi JLPT

Nếu bạn có ý định thi JLPT, bên cạnh việc nắm bắt được đề thi JLPT là gì, bạn cần cập nhật cấu trúc đề thi mới nhất dưới đây:

Cấp độ Phần thi và thời gian thi Tổng thời gian N5 Từ vựng: 35 câu (25 phút) Ngữ pháp + Đọc hiểu: 32 câu ( 50 phút) Nghe hiểu: 24 câu ( 30 phút) 105 phút N4 Từ vựng: 35 câu ( 30 phút) Ngữ pháp + Đọc hiểu: 35 phút ( 60 phút) Nghe hiểu: 28 câu ( 35 phút) 125 phút N3 Từ vựng: 35 câu ( 30 phút) Ngữ pháp + Đọc hiểu: 39 câu (70 phút) Nghe hiểu: 28 câu (40 phút) 140 phút N2 Từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu: 75 câu ( 105 phút) Nghe hiểu: 32 câu (40 phút) 155 phút N1 Từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu: 71 câu ( 110 phút) Nghe hiểu: 27 câu ( 60 phút) 170 phút

Cấu trúc đề thi JLPT

5. Cách tính điểm JLPT

Tùy vào từng cấp bậc mà kỳ thi JLPT sẽ có cách tính điểm khác nhau với những thang điểm riêng cho từng cấp bậc. Phổ điểm của JLPT là từ 0 - 180 điểm. Chi tiết điểm thi như sau:

- Ở trình độ N5 số điểm bạn cần đạt số điểm tối thiểu là 80 trong đó:

Kiến thức ngôn ngữ + đọc hiểu: tối thiểu đạt 38/120 điểm

Nghe hiểu: tối thiểu đạt 19/60 điểm

- Ở trình độ N4 số điểm tối thiểu cần đạt là 90 điểm

Kiến thức ngôn ngữ + đọc hiểu: 38/120 điểm

Nghe hiểu: 19/60 điểm

- Ở trình độ N3 số điểm cần đạt là 95

Kiến thức ngôn ngữ: 19/60 điểm

Đọc hiểu: 19/60 điểm

Nghe hiểu: 19/60 điểm

- Ở trình độ N2 số điểm cần đạt là 90

Kiến thức ngôn ngữ: 19/60

Đọc hiểu: 19/60 điểm

Nghe hiểu: 19/60 điểm

- Ở trình độ N1 số điểm cần đặt là 100

Kiến thức ngôn ngữ: 19/60 điểm

Đọc hiểu: 19/60 điểm

Nghe hiểu: 19/60 điểm

Điểm đỗ và điểm liệt của JLPT

Tuy nhiên, mỗi câu sẽ có mức điểm khác nhau chứ không nhất thiết phải là 1 điểm/ 1 câu, và thí sinh cũng sẽ không áng chừng được mức điểm của mình. Điểm thi JLPT luôn được chuẩn hóa.

6. Cách ôn thi JLPT

Để đạt điểm cao trong bài thi JLPT, nếu chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu JLPT là gì thì chưa đủ, bạn cần có chiến lược ôn tập hiệu quả. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn đạt số điểm mục tiêu.

- Xác định trình độ tiếng Nhật: Để bắt đầu ôn thi, bạn cần hiểu rõ năng lực của bản thân để đặt ra chiến lược ôn thi hiệu quả. Bạn có thể đánh giá thử mức độ của mình thông qua một số website hoặc đến các trung tâm tiếng Nhật.

- Lên chiến lược ôn tập theo từng tuần, quý, tháng: Để đạt được điểm cao, quá trình ôn luyện đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, chiến lược ôn thi hiệu quả theo từng tuần quý tháng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình học và làm đề. Kế hoạch ôn thi hãy bắt đầu từ các bước cơ bản, đi từ thấp đến cao, từ học đến luyện đề. Xác định rõ mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Khi đã có lộ trình rõ ràng, bạn chỉ bám sát kế hoạch ôn tập, chắc chắn sẽ đạt đến thành công.

Lên chiến lược ôn thi hiệu quả

- Chăm chỉ làm đề mỗi ngày: Việc chăm chỉ luyện đề JLPT hàng ngày giúp bạn tạo được thói quen tiếp xúc tiếng Nhật thường xuyên, hiểu rõ cấu trúc đề thi, nhận ra điểm mạnh yếu của bản thân sau mỗi buổi học. Ngoài ra, chăm chỉ làm đề chính là cách để phát hiện lỗ hổng của bản thân, tìm ra những kiến thức còn đang yếu để củng cố.

7. Lệ phí thi

Biết rõ JLPT là gì cùng cách ôn thi hiệu quả, nếu đã sẵn sàng bước vào kỳ thi bạn có thể tham khảo lệ phí thi chứng chỉ này tại Việt Nam và Nhật Bản.

- Lệ phí thi JLPT tại Việt Nam là 620.000 VNĐ/ lần thi/ thí sinh (dành cho các cấp độ từ N5 đến N1)

- Lệ phí thi JLPT tại Nhật Bản là 6500 yên, tương đương 1.185.000 VNĐ/ lần thi/ thí sinh (dành cho các cấp độ từ N5 đến N1).

Lệ phí thi JLPT ở Việt Nam và Nhật Bản

Với những người có ý định du học và làm việc tại Nhật Bản, việc hiểu rõ kỳ thi JLPT là gì giúp bạn có thêm cơ hội để việc du học được thuận lợi hơn. Ngoài ra, việc sở hữu chứng chỉ JLPT cũng là một lợi thế nếu bạn muốn ứng tuyển vào các công ty Nhật Bản. Hãy lên lộ trình ôn luyện ngay hôm nay để đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thu JLPT.