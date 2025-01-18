Làm diễn giả là gì? Cách để trở thành một diễn giả truyền cảm hứng

1. Làm diễn giả là gì?

Làm diễn giả là gì - thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Diễn giả là người diễn giảng cộng đồng hoặc người truyền cảm hứng. Theo tiếng Anh thì nghề này có tên gọi là Public Speaker hay Motivational Speaker. Đây là những người có năng lực, kiến thức ở một hoặc vài lĩnh vực, có mức độ ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Công việc của một diễn giả chủ yếu là thực hiện các buổi trò chuyện trực tiếp, giao lưu với cộng đồng, với một tập thể hoặc dân cư địa phương.

Mỗi bài phát biểu của diễn giả sẽ xoay quanh nội dung thông tin của một lĩnh vực nhất định. Nhiệm vụ của họ sẽ bao gồm chịu trách nhiệm chuẩn bị dàn ý, nội dung bài nói của mình và lắng nghe để chia sẻ từ trải nghiệm thực tế. Từ đó họ đưa ra quan điểm, góc nhìn bản thân cho vấn đề đó. Diễn giả có thể nằm ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống:

Diễn giả về kinh doanh/khởi nghiệp/ học làm giàu.

Diễn giả về tâm lý.

Diễn giả về nghệ thuật bán hàng.

Diễn giả về marketing.

Diễn giả về chứng khoán.

Diễn giả về môi trường.

Diễn giả về giáo dục.

Diễn giả về sách.

Diễn giả về nhân sự.

Diễn giả về tâm linh

2. Mô tả công việc chi tiết của một diễn giả

Để giúp bạn hiểu rõ hơn làm diễn giả là gì, chúng tôi sẽ mô tả công việc chi tiết của họ. Bên cạnh những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân thì diễn giả sẽ thực hiện những công việc sau hàng ngày để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết:

Nghiên cứu chủ đề buổi diễn thuyết.

Lập kế hoạch cho buổi diễn thuyết.

Thu thập tài liệu liên quan đến chủ đề mà mình sẽ mang lại cho công chúng.

Xây dựng văn bản dựa trên kế hoạch đã lập; dựa trên những kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm bản thân. Cùng với sự cân nhắc về ngôn từ, cấu trúc câu và sự logic.

Tạo sự kết nối và tương tác với khán giả thông qua giao tiếp, sử dụng ngôn từ phù hợp và cách diễn đạt sôi nổi.

Trình bày nội dung theo kế hoạch đã chuẩn bị, sử dụng các kỹ thuật trình bày hiệu quả để làm cho thông điệp trở nên rõ ràng và gây ấn tượng.

Trả lời các câu hỏi từ khán giả một cách tự tin và linh hoạt, cung cấp thông tin hoặc giải đáp thắc mắc.

Hỗ trợ một số hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác sau sự kiện (nếu cần).

3. Kỹ năng quan trọng để có thể làm diễn giả là gì?

Khi tìm hiểu về làm diễn giả là gì, liệu bạn có thắc mắc vậy đâu là những kỹ năng quan trọng? Dưới đây là những kỹ năng, phẩm chất và yếu tố mà mỗi diễn giả cần có để trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng tốt nhất.

3.1. Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực

Điều quan trọng của một diễn giả là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của họ trong 1 lĩnh vực nào đó. Việc có những điều trên giúp bạn thu hút khán giả và khiến họ quan tâm đến những gì bạn nói.

Bạn cũng có thể nhắc đến những trải nghiệm của mình về chủ đề này để trả lời các câu hỏi của khán giả và cung cấp cho họ các thông tin hữu ích. Việc bạn không có kiến thức trong lĩnh vực mà bạn đang nói, cũng giống như việc lừa đảo vậy - đây không phải là một diễn giả thực thụ.

Diễn giả cần có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mà họ cung cấp thông tin

3.2. Biết cách dẫn dắt câu chuyện

Kỹ năng cần có để làm diễn giả là gì? Nếu bạn muốn mình nhanh chóng thành công với nghề này; bạn cần có kỹ năng truyền tải và dẫn dắt nội dung từ những câu chuyện của mình tới khán giả. Đây có thể coi là tố chất cơ bản mà một người truyền cảm hứng bắt buộc phải có.

Nếu bạn không có kỹ năng này thì buổi diễn thuyết sẽ trở nên khô khan và nhàm chán. Khi đó, công chúng sẽ không còn hào hứng lắng nghe bạn nói. Thậm chí họ hoàn toàn không hưởng ứng những gì bạn đang diễn thuyết vì quá nhàm chán.

3.3. Có sự tự tin khi diễn thuyết

Với nghề nói trước cộng đồng, sự tự tin là điều bắt buộc phải có. Đây là yếu tố quan trọng nhất để một buổi diễn thuyết thành công. Cho dù bạn có nhiều kiến thức đi thế nào chăng nữa, không một ai muốn nghe và muốn tin một diễn giả rụt rè. Ngoài ra thì điều này cũng khiến những kiến thức của bạn bớt đi sự uy tín nhất định.

Để bản thân luôn tự tin trước công chúng, bạn có thể luyện tập bằng cách nói trước gương, nói trước gia đình, bạn bè rồi đến những buổi diễn thuyết nhỏ.

