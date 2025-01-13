Lương Lễ Tân Khách Sạn Năm 2024 Bao Nhiêu? Có Cao Hay Không?

1. Vai trò của lễ tân khách sạn

Trước khi tìm hiểu lễ tân khách sạn lương bao nhiêu, bạn cần phải viết vai trò của ngành này trước để hiểu rõ tính chất công việc. Lễ tân khách sạn là bộ phận đóng vai trò vô cùng lớn trong khách sạn vì được ví như "bộ mặt" của khách sạn. Nhân viên lễ tân được xem là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận quản lý khách sạn để đáp ứng nhu cầu phục vụ của khách. Dưới đây là một số vai trò của lễ tân khách sạn:

Tiếp đón và tạo ấn tượng tốt đẹp khi gặp khách:

Lễ tân sẽ người đầu tiên tiếp xúc với khách khi họ đến khách sạn. Vì vậy, lễ tân cần tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu bằng thái độ thân thiện, chào hỏi lịch sự và niềm nở với khách hàng.

Hiểu rõ mô tả công việc giúp bạn biết được lương lễ tân khách sạn bao nhiêu là phù hợp

Làm thủ tục nhận phòng và trả phòng:

Lễ tân sẽ phụ trách công việc nhận phòng và trả phòng cho khách, bao gồm:

Kiểm tra thông tin đặt phòng

Giúp khách hàng thanh toán

Cung cấp chìa khóa phòng hoặc giữ chìa khóa phòng cho khách hàng

Hướng dẫn khách sử dụng các tiện ích khách sạn

Giải quyết khiếu nại của khách hàng:

Lễ tân khách sạn cần tiếp nhận các đơn khiếu nại và yêu cầu của khách hàng bằng cách lắng nghe cẩn thận, thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu với khách. Việc này giúp giải quyết các yêu cầu một cách nhanh chóng và hợp lý để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Quản lý thẻ và quỹ tiền mặt của khách sạn:

Lễ tân cần cẩn thận và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của khách sạn bằng cách ghi chép đầy đủ các khoản thu chi trong sổ sách và báo cáo cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác:

Ngoài các yêu cầu được kể trên, lễ tân còn có thể được giao các công việc khác như:

Đặt vé máy bay, tàu xe cho khách

Thu đổi tiền ngoại tệ

Gửi bưu kiện cho khách

Giới thiệu các địa điểm tham quan, ẩm thực địa phương cho khách hàng

2. Lễ tân khách sạn lương bao nhiêu?

Lễ tân khách sạn lương bao nhiêu là câu hỏi được nhiều người tò mò và quan tâm nhất. Mức lương của vị trí lễ tân khách sạn vẫn thường được nhiều người đồn thổi là cao nhưng trên thực tế có đúng như tin đồn hay không thì bạn cũng cần kiểm chứng.

2.1. Mức lương lễ tân khách sạn 5 sao

Khách sạn 5 sao được xem là môi trường làm việc mơ ước của biết bao bạn làm lễ tân muốn hướng đến. Với cơ hội phát triển cao, lương thưởng và chính sách đãi ngộ tốt khiến nhiều người ao ước và dẫn đến tỉ lệ cạnh tranh khắc nghiệt.

Hiện tại, mức lương lễ tân khách sạn 5 sao cơ bản sẽ dao động từ 6 - 7 triệu/ tháng, đó là chưa bao gồm các khoản tiền trợ cấp và lương thưởng, trợ cấp. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và thể hiện năng lực tốt, tổng thu nhập sẽ khoảng 10 - 20 triệu đồng/ tháng.

Lương lễ tân khách sạn 5 sao có mức hấp dẫn

2.2. Lương lễ tân khách sạn 4 sao

Mức lương lễ tân khách sạn 4 sao sẽ không thể cao bằng các khách sạn 5 sao, nhưng vẫn được xem là cao so với mặt bằng chung. Ngoài ra bạn còn có thể được nhận các khoản tiền tips hoặc service charge (phí dịch vụ) nhiều hơn bởi nhóm khách hàng này thường có xu hướng chịu chi trong các khoản tips nhất.

Vậy, ngoài mức lương cơ bản tại khách sạn 4 sao là từ 5 - 6 triệu/ tháng, cộng thêm các khoản lương thưởng và trợ cấp, bạn sẽ nhận được từ 8 – 10 triệu đồng/ tháng.

Lương lễ tân khách sạn 4 sao khá cao

2.3. Lương lễ tân khách sạn 3 sao

Vì các khách sạn 3 sao thường không có lượng khách lưu trú nhiều bằng như khách sạn 4 hoặc 5 sao nên lương lễ tân khách sạn 3 sao thường dao động từ 4 - 5 triệu đồng/ tháng. Đây là phần lương cứng, chưa bao gồm các khoản phí trợ cấp và lương thưởng khác. Tuy nhiên, xét tổng thu nhập mỗi tháng vị trí công việc này cũng nhận được 6 - 8 triệu đồng mỗi tháng.

