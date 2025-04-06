Lập trình viên cần học giỏi môn gì để có cơ hội phát triển

1. Lập trình viên cần học giỏi môn gì?

Trước khi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi lập trình viên cần học giỏi môn gì, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm lập trình viên. Lập trình viên (hay còn gọi là Developer) là người thiết kế, xây dựng, bảo trì các ứng dụng, phần mềm bằng cách sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình. Lập trình viên có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển ứng dụng di động, phát triển web, game, AI,...

Lập trình viên cần học giỏi môn gì là thắc mắc của nhiều người muốn theo đuổi công việc này

Để đáp ứng yêu cầu công việc, lập trình viên cần học những gì? Sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc thông qua các môn học là điều tiên quyết để trở thành một lập trình viên. Cùng điểm qua 7 môn học cần thiết nhất dưới đây:

Nhập môn lập trình: Đây là môn học cơ bản để làm quen với các khái niệm, kỹ năng cần thiết của lập trình, công việc sản xuất phần mềm,... Môn học này tập trung vào các nguyên lý lập trình, các thuật toán cơ bản và các cấu trúc dữ liệu đơn giản. Học tốt nhập môn lập trình là nền tảng vững chắc để bạn tạo được ứng dụng phần mềm đầu tiên.

Ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ lập trình có mặt trong hầu hết các chương trình giảng dạy, là phần quan trọng để phát triển các kỹ năng lập trình. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay gồm Python, Java, C/C++, JavasCript,... Dù sau này bạn nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình nào thì bạn vẫn cần nắm vững các kiến thức cơ bản về biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, hàm,...

Kỹ thuật lập trình: Trong chương trình đào tạo lập trình viên không thể thiếu môn học này. Kỹ thuật lập trình giúp bạn hiểu được phương pháp và biết cách sử dụng các công cụ lập trình để giải quyết vấn đề trong thực tế. Các kỹ thuật lập trình cơ bản gồm lập trình tuần tự, lập trình hàm, lập trình có cấu trúc,... Để học tốt môn này, bạn cần thực hành nhiều thông qua các bài tập và những dự án nhỏ.

Cơ sở dữ liệu: Lập trình viên cần học giỏi môn gì? Môn học này cung cấp kiến thức về các mô hình dữ liệu, phương pháp lưu trữ và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Những điều này hỗ trợ lập trình viên trong quá trình phân tích, thiết kế các ứng dụng web và hệ thống thông tin.

Công nghệ phần mềm: Trong môn học này, bạn được tiếp cận với các chủ đề về quy trình phát triển phần mềm, quản lý dự án, mô hình hóa hệ thống,... Cùng với đó là các kiến thức về kiểm thử, bảo trì phần mềm và phương pháp xây dựng phần mềm hiệu quả, chất lượng.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Để trở thành một lập trình viên, bạn không thể bỏ qua kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Bởi đây là yếu tố cơ bản nhất để tạo nên bất cứ chương trình phần mềm nào. Cấu trúc dữ liệu tốt giúp nâng cao hiệu quả các giải thuật. Ngược lại, muốn có một giải thuật hiệu quả cần có cấu trúc dữ liệu phù hợp.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP): Lập trình viên cần học môn gì? Lập trình hướng đối tượng là phương pháp mạnh mẽ để phát triển phần mềm dựa trên việc tổ chức mã nguồn dưới dạng các đối tượng khác nhau. Các đặc điểm chính của OOP là lớp, đối tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình và trừu tượng.

Với băn khoăn ngành lập trình viên cần học giỏi môn gì, ngoài những môn học nền tảng kể trên, bạn cũng cần chú ý đến các môn học phụ trợ. Đó là kiến thức liên quan đến hệ điều hành, mạng máy tính, xác suất thống kê, toán rời rạc, toán cao cấp,... Những môn học này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trên chặng đường trở thành một lập trình viên.

Lập trình viên cần nắm vững kiến thức các môn học nền tảng về chuyên ngành

2. Lập trình viên thi khối nào?

Ngoài câu hỏi lập trình viên cần học giỏi môn gì thì khối thi cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Là nghề thuộc ngành đào tạo về công nghệ thông tin, muốn trở thành một lập trình viên, bạn tập trung vào các khối thi của những trường cao đẳng, đại học có chỉ tiêu tuyển sinh ngành này. Dưới đây là tổng hợp khối thi với tổ hợp môn tương ứng để bạn tham khảo:

Khối thi Tổ hợp môn A00 Toán - Lý - Hóa A01 Toán - Lý - Anh D01 Toán - Văn - Anh D10 Toán - Địa - Anh D07 Toán - Hóa - Anh



Hiện nay, với nhu cầu nhân lực lập trình viên tăng cao, ngày càng nhiều trường cao đẳng, đại học mở rộng các khối tuyển sinh cũng như tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành học công nghệ thông tin. Cơ hội không chỉ giới hạn cho học sinh khối tự nhiên mà còn dành cho cả học sinh khối xã hội. Bạn có thể tham khảo thêm các trường đào tạo lập trình viên tại Job3s.ai.

Để trở thành lập trình viên, cần tập trung vào các khối thi của những trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNTT.

3. Những chuyên ngành đào tạo lập trình viên tại Việt Nam

Cùng thắc mắc lập trình viên cần giỏi môn gì thì các chuyên ngành đào tạo lập trình tại Việt Nam cũng luôn nằm trong top tìm kiếm. Ở nước ta hiện nay, để trở thành lập trình viên thì bạn có thể theo học 4 chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu dưới đây.