Diễn giả cần có sự tự tin khi diễn thuyết

3.4. Giọng nói truyền cảm hứng

Để trở thành diễn giả nổi tiếng, hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, và đó chính là giọng nói truyền cảm. Một giọng nói có sự truyền cảm, nhịp độ thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc cũng là công cụ để giúp buổi diễn thuyết của bạn thu hút và thành công như mong đợi.

3.5. Khả năng giao tiếp và kết nối

Nhiều bạn thắc mắc kỹ năng quan trọng nhất khi làm diễn giả là gì? Trên thực tế, đó chính là khả năng kết nối. Bạn cần có kỹ năng hoạt náo đám đông, khuyến khích người nghe đặt ra các câu hỏi để kết nối với khán giả. Do đó, để trở thành diễn giả thành công bạn cần lắng nghe, rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để tương tác với hàng ngàn khán giả.

3.6. Có sự sáng tạo và linh hoạt

Một kỹ năng quan trọng với những diễn giả đó là sự sáng tạo. Từ những kiến thức của bản thân, bạn cần có sự sáng tạo để đưa ra góc nhìn riêng. Bên cạnh đó, sự sáng tạo trong việc trình bày thông tin đến khán giả và sự sáng tạo trong phương pháp giải quyết vấn đề cũng chính là các yếu tố hấp dẫn người nghe.

4. Tiềm năng việc làm diễn giả như thế nào tại Việt Nam?

Công việc làm diễn giả đã rất phổ biến trên toàn thế giới. Bất kỳ nơi đâu, lĩnh vực nào cũng cần diễn giả để đưa ra góc nhìn cá nhân, chia sẻ kiến thức và giúp cộng đồng đó đi lên. Vậy tại Việt Nam, tiềm năng của việc làm diễn giả là gì?

Nghề diễn giả tại Việt Nam hiện nay còn khá mới, mặc dù trong vào năm gần đây được nhiều người biết đến và quan tâm hơn nhưng vẫn chưa thực sự khai thác sâu rộng. Với một số người có kinh nghiệm và kiến thức trong nhiều lĩnh vực nhưng chưa chắc họ đã muốn trở thành diễn giả, đưa ra góc nhìn cũng như chia sẻ đến cộng đồng.

Tuy nhiên còn một số người chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức nhưng vẫn tự tin trở thành diễn giả. Hệ luỵ của việc này là những góc nhìn, quan điểm và kiến thức sai lệch bị lan truyền, gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực đó. Họ tự gán cho mình cái danh xưng này để đổi lấy tiếng tăm và vật chất trong khi bản thân không tạo ra giá trị thực cho cộng đồng, họ thậm chí chưa đạt được thành tựu gì trong cuộc sống.

Nhìn chung thì tiềm năng làm diễn giả ở Việt Nam hiện nay còn rất lớn. Có một số người cũng đã thành công với con đường này bởi họ là người tràn đầy nhiệt huyết, luôn mang những điều tốt đẹp đến với xã hội, có những nghĩa cử cao đẹp. Những diễn giả thực thụ trở thành tấm gương, động lực phấn đấu để mọi người noi theo.

5. Một số diễn giả nổi tiếng tại Việt Nam

Sau khi đã hiểu làm diễn giả là gì, những công việc họ cần làm cùng những kỹ năng cần đáp ứng thì dưới đây là một số diễn giả nổi tiếng tại Việt Nam. Bạn có thể theo dõi những buổi diễn thuyết của họ để học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức cho bản thân.

Diễn giả Mô tả Lê Thẩm Dương Một diễn giả nổi tiếng Việt Nam với những bài giảng về kỹ năng, kiến thức chuyên môn cùng những triết lý cho các bạn trẻ cũng như những người trưởng thành. Quách Tuấn Khanh Một diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển con người, điều mà ông hướng tới là tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Francis Hùng Một diễn giả chuyên về lĩnh vực bán hàng. Nguyễn Hữu Trí Người sáng lập nên chương trình Awake your Power nổi tiếng, đồng thời cũng là người huấn luyện chương trình “7 thói quen để thành đạt” của Franklincovey Group. Nguyên Duy Cương Chuyên về lĩnh vực khai phá khả năng tiềm ẩn của con người. Trần Thành Nam Là một triệu phú nhưng với khát khao muốn được giúp đỡ người khác, để ai cũng có thể thành công như mình đã thôi thúc ông trở thành một diễn giả. Lĩnh vực chính của ông là truyền bá “Tư duy thịnh vượng”. Phan Quốc Việt Diễn giả nổi tiếng chuyên về lĩnh vực đào tạo kỹ năng làm lãnh đạo cũng như các kĩ năng cá nhân cần thiết (kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán; Quản lý nhân sự…).

Tổng kết lại thì người làm diễn giả là gì? Đây là công việc nói trước đám đông, đặc biệt là trong các sự kiện công cộng, hội thảo, buổi hòa nhạc, hoặc các chương trình truyền hình. Người làm diễn giả cần phải có khả năng giao tiếp tốt, biểu diễn linh hoạt và biết thu hút sự chú ý từ khán giả. Công việc của họ có thể là giảng dạy, phát biểu, trình bày ý kiến,... về một vấn đề, lĩnh vực cụ thể.

Vì vậy để có thể thành công trong lĩnh vực diễn giả, bạn cần rất nhiều thời gian để trau dồi những kỹ năng cần thiết và những kiến thức cần có. Đồng thời cần xác định mục tiêu đúng đắn - trở thành một người truyền cảm hứng thực thụ, mang lại những giá trị cao đẹp cho xã hội thông qua chia sẻ của bản thân.