Lương lễ tân khách sạn 3 sao có mức khá ổn

2.4. Lương lễ tân khách sạn 1 - 2 sao

Tại khách sạn 1 - 2 sao, mức lương cơ bản của lễ tân khách sạn sẽ dao động từ 3 - 4 triệu đồng/ tháng. Vì các khách sạn này thường không đòi hỏi cao về trình độ cũng như kỹ năng của nhân viên lễ tân như các khách sạn khác. Do đó, mức thu nhập tối đa mà bạn thể nhận được khi bao gồm lương thưởng và các khoản trợ cấp là 5 – 5,5 triệu đồng/ tháng.

Lương lễ tân khách sạn 1 - 2 sao có mức khá thấp

2.5. Lương của vị trí quản lý bộ phận lễ tân khách sạn

Mức lương của quản lý bộ phận lễ tân khách sạn cũng là điều khiến nhiều người muốn phấn đấu đạt tới vị trí đó, cụ thể:

Trưởng bộ phận lễ tân: Dao động từ 12 triệu đồng trở lên.

Trợ lý Trưởng bộ phận lễ tân: Dao động từ 10 – 13 triệu đồng/ tháng.

Giám sát lễ tân: từ 8 - 10,5 triệu đồng/ tháng.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lương lễ tân khách sạn

Trên thực tế, bạn có thể thấy nhiều trường hợp cùng làm ở một vị trí nhưng thu nhập lại khác nhau bởi mức lương lễ tân khách sạn còn phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố khác như:

Vị trí công việc trong khách sạn

Chức vụ của bạn

Kinh nghiệm làm việc

Thâm niên làm việc

Quy mô khách sạn

Địa điểm của chỗ làm việc

Chính sách lương thưởng của từng khách sạn

Khả năng thương lượng lương của nhân viên lễ tân

Lương lễ tân khách sạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố

4. Có nên làm ngành lễ tân khách sạn?

Ngoài câu hỏi “Lương lễ tân khách sạn là bao nhiêu?”, nhiều người sẽ thắc mắc rằng mình có nên theo đuổi ngành này hay không. Dựa theo khảo sát và tình hình kinh tế phát triển hiện nay, vị trí công việc này vẫn được nhiều sinh viên ao ước bởi:

Cơ hội việc làm rộng mở:

Hiện nay, có hàng loạt doanh nghiệp khách sạn và resort tại các địa điểm khác nhau cần một lượng lớn nguồn nhân lực lễ tân khách sạn. Vì thế cơ hội tìm việc của ngành này khá cao.

Ngành lễ tân khách sạn có nhiều cơ hội làm việc

Thu nhập cao:

Lương lễ tân khách sạn ngoài lương cứng sẽ bao gồm thêm tiền tips, tiền thưởng, tiền bán dịch vụ, sản phẩm (nếu có). Trong môi trường khách sạn 5 sao, nếu bạn biết dùng ngoại ngữ thì thu nhập của bạn có thể lên đến 20 triệu/tháng, kèm theo các phúc lợi khác.

Cơ hội thăng tiến tốt:

Nếu bạn thành thạo công việc, ngoại ngữ và có sự chăm chỉ, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong vài năm làm việc với vị trí quản lý,...

5. Bạn có cần bằng cấp để làm lễ tân khách sạn không?

Trên thực tế, nếu bạn muốn làm nghề lễ tân khách sạn, bạn không nhất thiết phải có bằng cấp Cao đẳng hay Đạih học, mà bạn chỉ cần có bằng Chứng chỉ nghề hoặc bằng Trung cấp liên quan đến ngành này. Bên cạnh đó, bạn cần học thêm kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng Tiếng Anh để tăng cơ hội tìm việc làm trong các khách sạn quy mô 4 - 5 sao để thu nhập như kỳ vọng.

Nếu như bạn muốn học Đại học hoặc Cao đẳng, bạn có thể đăng ký ngành Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch,... để chuẩn bị tốt công việc của mình.

Trên đây là những giải đáp về lương lễ tân khách sạn mà bạn nên tham khảo trước khi quyết định lựa chọn ngành nghề này. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ hơn về công việc và giải đáp được câu hỏi lễ tân khách sạn lương bao nhiêu, cũng như lương lễ tân khách sạn 5 sao, 4 sao,... và hơn thế nữa. Đừng quên chuẩn bị một tinh thần tốt, cơ hội trong ngành này sẽ nở rộ với bạn!