3.1. Khoa học máy tính

Trong số các chuyên ngành học dành cho lập trình viên, đây được coi là lựa chọn phổ biến nhất. Bởi khoa học máy tính cung cấp cho bạn những kiến thức toàn diện, chuyên sâu về logic tính toán, toán máy tính, lý thuyết liên quan đến phát triển và ứng dụng hệ thống máy tính, phần mềm,... Chuyên ngành học này bao gồm nhiều chủ đề như trí tuệ nhân tạo (AI), cấu trúc dữ liệu và thuật toán, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và bảo mật thông tin,...

3.2. Hệ thống thông tin

Mục tiêu chính của chuyên ngành hệ thống thông tin là giúp thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin; quản trị, vận hành thông tin; thiết kế hệ thống thông tin,... Đó cũng là những kiến thức cơ bản giảng dạy khi bạn theo học chuyên ngành này, là một phần đáp án cho câu hỏi lập trình viên cần học giỏi môn gì.

Ngoài ra, nếu không theo đuổi con đường lập trình viên, sinh viên học chuyên ngành này cũng có thể làm việc ở những vị trí khác như chuyên viên an ninh thông tin, chuyên viên phân tích hệ thống,... với mức lương cơ bản dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Kỹ thuật phần mềm

Trong thời đại công nghệ số, ngành kỹ thuật phần mềm đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng lớn lập trình viên phần mềm. Theo thống kế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dự kiến số lượng nhân viên kỹ thuật phần mềm năm 2025 tại Việt Nam sẽ đạt 400.000 người. Đây là cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho những người theo học chuyên ngành này. Với chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, bạn được học chuyên sâu về lập trình, cơ sở dữ liệu, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm,...

3.4. Kỹ thuật máy tính

Lập trình viên cần học giỏi môn gì? Học chuyên ngành kỹ thuật máy tính bạn sẽ được đào tạo về các nguyên lý cơ bản của máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng,... Điểm đặc biệt của chuyên ngành này là sự kết hợp giữa kiến thức khoa học máy tính và điện tử. Với thế mạnh đó, học ngành này bạn có lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí lập trình viên phần mềm nhúng trên các thiết bị di động, bộ điều khiển máy móc, robot,...

Có 4 chuyên ngành chính đào tạo lập trình viên tại Việt Nam

4. Những yếu tố cần thiết để trở thành một lập trình viên

Lập trình viên cần học giỏi môn gì? Ngoài nền tảng kiến thức cơ bản, để trở thành một lập trình viên, bạn cần thêm nhiều kỹ năng và sự rèn luyện. Cùng điểm qua một số yếu tố cần thiết sau đây:

Cẩn thận và tỉ mỉ: Công việc của lập trình viên đòi hỏi tính chính xác cao bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra lỗi hệ thống. Do đó, trong bất cứ bước nào, lập trình viên đều phải đọc hiểu kỹ lưỡng các yêu cầu, thường xuyên kiểm tra mã code và chú ý đến từng chi tiết nhỏ như quản lý bộ nhớ, tối ưu hóa thuật toán, vấn đề bảo mật,...

Tự trau dồi thêm kiến thức: Lập trình viên cần học giỏi môn gì? Không chỉ là những môn học ở trường đại học, lập trình viên luôn phải cập nhật công nghệ mới và mở mang kiến thức. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu chuyên ngành trực tuyến, tham gia vào các cộng đồng lập trình trên Discord, Stack Overflow,... Đồng thời, bạn nên tham dự các hội nghị, webinars để học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia.

Khả năng sáng tạo và tư duy logic: Khả năng sáng tạo giúp bạn nghĩ ra những cách thức mới để giải quyết vấn đề, thiết kế giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng. Tư duy logic giúp bạn xây dựng cấu trúc mã nguồn hợp lý, phân tích vấn đề rõ ràng để sửa lỗi. Mỗi yếu tố hỗ trợ, bổ sung cho nhau để lập trình viên phát triển sản phẩm mới và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Khả năng làm việc cá nhân và đội nhóm: Một lập trình viên giỏi cần biết cân bằng giữa làm việc độc lập và hợp tác với đội nhóm. Trong một dự án, một mình bạn có thể xây dựng, phát triển các chức năng riêng biệt. Nhưng để đảm bảo thành công của dự án, bạn cần lắng nghe ý kiến đóng góp, phản hồi từ người khác; phối hợp, chia sẻ công việc với các thành viên và sẵn sàng thay đổi để thích ứng với mỗi đội nhóm khác nhau.

Sự kiên nhẫn: Đây là chìa khóa giúp lập trình viên giải quyết vấn đề và phát triển nghề nghiệp. Bởi làm nghề này, bạn thường phải đối mặt với những vấn đề phức tạp, những lỗi khó tìm và yêu cầu thay đổi liên tục từ dự án. Sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn không bỏ cuộc khi gặp tình huống khó khăn và xử lý mọi yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, nâng cao uy tín cá nhân.

Lập trình viên cần sự thận trọng, kiên nhẫn, không ngừng nghiên cứu và có khả năng làm việc nhóm

Việc nắm vững kiến thức cơ bản và việc học hỏi liên tục, cập nhật xu hướng công nghệ mới rất quan trọng với các lập trình viên. Mong rằng những thông tin được chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn trả lời câu hỏi lập trình viên cần học giỏi môn gì.